หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

บริษัทแห่งสัปดาห์ – Hewlett Packard Enterprise

12 กันยายน 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...

Fed at a Crossroads – วิเคราะห์ตัวเลข CPI วันนี้กับเศรษฐกิจสหรัฐฯ 🏛️⚔️

12 กันยายน 2025

สหรัฐฯ – CPI สิงหาคม: เงินเฟ้อสูงเล็กน้อย แต่การยื่นขอสวัสดิการว่างงานฟื้นตัวแรง ภาพรวมตัวเลข: CPI YoY: 2.9% จาก 2.7% Core CPI YoY: 3.1% CPI รายเดือน: 0.4% MoM (คาด 0.3%) – เพิ่มขึ้นสองเท่าจากกรกฎาคม Core CPI รายเดือน: 0.3% MoM ตามคาด ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์:...

25 มิถุนายน 2025
21:19

US Open: US500 ทดสอบจุดสูงสุดในประวัติการณ์ตั้งแต่เปิดตลาด 🟢

ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ เปิดตลาดวันนี้ใกล้ระดับสูงสุดในประวัติการณ์ โดยบรรยากาศการลงทุนยังคงเป็นบวกจาก ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางที่ผ่อนคลายลง...
24 มิถุนายน 2025
01:03

ข่าวเด่นวันนี้: วอลล์สตรีทพุ่ง หลังตึงเครียดตะวันออกกลางคลี่คลาย ก๊าซ-น้ำมันร่วงต่อเนื่อง

US100 พุ่งขึ้น 1.6% แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ กลุ่มเทคโนโลยียังคงทำผลงานโดดเด่นในตลาดหุ้นทั่วโลก โดยเฉพาะหุ้นเซมิคอนดักเตอร์อย่าง Nvidia และ AMD...
00:10

น้ำมันร่วงต่อเนื่อง สูญเสียกว่า 4.5% 📉

สัญญาน้ำมันดิบ Brent ร่วงกว่า 4.5% ในวันนี้ 📉 ตลาดตอบรับต่อ ข้อตกลงหยุดยิงในตะวันออกกลาง ซึ่งช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านอุปทานใน ช่องแคบฮอร์มุซ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ...
22:48

Bitcoin พุ่งขึ้น 2% รับแรงหนุนจากดอลลาร์อ่อนค่าและตลาดหุ้นฟื้นตัว 📈

Bitcoin ปรับตัวเพิ่มขึ้นวันนี้ จากความเชื่อมั่นที่ฟื้นตัวในตลาดหุ้นวอลล์สตรีท และดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่า คริปโตอันดับหนึ่งของโลกหยุดการร่วงลงบริเวณโซนจิตวิทยาสำคัญที่...
22:33

ความเชื่อมั่นหนุนวอลล์สตรีท 📈 US100 พุ่ง 1.3% ทำจุดสูงสุดใหม่ตลอดกาล

ความเชื่อมั่นในตลาดหุ้นสหรัฐฯวันนี้อยู่ในระดับสูงมาก ดัชนีต่างๆ กำลัง “เฉลิมฉลอง” ข้อตกลงหยุดยิงในตะวันออกกลาง ขณะที่ราคาน้ำมันที่ลดลงช่วยบรรเทาความกังวลเรื่องเงินเฟ้อที่อาจกลับมาเพิ่มขึ้น หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและบริษัทขนาดเล็ก...
21:44

พาวเวลล์ เฟด คาดเงินเฟ้อจะพุ่งขึ้น “อย่างมีนัยสำคัญ” — ลดโอกาสลดดอกเบี้ยช่วงซัมเมอร์?

ประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ ระบุว่า “เหตุผลที่เราไม่ลดอัตราดอกเบี้ยในตอนนี้ เพราะทั้งการคาดการณ์ภายในและภายนอกเฟดต่างคาดว่าเงินเฟ้อจะพุ่งขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในปีนี้” อย่างไรก็ตาม...
21:36

ข่าวเด่น: ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (CB) สหรัฐฯ ออกมาต่ำกว่าคาดอย่างมาก

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ โดย Conference Board ออกมาต่ำกว่าคาดอย่างชัดเจน ตัวเลขเดือนล่าสุด: 93 เทียบกับคาดการณ์: 99.8 เดือนก่อนหน้า:...
20:56

ทองคำร่วง 2% ทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย 50 วัน (EMA) 📉

ตลาดเริ่มกลับสู่ภาวะผ่อนคลายหลังข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน สถานการณ์นี้ได้กดดันให้ ราคาทองคำร่วงลงมากกว่า 2% ระหว่างวัน โดย ปัจจัยหนุนจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เคยผลักดันราคาทองคำให้สูงขึ้น...
19:57

Tesla พุ่งขึ้นต่อเนื่อง แม้มีเหตุการณ์เกี่ยวกับ Robotaxi 📈

เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา Tesla เปิดตัวโครงการ Robotaxi อย่างเป็นทางการที่เมืองออสติน ส่งผลให้ หุ้นพุ่งขึ้นกว่า 8% ในช่วงการซื้อขายเมื่อวานนี้ วันนี้ หุ้น...
19:50

พาวเวลล์ย้ำจุดยืนระมัดระวังของเฟด ท่ามกลางเศรษฐกิจแข็งแกร่งและความไม่แน่นอนจากภาษีนำเข้า 📃📌

พาวเวลล์ย้ำจุดยืนระมัดระวังของเฟด ท่ามกลางเศรษฐกิจที่ยังแข็งแกร่งและความไม่แน่นอนจากภาษีนำเข้า ตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่ง โดยมีการจ้างงานเฉลี่ยอยู่ที่...
19:43

ข่าวเด่นสินค้าโภคภัณฑ์ - Oil, Natgas, Gold, Coffee (24.06.2025)

น้ำมัน ราคาน้ำมันพุ่งแรง: ราคาน้ำมันดีดตัวขึ้นอย่างมากในช่วงเปิดสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายน เนื่องจากความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงในตะวันออกกลาง ความตึงเครียดสหรัฐ-อิหร่าน:...

