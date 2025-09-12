อ่านเพิ่มเติม

หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

บริษัทแห่งสัปดาห์ – Hewlett Packard Enterprise

12 กันยายน 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...

Fed at a Crossroads – วิเคราะห์ตัวเลข CPI วันนี้กับเศรษฐกิจสหรัฐฯ 🏛️⚔️

12 กันยายน 2025

สหรัฐฯ – CPI สิงหาคม: เงินเฟ้อสูงเล็กน้อย แต่การยื่นขอสวัสดิการว่างงานฟื้นตัวแรง ภาพรวมตัวเลข: CPI YoY: 2.9% จาก 2.7% Core CPI YoY: 3.1% CPI รายเดือน: 0.4% MoM (คาด 0.3%) – เพิ่มขึ้นสองเท่าจากกรกฎาคม Core CPI รายเดือน: 0.3% MoM ตามคาด ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์:...

26 มิถุนายน 2025
21:07

ข่าวเด่น: ยอดขายบ้านรอปิดการขายในสหรัฐฯ แข็งแกร่งกว่าคาด

ยอดขายบ้านรอปิดการขายในสหรัฐฯ เดือนนี้เพิ่มขึ้น 1.8% เมื่อเทียบเดือนก่อน สูงกว่าคาดที่ 0.13% และฟื้นตัวจาก -6.3% ก่อนหน้า ดัชนีบ้านเพิ่มขึ้นเป็น 72.6 จาก...
20:56

แพลตตินัมพยายามฟื้นตัว ปรับขึ้น 1.8% หลังจากร่วงลง 📈

ราคาของแพลตตินัมลดลงจาก 1,415 ดอลลาร์ เหลือ 1,374 ดอลลาร์ แต่ตอนนี้โลหะนี้กำลังพยายามฟื้นตัว เมื่อวิเคราะห์กราฟและโมเมนตัมราคาปัจจุบัน สถานการณ์การปรับฐานแบบ...
20:36

น้ำมัน WTI แตะระดับสูงสุดของช่วงการซื้อขาย หลังรายงานจาก FT เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายยูเรเนียมของอิหร่าน ⛽

ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้น หลังจาก Financial Times รายงานข่าวกรองเบื้องต้นที่ชี้ว่า ยูเรเนียมของอิหร่านยังคงอยู่ครบถ้วนมาก และทางเตหะรานสามารถเคลื่อนย้ายสต็อกจำนวนมากได้ เจ้าหน้าที่อิหร่านเคยระบุว่า...
19:47

น้ำตาลร่วง 1.5% แตะระดับต่ำสุดในรอบ 4 ปี ท่ามกลางปริมาณฝนมรสุมที่มากเกินไปในเอเชีย 📉

อุปทานน้ำตาลที่เพิ่มขึ้นกดดันราคาน้ำตาลให้ลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 4 ปี ตลาดน้ำตาลเผชิญแรงกดดันจากการเพิ่มขึ้นของอุปทานทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่...
19:34

ข่าวเด่น: GDP รายปีของสหรัฐฯ ไตรมาส 1 ลดลง 0.5% 📣📌

ข้อมูล GDP สหรัฐฯ ไตรมาส 1 (เวลา 01:30 PM BST): GDP (QoQ) ลดลงจริง -0.5% เทียบกับคาดการณ์ลดลง -0.2% และก่อนหน้านี้เพิ่มขึ้น 2.4% ดัชนีราคาผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ...
18:37

DE40: หุ้นยุโรปปรับตัวขึ้น Shell ปฏิเสธข่าวลือซื้อกิจการ BP 💡

ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวขึ้นในวันพฤหัสบดี และต่อยอดจากการดีดตัวอย่างแข็งแกร่งในตลาดหุ้นโดยรวม ไม่ใช่แค่ในยุโรปเท่านั้น ขณะนี้ ดัชนี DAX ของเยอรมนีเพิ่มขึ้น...
18:22

