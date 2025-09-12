อ่านเพิ่มเติม

ข่าวในตลาดฟอเร็ก

หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

บริษัทแห่งสัปดาห์ – Hewlett Packard Enterprise

12 กันยายน 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...

Fed at a Crossroads – วิเคราะห์ตัวเลข CPI วันนี้กับเศรษฐกิจสหรัฐฯ 🏛️⚔️

12 กันยายน 2025

สหรัฐฯ – CPI สิงหาคม: เงินเฟ้อสูงเล็กน้อย แต่การยื่นขอสวัสดิการว่างงานฟื้นตัวแรง ภาพรวมตัวเลข: CPI YoY: 2.9% จาก 2.7% Core CPI YoY: 3.1% CPI รายเดือน: 0.4% MoM (คาด 0.3%) – เพิ่มขึ้นสองเท่าจากกรกฎาคม Core CPI รายเดือน: 0.3% MoM ตามคาด ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์:...

9 กันยายน 2025
08:29

ก๊าซธรรมชาติปรับตัวลดลงหลังจากขึ้นก่อนหน้า

ก๊าซธรรมชาติปรับตัวลดลงหลังจากขึ้นก่อนหน้า สัญญาฟิวเจอร์ส ก๊าซธรรมชาติ ปรับขึ้นไม่ถึง 2.0% ในวันนี้ แต่ลดจากแรงปรับขึ้นก่อนหน้าที่สูงกว่า 5% การปรับขึ้นเริ่มแรกได้รับแรงหนุนจากหลายปัจจัย: การผลิตเฉลี่ยลดลงเหลือราว...
08:27

FRA40 บวก 0.6% ท่ามกลางการลงมติไว้วางใจนายกฯ Bayrou 📈 🇫🇷

ฟิวเจอร์สดัชนี CAC40 ของฝรั่งเศส (FRA40) ปรับขึ้น 0.6% ขณะที่การลงมติไว้วางใจต่อนายกรัฐมนตรีสายกลาง ฟรองซัวส์ บาอิรู (François Bayrou) เริ่มต้นขึ้น ตลาดดูเหมือนจะสะท้อนความเสี่ยงจาก...
08:23

🔝ทองคำทะลุ $3,600

หากไม่นับการปรับฐานเล็กน้อยเมื่อวันที่ 4 กันยายน ราคาทองคำในขณะนี้กำลังอยู่ในช่วง พุ่งขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 10 ติดต่อกัน — ซึ่งถือว่าเป็นสถิติที่หาได้ยากในตลาด...
8 กันยายน 2025
16:39

Bitcoin พยายามฟื้นโมเมนตัม 📈 Ethereum ปรับตัวนิ่งหลังการไหลออกของ ETF

คริปโตเคอร์เรนซีเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่อย่างสงบ แต่ในโทนบวก โดย Bitcoin ซื้อขายเหนือ 111,000 ดอลลาร์ และ Ethereum อยู่ราว 4,300 ดอลลาร์ การปรับตัวลดลงใน Wall...
16:36

OPEC+ จะเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมัน 137 พันบาร์เรลต่อวันในเดือนตุลาคม 🛢️

OPEC+ จะเพิ่มการผลิตน้ำมันขึ้น 137 พันบาร์เรลต่อวันในเดือนตุลาคม โดยเริ่มคลายการลดกำลังการผลิตอาสาสมัคร 1.65 ล้านบาร์เรลต่อวันซึ่งเดิมกำหนดไว้จนถึงปี 2026...
14:17

ปฏิทินเศรษฐกิจ: การเริ่มต้นที่เงียบสงบของสัปดาห์ที่น่าจับตา

เกือบทั้งหมดของตัวเลขเศรษฐกิจมหภาคสำคัญในวันนี้ได้ประกาศออกมาแล้ว อย่างไรก็ตาม ตลอดทั้งสัปดาห์ยังคงเต็มไปด้วยข้อมูลเศรษฐกิจที่น่าสนใจ ก่อนที่ตลาดยุโรปจะเปิดการซื้อขาย...
13:19

ข้อมูลผลผลิตอุตสาหกรรมเยอรมนีสูงกว่าคาด 💡

ข้อมูลผลผลิตอุตสาหกรรมเยอรมนีออกมาดีกว่าคาด ผลผลิตอุตสาหกรรมรายเดือน (ก.ค.): +1.3% (คาด +1.0%; ก่อนหน้า -1.9%; ปรับปรุง -0.1%) ผลผลิตอุตสาหกรรมรายปี:...
13:16

สรุปข่าวเช้า

อัพเดตตลาดเอเชีย – ช่วงเช้าวันจันทร์ หุ้น: ตลาดหุ้นเอเชียปรับตัวขึ้นเล็กน้อย Nikkei ของญี่ปุ่น +1.5% หลังตัวเลข GDP ปรับขึ้นเกินคาด และความไม่แน่นอนจากการลาออกของนายกรัฐมนตรีอิชิบะ...
09:16

ข่าวเด่นวันนี้: ตลาดแรงงานชะลอตัว ยืนยันแนวโน้ม Fed ลดดอกเบี้ยในเดือนกันยายน 💲

  Wall Street ปิดลบ: S&P 500 และ Dow Jones ลด 0.55% ส่วน Nasdaq ลด 0.3% โดยแรงกดดันมาจาก ความกังวลภาวะถดถอย หลังตัวเลขแรงงานสหรัฐฯ ออกมาอ่อนแอ NFP...
09:15

สามตลาดที่ควรจับตาสัปดาห์นี้

เรากำลังเข้าสู่สัปดาห์หลังการเปิดเผย ข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ และการตัดสินใจของ OPEC+ เกี่ยวกับการผลิตน้ำมัน โดยมีเหตุการณ์สำคัญอื่น ๆ ที่อาจส่งผลต่อตลาดในสัปดาห์นี้...
09:13

คณะกรรมาธิการยุโรปจะปรับ Alphabet จำนวน 2.95 พันล้านยูโร 💡

คณะกรรมาธิการยุโรปปรับ Alphabet (GOOGL.US) 2.95 พันล้านยูโร ฐานปฏิบัติการต่อต้านการแข่งขันในตลาดโฆษณาออนไลน์ พบว่า ตั้งแต่ปี 2014 Google ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีโฆษณาของตัวเองมากกว่าคู่แข่งและผู้เผยแพร่ บังคับให้บริษัท...

