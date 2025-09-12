อ่านเพิ่มเติม

หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

บริษัทแห่งสัปดาห์ – Hewlett Packard Enterprise

12 กันยายน 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...

Fed at a Crossroads – วิเคราะห์ตัวเลข CPI วันนี้กับเศรษฐกิจสหรัฐฯ 🏛️⚔️

12 กันยายน 2025

สหรัฐฯ – CPI สิงหาคม: เงินเฟ้อสูงเล็กน้อย แต่การยื่นขอสวัสดิการว่างงานฟื้นตัวแรง ภาพรวมตัวเลข: CPI YoY: 2.9% จาก 2.7% Core CPI YoY: 3.1% CPI รายเดือน: 0.4% MoM (คาด 0.3%) – เพิ่มขึ้นสองเท่าจากกรกฎาคม Core CPI รายเดือน: 0.3% MoM ตามคาด ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์:...

19 มิถุนายน 2025
16:59

เงินปอนด์ (GBP) แข็งค่าขึ้นก่อน (BoE) 🔎

ธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ (BoE) จะเข้าร่วมกับธนาคารกลางยุโรปอื่น ๆ ในวันนี้ เวลา 12:00 น. BST เพื่อประกาศการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ตลาดคาดการณ์ว่ามีความน่าจะเป็น...
16:11

ความตึงเครียดในตะวันออกกลางเพิ่มสูงขึ้น น้ำมันทดสอบแนวต้านสำคัญ 🟢🔎

ความตึงเครียดในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้นอย่างมาก หลังอิสราเอลและอิหร่านเปิดฉากโจมตีกันโดยตรง นายกรัฐมนตรีอิสราเอล เบนจามิน เนทันยาฮู ประกาศว่า อิหร่านจะต้อง...
15:02

ข่าวเด่น: 🇪🇺💱 ค่าเงิน EURNOK พุ่งขึ้น หลัง Norges Bank ลดดอกเบี้ยแบบไม่คาดคิด ✂📌

🇳🇴 Norges Bank ลดดอกเบี้ย 0.25% เริ่มเข้าสู่กระบวนการผ่อนคลายนโยบาย ✂ ธนาคารกลางนอร์เวย์ (Norges Bank) ประกาศ ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 25 จุดพื้นฐาน...
14:30

ข่าวเด่น: 🇨🇭 ธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์ (SNB) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 0.0%

🇨🇭 SNB ปรับลดดอกเบี้ยเหลือ 0.00% รับมือเงินเฟ้อติดลบ เมื่อเวลา 08:30 น. BST ธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์ (SNB) ได้ประกาศ ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 25 จุดพื้นฐาน...
13:10

ปฏิทินเศรษฐกิจ:วันประกาศนโยบายของธนาคารกลางยุโรป📃📌

แม้ว่าวันนี้จะเป็นวันหยุดในสหรัฐฯ และบางตลาดในยุโรป แต่บรรดานักลงทุนก็ยังคงจับตาเหตุการณ์สำคัญอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการประชุมธนาคารกลาง 2 แห่งในยุโรป ได้แก่...
18 มิถุนายน 2025
02:04

ข่าวเด่นวันนี้: เฟดยังคงอัตราดอกเบี้ย น้ำมันร่วงหลังทรัมป์ให้ความเห็น📣📃

ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปิดลบ หลัง "พาวเวลล์" ส่งสัญญาณสายเหยี่ยว ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง หลังแถลงข่าวโดย เจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟด ที่มีน้ำเสียง...
01:34

(LIVE) การแถลงข่าวของพาวเวลล์ ประธานเฟด

เฟดยังคงอัตราดอกเบี้ยที่ 4.5% ขณะที่พาวเวลล์ส่งสัญญาณระวังเงินเฟ้อจากภาษี ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับ 4.5% ตามความคาดหมายของตลาด...
01:25

