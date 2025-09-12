สรุปข่าวเช้า (23/06/2025)
หัวข้อหลักในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา และในช่วงต้นของการซื้อขายวันจันทร์ คือ การโจมตีของสหรัฐฯ ต่อโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่าน และคำขู่ของอิหร่านที่จะปิดช่องแคบฮอร์มุซ แม้ว่าข่าวนี้จะสร้างความไม่แน่นอนอย่างมากในช่วงแรก...
ข่าวในตลาดฟอเร็ก
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...
สหรัฐฯ – CPI สิงหาคม: เงินเฟ้อสูงเล็กน้อย แต่การยื่นขอสวัสดิการว่างงานฟื้นตัวแรง ภาพรวมตัวเลข: CPI YoY: 2.9% จาก 2.7% Core CPI YoY: 3.1% CPI รายเดือน: 0.4% MoM (คาด 0.3%) – เพิ่มขึ้นสองเท่าจากกรกฎาคม Core CPI รายเดือน: 0.3% MoM ตามคาด ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์:...
ดัชนีวอลล์สตรีทพลิกกลับเป็นลบ หลัง Wall Street Journal รายงานว่า สหรัฐฯ เตรียมเข้มงวดกฎส่งออกอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ไปยังโรงงานในจีนของเกาหลีใต้และไต้หวัน...
🍫 ฟิวเจอร์สโกโก้ร่วงเกือบ 6% แตะระดับต่ำสุดในรอบ 2 เดือน ราคาฟิวเจอร์สโกโก้ดิ่งลงเกือบ 6% ในวันนี้ สู่ระดับ ต่ำสุดในรอบสองเดือน โดยแรงขายตื่นตระหนกและความผันผวนที่เพิ่มขึ้น...
🏛️ Barkin แห่งเฟดย้ำ ยังไม่เร่งลดดอกเบี้ย ท่ามกลางความกังวลเรื่องภาษีนำเข้า สรุปถ้อยแถลงของ Thomas Barkin: ภาคธุรกิจยังรอดูสถานการณ์: ธุรกิจยังอยู่ในโหมด...
🇹🇭 หุ้นเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์ร่วง หลังมีรายงานสหรัฐฯ เตรียมเพิกถอนสิทธิ์ส่งออกอุปกรณ์ชิปให้เกาหลีใต้–ไต้หวัน หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่และบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ลดลง...
Wall Street ปรับตัวขึ้น หลัง Waller แห่งเฟดส่งสัญญาณผ่อนคลาย Accenture ร่วงจากผลประกอบการไตรมาส 3 ที่ผสมผสาน ตลาดหุ้นสหรัฐฯ...
เวลา 03:00 PM (BST) สหรัฐอเมริกา | ดัชนีนำเศรษฐกิจ (US Leading Index) เดือนพฤษภาคม ตัวเลขจริง: ลดลง 0.1% เมื่อเทียบรายเดือน (MoM) คาดการณ์:...
ความเห็นของ Waller แห่งเฟดเกี่ยวกับนโยบายการเงินและเศรษฐกิจสหรัฐฯ พร้อมสัญญาณลดดอกเบี้ยได้เร็วที่สุดในเดือนกรกฎาคม คนทำงานยังไม่อยู่ในสถานะที่จะเรียกร้องค่าแรงสูงขึ้นเพื่อตอบสนองต่อตราสารภาษี...
01:30 PM (BST) ดัชนี Philly Fed ภาคการผลิตสหรัฐฯ เดือนมิถุนายน ดัชนีหลัก: -4.0 (คาดการณ์ -1.7; ก่อนหน้า -4.0) ดัชนีการจ้างงาน: -9.8 (ก่อนหน้า...
ข้อมูลเศรษฐกิจแคนาดา เวลา 01:30 PM BST ยอดขายปลีกเดือนเมษายน ตัวเลขจริงเพิ่มขึ้น 0.3% MoM คาดการณ์เพิ่มขึ้น 0.4% MoM เดือนก่อนหน้าเพิ่มขึ้น...
ตามรายงานของ Reuters เจ้าหน้าที่อาวุโสของอิหร่านส่งสัญญาณว่า "อิหร่านพร้อมเจรจาจำกัดการทำสมบัติยูเรเนียม" หลังรายงานนี้ ฟิวเจอร์ของดัชนีสหรัฐฯ...
ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวขึ้นในวันศุกร์ นักลงทุนตอบรับในเชิงบวกต่อคำกล่าวของทรัมป์ที่แสดงท่าทีระมัดระวังเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่สหรัฐฯ จะเข้าร่วมความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน...
Alongside Ethereum, the broader cryptocurrency market is also in the green: Bitcoin is up 1.40% to $106,160, while the remaining altcoin market capitalization...
Today’s macroeconomic calendar is relatively light following a week full of major events. The most important release of the day will be the IPPI...
Risk assets edged higher after Trump said he would make a decision on a potential strike on Iran “within two weeks” — a remark...
เนื่องในโอกาสวัน Juneteenth ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดทำการในวันนี้ ตลาดทั่วโลกยังคงได้รับแรงกดดันจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง แม้ว่าสงครามเต็มรูปแบบยังไม่ได้ถูกสะท้อนในราคาหุ้น...
ดัชนีหุ้นเยอรมันยังคงอ่อนตัว ความขัดแย้งในตะวันออกกลางกดดันภาคธุรกิจยุโรป Zalando ร่วงแตะจุดต่ำสุดใหม่ในรอบปี ดัชนีหุ้นยุโรปยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันจากสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลาง...
12:00 PM BST, United Kingdom - BoE Interest Rate Decision for June: actual 4.25%; forecast 4.25%; previous 4.25%; 12:00...
