หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

บริษัทแห่งสัปดาห์ – Hewlett Packard Enterprise

12 กันยายน 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...

Fed at a Crossroads – วิเคราะห์ตัวเลข CPI วันนี้กับเศรษฐกิจสหรัฐฯ 🏛️⚔️

12 กันยายน 2025

สหรัฐฯ – CPI สิงหาคม: เงินเฟ้อสูงเล็กน้อย แต่การยื่นขอสวัสดิการว่างงานฟื้นตัวแรง ภาพรวมตัวเลข: CPI YoY: 2.9% จาก 2.7% Core CPI YoY: 3.1% CPI รายเดือน: 0.4% MoM (คาด 0.3%) – เพิ่มขึ้นสองเท่าจากกรกฎาคม Core CPI รายเดือน: 0.3% MoM ตามคาด ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์:...

1 กรกฎาคม 2025
16:42

ตลาดเด่นวันนี้ : USDJPY (01.07.2025)

ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่ารุนแรงที่สุดในรอบครึ่งปีนับตั้งแต่ปี 1973 นับตั้งแต่ต้นปี 2025 ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ สูญเสียมูลค่าประมาณ 10% เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่น...
15:08

ข่าวเด่น: EUR/USD แทบไม่ตอบสนองต่อข้อมูล PMI ที่ออกมาคละเคล้าจากยุโรป

เราเพิ่งได้รับข้อมูล PMI ภาคการผลิต ประจำเดือนมิถุนายนจากบางประเทศสำคัญในสหภาพยุโรป: สเปน HCOB Manufacturing PMI (มิ.ย.): 51.4 (คาด 50.5; ก่อนหน้า...
13:56

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ข้อมูล PMI และการประชุม Sintra เป็นจุดสนใจหลัก

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าบนดัชนีหุ้นยุโรปยังไม่มีทิศทางชัดเจน ก่อนตลาดยุโรปเปิดทำการ (cash session) ความสนใจของนักลงทุนในวันนี้จะอยู่ที่ ข้อมูล PMI, ตัวเลข...
30 มิถุนายน 2025
01:16

ข่าวเด่นวันนี้: ดอลลาร์อ่อนค่า ขณะที่ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ พุ่งทำจุดสูงสุดใหม่อีกครั้ง (30.06.2025)

ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปิดไตรมาส 2 ปี 2025 ที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ท่ามกลางท่าทีของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ที่เริ่มอ่อนลง และความคาดหวังเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ...
21:43

ข่าวเด่น: กิจกรรมภาคการผลิตของ Fed สาขาดัลลัสต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

15:30 BST, สหรัฐอเมริกา - ดัชนีกิจกรรมภาคการผลิตของ Fed สาขาดัลลัส ประจำเดือนมิถุนายน ตัวเลขจริง: -12.7 คาดการณ์: -12 ก่อนหน้า:...
21:24

US OPEN: ดัชนีเดินหน้าทำจุดสูงสุดใหม่ – กลุ่มการเงินผ่านการทดสอบภาวะวิกฤตของ Fed (30.06.2025)

  ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ พุ่งทะลุจุดสูงสุดเดิมอีกครั้ง สถาบันการเงินขนาดใหญ่ผ่านการทดสอบภาวะวิกฤตของ Fed วัคซีนไข้หวัดใหญ่ของ Moderna ได้ผลดี หนุนความหวังวัคซีนรวมหลายโรค Wall...
20:11

📉ก๊าซธรรมชาติ (NATGAS) ร่วงกว่า 5%

ราคาก๊าซปรับตัวลงมากกว่า 5% ในวันนี้ หลังจากที่พุ่งแรงเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้ว เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา การพยากรณ์อากาศคาดว่าจะร้อนจัดกว่าปกติในช่วง...
17:49

DE40: ตลาดยุโรปยังอยู่ในโหมดรอดูท่าที ก่อนข้อตกลงการค้าสหรัฐฯ

ดัชนียุโรปเริ่มต้นสัปดาห์ด้วยบรรยากาศระมัดระวัง ดัชนีหุ้นยุโรปเปิดสัปดาห์ด้วยท่าทีระมัดระวัง ท่ามกลางความไม่แน่นอนเรื่องการค้าระหว่างประเทศ โดย...
16:52

ผลการทดสอบภาวะวิกฤตของ Fed ผ่านเกณฑ์ หนุนภาคธนาคารสหรัฐฯ แข็งแกร่งขึ้น

ราคาหุ้นของธนาคารรายใหญ่ในสหรัฐฯ เช่น Wells Fargo, JP Morgan, Goldman Sachs และ Bank of America ปรับตัวเพิ่มขึ้น หลังจาก ผลการทดสอบภาวะวิกฤต (stress test)...
14:05

ปฏิทินเศรษฐกิจ:เริ่มต้นสัปดาห์สำคัญอย่างสงบ

📰 ตลาดเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ด้วยความเคลื่อนไหวในแดนบวก โดยฟิวเจอร์สของสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่การซื้อขายในยุโรปยังคงค่อนข้างสงบ นักลงทุนกำลังจับตาความคืบหน้าเกี่ยวกับ...
27 มิถุนายน 2025
00:47

ข่าวเด่นวันนี้: S&P 500 ทำจุดสูงสุดใหม่อีกครั้ง ขณะที่ยูโรยังคงพุ่งขึ้นต่อเนื่อง (27.06.2025)

วอลล์สตรีทปิดสัปดาห์ด้วยบรรยากาศเชิงบวก หลังจากคำแถลงของโดนัลด์ ทรัมป์ที่แสดงความต้องการที่จะสรุปข้อตกลงทางการค้าภายในเส้นตายเดือนกรกฎาคม ดัชนีสำคัญปรับตัวขึ้น...