US100 อ่อนตัวเล็กน้อยหลังเฟดคงดอกเบี้ย

เฟดคงดอกเบี้ยตามคาด แต่ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจ – ส่งสัญญาณยังคงท่าทีเข้มงวด ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ไม่ได้สร้างความประหลาดใจต่อนักลงทุน โดยมีมติคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับ...
01:01

ข่าวเด่น: เฟดคงอัตราดอกเบี้ยตามคาด ขณะที่ EURUSD ปรับตัวขึ้น

รายงานการประชุม FOMC ล่าสุด: เฟดคงอัตราดอกเบี้ยที่ 4.25–4.50% ตามคาด ที่ประชุมคณะกรรมการตลาดเปิดแห่งสหรัฐฯ (FOMC) ตัดสินใจ คงเป้าหมายอัตราดอกเบี้ยที่...
23:00

ตามคำกล่าวของผู้ว่าการธนาคารกลางแคนาดา (BoC) แมคเคิล การทำข้อตกลงการค้ากับสหรัฐฯ อาจนำไปสู่การยกเลิกภาษีศุลกากร

ผู้ว่าการธนาคารกลางแคนาดา ทิฟฟ์ แมคเคิล กล่าวสุนทรพจน์ด้วยท่าทีระมัดระวังแต่แฝงด้วยความหวังว่า ความคืบหน้าในการเจรจาข้อตกลงการค้าระหว่างแคนาดาและสหรัฐฯ...
21:34

ข่าวเด่น: รายงาน EIA ยืนยันปริมาณน้ำมันคงคลังลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

รายงาน EIA ล่าสุด: ปริมาณน้ำมันดิบลดลงมากกว่าคาด amid ความตึงเครียดตะวันออกกลางและคำพูดของทรัมป์ ข้อมูลจาก EIA (Energy Information Administration) รายสัปดาห์เผยว่า ปริมาณน้ำมันกลั่นเพิ่มขึ้น...
21:23

ข่าวเด่น น้ำมันร่วงหลังคำพูดของทรัมป์

ราคาน้ำมันโลกปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ว หลังจากที่โดนัลด์ ทรัมป์กล่าวว่า เจ้าหน้าที่อิหร่านได้เข้ามาเจรจากับสหรัฐฯ เรื่องความขัดแย้งกับอิสราเอล นักลงทุนมองว่านี่อาจเป็นสัญญาณของความพร้อมที่จะเจรจาสันติภาพ...
21:18

นักลงทุนระมัดระวังก่อนประกาศนโยบายเฟด นักลงทุนชะลอการซื้อขายช่วงเปิดตลาดสหรัฐฯ

ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ เปิดตลาดปรับขึ้นเล็กน้อย โดยเคลื่อนไหวในกรอบ 0.25% ถึง 0.35% แต่บรรยากาศการลงทุนยังระมัดระวัง นักลงทุนยังคงชะลอการซื้อขายก่อนการประกาศนโยบายของเฟดในวันนี้...
20:47

วุฒิสภาสหรัฐฯ ลงมติผ่านร่างกฎหมาย Stablecoin “GENIUS Act” ด้วยเสียงข้างมาก

วุฒิสภาสหรัฐฯ ผ่านร่างกฎหมาย GENIUS Act – วางกรอบกฎหมายฉบับแรกสำหรับ Stablecoin ที่ผูกกับดอลลาร์ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน วุฒิสภาสหรัฐฯ ลงมติผ่านร่างกฎหมาย...
19:38

ดัชนี DE40 เคลื่อนไหวใกล้โซนเส้น EMA 50 วัน ก่อนการตัดสินใจของเฟด

ตลาดหุ้นยุโรปเคลื่อนไหวในแดนลบเล็กน้อย ก่อนการตัดสินใจดอกเบี้ยของเฟดและติดตามสถานการณ์ตะวันออกกลาง ในวันพุธนี้ นักลงทุนในยุโรปยังคงระมัดระวัง โดยรอผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ...

