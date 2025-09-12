อ่านเพิ่มเติม

หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

บริษัทแห่งสัปดาห์ – Hewlett Packard Enterprise

12 กันยายน 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...

Fed at a Crossroads – วิเคราะห์ตัวเลข CPI วันนี้กับเศรษฐกิจสหรัฐฯ 🏛️⚔️

12 กันยายน 2025

สหรัฐฯ – CPI สิงหาคม: เงินเฟ้อสูงเล็กน้อย แต่การยื่นขอสวัสดิการว่างงานฟื้นตัวแรง ภาพรวมตัวเลข: CPI YoY: 2.9% จาก 2.7% Core CPI YoY: 3.1% CPI รายเดือน: 0.4% MoM (คาด 0.3%) – เพิ่มขึ้นสองเท่าจากกรกฎาคม Core CPI รายเดือน: 0.3% MoM ตามคาด ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์:...

8 กันยายน 2025
09:10

🔝GOLD พุ่งใกล้ 3,600 ดอลลาร์

สรุปข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ และผลกระทบต่อ Fed ตัวเลขการจ้างงานสหรัฐฯ เดือนสิงหาคมต่ำกว่าคาดมาก: เพิ่มเพียง 22,000 ตำแหน่ง (คาด 75,000) แม้ตัวเลขเดือนกรกฎาคมถูกปรับขึ้นเล็กน้อย...
5 กันยายน 2025
17:40

📈 EURUSD ขึ้น 0.4% ก่อนรายงาน NFP

รายงานตลาดแรงงานสหรัฐสำหรับเดือนสิงหาคมคาดเดาได้ค่อนข้างยาก ทั้งเนื่องจากมีเสียงรบกวนจำนวนมากจากนโยบายภาษีและการย้ายถิ่นฐาน รวมถึงปัจจัยตามฤดูกาล (เช่น...
15:57

DE40: Porsche โบกมือลา DAX – อุตสาหกรรมเยอรมนีอ่อนแรง

ตลาดหุ้นเยอรมนีวันนี้: Porsche หลุดจาก DAX – อุตสาหกรรมซบเซา การซื้อขายในตลาดหุ้นเยอรมนีวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญต่อโครงสร้างของดัชนี DAX...
15:49

Non-Farm Payrolls Preview: ประเมินผลกระทบตลาดหากตัวเลขออกมาสูงกว่าคาด

เวลา 13:30 BST เราจะได้เห็นรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Non-Farm Payrolls) ของสหรัฐฯ ประจำเดือนสิงหาคม นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ตัวเลขการจ้างงานที่ 75,000...
13:53

ข่าวเด่น: คำสั่งซื้อภาคโรงงานเยอรมนีออกมาต่ำกว่าคาดอย่างมาก 📉 ข้อมูลยอดค้าปลีกสหราชอาณาจักรผสมผสาน

เยอรมนี: คำสั่งซื้อภาคอุตสาหกรรมลดลง –2.9% MoM ในเดือนสิงหาคม ขณะที่ตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้น +0.5% (ครั้งก่อน –1%). ➡️ ผลลัพธ์นี้ตอกย้ำความอ่อนแอของภาคอุตสาหกรรมเยอรมัน...
13:51

ปฏิทินเศรษฐกิจ: การจ้างงานนอกภาคเกษตร (Non-Farm Payrolls) และคำสั่งซื้อภาคโรงงานของเยอรมนี

วันสุดท้ายของสัปดาห์นี้จะเป็นหนึ่งในวันสำคัญของปฏิทินเศรษฐกิจมหภาค — โดยเฉพาะจากการประกาศข้อมูลตลาดแรงงานของสหรัฐฯ รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP)...
08:36

หุ้น Salesforce ร่วง 6% หลังประกาศผลประกอบการ 📉 AI ไม่ช่วยผลักดันการเติบโต?

หุ้น Salesforce ร่วงเกือบ 6% หลังแนวทางรายได้ต่ำกว่าคาด บริษัท Salesforce (CRM.US) ปรับตัวลดเกือบ 6% วันนี้ หลังออก แนวทางรายได้ต่ำกว่าคาด ส่งผลให้หุ้นเป็นหนึ่งในหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่แย่ที่สุดในปี...
08:24

EUR/USD ผันผวนระหว่างการพิจารณาผู้เสนอชื่อของทรัมป์เข้าดำรงตำแหน่งเฟด ↕️

EUR/USD ปรับตัวผันผวนระหว่างการพิจารณาผู้เสนอชื่อเข้าคณะกรรมการเฟดของทรัมป์ คู่เงิน EUR/USD พบความผันผวนอย่างมีนัยสำคัญระหว่างการประชุมคณะกรรมาธิการธนาคารวุฒิสภาเกี่ยวกับผู้เสนอชื่อของโดนัลด์...
08:21

โกโก้ร่วงอีก 2% อาจมีสัญญาณอุปทานปรับตัวดีขึ้นในอนาคต?

ฟิวเจอร์สโกโก้ร่วงต่อเนื่อง (COCOA: -2%) หลังจากผู้ผลิตช็อกโกแลตสหรัฐ Mondelez International ชี้ว่าอุปทานวัตถุดิบมีแนวโน้มปรับดีขึ้น ตามรายงานของบริษัท...
08:15

แพลทินัมร่วง 3.5% หลังดอลลาร์สหรัฐแข็งค่ากดดันแรงขาย

โลหะมีค่าอ่อนตัวลงวันนี้ โดยราคาทองคำลดลงกว่า 0.5% ขณะที่เงิน (Silver) ร่วง 1.8% ขณะที่แพลทินัมผันผวนมากกว่า ลดลงกว่า 3% ท่ามกลางข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่...

