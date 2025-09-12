อ่านเพิ่มเติม

ข่าวในตลาดฟอเร็ก

หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

เพิ่มเติม

บริษัทแห่งสัปดาห์ – Hewlett Packard Enterprise

12 กันยายน 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...

เพิ่มเติม

Fed at a Crossroads – วิเคราะห์ตัวเลข CPI วันนี้กับเศรษฐกิจสหรัฐฯ 🏛️⚔️

12 กันยายน 2025

สหรัฐฯ – CPI สิงหาคม: เงินเฟ้อสูงเล็กน้อย แต่การยื่นขอสวัสดิการว่างงานฟื้นตัวแรง ภาพรวมตัวเลข: CPI YoY: 2.9% จาก 2.7% Core CPI YoY: 3.1% CPI รายเดือน: 0.4% MoM (คาด 0.3%) – เพิ่มขึ้นสองเท่าจากกรกฎาคม Core CPI รายเดือน: 0.3% MoM ตามคาด ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์:...

เพิ่มเติม

4 กรกฎาคม 2025
13:46

ข่าวเด่น: การผลิตภาคอุตสาหกรรมของฝรั่งเศสหดตัวเกินคาด 📉 ดัชนี FRA40 ปรับตัวลดลงเล็กน้อย

08:45 น. ฝรั่งเศส – ข้อมูลการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคม: เมื่อเทียบรายปี (YoY): -0.9% ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 0.1% (ครั้งก่อน: -2.1%) เมื่อเทียบรายเดือน...
13:02

ข่าวเด่น: คำสั่งซื้อภาคการผลิตของเยอรมนีต่ำกว่าคาดการณ์ 📉 ดัชนี DE40 ปรับตัวลดลงเล็กน้อย

07:00 AM BST, เยอรมนี – ข้อมูลสินค้าคงทนประจำเดือนพฤษภาคม: คำสั่งซื้อภาคการผลิตของเยอรมนี: รายงานจริง -1.4% เมื่อเทียบรายเดือน ต่ำกว่าคาดการณ์ที่...
3 กรกฎาคม 2025
00:36

ข่าวเด่นวันนี้: หุ้นปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจากเซอร์ไพรส์ NFP ด้านบวก ขณะที่ดอลลาร์ฟื้นตัว (03.07.2025)

วอลล์สตรีทปิดทำการเร็วกว่าปกติเนื่องจากการเฉลิมฉลองวันชาติสหรัฐฯในวันที่ 4 กรกฎาคม (ตลาดจะปิดพรุ่งนี้) ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ทำสถิติสูงสุดใหม่วันนี้ โดยได้รับแรงหนุนจาก...
22:07

US OPEN: ตลาดแรงงานแข็งแกร่ง หนุนความเชื่อมั่นเศรษฐกิจ (03.07.2025)

วอลล์สตรีทปิดบวกอีกครั้ง หลังตัวเลข NFP ออกมาดีกว่าคาด ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจากแรงหนุนของรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ซึ่งออกมาสูงกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่คาดการณ์ไว้...
21:33

BREAKING:ปริมาณก๊าซธรรมชาติ (NATGAS) ในคลังเพิ่มขึ้นมากกว่าคาดการณ์ 📈

เวลา 15:30 BST – สหรัฐอเมริกา รายงานการเปลี่ยนแปลงปริมาณก๊าซธรรมชาติในคลัง: ตัวเลขจริง: 55 พันล้านลูกบาศก์ฟุต คาดการณ์: 53 พันล้านลูกบาศก์ฟุต ตัวเลขก่อนหน้า:...
19:31

จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานในสหรัฐฯ ต่ำกว่าคาดการณ์; ดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวขึ้น 📈

สหรัฐอเมริกา – ข้อมูลดุลการค้าเดือนพฤษภาคม: ดุลการค้า: ปัจจุบัน -60.26 พันล้านดอลลาร์; คาดการณ์ -69.90 พันล้านดอลลาร์; ก่อนหน้า -61.60 พันล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา...
17:56

