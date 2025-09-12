อ่านเพิ่มเติม

หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

บริษัทแห่งสัปดาห์ – Hewlett Packard Enterprise

12 กันยายน 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...

Fed at a Crossroads – วิเคราะห์ตัวเลข CPI วันนี้กับเศรษฐกิจสหรัฐฯ 🏛️⚔️

12 กันยายน 2025

สหรัฐฯ – CPI สิงหาคม: เงินเฟ้อสูงเล็กน้อย แต่การยื่นขอสวัสดิการว่างงานฟื้นตัวแรง ภาพรวมตัวเลข: CPI YoY: 2.9% จาก 2.7% Core CPI YoY: 3.1% CPI รายเดือน: 0.4% MoM (คาด 0.3%) – เพิ่มขึ้นสองเท่าจากกรกฎาคม Core CPI รายเดือน: 0.3% MoM ตามคาด ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์:...

23 มิถุนายน 2025
12:33

สรุปข่าวเช้า (23/06/2025)

หัวข้อหลักในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา และในช่วงต้นของการซื้อขายวันจันทร์ คือ การโจมตีของสหรัฐฯ ต่อโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่าน และคำขู่ของอิหร่านที่จะปิดช่องแคบฮอร์มุซ แม้ว่าข่าวนี้จะสร้างความไม่แน่นอนอย่างมากในช่วงแรก...
20 มิถุนายน 2025
00:44

ข่าวเด่นวันนี้:วอลล์สตรีทกลับตัวลดลง ยูโรแข็งค่าต่อเนื่อง (20.06.2025)

ดัชนีวอลล์สตรีทพลิกกลับเป็นลบ หลัง Wall Street Journal รายงานว่า สหรัฐฯ เตรียมเข้มงวดกฎส่งออกอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ไปยังโรงงานในจีนของเกาหลีใต้และไต้หวัน...
00:24

🍫 โกโก้ร่วง 6%

🍫 ฟิวเจอร์สโกโก้ร่วงเกือบ 6% แตะระดับต่ำสุดในรอบ 2 เดือน ราคาฟิวเจอร์สโกโก้ดิ่งลงเกือบ 6% ในวันนี้ สู่ระดับ ต่ำสุดในรอบสองเดือน โดยแรงขายตื่นตระหนกและความผันผวนที่เพิ่มขึ้น...
23:59

Barkin จากเฟดกล่าวถึงแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐฯ

🏛️ Barkin แห่งเฟดย้ำ ยังไม่เร่งลดดอกเบี้ย ท่ามกลางความกังวลเรื่องภาษีนำเข้า สรุปถ้อยแถลงของ Thomas Barkin: ภาคธุรกิจยังรอดูสถานการณ์: ธุรกิจยังอยู่ในโหมด...
22:45

สหรัฐฯ จ่อเพิกถอนสิทธิ์ส่งออกพิเศษ ฉุดหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ร่วง

🇹🇭 หุ้นเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์ร่วง หลังมีรายงานสหรัฐฯ เตรียมเพิกถอนสิทธิ์ส่งออกอุปกรณ์ชิปให้เกาหลีใต้–ไต้หวัน หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่และบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ลดลง...
20:58

Wall Street ปรับขึ้น หลังถ้อยแถลงของ Waller แห่งเฟด📈

ความเห็นของ Waller แห่งเฟดเกี่ยวกับนโยบายการเงินและเศรษฐกิจสหรัฐฯ พร้อมสัญญาณลดดอกเบี้ยได้เร็วที่สุดในเดือนกรกฎาคม คนทำงานยังไม่อยู่ในสถานะที่จะเรียกร้องค่าแรงสูงขึ้นเพื่อตอบสนองต่อตราสารภาษี...
19:24

US100 ขึ้น หลังอิหร่านพร้อมเจรจาจำกัดยูเรเนียม 📈

ตามรายงานของ Reuters เจ้าหน้าที่อาวุโสของอิหร่านส่งสัญญาณว่า "อิหร่านพร้อมเจรจาจำกัดการทำสมบัติยูเรเนียม" หลังรายงานนี้ ฟิวเจอร์ของดัชนีสหรัฐฯ...
18:19

DE40: หุ้นเยอรมันดีดตัวขึ้นหลังเด้งจาก EMA 50 วัน 📈

ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวขึ้นในวันศุกร์ นักลงทุนตอบรับในเชิงบวกต่อคำกล่าวของทรัมป์ที่แสดงท่าทีระมัดระวังเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่สหรัฐฯ จะเข้าร่วมความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน...
19 มิถุนายน 2025
21:57

สรุปตลาด: นโยบายยุโรปขยับค่าเงิน | ตะวันออกกลางดันน้ำมันพุ่ง

เนื่องในโอกาสวัน Juneteenth ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดทำการในวันนี้ ตลาดทั่วโลกยังคงได้รับแรงกดดันจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง แม้ว่าสงครามเต็มรูปแบบยังไม่ได้ถูกสะท้อนในราคาหุ้น...
18:42

DE40: ความขัดแย้งในตะวันออกกลางกดดันตลาดหุ้นยุโรป

ดัชนีหุ้นเยอรมันยังคงอ่อนตัว ความขัดแย้งในตะวันออกกลางกดดันภาคธุรกิจยุโรป Zalando ร่วงแตะจุดต่ำสุดใหม่ในรอบปี ดัชนีหุ้นยุโรปยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันจากสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลาง...

