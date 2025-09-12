อ่านเพิ่มเติม

ข่าวในตลาดฟอเร็ก

หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

เพิ่มเติม

บริษัทแห่งสัปดาห์ – Hewlett Packard Enterprise

12 กันยายน 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...

เพิ่มเติม

Fed at a Crossroads – วิเคราะห์ตัวเลข CPI วันนี้กับเศรษฐกิจสหรัฐฯ 🏛️⚔️

12 กันยายน 2025

สหรัฐฯ – CPI สิงหาคม: เงินเฟ้อสูงเล็กน้อย แต่การยื่นขอสวัสดิการว่างงานฟื้นตัวแรง ภาพรวมตัวเลข: CPI YoY: 2.9% จาก 2.7% Core CPI YoY: 3.1% CPI รายเดือน: 0.4% MoM (คาด 0.3%) – เพิ่มขึ้นสองเท่าจากกรกฎาคม Core CPI รายเดือน: 0.3% MoM ตามคาด ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์:...

เพิ่มเติม

7 กรกฎาคม 2025
22:58

Tesla ร่วง 6% จากความเคลื่อนไหวทางการเมืองของ Musk 📣

หุ้น Tesla ร่วงกว่า 6% ในวันนี้ หลังจาก ซีอีโอ อีลอน มัสก์ ประกาศก่อตั้งพรรคการเมืองใหม่ชื่อ “America Party” นอกจากนี้ ความเชื่อมั่นของนักลงทุนยังถูกบั่นทอนจาก...
21:28

US Open: วอลล์สตรีทรอดูข้อตกลงการค้า; Tesla ร่วง 6% 📉

ดัชนีสหรัฐเริ่มต้นสัปดาห์แบบผสมผสาน หลังทำจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการประกาศข้อตกลงการค้าและกำหนดเวลาการเก็บภาษียังเป็นแรงกดดันต่อตลาด หุ้น...
21:09

สงครามการค้ายังร้อนแรง! แล้วสถานการณ์ที่เป็นไปได้มีอะไรบ้าง? 🔎

นโยบายศุลกากรของสหรัฐฯ มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จากประเทศที่เปิดกว้างทางการค้ามาก กลายเป็นประเทศที่มีนโยบายปิดกั้นมากขึ้น และยิ่งรุนแรงขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา หลังจากที่...
19:04

DE40: หุ้นยุโรปปรับตัวขึ้น; Commerzbank ตอบโต้แผนควบรวมจาก UniCredit 💡

ในวันจันทร์ ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวขึ้นอย่างชัดเจน ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับข่าวการ ขยายเวลาการเจรจาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายศุลกากรของสหรัฐฯ ในขณะเดียวกัน...
13:45

ตลาดเด่นวันนี้ : GOLD (07.07.2025)

บรรยากาศในตลาดดีขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง หลังมีข่าวว่าการเจรจาการค้าจะขยายเวลาออกไป ส่งผลให้ราคาทองคำและโลหะมีค่าลดลง โดยราคาทองคำลดลง...
13:10

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ภาษีกลับมาเป็นประเด็นร้อนอีกครั้ง

ในวันนี้ ความสนใจของนักลงทุนหันกลับมาอยู่ที่ประเด็นเรื่องภาษีอีกครั้ง หลังจากประธานาธิบดีสหรัฐฯ ระบุว่า ประเทศที่สนับสนุนนโยบายของกลุ่ม BRICS ซึ่งขัดแย้งกับผลประโยชน์ของสหรัฐฯ...
13:03

ข้อมูลการผลิตภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีออกมาดีกว่าคาด 💡

การผลิตภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีออกมาสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ โดยได้แรงหนุนจากการเติบโตในอุตสาหกรรมยานยนต์ พลังงาน และเภสัชกรรม โดยการผลิตเพิ่มขึ้น...
12:36

สรุปข่าวเช้า (07.07.2025)

ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น จากคำขู่ของทรัมป์ว่าจะเก็บภาษีเพิ่มอีก 10% ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ระบุว่า ประเทศที่สนับสนุนนโยบายของกลุ่ม BRICS ซึ่งขัดแย้งกับผลประโยชน์ของสหรัฐฯ...
4 กรกฎาคม 2025
01:13

ข่าวเด่นวันนี้: ความกังวลเรื่องภาษีกดดันตลาด

เนื่องจากเป็นวันประกาศอิสรภาพ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดทำการในวันนี้ ความกังวลเกี่ยวกับอนาคตของการเจรจาภาษี ทำให้ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ร่วงลง โดย US500,...
00:56

