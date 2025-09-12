3 ตลาดที่น่าจับตาในสัปดาห์หน้า (27.06.2025)
ตลาดการเงินกำลังก้าวเข้าสู่ครึ่งหลังของปี หลังจากผ่านช่วงหลายเดือนที่เต็มไปด้วยความผันผวน แม้ว่าเดือนมิถุนายนจะค่อนข้างเงียบในแง่ของการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ...
ข่าวในตลาดฟอเร็ก
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
เพิ่มเติม
Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...
เพิ่มเติม
สหรัฐฯ – CPI สิงหาคม: เงินเฟ้อสูงเล็กน้อย แต่การยื่นขอสวัสดิการว่างงานฟื้นตัวแรง ภาพรวมตัวเลข: CPI YoY: 2.9% จาก 2.7% Core CPI YoY: 3.1% CPI รายเดือน: 0.4% MoM (คาด 0.3%) – เพิ่มขึ้นสองเท่าจากกรกฎาคม Core CPI รายเดือน: 0.3% MoM ตามคาด ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์:...
เพิ่มเติม
ตลาดการเงินกำลังก้าวเข้าสู่ครึ่งหลังของปี หลังจากผ่านช่วงหลายเดือนที่เต็มไปด้วยความผันผวน แม้ว่าเดือนมิถุนายนจะค่อนข้างเงียบในแง่ของการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ...
OPEC+ กำลังพิจารณาการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันอีกครั้งในระดับที่มีนัยสำคัญ ตามรายงานล่าสุดจากสื่อที่เผยแพร่เมื่อไม่กี่นาทีก่อนหน้านี้ ส่งผลให้ราคาน้ำมันล่วงหน้าปรับตัวลดลงเล็กน้อยทันทีหลังข่าวถูกเผยแพร่ Bloomberg...
S&P 500 ทะลุจุดสูงสุดเดือนกุมภาพันธ์ ภาพเงินเฟ้อที่ยังไม่ชัดเจนหนุนบอนด์ยีลด์ วอลล์สตรีทเคลื่อนไหวด้วยความเชื่อมั่นในวันศุกร์ หลังจากตัวเลขเงินเฟ้อที่ออกมา...
เวลา 01:30 PM (BST) – ข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ประจำเดือนพฤษภาคม: ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core PCE) YoY: รายงานจริง: 2.7% | คาดการณ์:...
ราคาทองคำร่วงแรง แม้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าและตลาดคาดหวังการลดดอกเบี้ยจากเฟดเพิ่มขึ้น ราคาทองคำปรับตัวลงอย่างชัดเจนในวันนี้ ซึ่งถือว่าน่าจับตา เนื่องจากเกิดขึ้นท่ามกลางภาวะที่...
Futures on DAX (DE40) gain 0.3% today amid still strong sentiments on Wall Street and hope for a favorable deal with the United States Puma...
The German DE40 index has been in an upward trend for some time now. Looking at the D1 interval, the price is clearly above the 23,500 point zone, which...
Gold (GOLD) is down over 1.3% today, as traders take profits amid signs of easing global geopolitical tensions. Firstly, the situation in the Middle...
The Chinese ministry's statement indicates that China's talks with the US in London have yielded a number of positive results for both sides. China...
ดัชนีหุ้นในทั้งสองฝั่งของมหาสมุทรแอตแลนติกปรับตัวสูงขึ้น โดยฟิวเจอร์สดัชนีสหรัฐฯ ขยับขึ้นระหว่าง 0.2% ถึง 0.3% ในยุโรป การปรับขึ้นชัดเจนยิ่งกว่า —...
กราฟดัชนี US100 กรอบเวลา D1 ที่มา : xStation5
เงินเฟ้อเบื้องต้นจากสเปนและฝรั่งเศสร้อนแรงเกินคาด ดัน EURUSD ขยายตัวต่อเนื่อง CPI สเปน (YoY - มิ.ย.): 2.2% (คาด 2.1%, ก่อนหน้า 2.0%) CPI...
ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง โดย US100 และ US500 เพิ่มขึ้นระหว่าง 0.1% ถึง 0.15% ขณะที่ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (USDIDX) ทรงตัวหลังจากอ่อนค่าลงเมื่อวาน...
ตลาดหุ้นยุโรป ปรับตัวขึ้นตามแรงหนุนจากวอลล์สตรีท โดย DAX เยอรมนีโดดเด่น +0.6%, FTSE 100 อังกฤษ +0.2%, ขณะที่ IT40 และ SMI ทรงตัวใกล้ระดับเดิม หุ้นสหรัฐฯ...
คู่เงิน EUR/USD ปรับขึ้นเกือบ 0.6% ในวันนี้ ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ลดลง 3.5 จุดเบสิส เหลือต่ำกว่า 4.26% ตั้งแต่เดือนที่แล้ว...
รายงานจาก Bloomberg ระบุว่า Meta Platforms (META.US) มีแผนที่จะเข้าซื้อกิจการ PlayAI สตาร์ทอัพด้านปัญญาประดิษฐ์ที่เชี่ยวชาญการเลียนเสียง ถึงแม้ว่าการเข้าซื้อในครั้งนี้จะไม่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานโดยรวมอย่างชัดเจน...
วอลล์สตรีทวันนี้มีความเชื่อมั่นในเชิงบวก โดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเป็นผู้นำการปรับขึ้น แม้ราคาน้ำมันจะดีดตัวขึ้นชั่วคราว ตลาดหุ้นตอบรับข่าวรายงานจาก New York...
ดัชนี Composite ของเฟดแคนซัสซิตี้ออกมาอยู่ที่ -2 สูงกว่าที่คาดไว้ที่ -5 และดีกว่าค่าก่อนหน้าที่ -3 ส่วนดัชนีการผลิตของแคนซัสซิตี้ปรับขึ้นเป็น 5 จากค่าก่อนหน้าที่...
ข้อมูลคลังสำรองก๊าซธรรมชาติของ EIA เพิ่มขึ้น 96 พันล้านลูกบาศก์ฟุต (คาด 87 พันล้าน, ก่อนหน้า 95 พันล้าน) ฟิวเจอร์สก๊าซธรรมชาติ Henry Hub (NATGAS) ปรับตัวลดลงตอบสนองรายงานนี้...
ประเทศที่คุณเลือกไม่ได้รับการให้บริการ โปรดเลือกประเทศอื่น
การเปลี่ยนภาษามีผลกับการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานควบคุม