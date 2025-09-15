อ่านเพิ่มเติม

ข่าวในตลาดฟอเร็ก

Bitcoin พยายามรักษาขาขึ้นท่ามกลางเงินไหลเข้ากองทุน ETF 📈

15 กันยายน 2025

Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...

เพิ่มเติม

หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

เพิ่มเติม

บริษัทแห่งสัปดาห์ – Hewlett Packard Enterprise

12 กันยายน 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...

เพิ่มเติม

18 มิถุนายน 2025
16:22

ตลาดเด่นวันนี้ - NATGAS (18.06.2025)

ฟิวเจอร์สก๊าซธรรมชาติ (NATGAS) ปรับตัวลดลงเล็กน้อยในวันนี้ หลังจากปรับตัวขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่สาม โดยได้แรงหนุนจากการคาดการณ์สภาพอากาศที่ร้อนจัดทั่วสหรัฐฯ...
15:25

ปฏิทินเศรษฐกิจ: การตัดสินใจของเฟด, การคาดการณ์เงินเฟ้อ และการแถลงของพาวเวลล์ เป็นจุดสนใจของตลาดวันนี้

  ตลาดหุ้นปรับตัวขึ้น แม้น้ำมันยังอยู่ใกล้ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม จุดสนใจของตลาดวันนี้: การตัดสินใจของเฟด, คาดการณ์เงินเฟ้อ และการแถลงของเจอโรม...
14:58

USDSEK พุ่งขึ้น หลังธนาคารกลางสวีเดน (Riksbank) ประกาศลดอัตราดอกเบี้ย 🔔

ธนาคารกลางสวีเดน (Riksbank) ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐาน เหลือ 2.00% เทียบกับ คาดการณ์ที่ 2.00% และจากเดิมที่ 2.25% คู่เงิน USDSEK ปรับตัวขึ้น...
13:35

ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นคงอัตราดอกเบี้ยไว้เช่นเดิม แต่ส่งสัญญาณความเสี่ยงเงินเฟ้อ 🏛️ USDJPY ลดลง 0.2%

ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น (BoJ) ยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมในสัปดาห์นี้ แต่ยังคงเตือนตลาดด้วยสัญญาณความเสี่ยงเงินเฟ้ออย่างละเอียด ผู้ว่าการคาซูโอะ อุเอดะ...
13:03

ข่าวเด่น: UK CPI สูงกว่าที่คาดการณ์เล็กน้อย

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหราชอาณาจักรในเดือนพฤษภาคม: 3.4% (คาดการณ์ 3.3%, ก่อนหน้า 3.5%) ดัชนีราคาผู้บริโภคแกนหลัก (Core CPI) ต่อปี: 3.5% เท่ากับที่คาดการณ์ไว้...
13:01

สรุปข่าวเช้า (18.06.2025)

ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ฟื้นตัวจากการปรับตัวลดลงเมื่อวานนี้ แม้ราคาน้ำมันยังคงทรงตัวเหนือระดับ 76 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ท่ามกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลางอย่างต่อเนื่อง...
17 มิถุนายน 2025
01:00

ข่าวเด่นวันนี้ - ความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลางหนุนราคาน้ำมันให้ปรับตัวสูงขึ้น

นักลงทุนวอลล์สตรีทเริ่มต้นการซื้อขายด้วยความรู้สึกผสม จากความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์และการค้า ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เปิดตัวอย่างระมัดระวังท่ามกลาง...
00:22

US100 ร่วง หลังมีรายงานจาก Axios เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของสหรัฐฯ ในความขัดแย้งตะวันออกกลาง

การประชุมฉุกเฉินของประธานาธิบดีทรัมป์และทีมความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อหารือเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างอิสราเอล-อิหร่าน การประชุมกับ ประธานาธิบดีโดนัลด์...
23:31

สหรัฐฯ เสนอความร่วมมือแน่นแฟ้นกับอิสราเอล

🇺🇸 สหรัฐฯ เคลื่อนย้ายเครื่องบินรบไปยังตะวันออกกลาง เพื่อสนับสนุนอิสราเอล ในช่วงไม่กี่นาทีที่ผ่านมา มีรายงานว่า สหรัฐฯ กำลังเคลื่อนย้ายเครื่องบินรบจากภูมิภาคอื่น...
21:31

⏫ ก๊าซธรรมชาติสหรัฐฯ แตะระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือน

ราคาก๊าซธรรมชาติมีแนวโน้มที่จะทะลุกรอบการเคลื่อนไหวแบบรวมตัว (consolidation) ที่กินเวลานานเกือบเดือน โดยแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา...
21:26

Coinbase ยื่นเอกสารกับ SEC เพื่อเปิดบริการซื้อขายหุ้นในรูปแบบโทเคน

บริษัท Coinbase Global, Inc. (COIN.US) กำลังขออนุมัติจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ (SEC) เพื่อให้บริการซื้อขายหุ้นที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน...
20:51

US OPEN: วอลล์สตรีทปรับตัวลดลง หุ้น VERV พุ่ง 77% หลังดีลกับ LLY 💡

ดัชนีตลาดหุ้นปรับตัวลดลงในวันอังคาร เนื่องจากความตึงเครียดทางทหารที่เพิ่มขึ้นระหว่างอิสราเอลกับอิหร่าน ซึ่งในกรณีรุนแรงอาจส่งผลให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้น...
20:30

สรุปภาพรวมสินค้าโภคภัณฑ์ - Oil, Gold, Platinum, Coffee (17.06.2025)

Oil น้ำมัน ราคาน้ำมันยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังจากที่มีการขายทำกำไรจำกัดในวันก่อนหน้า เนื่องจาก ความตึงเครียดระหว่างอิสราเอลและอิหร่านยังคงดำเนินต่อไป...
19:33

DE40: ตลาดยุโรปปรับตัวลดลงเล็กน้อย ท่ามกลางความตึงเครียด G7

บรรยากาศในยุโรปดูมืดมัว นักลงทุนกำลังประเมินโอกาสในการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงในตะวันออกกลางที่ไม่สดใส รวมถึงความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างผู้นำกลุ่ม G7 ดัชนีหลักในยุโรปปรับตัวลดลงทั่วทั้งภูมิภาค...
19:31

ข่าวเด่น: US100 ร่วงเล็กน้อยหลังข้อมูลยอดขายปลีกสหรัฐฯ ต่ำกว่าคาด 💡

ข้อมูลยอดขายปลีกสหรัฐฯ เดือนพฤษภาคม: ยอดขายปลีก: ตัวเลขจริง -0.9% MoM (คาด -0.5% MoM, ก่อนหน้า 0.1% MoM) ยอดขายปลีกแกนหลัก: ตัวเลขจริง...

ปฎิทินในตลาดทางการเงิน

มีการเคลื่อนไหวสูงที่สุด

ว่าในแต่ละตลาดในปัจจุบัน เป็นตลาดที่มีผู้ที่ทำกำไรได้สูงหรือว่าขาดทุน

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก