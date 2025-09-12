อ่านเพิ่มเติม

หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

บริษัทแห่งสัปดาห์ – Hewlett Packard Enterprise

12 กันยายน 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...

Fed at a Crossroads – วิเคราะห์ตัวเลข CPI วันนี้กับเศรษฐกิจสหรัฐฯ 🏛️⚔️

12 กันยายน 2025

สหรัฐฯ – CPI สิงหาคม: เงินเฟ้อสูงเล็กน้อย แต่การยื่นขอสวัสดิการว่างงานฟื้นตัวแรง ภาพรวมตัวเลข: CPI YoY: 2.9% จาก 2.7% Core CPI YoY: 3.1% CPI รายเดือน: 0.4% MoM (คาด 0.3%) – เพิ่มขึ้นสองเท่าจากกรกฎาคม Core CPI รายเดือน: 0.3% MoM ตามคาด ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์:...

24 มิถุนายน 2025
15:03

ข่าวเด่น: รายงาน IFO ชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นในทุกเดือน 📌

09:00 น. BST, เยอรมนี - ความคาดหวังทางธุรกิจของเยอรมันสำหรับเดือนมิถุนายน: ตัวเลขจริง 90.7; คาดการณ์ 90.0; ก่อนหน้า 88.9; 09:00 น. BST, เยอรมนี - การประเมินสถานการณ์ปัจจุบันของเยอรมันสำหรับเดือนมิถุนายน: ตัวเลขจริง...
14:58

ข่าวเด่น: อิสราเอลรายงานการยิงขีปนาวุธจากอิหร่าน 🔴

อิสราเอลรายงานว่าได้ตรวจพบขีปนาวุธที่ยิงมาทางประเทศจากอิหร่าน แต่ยังไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองในตลาดอย่างชัดเจน ในขณะเดียวกัน หัวหน้าโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านระบุว่าได้ดำเนินมาตรการเพื่อฟื้นฟูการทำงานเต็มรูปแบบของอุตสาหกรรมนิวเคลียร์แล้ว หลังจากข้อมูลนี้...
13:35

🛢️ราคาน้ำมันดิบร่วง 2.5% หลังมีสัญญาณหยุดยิง

ราคาน้ำมันร่วงกว่า 2.5% หลังยืนยันข้อตกลงหยุดยิง ตลาดหุ้นโลกรีบาวด์ – ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า ทองคำร่วงตาม ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงมากกว่า 2.5% พร้อมกับการปรับลดลงของราคาทองคำ...
12:52

ปฏิทินเศรษฐกิจ: เจอโรม พาวเวล เตรียมแถลงต่อสภาคองเกรสสหรัฐฯ วันนี้

สรุปประเด็นสำคัญวันนี้ (24 มิ.ย. 2025) 🎙 เจอโรม พาวเวล เริ่มต้นการแถลงต่อสภาคองเกรสสหรัฐฯ วันนี้เป็นวันเริ่มต้นของการแถลง 2 วันของเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด...
23 มิถุนายน 2025
00:38

ข่าวเด่นวันนี้:อิหร่านไม่ปิดช่องแคบฮอร์มุซ แต่โจมตีฐานทัพสหรัฐฯ (23.06.2025)

ไม่มีการยกระดับสถานการณ์ในตะวันออกกลางอย่างเต็มรูปแบบ หลังการทิ้งระเบิดของสหรัฐฯ ใส่โครงสร้างพื้นฐานด้านนิวเคลียร์ของอิหร่านในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา อิหร่านยิงขีปนาวุธ...
23:36

น้ำมันลดการขาดทุน หลังเกิดความเสี่ยงการโจมตีฐานทัพสหรัฐฯ

มีรายงานล่าสุดเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการโจมตีฐานทัพอัลอุเดด (Al Udeid) ในกาตาร์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของเครื่องบินรบของสหรัฐฯ และอังกฤษ รวมถึงกองกำลังทหารกาตาร์...
21:37

📉 ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ผ่อนคลายความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์; Tesla นำทัพกลุ่ม Mag7

  ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เริ่มต้นสัปดาห์อย่างสดใส ความเชื่อมั่นกระจายทั่วทุกดัชนีหลัก หุ้นกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคนำตลาดขาขึ้น Tesla โดดเด่นในกลุ่ม...
21:10

ข่าวเด่น: กิจกรรมตลาดอสังหาริมทรัพย์สหรัฐฯ ฟื้นตัวในเดือนพฤษภาคม

ข้อมูลยอดขายบ้านมือสองสหรัฐฯ เดือนพฤษภาคม (เวลา 15:00 น. BST): ยอดขายเพิ่มขึ้น 0.8% เทียบเดือนก่อนหน้า (คาดว่าจะลดลง 1.3%) จำนวนยูนิตขายจริง...
19:04

DE40: ตลาดหุ้นเยอรมนี DAX ร่วงในช่วงต้นสัปดาห์ ขณะที่ Morgan Stanley ปรับลดคำแนะนำหุ้น Munich Re

ตลาดหุ้นยุโรปร่วงลงในวันจันทร์ เนื่องจากนักลงทุนยังคงจับตาความเคลื่อนไหวล่าสุดของความขัดแย้งในตะวันออกกลางอย่างกังวล ในตลาดสด ดัชนี DAX ของเยอรมนีปรับตัวลดลง...
16:19

ตลาดเด่นวันนี้ : OIL.WTI (23.06.2025)

ความกังวลเกี่ยวกับการปิดช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นจุดสำคัญในการขนส่งน้ำมัน ดูเหมือนว่าจะยังไม่เกิดขึ้นในขณะนี้ เนื่องจากถึงแม้ว่าพื้นที่ของช่องแคบที่อยู่ในน่านน้ำของอิหร่านจะถูกปิดลง...
14:06

น้ำมันปรับขึ้นเพียง 1% แม้เกิดความตึงเครียดรุนแรงในความขัดแย้งกับอิหร่าน

ตลาดน้ำมันตอบสนองอย่างค่อนข้างจำกัด หลังจากที่เกิดความตึงเครียดรุนแรงในความขัดแย้งในตะวันออกกลางช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเริ่มจากสหรัฐฯ โจมตีทางอากาศที่โรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่าน...
13:08

ปฏิทินเศรษฐกิจ: วันนี้เป็นวันประกาศข้อมูล PMI!

น้ำมันปรับขึ้น 1% หลังความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน ดัชนี US100 ร่วง 0.2% และ DE40 ลดลง 0.22% ก่อนเปิดช่วงซื้อขายตลาดหุ้นยุโรป การประชุมของโดนัลด์...

