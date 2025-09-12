🔝GOLD พุ่งใกล้ 3,600 ดอลลาร์
สรุปข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ และผลกระทบต่อ Fed ตัวเลขการจ้างงานสหรัฐฯ เดือนสิงหาคมต่ำกว่าคาดมาก: เพิ่มเพียง 22,000 ตำแหน่ง (คาด 75,000) แม้ตัวเลขเดือนกรกฎาคมถูกปรับขึ้นเล็กน้อย...
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...
สหรัฐฯ – CPI สิงหาคม: เงินเฟ้อสูงเล็กน้อย แต่การยื่นขอสวัสดิการว่างงานฟื้นตัวแรง ภาพรวมตัวเลข: CPI YoY: 2.9% จาก 2.7% Core CPI YoY: 3.1% CPI รายเดือน: 0.4% MoM (คาด 0.3%) – เพิ่มขึ้นสองเท่าจากกรกฎาคม Core CPI รายเดือน: 0.3% MoM ตามคาด ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์:...
สรุปข้อมูลการจ้างงานแคนาดา เดือนสิงหาคม (01:30 PM BST) Employment Change: -65.5K (คาด +4.9K, ก่อนหน้า -40.8K) อัตราว่างงาน: 7.1% (คาด...
สรุปตัวเลขการจ้างงานสหรัฐฯ เดือนสิงหาคม (01:30 PM BST) Nonfarm Payrolls: 22K (คาด 75K, ก่อนหน้า 79K) อัตราว่างงาน: 4.3% (คาด 4.3%, ก่อนหน้า...
สรุปข้อมูลการจ้างงานสหรัฐฯ เดือนสิงหาคม (01:30 PM BST) Nonfarm Payrolls: 22K (คาดการณ์ 75K, ก่อนหน้า 79K) อัตราว่างงาน: 4.3% (คาดการณ์...
รายงานตลาดแรงงานสหรัฐสำหรับเดือนสิงหาคมคาดเดาได้ค่อนข้างยาก ทั้งเนื่องจากมีเสียงรบกวนจำนวนมากจากนโยบายภาษีและการย้ายถิ่นฐาน รวมถึงปัจจัยตามฤดูกาล (เช่น...
10:00 น. BST, ยูโรโซน – ข้อมูล GDP: GDP (Q2): ตัวเลขจริง +1.5% YoY; คาดการณ์ +1.4% YoY; ไตรมาสก่อนหน้า +1.5% YoY GDP (Q2): ตัวเลขจริง...
ตลาดหุ้นเยอรมนีวันนี้: Porsche หลุดจาก DAX – อุตสาหกรรมซบเซา การซื้อขายในตลาดหุ้นเยอรมนีวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญต่อโครงสร้างของดัชนี DAX...
เวลา 13:30 BST เราจะได้เห็นรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Non-Farm Payrolls) ของสหรัฐฯ ประจำเดือนสิงหาคม นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ตัวเลขการจ้างงานที่ 75,000...
เยอรมนี: คำสั่งซื้อภาคอุตสาหกรรมลดลง –2.9% MoM ในเดือนสิงหาคม ขณะที่ตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้น +0.5% (ครั้งก่อน –1%). ➡️ ผลลัพธ์นี้ตอกย้ำความอ่อนแอของภาคอุตสาหกรรมเยอรมัน...
วันสุดท้ายของสัปดาห์นี้จะเป็นหนึ่งในวันสำคัญของปฏิทินเศรษฐกิจมหภาค — โดยเฉพาะจากการประกาศข้อมูลตลาดแรงงานของสหรัฐฯ รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP)...
Wall Street ปิดตลาดด้วยการปรับตัวขึ้น – S&P 500 และ Dow Jones พุ่งขึ้น 0.8% แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์, Nasdaq เพิ่มขึ้น 1% และ Russell...
ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นในวันนี้ แม้ข้อมูล ADP และ ISM Services จะแสดงผลขัดแย้งกัน US100 ปรับขึ้นมากกว่า 0.5% ขณะที่ฟิวเจอร์ส Dow Jones...
หุ้น Salesforce ร่วงเกือบ 6% หลังแนวทางรายได้ต่ำกว่าคาด บริษัท Salesforce (CRM.US) ปรับตัวลดเกือบ 6% วันนี้ หลังออก แนวทางรายได้ต่ำกว่าคาด ส่งผลให้หุ้นเป็นหนึ่งในหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่แย่ที่สุดในปี...
John Williams จาก Federal Reserve Bank of New York กล่าวถึงเศรษฐกิจสหรัฐฯ, เงินเฟ้อ และอัตราดอกเบี้ย ตลาดตราสารหนี้และตลาดเงินมีเสถียรภาพดี Standing...
EUR/USD ปรับตัวผันผวนระหว่างการพิจารณาผู้เสนอชื่อเข้าคณะกรรมการเฟดของทรัมป์ คู่เงิน EUR/USD พบความผันผวนอย่างมีนัยสำคัญระหว่างการประชุมคณะกรรมาธิการธนาคารวุฒิสภาเกี่ยวกับผู้เสนอชื่อของโดนัลด์...
ฟิวเจอร์สโกโก้ร่วงต่อเนื่อง (COCOA: -2%) หลังจากผู้ผลิตช็อกโกแลตสหรัฐ Mondelez International ชี้ว่าอุปทานวัตถุดิบมีแนวโน้มปรับดีขึ้น ตามรายงานของบริษัท...
EIA – การเปลี่ยนแปลงก๊าซธรรมชาติ (BCF): 55B (คาดการณ์ 55B, ครั้งก่อน 18B) Source: xStation5
โลหะมีค่าอ่อนตัวลงวันนี้ โดยราคาทองคำลดลงกว่า 0.5% ขณะที่เงิน (Silver) ร่วง 1.8% ขณะที่แพลทินัมผันผวนมากกว่า ลดลงกว่า 3% ท่ามกลางข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่...
