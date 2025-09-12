อ่านเพิ่มเติม

หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

บริษัทแห่งสัปดาห์ – Hewlett Packard Enterprise

12 กันยายน 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...

Fed at a Crossroads – วิเคราะห์ตัวเลข CPI วันนี้กับเศรษฐกิจสหรัฐฯ 🏛️⚔️

12 กันยายน 2025

สหรัฐฯ – CPI สิงหาคม: เงินเฟ้อสูงเล็กน้อย แต่การยื่นขอสวัสดิการว่างงานฟื้นตัวแรง ภาพรวมตัวเลข: CPI YoY: 2.9% จาก 2.7% Core CPI YoY: 3.1% CPI รายเดือน: 0.4% MoM (คาด 0.3%) – เพิ่มขึ้นสองเท่าจากกรกฎาคม Core CPI รายเดือน: 0.3% MoM ตามคาด ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์:...

27 มิถุนายน 2025
23:41

3 ตลาดที่น่าจับตาในสัปดาห์หน้า (27.06.2025)

ตลาดการเงินกำลังก้าวเข้าสู่ครึ่งหลังของปี หลังจากผ่านช่วงหลายเดือนที่เต็มไปด้วยความผันผวน แม้ว่าเดือนมิถุนายนจะค่อนข้างเงียบในแง่ของการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ...
23:10

ข่าวเด่น: น้ำมันดิบ WTI ปรับลงเล็กน้อย หลัง OPEC ประกาศเพิ่มกำลังการผลิต🛢️

OPEC+ กำลังพิจารณาการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันอีกครั้งในระดับที่มีนัยสำคัญ ตามรายงานล่าสุดจากสื่อที่เผยแพร่เมื่อไม่กี่นาทีก่อนหน้านี้ ส่งผลให้ราคาน้ำมันล่วงหน้าปรับตัวลดลงเล็กน้อยทันทีหลังข่าวถูกเผยแพร่ Bloomberg...
21:48

US OPEN: ตลาดทรงตัว แม้ตัวเลข Core PCE ออกมาร้อนแรงกว่าคาดเล็กน้อย

S&P 500 ทะลุจุดสูงสุดเดือนกุมภาพันธ์ ภาพเงินเฟ้อที่ยังไม่ชัดเจนหนุนบอนด์ยีลด์ วอลล์สตรีทเคลื่อนไหวด้วยความเชื่อมั่นในวันศุกร์ หลังจากตัวเลขเงินเฟ้อที่ออกมา...
18:51

🟡ทองคำร่วงเกือบ 1.5% ก่อน PCE ของสหรัฐฯ

ราคาทองคำร่วงแรง แม้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าและตลาดคาดหวังการลดดอกเบี้ยจากเฟดเพิ่มขึ้น ราคาทองคำปรับตัวลงอย่างชัดเจนในวันนี้ ซึ่งถือว่าน่าจับตา เนื่องจากเกิดขึ้นท่ามกลางภาวะที่...
15:00

ปฏิทินเศรษฐกิจ: US PCE and UoM data in market focus 📌

ดัชนีหุ้นในทั้งสองฝั่งของมหาสมุทรแอตแลนติกปรับตัวสูงขึ้น โดยฟิวเจอร์สดัชนีสหรัฐฯ ขยับขึ้นระหว่าง 0.2% ถึง 0.3% ในยุโรป การปรับขึ้นชัดเจนยิ่งกว่า —...
14:09

ข่าวเด่น: CPI เบื้องต้นของสเปนและฝรั่งเศสสูงกว่าคาด 🔔 EURUSD ปรับขึ้น 0.2%

เงินเฟ้อเบื้องต้นจากสเปนและฝรั่งเศสร้อนแรงเกินคาด ดัน EURUSD ขยายตัวต่อเนื่อง CPI สเปน (YoY - มิ.ย.): 2.2% (คาด 2.1%, ก่อนหน้า 2.0%) CPI...
12:59

สรุปข่าวเช้า (27.06.2025)

ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง โดย US100 และ US500 เพิ่มขึ้นระหว่าง 0.1% ถึง 0.15% ขณะที่ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (USDIDX) ทรงตัวหลังจากอ่อนค่าลงเมื่อวาน...
26 มิถุนายน 2025
01:08

ข่าวเด่นวันนี้: วอลล์สตรีทพุ่งต่อเนื่อง ดอลลาร์สหรัฐถูกขายทิ้งหนัก

ตลาดหุ้นยุโรป ปรับตัวขึ้นตามแรงหนุนจากวอลล์สตรีท โดย DAX เยอรมนีโดดเด่น +0.6%, FTSE 100 อังกฤษ +0.2%, ขณะที่ IT40 และ SMI ทรงตัวใกล้ระดับเดิม หุ้นสหรัฐฯ...
00:45

EURUSD พุ่งแรง 0.6% แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่กันยายน 2021 📈

คู่เงิน EUR/USD ปรับขึ้นเกือบ 0.6% ในวันนี้ ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ลดลง 3.5 จุดเบสิส เหลือต่ำกว่า 4.26% ตั้งแต่เดือนที่แล้ว...
00:35

Meta Platforms ใกล้แตะระดับสูงใหม่ ท่ามกลางข่าวลือการเข้าซื้อกิจการใหม่ 📈

รายงานจาก Bloomberg ระบุว่า Meta Platforms (META.US) มีแผนที่จะเข้าซื้อกิจการ PlayAI สตาร์ทอัพด้านปัญญาประดิษฐ์ที่เชี่ยวชาญการเลียนเสียง ถึงแม้ว่าการเข้าซื้อในครั้งนี้จะไม่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานโดยรวมอย่างชัดเจน...
22:18

US ตลาดเปิด: US100 พุ่ง 0.5% 📈 หุ้น General Mills ร่วงใกล้ระดับต่ำสุดตั้งแต่มีนาคม 2020

วอลล์สตรีทวันนี้มีความเชื่อมั่นในเชิงบวก โดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเป็นผู้นำการปรับขึ้น แม้ราคาน้ำมันจะดีดตัวขึ้นชั่วคราว ตลาดหุ้นตอบรับข่าวรายงานจาก New York...
22:05

ข่าวเด่น: เฟดแคนซัสซิตี้ออกมาตัวเลขสูงกว่าคาดเล็กน้อย

ดัชนี Composite ของเฟดแคนซัสซิตี้ออกมาอยู่ที่ -2 สูงกว่าที่คาดไว้ที่ -5 และดีกว่าค่าก่อนหน้าที่ -3 ส่วนดัชนีการผลิตของแคนซัสซิตี้ปรับขึ้นเป็น 5 จากค่าก่อนหน้าที่...
21:37

ก๊าซธรรมชาติต่อเนื่องร่วง 3.5% หลังรายงานคลังสำรองของ EIA 📉

ข้อมูลคลังสำรองก๊าซธรรมชาติของ EIA เพิ่มขึ้น 96 พันล้านลูกบาศก์ฟุต (คาด 87 พันล้าน, ก่อนหน้า 95 พันล้าน) ฟิวเจอร์สก๊าซธรรมชาติ Henry Hub (NATGAS) ปรับตัวลดลงตอบสนองรายงานนี้...

