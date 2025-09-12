เงินปอนด์ (GBP) แข็งค่าขึ้นก่อน (BoE) 🔎
ธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ (BoE) จะเข้าร่วมกับธนาคารกลางยุโรปอื่น ๆ ในวันนี้ เวลา 12:00 น. BST เพื่อประกาศการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ตลาดคาดการณ์ว่ามีความน่าจะเป็น...
ข่าวในตลาดฟอเร็ก
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...
สหรัฐฯ – CPI สิงหาคม: เงินเฟ้อสูงเล็กน้อย แต่การยื่นขอสวัสดิการว่างงานฟื้นตัวแรง ภาพรวมตัวเลข: CPI YoY: 2.9% จาก 2.7% Core CPI YoY: 3.1% CPI รายเดือน: 0.4% MoM (คาด 0.3%) – เพิ่มขึ้นสองเท่าจากกรกฎาคม Core CPI รายเดือน: 0.3% MoM ตามคาด ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์:...
ความตึงเครียดในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้นอย่างมาก หลังอิสราเอลและอิหร่านเปิดฉากโจมตีกันโดยตรง นายกรัฐมนตรีอิสราเอล เบนจามิน เนทันยาฮู ประกาศว่า อิหร่านจะต้อง...
🇨🇭 SNB ลดดอกเบี้ยเหลือ 0.00% ครั้งที่ 6 ติดต่อกัน จ่อเข้าสู่ยุคดอกเบี้ยติดลบอีกครั้ง ธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์ (SNB) ประกาศ ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 25...
🇳🇴 Norges Bank ลดดอกเบี้ย 0.25% เริ่มเข้าสู่กระบวนการผ่อนคลายนโยบาย ✂ ธนาคารกลางนอร์เวย์ (Norges Bank) ประกาศ ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 25 จุดพื้นฐาน...
🇨🇭 SNB ปรับลดดอกเบี้ยเหลือ 0.00% รับมือเงินเฟ้อติดลบ เมื่อเวลา 08:30 น. BST ธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์ (SNB) ได้ประกาศ ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 25 จุดพื้นฐาน...
แม้ว่าวันนี้จะเป็นวันหยุดในสหรัฐฯ และบางตลาดในยุโรป แต่บรรดานักลงทุนก็ยังคงจับตาเหตุการณ์สำคัญอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการประชุมธนาคารกลาง 2 แห่งในยุโรป ได้แก่...
🇺🇸 ตลาดการเงินสหรัฐฯ ปิดเนื่องในวันหยุด Juneteenth ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ทั้ง NYSE, Nasdaq และตลาดพันธบัตรปิดทำการวันนี้ เนื่องในวันหยุด Juneteenth อย่างไรก็ตาม...
ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปิดลบ หลัง "พาวเวลล์" ส่งสัญญาณสายเหยี่ยว ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง หลังแถลงข่าวโดย เจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟด ที่มีน้ำเสียง...
เฟดยังคงอัตราดอกเบี้ยที่ 4.5% ขณะที่พาวเวลล์ส่งสัญญาณระวังเงินเฟ้อจากภาษี ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับ 4.5% ตามความคาดหมายของตลาด...
เฟดคงดอกเบี้ยตามคาด แต่ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจ – ส่งสัญญาณยังคงท่าทีเข้มงวด ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ไม่ได้สร้างความประหลาดใจต่อนักลงทุน โดยมีมติคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับ...
รายงานการประชุม FOMC ล่าสุด: เฟดคงอัตราดอกเบี้ยที่ 4.25–4.50% ตามคาด ที่ประชุมคณะกรรมการตลาดเปิดแห่งสหรัฐฯ (FOMC) ตัดสินใจ คงเป้าหมายอัตราดอกเบี้ยที่...
ผู้ว่าการธนาคารกลางแคนาดา ทิฟฟ์ แมคเคิล กล่าวสุนทรพจน์ด้วยท่าทีระมัดระวังแต่แฝงด้วยความหวังว่า ความคืบหน้าในการเจรจาข้อตกลงการค้าระหว่างแคนาดาและสหรัฐฯ...
รายงาน EIA ล่าสุด: ปริมาณน้ำมันดิบลดลงมากกว่าคาด amid ความตึงเครียดตะวันออกกลางและคำพูดของทรัมป์ ข้อมูลจาก EIA (Energy Information Administration) รายสัปดาห์เผยว่า ปริมาณน้ำมันกลั่นเพิ่มขึ้น...
ราคาน้ำมันโลกปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ว หลังจากที่โดนัลด์ ทรัมป์กล่าวว่า เจ้าหน้าที่อิหร่านได้เข้ามาเจรจากับสหรัฐฯ เรื่องความขัดแย้งกับอิสราเอล นักลงทุนมองว่านี่อาจเป็นสัญญาณของความพร้อมที่จะเจรจาสันติภาพ...
ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ เปิดตลาดปรับขึ้นเล็กน้อย โดยเคลื่อนไหวในกรอบ 0.25% ถึง 0.35% แต่บรรยากาศการลงทุนยังระมัดระวัง นักลงทุนยังคงชะลอการซื้อขายก่อนการประกาศนโยบายของเฟดในวันนี้...
วุฒิสภาสหรัฐฯ ผ่านร่างกฎหมาย GENIUS Act – วางกรอบกฎหมายฉบับแรกสำหรับ Stablecoin ที่ผูกกับดอลลาร์ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน วุฒิสภาสหรัฐฯ ลงมติผ่านร่างกฎหมาย...
ตลาดหุ้นยุโรปเคลื่อนไหวในแดนลบเล็กน้อย ก่อนการตัดสินใจดอกเบี้ยของเฟดและติดตามสถานการณ์ตะวันออกกลาง ในวันพุธนี้ นักลงทุนในยุโรปยังคงระมัดระวัง โดยรอผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ...
01:30 PM BST, United States - Building Permits for May: actual -2.0% MoM; previous -4.0% MoM; actual 1.393M; forecast 1.420M;...
จับตาประชุม FOMC วันนี้: เฟดเตรียมคงดอกเบี้ย แต่ "Dot Plot" อาจส่งสัญญาณเข้มงวด ในเวลา 19:00 น. ตามเวลา BST (01:00 น. ตามเวลาไทย) ธนาคารกลางสหรัฐฯ...
09:00 GMT, ยูโรโซน – ข้อมูลเงินเฟ้อเดือนพฤษภาคม ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) รายเดือน: 0.0% (เท่ากับคาดการณ์ และลดลงจาก 0.6% เดือนก่อนหน้า) CPI...