⏫ EURUSD ทะยานเหนือระดับ 1.1700

น่าสังเกตว่า ตั้งแต่จุดต่ำสุดเมื่อต้นปีนี้ คู่เงิน EURUSD ปรับตัวขึ้นประมาณ 15% ถึงระดับปัจจุบัน การเคลื่อนไหวที่ใหญ่ขนาดนี้ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศถือว่าน้อยมาก...
13:07

ตลาดเด่นวันนี้ - USDCNH (26.06.2025)

คู่เงิน USDCNH มีความผันผวนน้อยตั้งแต่ต้นปี แต่ หยวนเพิ่งแตะระดับแข็งค่าที่สุดเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว คู่เงินนี้ลดค่าลงประมาณ...
12:47

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ & ถ้อยแถลงจากธนาคารกลางสหรัฐฯ

การประชุมสุดยอดผู้นำสหภาพยุโรป (EU Leaders’ Summit) เวลา 11:00 น. BST ซึ่งอาจกลายเป็น เหตุการณ์ชี้ขาดก่อนการสิ้นสุดของการระงับภาษีระหว่างสหรัฐฯ-จีน 📅...
12:26

สรุปข่าวเช้า (26.06.2025)

แม้จะมี ความสงบทางภูมิรัฐศาสตร์โดยรวม จาก ข้อตกลงหยุดยิงอย่างต่อเนื่องระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน แต่ตลาดเริ่มให้ความสนใจกับ การหมดอายุของภาษีตอบโต้ระหว่างสหรัฐฯ...
25 มิถุนายน 2025
00:47

ข่าวเด่นวันนี้: Nvidia แตะจุดสูงสุดใหม่ มูลค่าตลาด 3.74 ล้านล้านดอลลาร์ 🎯

ดัชนีวอลล์สตรีทกำลังทดสอบระดับสูงสุดในประวัติการณ์ โดยได้รับแรงหนุนจาก การคลี่คลายความขัดแย้งในตะวันออกกลาง แม้ว่าในภาพรวมตลาดจะดูเหมือนกำลังรอ ปัจจัยกระตุ้นขาขึ้นใหม่...
23:25

หุ้น BP พุ่งแรงจากกระแสข่าวการควบรวม หลัง Shell บ่งชี้ดีลประวัติศาสตร์ 📌

หุ้น BP พุ่งขึ้นสูงสุดถึง 9.30% ในตลาดหุ้นสหรัฐฯ หลังจาก Wall Street Journal (WSJ) รายงานว่า Shell กำลังอยู่ในช่วงเจรจาเบื้องต้นเพื่อเข้าซื้อกิจการคู่แข่งที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในลอนดอน...
22:24

พาวเวลล์ย้ำรอข้อมูล แม้ถูกกดดันให้ลดดอกเบี้ยจากวุฒิสภา 📃🔔

ในวันที่สองของการให้การต่อรัฐสภา เจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟดเน้นย้ำถึงแนวทาง ระมัดระวังและอิงข้อมูล ในการดำเนินนโยบายการเงิน โดยระบุว่าเฟดยังคงรอดู ทิศทางของเงินเฟ้อพื้นฐาน...
21:52

ทรัมป์: ข้อตกลงกับอิหร่านอาจมีการลงนามสัปดาห์หน้า 📉

ในการประชุมสุดยอด NATO ทรัมป์ประกาศถึงความสำเร็จสำคัญ โดยเน้นว่า ชาติพันธมิตรได้เพิ่มงบประมาณกลาโหม และยุโรปควร รับผิดชอบด้านความมั่นคงของตนเองมากขึ้น เขายังกล่าวว่า...
21:19

US Open: US500 ทดสอบจุดสูงสุดในประวัติการณ์ตั้งแต่เปิดตลาด 🟢

ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ เปิดตลาดวันนี้ใกล้ระดับสูงสุดในประวัติการณ์ โดยบรรยากาศการลงทุนยังคงเป็นบวกจาก ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางที่ผ่อนคลายลง...