DE40: หุ้นเยอรมันทรงตัว รอตัวเลขจ้างงานสหรัฐ (NFP) 💡

ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวขึ้นเล็กน้อย นักลงทุนยังจับตา NFP สหรัฐฯ แม้ดัชนียุโรปจะเคลื่อนไหวในแดนบวกเล็กน้อยในวันพฤหัสบดี แต่ความระมัดระวังยังคงอยู่ เนื่องจากตลาดรอลุ้นตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร...
16:45

ตลาดเด่นวันนี้ - USDIDX (03.07.2025)

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ (U.S. Dollar Index) ประสบกับช่วงเวลาที่ยากลำบากในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา โดยลดลงประมาณ 11.4% เมื่อวัดจากผลตอบแทนรวม ถือเป็นการลดลงมากที่สุดในช่วงครึ่งปีแรกในรอบหลายทศวรรษ สถานะของดอลลาร์ถูกกดดันจากข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่ออกมาในช่วงหลัง...
16:32

📣EURUSD ต่ำกว่า 1.18 ก่อนการประกาศตัวเลข NFP

ข้อมูลแรงงานสหรัฐฯ จะประกาศวันนี้ แทนวันศุกร์ เนื่องจากวันชาติสหรัฐฯ โดยปกติแล้ว ข้อมูลตลาดแรงงานของสหรัฐฯ จะประกาศในวันศุกร์ แต่เนื่องจากวันประกาศอิสรภาพ...
14:30

เงินเฟ้อสวิตเซอร์แลนด์ปรับตัวดีขึ้น: นี่คือจุดสิ้นสุดของการลดดอกเบี้ยโดย SNB ไหม?

เงินเฟ้อเดือนมิถุนายนของสวิตเซอร์แลนด์ดีดตัวขึ้นเหนือความคาดหมาย – SNB อาจชะลอการลดดอกเบี้ย? ข้อมูลเงินเฟ้อของสวิตเซอร์แลนด์ในเดือนมิถุนายนเผยให้เห็นการฟื้นตัวอย่างไม่คาดคิด...
13:36

ข่าวเด่น: EURCHF อ่อนค่าหลัง CPI ของสวิตเซอร์แลนด์ออกมาสูงกว่าคาดเล็กน้อย 📌

07:30 น. (BST), สวิตเซอร์แลนด์ – ข้อมูลเงินเฟ้อ ประจำเดือนมิถุนายน: CPI รายเดือน (MoM): ตัวเลขจริง 0.2%; คาดการณ์ 0.1%; ก่อนหน้า 0.1% CPI...
13:13

Economic calendar: รายงาน NFP คือไฮไลต์สำคัญของวัน 🎯

รายงานสำคัญของวันนี้คือรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ของสหรัฐฯ หลังจากข้อมูล ADP ที่อ่อนแอมากเมื่อวานนี้ ความสนใจของตลาดจึงยิ่งพุ่งไปที่รายงานฉบับนี้...
12:37

สรุปข่าวเช้า (03.07.2025)

ดัชนีจากภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกมีการเคลื่อนไหวแบบผสมผสาน ดัชนีจีนลดลงระหว่าง 0.70–1.20% ขณะที่ดัชนีออสเตรเลียและสิงคโปร์ลดลงประมาณ 0.20% ดัชนีญี่ปุ่นเคลื่อนไหวทรงตัว วันนี้...
2 กรกฎาคม 2025
01:01

ข่าวเด่นวันนี้: ข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ ออกมาไม่น่าพอใจ; ราคาน้ำมัน OIL.WTI ฟื้นตัวขึ้น 2.5%

สถานการณ์บนวอลล์สตรีทกำลังดีขึ้นแม้จะเริ่มต้นในแดนลบ โดยดัชนี US500 ทำจุดสูงสุดใหม่ในประวัติศาสตร์ ปรับขึ้น 0.3% ขณะที่ US100 เพิ่มขึ้น 0.6% แต่ยังไม่ถึงจุดสูงสุดในอดีต รายงาน...

ปฎิทินในตลาดทางการเงิน

มีการเคลื่อนไหวสูงที่สุด

ว่าในแต่ละตลาดในปัจจุบัน เป็นตลาดที่มีผู้ที่ทำกำไรได้สูงหรือว่าขาดทุน

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก