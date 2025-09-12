US Open: US500 ทดสอบจุดสูงสุดในประวัติการณ์ตั้งแต่เปิดตลาด 🟢
ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ เปิดตลาดวันนี้ใกล้ระดับสูงสุดในประวัติการณ์ โดยบรรยากาศการลงทุนยังคงเป็นบวกจาก ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางที่ผ่อนคลายลง...
ข่าวในตลาดฟอเร็ก
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
เพิ่มเติม
Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...
เพิ่มเติม
สหรัฐฯ – CPI สิงหาคม: เงินเฟ้อสูงเล็กน้อย แต่การยื่นขอสวัสดิการว่างงานฟื้นตัวแรง ภาพรวมตัวเลข: CPI YoY: 2.9% จาก 2.7% Core CPI YoY: 3.1% CPI รายเดือน: 0.4% MoM (คาด 0.3%) – เพิ่มขึ้นสองเท่าจากกรกฎาคม Core CPI รายเดือน: 0.3% MoM ตามคาด ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์:...
เพิ่มเติม
US New Home Sales (Units): 0.623M (Forecast 0.693M, Previous 0.743M) The reading came in -13.7% MoM vs -6.7% exp. and 10.9%...
The US president, Donald Trump, gave his remarks on defense spending and geopolitics during today NATO Summit. NATO is going to become very strong...
Futures contracts on the DAX (DE40) are down more than 0.7% today, as sentiment across European equity markets reflects increased investor caution and...
Futures on Volatility Index (VIX) extends a decline by 0.6% today as indices on Wall Street continue to rise amid de-escalation in the Middle East and...
The USDJPY pair is regaining some ground after a wave of declines that pushed the pair back down to close to 145 yen per dollar. According to the minutes...
Futures contracts indicate a higher opening for today's cash session in Europe The geopolitical situation is calming down, at least temporarily The...
Stocks in the Asia-Pacific region rose today following a strong impulse from Wall Street. However, the scale of the gains was not excessive. The Nikkei...
US100 พุ่งขึ้น 1.6% แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ กลุ่มเทคโนโลยียังคงทำผลงานโดดเด่นในตลาดหุ้นทั่วโลก โดยเฉพาะหุ้นเซมิคอนดักเตอร์อย่าง Nvidia และ AMD...
สัญญาน้ำมันดิบ Brent ร่วงกว่า 4.5% ในวันนี้ 📉 ตลาดตอบรับต่อ ข้อตกลงหยุดยิงในตะวันออกกลาง ซึ่งช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านอุปทานใน ช่องแคบฮอร์มุซ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ...
Bitcoin ปรับตัวเพิ่มขึ้นวันนี้ จากความเชื่อมั่นที่ฟื้นตัวในตลาดหุ้นวอลล์สตรีท และดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่า คริปโตอันดับหนึ่งของโลกหยุดการร่วงลงบริเวณโซนจิตวิทยาสำคัญที่...
ความเชื่อมั่นในตลาดหุ้นสหรัฐฯวันนี้อยู่ในระดับสูงมาก ดัชนีต่างๆ กำลัง “เฉลิมฉลอง” ข้อตกลงหยุดยิงในตะวันออกกลาง ขณะที่ราคาน้ำมันที่ลดลงช่วยบรรเทาความกังวลเรื่องเงินเฟ้อที่อาจกลับมาเพิ่มขึ้น หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและบริษัทขนาดเล็ก...
ประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ ระบุว่า “เหตุผลที่เราไม่ลดอัตราดอกเบี้ยในตอนนี้ เพราะทั้งการคาดการณ์ภายในและภายนอกเฟดต่างคาดว่าเงินเฟ้อจะพุ่งขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในปีนี้” อย่างไรก็ตาม...
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ โดย Conference Board ออกมาต่ำกว่าคาดอย่างชัดเจน ตัวเลขเดือนล่าสุด: 93 เทียบกับคาดการณ์: 99.8 เดือนก่อนหน้า:...
ตลาดเริ่มกลับสู่ภาวะผ่อนคลายหลังข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน สถานการณ์นี้ได้กดดันให้ ราคาทองคำร่วงลงมากกว่า 2% ระหว่างวัน โดย ปัจจัยหนุนจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เคยผลักดันราคาทองคำให้สูงขึ้น...
เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา Tesla เปิดตัวโครงการ Robotaxi อย่างเป็นทางการที่เมืองออสติน ส่งผลให้ หุ้นพุ่งขึ้นกว่า 8% ในช่วงการซื้อขายเมื่อวานนี้ วันนี้ หุ้น...
พาวเวลล์ย้ำจุดยืนระมัดระวังของเฟด ท่ามกลางเศรษฐกิจที่ยังแข็งแกร่งและความไม่แน่นอนจากภาษีนำเข้า ตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่ง โดยมีการจ้างงานเฉลี่ยอยู่ที่...
น้ำมัน ราคาน้ำมันพุ่งแรง: ราคาน้ำมันดีดตัวขึ้นอย่างมากในช่วงเปิดสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายน เนื่องจากความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงในตะวันออกกลาง ความตึงเครียดสหรัฐ-อิหร่าน:...
Canadian CPI YoY: 1.7% (Forecast 1.7%, Previous 1.7%) MoM: 0.6% vs 0.5% exp. and -0.1% previously USDCAD strengthened at 12 PM GMT and after...
