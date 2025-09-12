ข่าวเด่น: การผลิตภาคอุตสาหกรรมของฝรั่งเศสหดตัวเกินคาด 📉 ดัชนี FRA40 ปรับตัวลดลงเล็กน้อย
08:45 น. ฝรั่งเศส – ข้อมูลการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคม: เมื่อเทียบรายปี (YoY): -0.9% ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 0.1% (ครั้งก่อน: -2.1%) เมื่อเทียบรายเดือน...
ข่าวในตลาดฟอเร็ก
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...
สหรัฐฯ – CPI สิงหาคม: เงินเฟ้อสูงเล็กน้อย แต่การยื่นขอสวัสดิการว่างงานฟื้นตัวแรง ภาพรวมตัวเลข: CPI YoY: 2.9% จาก 2.7% Core CPI YoY: 3.1% CPI รายเดือน: 0.4% MoM (คาด 0.3%) – เพิ่มขึ้นสองเท่าจากกรกฎาคม Core CPI รายเดือน: 0.3% MoM ตามคาด ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์:...
07:00 AM BST, เยอรมนี – ข้อมูลสินค้าคงทนประจำเดือนพฤษภาคม: คำสั่งซื้อภาคการผลิตของเยอรมนี: รายงานจริง -1.4% เมื่อเทียบรายเดือน ต่ำกว่าคาดการณ์ที่...
วอลล์สตรีทปิดการซื้อขายช่วงสั้นเมื่อวานนี้ด้วยการปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง หลังจากการเปิดเผยข้อมูลตลาดแรงงานที่มองในแง่ดีเกินคาด (S&P 500: +0.83%;...
วอลล์สตรีทปิดทำการเร็วกว่าปกติเนื่องจากการเฉลิมฉลองวันชาติสหรัฐฯในวันที่ 4 กรกฎาคม (ตลาดจะปิดพรุ่งนี้) ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ทำสถิติสูงสุดใหม่วันนี้ โดยได้รับแรงหนุนจาก...
วอลล์สตรีทปิดบวกอีกครั้ง หลังตัวเลข NFP ออกมาดีกว่าคาด ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจากแรงหนุนของรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ซึ่งออกมาสูงกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่คาดการณ์ไว้...
เวลา 15:30 BST – สหรัฐอเมริกา รายงานการเปลี่ยนแปลงปริมาณก๊าซธรรมชาติในคลัง: ตัวเลขจริง: 55 พันล้านลูกบาศก์ฟุต คาดการณ์: 53 พันล้านลูกบาศก์ฟุต ตัวเลขก่อนหน้า:...
เวลา 14:45 BST, สหรัฐอเมริกา – ดัชนี PMI เดือนมิถุนายน: S&P Global Services PMI: ตัวเลขจริง 52.9; คาดการณ์ 53.1; ตัวเลขก่อนหน้า 53.1 S&P...
เวลา 13:30 BST, สหรัฐอเมริกา – ข้อมูลการจ้างงานเดือนมิถุนายน: อัตราการมีส่วนร่วมแรงงาน (Participation Rate): ตัวเลขจริง 62.3%; ตัวเลขก่อนหน้า...
สหรัฐอเมริกา – ข้อมูลดุลการค้าเดือนพฤษภาคม: ดุลการค้า: ปัจจุบัน -60.26 พันล้านดอลลาร์; คาดการณ์ -69.90 พันล้านดอลลาร์; ก่อนหน้า -61.60 พันล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา...
The minutes from the latest European Central Bank meeting on interest rates—at which rates were cut by 25 basis points to 2.15% — have just...
The final June PMI readings show the UK services sector snapping back to its strongest pace since August 2024 while the euro-area recovery remains fragile...
ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวขึ้นเล็กน้อย นักลงทุนยังจับตา NFP สหรัฐฯ แม้ดัชนียุโรปจะเคลื่อนไหวในแดนบวกเล็กน้อยในวันพฤหัสบดี แต่ความระมัดระวังยังคงอยู่ เนื่องจากตลาดรอลุ้นตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร...
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ (U.S. Dollar Index) ประสบกับช่วงเวลาที่ยากลำบากในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา โดยลดลงประมาณ 11.4% เมื่อวัดจากผลตอบแทนรวม ถือเป็นการลดลงมากที่สุดในช่วงครึ่งปีแรกในรอบหลายทศวรรษ สถานะของดอลลาร์ถูกกดดันจากข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่ออกมาในช่วงหลัง...
ข้อมูลแรงงานสหรัฐฯ จะประกาศวันนี้ แทนวันศุกร์ เนื่องจากวันชาติสหรัฐฯ โดยปกติแล้ว ข้อมูลตลาดแรงงานของสหรัฐฯ จะประกาศในวันศุกร์ แต่เนื่องจากวันประกาศอิสรภาพ...
เงินเฟ้อเดือนมิถุนายนของสวิตเซอร์แลนด์ดีดตัวขึ้นเหนือความคาดหมาย – SNB อาจชะลอการลดดอกเบี้ย? ข้อมูลเงินเฟ้อของสวิตเซอร์แลนด์ในเดือนมิถุนายนเผยให้เห็นการฟื้นตัวอย่างไม่คาดคิด...
07:30 น. (BST), สวิตเซอร์แลนด์ – ข้อมูลเงินเฟ้อ ประจำเดือนมิถุนายน: CPI รายเดือน (MoM): ตัวเลขจริง 0.2%; คาดการณ์ 0.1%; ก่อนหน้า 0.1% CPI...
รายงานสำคัญของวันนี้คือรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ของสหรัฐฯ หลังจากข้อมูล ADP ที่อ่อนแอมากเมื่อวานนี้ ความสนใจของตลาดจึงยิ่งพุ่งไปที่รายงานฉบับนี้...
ดัชนีจากภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกมีการเคลื่อนไหวแบบผสมผสาน ดัชนีจีนลดลงระหว่าง 0.70–1.20% ขณะที่ดัชนีออสเตรเลียและสิงคโปร์ลดลงประมาณ 0.20% ดัชนีญี่ปุ่นเคลื่อนไหวทรงตัว วันนี้...
สถานการณ์บนวอลล์สตรีทกำลังดีขึ้นแม้จะเริ่มต้นในแดนลบ โดยดัชนี US500 ทำจุดสูงสุดใหม่ในประวัติศาสตร์ ปรับขึ้น 0.3% ขณะที่ US100 เพิ่มขึ้น 0.6% แต่ยังไม่ถึงจุดสูงสุดในอดีต รายงาน...