หุ้นสหรัฐฯ พุ่งสูงสุดท่ามกลาง ปัจจัยพื้นฐานที่เปราะบางมากขึ้น

ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ แตะระดับสูงสุดใหม่เมื่อวานนี้ ขณะที่การขาดการซื้อขายในวันนี้ส่งผลให้ ฟิวเจอร์สดัชนีมีการปรับฐานเล็กน้อย แม้จะไม่ถึงขั้นเรียกว่าเป็นแรงขายอย่างชัดเจน...
00:12

Three Markets to Watch (07.07.2025)

กรกฎาคมเริ่มต้นอย่างคึกคัก พร้อมกับข้อมูลสำคัญจากตลาดแรงงานสหรัฐฯ แม้ก่อนหน้านี้จะมีสัญญาณที่ไม่แน่นอน แต่ตัวเลขล่าสุดแสดงให้เห็นว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง...
23:10

Bitcoin ร่วงลง 1.9% และกลับมาต่ำกว่าขอบบนของกรอบแนวโน้มขาขึ้นอีกครั้ง

Bitcoin และสินทรัพย์เสี่ยงอื่น ๆ ร่วงลง ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่หันไปหาสินทรัพย์ปลอดภัยมากขึ้น แรงกดดันนี้เกิดจากความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับ...
20:51

ตลาดสหรัฐฯ เปิด: ฟิวเจอร์สดัชนีร่วงลง แม้เป็นวันชาติสหรัฐฯ (Independence Day) 📉

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดทำการในวันนี้เนื่องในวันชาติสหรัฐฯ (Independence Day) อย่างไรก็ตาม ความวิตกกังวลในตลาดเริ่มชัดเจนมากขึ้น เนื่องจากกำลังใกล้ถึงวันสิ้นสุดการระงับการเก็บภาษีของรัฐบาลสหรัฐฯ ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐฯ...
19:48

DE40: หุ้นยุโรปลดลง ท่ามกลางความกังวลเรื่องภาษี (04.07.2025)

ตลาดยุโรปลดลงอย่างหนัก เนื่องจากความวิตกกังวลของนักลงทุนเพิ่มขึ้นก่อนถึงเส้นตายการเจรจาภาษีที่กำลังใกล้เข้ามา คำมั่นของโดนัลด์ ทรัมป์ ที่จะส่งจดหมายเตือนว่าคู่ค้าการค้าจะ...
19:07

⬇️ ดัชนี EU50 ร่วงเกือบ 1%

ตลาดหุ้นยุโรปลดลงในวันนี้ เนื่องจากความวิตกกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่สหรัฐฯ จะกลับมาใช้ภาษีตอบโต้ในระดับสูงอีกครั้งหลังสิ้นสุดช่วงระงับภาษี...
16:22

สภาผู้แทนราษฎรประกาศให้สัปดาห์วันที่ 14–18 กรกฎาคมเป็นสัปดาห์สำคัญสำหรับการกำกับดูแลคริปโต 👀🎯

เมื่อวานนี้ สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ได้ประกาศให้สัปดาห์วันที่ 14–18 กรกฎาคม 2025 เป็น “สัปดาห์คริปโต” (Crypto Week) อย่างเป็นทางการ ในช่วงเวลานี้...
14:45

ตลาดเด่นวันนี้ - USDJPY (04.07.2025)

การใช้จ่ายของภาคครัวเรือนในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 4.7% ในเดือนพฤษภาคมเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สูงกว่าการคาดการณ์ที่ 1.2% อย่างมาก และเป็นการเพิ่มขึ้นเร็วที่สุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม...
13:58

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ร่างกฎหมายของทรัมป์และดัชนี PPI ของยูโรโซนเป็นจุดสนใจ ขณะที่วอลล์สตรีทหยุดทำการ (04.07.2025)

ความผันผวนและสภาพคล่องในตลาดคาดว่าจะจำกัดในวันนี้ เนื่องจากตลาดวอลล์สตรีทปิดทำการในวันชาติสหรัฐฯ (Independence Day) อย่างไรก็ตาม สหรัฐฯ ยังคงเป็นจุดสนใจหลัก...

ปฎิทินในตลาดทางการเงิน

มีการเคลื่อนไหวสูงที่สุด

ว่าในแต่ละตลาดในปัจจุบัน เป็นตลาดที่มีผู้ที่ทำกำไรได้สูงหรือว่าขาดทุน

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก