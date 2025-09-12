ตลาดเด่นวันนี้ : USDJPY (01.07.2025)
ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่ารุนแรงที่สุดในรอบครึ่งปีนับตั้งแต่ปี 1973 นับตั้งแต่ต้นปี 2025 ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ สูญเสียมูลค่าประมาณ 10% เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่น...
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...
สหรัฐฯ – CPI สิงหาคม: เงินเฟ้อสูงเล็กน้อย แต่การยื่นขอสวัสดิการว่างงานฟื้นตัวแรง ภาพรวมตัวเลข: CPI YoY: 2.9% จาก 2.7% Core CPI YoY: 3.1% CPI รายเดือน: 0.4% MoM (คาด 0.3%) – เพิ่มขึ้นสองเท่าจากกรกฎาคม Core CPI รายเดือน: 0.3% MoM ตามคาด ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์:...
Eurozone CPI (เบื้องต้น) ประจำเดือนมิถุนายนออกมาตรงตามคาดการณ์ CPI (Y/Y): 2.0% (คาด 2.0%; ครั้งก่อน 1.9%) CPI (M/M): 0.3% (คาด 0.3%; ครั้งก่อน...
เราเพิ่งได้รับข้อมูล PMI ภาคการผลิต ประจำเดือนมิถุนายนจากบางประเทศสำคัญในสหภาพยุโรป: สเปน HCOB Manufacturing PMI (มิ.ย.): 51.4 (คาด 50.5; ก่อนหน้า...
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าบนดัชนีหุ้นยุโรปยังไม่มีทิศทางชัดเจน ก่อนตลาดยุโรปเปิดทำการ (cash session) ความสนใจของนักลงทุนในวันนี้จะอยู่ที่ ข้อมูล PMI, ตัวเลข...
Sentiment ของตลาดเอเชียยังคงเป็นบวกต่อเนื่องจากการปรับตัวขึ้นของตลาดวอลล์สตรีทเมื่อวานนี้ ตลาดใน จีน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ต่างก็ปรับตัวเพิ่มขึ้น...
ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปิดไตรมาส 2 ปี 2025 ที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ท่ามกลางท่าทีของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ที่เริ่มอ่อนลง และความคาดหวังเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ...
EUR/USD เดินหน้าทะลุ 1.1750 ต่อเนื่อง หลังประธาน Fed สาขาแอตแลนตาส่งสัญญาณผ่อนคลาย คู่เงิน EUR/USD ยังคงพุ่งขึ้นเหนือระดับ 1.1750 หลังจาก Raphael Bostic...
15:30 BST, สหรัฐอเมริกา - ดัชนีกิจกรรมภาคการผลิตของ Fed สาขาดัลลัส ประจำเดือนมิถุนายน ตัวเลขจริง: -12.7 คาดการณ์: -12 ก่อนหน้า:...
ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ พุ่งทะลุจุดสูงสุดเดิมอีกครั้ง สถาบันการเงินขนาดใหญ่ผ่านการทดสอบภาวะวิกฤตของ Fed วัคซีนไข้หวัดใหญ่ของ Moderna ได้ผลดี หนุนความหวังวัคซีนรวมหลายโรค Wall...
ราคาก๊าซปรับตัวลงมากกว่า 5% ในวันนี้ หลังจากที่พุ่งแรงเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้ว เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา การพยากรณ์อากาศคาดว่าจะร้อนจัดกว่าปกติในช่วง...
ANZ Research ได้ออกคำแนะนำสำหรับคู่เงิน CHFJPY ANZ แนะนำให้เปิดสถานะ ขาย (Short) ในคู่เงินนี้ที่ระดับต่อไปนี้: ราคาเข้าซื้อขาย (Entry –...
🇩🇪 ข้อมูลเงินเฟ้อเยอรมนี (เดือนมิถุนายน) ต่ำกว่าคาดการณ์ทั้งรายเดือนและรายปี 🕐 เวลา 13:00 น. BST – เยอรมนี ผลการประกาศดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI...
ดัชนียุโรปเริ่มต้นสัปดาห์ด้วยบรรยากาศระมัดระวัง ดัชนีหุ้นยุโรปเปิดสัปดาห์ด้วยท่าทีระมัดระวัง ท่ามกลางความไม่แน่นอนเรื่องการค้าระหว่างประเทศ โดย...
ราคาหุ้นของธนาคารรายใหญ่ในสหรัฐฯ เช่น Wells Fargo, JP Morgan, Goldman Sachs และ Bank of America ปรับตัวเพิ่มขึ้น หลังจาก ผลการทดสอบภาวะวิกฤต (stress test)...
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐกำลังเคลื่อนไหวใกล้ระดับต่ำสุดในรอบหลายปี โดยกำลังทดสอบแนวรับสำคัญบริเวณ 97.0000 บนดัชนี DXY ความอ่อนแอของข้อมูลเศรษฐกิจ —...
📰 ตลาดเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ด้วยความเคลื่อนไหวในแดนบวก โดยฟิวเจอร์สของสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่การซื้อขายในยุโรปยังคงค่อนข้างสงบ นักลงทุนกำลังจับตาความคืบหน้าเกี่ยวกับ...
🕖 07:00 น. (BST), สหราชอาณาจักร – ข้อมูล GDP GDP ไตรมาส 1 (QoQ): ตัวเลขจริง +0.7% คาดการณ์ +0.7% ครั้งก่อนหน้า +0.1% GDP ไตรมาส...
การซื้อขายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีความเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างนิ่ง โดยดัชนีส่วนใหญ่เปลี่ยนแปลงไม่เกิน +/- 0.30% ขณะที่ดัชนีของจีนลดลงอยู่ในช่วงระหว่าง...
วอลล์สตรีทปิดสัปดาห์ด้วยบรรยากาศเชิงบวก หลังจากคำแถลงของโดนัลด์ ทรัมป์ที่แสดงความต้องการที่จะสรุปข้อตกลงทางการค้าภายในเส้นตายเดือนกรกฎาคม ดัชนีสำคัญปรับตัวขึ้น...
