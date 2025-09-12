Ceasefire takes US100 to new historic highs 📈
We are currently seeing a very strong rebound in index futures and indices themselves thanks to the cessation of military action between Israel and Iran....
ข่าวในตลาดฟอเร็ก
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...
สหรัฐฯ – CPI สิงหาคม: เงินเฟ้อสูงเล็กน้อย แต่การยื่นขอสวัสดิการว่างงานฟื้นตัวแรง ภาพรวมตัวเลข: CPI YoY: 2.9% จาก 2.7% Core CPI YoY: 3.1% CPI รายเดือน: 0.4% MoM (คาด 0.3%) – เพิ่มขึ้นสองเท่าจากกรกฎาคม Core CPI รายเดือน: 0.3% MoM ตามคาด ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์:...
The second day of the week brings a strong rebound across European and global equity markets. Germany's DAX index is up 1.15% today, trading around...
Bitcoin ฟื้นตัวทะลุ 105,000 ดอลลาร์อีกครั้ง หลังจากราคาร่วงหลุดระดับจิตวิทยาที่ 100,000 ดอลลาร์ในช่วงสุดสัปดาห์ ล่าสุด Bitcoin ปรับตัวขึ้นอีกครั้งเหนือระดับ...
Indeks Ifo za czerwiec wypada na poziomie 88,4 przy oczekiwaniu 88,2. Wcześniej było to 87,5 Niemiecki DAX zyskuje dzisiaj dosyć mocno wobec zmniejszenia...
09:00 น. BST, เยอรมนี - ความคาดหวังทางธุรกิจของเยอรมันสำหรับเดือนมิถุนายน: ตัวเลขจริง 90.7; คาดการณ์ 90.0; ก่อนหน้า 88.9; 09:00 น. BST, เยอรมนี - การประเมินสถานการณ์ปัจจุบันของเยอรมันสำหรับเดือนมิถุนายน: ตัวเลขจริง...
อิสราเอลรายงานว่าได้ตรวจพบขีปนาวุธที่ยิงมาทางประเทศจากอิหร่าน แต่ยังไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองในตลาดอย่างชัดเจน ในขณะเดียวกัน หัวหน้าโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านระบุว่าได้ดำเนินมาตรการเพื่อฟื้นฟูการทำงานเต็มรูปแบบของอุตสาหกรรมนิวเคลียร์แล้ว หลังจากข้อมูลนี้...
ราคาน้ำมันร่วงกว่า 2.5% หลังยืนยันข้อตกลงหยุดยิง ตลาดหุ้นโลกรีบาวด์ – ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า ทองคำร่วงตาม ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงมากกว่า 2.5% พร้อมกับการปรับลดลงของราคาทองคำ...
สรุปประเด็นสำคัญวันนี้ (24 มิ.ย. 2025) 🎙 เจอโรม พาวเวล เริ่มต้นการแถลงต่อสภาคองเกรสสหรัฐฯ วันนี้เป็นวันเริ่มต้นของการแถลง 2 วันของเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด...
📉 ราคาน้ำมันดิ่ง – ตลาดหุ้นพุ่ง หลังทรัมป์ประกาศข้อตกลงหยุดยิงสมบูรณ์ระหว่างอิหร่าน–อิสราเอล ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศการหยุดยิง...
ไม่มีการยกระดับสถานการณ์ในตะวันออกกลางอย่างเต็มรูปแบบ หลังการทิ้งระเบิดของสหรัฐฯ ใส่โครงสร้างพื้นฐานด้านนิวเคลียร์ของอิหร่านในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา อิหร่านยิงขีปนาวุธ...
มีรายงานล่าสุดเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการโจมตีฐานทัพอัลอุเดด (Al Udeid) ในกาตาร์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของเครื่องบินรบของสหรัฐฯ และอังกฤษ รวมถึงกองกำลังทหารกาตาร์...
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เริ่มต้นสัปดาห์อย่างสดใส ความเชื่อมั่นกระจายทั่วทุกดัชนีหลัก หุ้นกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคนำตลาดขาขึ้น Tesla โดดเด่นในกลุ่ม...
ข้อมูลยอดขายบ้านมือสองสหรัฐฯ เดือนพฤษภาคม (เวลา 15:00 น. BST): ยอดขายเพิ่มขึ้น 0.8% เทียบเดือนก่อนหน้า (คาดว่าจะลดลง 1.3%) จำนวนยูนิตขายจริง...
ข้อมูล PMI สหรัฐฯ เดือนมิถุนายน (เวลา 14:45 น. BST): ดัชนี S&P Global Services PMI อยู่ที่ 53.1 (คาดการณ์ 52.9, ก่อนหน้า 53.7) ดัชนี...
ตลาดหุ้นยุโรปร่วงลงในวันจันทร์ เนื่องจากนักลงทุนยังคงจับตาความเคลื่อนไหวล่าสุดของความขัดแย้งในตะวันออกกลางอย่างกังวล ในตลาดสด ดัชนี DAX ของเยอรมนีปรับตัวลดลง...
ความกังวลเกี่ยวกับการปิดช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นจุดสำคัญในการขนส่งน้ำมัน ดูเหมือนว่าจะยังไม่เกิดขึ้นในขณะนี้ เนื่องจากถึงแม้ว่าพื้นที่ของช่องแคบที่อยู่ในน่านน้ำของอิหร่านจะถูกปิดลง...
ข้อมูล PMI ของฝรั่งเศส: PMI ภาคการผลิต (ประเมินล่วงหน้า) เดือนมิถุนายน ตัวเลขจริง: 47.8 คาดการณ์: 50 ครั้งก่อน: 49.5 PMI...
ตลาดน้ำมันตอบสนองอย่างค่อนข้างจำกัด หลังจากที่เกิดความตึงเครียดรุนแรงในความขัดแย้งในตะวันออกกลางช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเริ่มจากสหรัฐฯ โจมตีทางอากาศที่โรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่าน...
น้ำมันปรับขึ้น 1% หลังความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน ดัชนี US100 ร่วง 0.2% และ DE40 ลดลง 0.22% ก่อนเปิดช่วงซื้อขายตลาดหุ้นยุโรป การประชุมของโดนัลด์...
