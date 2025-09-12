Tesla ร่วง 6% จากความเคลื่อนไหวทางการเมืองของ Musk 📣
หุ้น Tesla ร่วงกว่า 6% ในวันนี้ หลังจาก ซีอีโอ อีลอน มัสก์ ประกาศก่อตั้งพรรคการเมืองใหม่ชื่อ “America Party” นอกจากนี้ ความเชื่อมั่นของนักลงทุนยังถูกบั่นทอนจาก...
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...
สหรัฐฯ – CPI สิงหาคม: เงินเฟ้อสูงเล็กน้อย แต่การยื่นขอสวัสดิการว่างงานฟื้นตัวแรง ภาพรวมตัวเลข: CPI YoY: 2.9% จาก 2.7% Core CPI YoY: 3.1% CPI รายเดือน: 0.4% MoM (คาด 0.3%) – เพิ่มขึ้นสองเท่าจากกรกฎาคม Core CPI รายเดือน: 0.3% MoM ตามคาด ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์:...
ดัชนีสหรัฐเริ่มต้นสัปดาห์แบบผสมผสาน หลังทำจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการประกาศข้อตกลงการค้าและกำหนดเวลาการเก็บภาษียังเป็นแรงกดดันต่อตลาด หุ้น...
นโยบายศุลกากรของสหรัฐฯ มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จากประเทศที่เปิดกว้างทางการค้ามาก กลายเป็นประเทศที่มีนโยบายปิดกั้นมากขึ้น และยิ่งรุนแรงขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา หลังจากที่...
ในวันจันทร์ ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวขึ้นอย่างชัดเจน ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับข่าวการ ขยายเวลาการเจรจาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายศุลกากรของสหรัฐฯ ในขณะเดียวกัน...
ยอดค้าปลีกยูโรโซน - เดือนพฤษภาคม (เทียบกับปีก่อนหน้า): ตัวเลขจริง: 1.8% คาดการณ์: 1.2% ครั้งก่อน: 2.3% ยอดค้าปลีกยูโรโซน...
บรรยากาศในตลาดดีขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง หลังมีข่าวว่าการเจรจาการค้าจะขยายเวลาออกไป ส่งผลให้ราคาทองคำและโลหะมีค่าลดลง โดยราคาทองคำลดลง...
ในวันนี้ ความสนใจของนักลงทุนหันกลับมาอยู่ที่ประเด็นเรื่องภาษีอีกครั้ง หลังจากประธานาธิบดีสหรัฐฯ ระบุว่า ประเทศที่สนับสนุนนโยบายของกลุ่ม BRICS ซึ่งขัดแย้งกับผลประโยชน์ของสหรัฐฯ...
การผลิตภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีออกมาสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ โดยได้แรงหนุนจากการเติบโตในอุตสาหกรรมยานยนต์ พลังงาน และเภสัชกรรม โดยการผลิตเพิ่มขึ้น...
ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น จากคำขู่ของทรัมป์ว่าจะเก็บภาษีเพิ่มอีก 10% ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ระบุว่า ประเทศที่สนับสนุนนโยบายของกลุ่ม BRICS ซึ่งขัดแย้งกับผลประโยชน์ของสหรัฐฯ...
เนื่องจากเป็นวันประกาศอิสรภาพ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดทำการในวันนี้ ความกังวลเกี่ยวกับอนาคตของการเจรจาภาษี ทำให้ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ร่วงลง โดย US500,...
ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ แตะระดับสูงสุดใหม่เมื่อวานนี้ ขณะที่การขาดการซื้อขายในวันนี้ส่งผลให้ ฟิวเจอร์สดัชนีมีการปรับฐานเล็กน้อย แม้จะไม่ถึงขั้นเรียกว่าเป็นแรงขายอย่างชัดเจน...
กรกฎาคมเริ่มต้นอย่างคึกคัก พร้อมกับข้อมูลสำคัญจากตลาดแรงงานสหรัฐฯ แม้ก่อนหน้านี้จะมีสัญญาณที่ไม่แน่นอน แต่ตัวเลขล่าสุดแสดงให้เห็นว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง...
Bitcoin และสินทรัพย์เสี่ยงอื่น ๆ ร่วงลง ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่หันไปหาสินทรัพย์ปลอดภัยมากขึ้น แรงกดดันนี้เกิดจากความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับ...
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดทำการในวันนี้เนื่องในวันชาติสหรัฐฯ (Independence Day) อย่างไรก็ตาม ความวิตกกังวลในตลาดเริ่มชัดเจนมากขึ้น เนื่องจากกำลังใกล้ถึงวันสิ้นสุดการระงับการเก็บภาษีของรัฐบาลสหรัฐฯ ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐฯ...
ตลาดยุโรปลดลงอย่างหนัก เนื่องจากความวิตกกังวลของนักลงทุนเพิ่มขึ้นก่อนถึงเส้นตายการเจรจาภาษีที่กำลังใกล้เข้ามา คำมั่นของโดนัลด์ ทรัมป์ ที่จะส่งจดหมายเตือนว่าคู่ค้าการค้าจะ...
ตลาดหุ้นยุโรปลดลงในวันนี้ เนื่องจากความวิตกกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่สหรัฐฯ จะกลับมาใช้ภาษีตอบโต้ในระดับสูงอีกครั้งหลังสิ้นสุดช่วงระงับภาษี...
เมื่อวานนี้ สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ได้ประกาศให้สัปดาห์วันที่ 14–18 กรกฎาคม 2025 เป็น “สัปดาห์คริปโต” (Crypto Week) อย่างเป็นทางการ ในช่วงเวลานี้...
การใช้จ่ายของภาคครัวเรือนในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 4.7% ในเดือนพฤษภาคมเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สูงกว่าการคาดการณ์ที่ 1.2% อย่างมาก และเป็นการเพิ่มขึ้นเร็วที่สุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม...
ความผันผวนและสภาพคล่องในตลาดคาดว่าจะจำกัดในวันนี้ เนื่องจากตลาดวอลล์สตรีทปิดทำการในวันชาติสหรัฐฯ (Independence Day) อย่างไรก็ตาม สหรัฐฯ ยังคงเป็นจุดสนใจหลัก...
