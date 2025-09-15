EURUSD อ่อนตัวต่ำกว่า 1.15 ก่อนการประชุมเฟด
จับตาประชุม FOMC วันนี้: เฟดเตรียมคงดอกเบี้ย แต่ "Dot Plot" อาจส่งสัญญาณเข้มงวด ในเวลา 19:00 น. ตามเวลา BST (01:00 น. ตามเวลาไทย) ธนาคารกลางสหรัฐฯ...
Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...
09:00 GMT, ยูโรโซน – ข้อมูลเงินเฟ้อเดือนพฤษภาคม ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) รายเดือน: 0.0% (เท่ากับคาดการณ์ และลดลงจาก 0.6% เดือนก่อนหน้า) CPI...
ฟิวเจอร์สก๊าซธรรมชาติ (NATGAS) ปรับตัวลดลงเล็กน้อยในวันนี้ หลังจากปรับตัวขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่สาม โดยได้แรงหนุนจากการคาดการณ์สภาพอากาศที่ร้อนจัดทั่วสหรัฐฯ...
ตลาดหุ้นปรับตัวขึ้น แม้น้ำมันยังอยู่ใกล้ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม จุดสนใจของตลาดวันนี้: การตัดสินใจของเฟด, คาดการณ์เงินเฟ้อ และการแถลงของเจอโรม...
ธนาคารกลางสวีเดน (Riksbank) ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐาน เหลือ 2.00% เทียบกับ คาดการณ์ที่ 2.00% และจากเดิมที่ 2.25% คู่เงิน USDSEK ปรับตัวขึ้น...
ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น (BoJ) ยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมในสัปดาห์นี้ แต่ยังคงเตือนตลาดด้วยสัญญาณความเสี่ยงเงินเฟ้ออย่างละเอียด ผู้ว่าการคาซูโอะ อุเอดะ...
ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหราชอาณาจักรในเดือนพฤษภาคม: 3.4% (คาดการณ์ 3.3%, ก่อนหน้า 3.5%) ดัชนีราคาผู้บริโภคแกนหลัก (Core CPI) ต่อปี: 3.5% เท่ากับที่คาดการณ์ไว้...
ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ฟื้นตัวจากการปรับตัวลดลงเมื่อวานนี้ แม้ราคาน้ำมันยังคงทรงตัวเหนือระดับ 76 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ท่ามกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลางอย่างต่อเนื่อง...
นักลงทุนวอลล์สตรีทเริ่มต้นการซื้อขายด้วยความรู้สึกผสม จากความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์และการค้า ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เปิดตัวอย่างระมัดระวังท่ามกลาง...
การประชุมฉุกเฉินของประธานาธิบดีทรัมป์และทีมความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อหารือเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างอิสราเอล-อิหร่าน การประชุมกับ ประธานาธิบดีโดนัลด์...
🇺🇸 สหรัฐฯ เคลื่อนย้ายเครื่องบินรบไปยังตะวันออกกลาง เพื่อสนับสนุนอิสราเอล ในช่วงไม่กี่นาทีที่ผ่านมา มีรายงานว่า สหรัฐฯ กำลังเคลื่อนย้ายเครื่องบินรบจากภูมิภาคอื่น...
เครดิตแอกริโกลออกคำแนะนำสำหรับคู่สกุลเงิน EURJPY เครดิตแอกริโกลแนะนำให้เปิดสถานะขาย (Short) ในคู่ EURJPY ที่ระดับดังนี้: จุดเข้า (ราคาตลาด):...
ราคาก๊าซธรรมชาติมีแนวโน้มที่จะทะลุกรอบการเคลื่อนไหวแบบรวมตัว (consolidation) ที่กินเวลานานเกือบเดือน โดยแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา...
บริษัท Coinbase Global, Inc. (COIN.US) กำลังขออนุมัติจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ (SEC) เพื่อให้บริการซื้อขายหุ้นที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน...
ดัชนีตลาดหุ้นปรับตัวลดลงในวันอังคาร เนื่องจากความตึงเครียดทางทหารที่เพิ่มขึ้นระหว่างอิสราเอลกับอิหร่าน ซึ่งในกรณีรุนแรงอาจส่งผลให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้น...
Oil น้ำมัน ราคาน้ำมันยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังจากที่มีการขายทำกำไรจำกัดในวันก่อนหน้า เนื่องจาก ความตึงเครียดระหว่างอิสราเอลและอิหร่านยังคงดำเนินต่อไป...
บรรยากาศในยุโรปดูมืดมัว นักลงทุนกำลังประเมินโอกาสในการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงในตะวันออกกลางที่ไม่สดใส รวมถึงความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างผู้นำกลุ่ม G7 ดัชนีหลักในยุโรปปรับตัวลดลงทั่วทั้งภูมิภาค...
ข้อมูลยอดขายปลีกสหรัฐฯ เดือนพฤษภาคม: ยอดขายปลีก: ตัวเลขจริง -0.9% MoM (คาด -0.5% MoM, ก่อนหน้า 0.1% MoM) ยอดขายปลีกแกนหลัก: ตัวเลขจริง...
