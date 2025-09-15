ตลาดเด่นวันนี้ - USDJPY (17.06.2025)
การซื้อพันธบัตรรัฐบาล (JGB) ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) คงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นไว้ที่ 0.5% ตามเดิม และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ คงแผนลดการซื้อพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น...
ข่าวในตลาดฟอเร็ก
Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...
เพิ่มเติม
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
เพิ่มเติม
Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...
เพิ่มเติม
การซื้อพันธบัตรรัฐบาล (JGB) ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) คงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นไว้ที่ 0.5% ตามเดิม และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ คงแผนลดการซื้อพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น...
🕙 10:00 น. BST – เยอรมนี ดัชนี ZEW สภาวะปัจจุบัน (มิถุนายน): • ตัวเลขจริง: -72.0 • คาดการณ์: -74.0 •...
ดัชนี DAX ของเยอรมนีลดลง 1.0% ดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสลดลง 0.8% และดัชนี IBEX ของสเปนร่วง 1.2% สะท้อนความกังวลของนักลงทุนหลังถ้อยแถลงล่าสุดของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์...
รายงานเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญวันนี้ จุดสำคัญของวันนี้อยู่ที่การเปิดเผยข้อมูลยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ ประจำเดือนพฤษภาคม โดยคาดการณ์ว่าจะลดลงถึง -0.5% MoM เทียบกับที่เพิ่มขึ้น...
ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น (BoJ) รักษาดอกเบี้ยระยะสั้นที่ 0.50% ตามคาด ด้วยคะแนนเสียง 8 ต่อ 1 พร้อมประกาศแผนลดการซื้อพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น...
แม้จะมีการปะทะทางทหารอย่างรุนแรงระหว่าง อิหร่านและอิสราเอล ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ตลาดหุ้นทั่วโลกกลับปรับตัวขึ้นในวันนี้ เนื่องจากวอลล์สตรีทประเมินว่า...
ฟิวเจอร์สดัชนีความผันผวน VIX ร่วงกว่า 6% ในวันนี้ ขณะที่ S&P 500 พุ่งกว่า 1% และ Nasdaq 100 เพิ่มขึ้น 1.2% สะท้อนถึง ความต้องการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง...
ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ซีอีโอของ Circle Internet Group (CRCL.US) ได้โพสต์เกี่ยวกับ stablecoin โดยระบุว่าเทคโนโลยีนี้ กำลังอยู่บนจุดเปลี่ยนที่คล้ายกับช่วง...
หุ้น Advanced Micro Devices (AMD.US) พุ่งกว่า 9% วันนี้ และเป็นหุ้นที่ทำผลงานดีที่สุดในดัชนี S&P 500 นักวิเคราะห์จาก Piper Sandler ได้ปรับเพิ่มคำแนะนำหุ้น...
ทองคำร่วง 1% วันนี้ เนื่องจากตลาดมองว่าโอกาสที่จะเกิด การหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านเพิ่มสูงขึ้น แม้สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงตึงเครียด แหล่งข่าวจากอิหร่านและภูมิภาครายงานว่า...
หลังจากอิสราเอลโจมตีเป้าหมายสำคัญอย่างต่อเนื่อง เตหะรานได้ประกาศความพร้อมที่จะเจรจาข้อตกลงนิวเคลียร์อีกครั้ง อิหร่านต้องการลดความตึงเครียดในความขัดแย้ง...
ตลาดพยายามฟื้นตัวในวันนี้ หลังจากที่ถูกเทขายหนักในวันศุกร์จากความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างอิสราเอลกับอิหร่าน การโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนที่ยังดำเนินต่อเนื่อง...
Trump Media and Technology Group (DJT.US) ได้เข้าสู่ตลาดกองทุน ETF สกุลเงินดิจิทัลอย่างเป็นทางการ ด้วยการยื่นเอกสารกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ...
ดัชนีการผลิตของ NY Fed ออกมาอยู่ที่ -16 ต่ำกว่าที่คาดไว้ที่ -6 และต่ำกว่าค่าก่อนหน้าที่ -9.2 หมายความว่ากิจกรรมการผลิตในเขตนิวยอร์กลดลงมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้...
DAX (DE40) ฟิวเจอร์สปรับตัวขึ้นเกือบ 0.7% นักลงทุนในยุโรปยังคงมีความเชื่อมั่น แม้ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอล-อิหร่านจะยังคงอยู่ หุ้น Symrise...
ความคืบหน้าของความขัดแย้งและปฏิบัติการทางทหาร วันศุกร์ที่ผ่านมา อิสราเอลได้โจมตีทางอากาศครั้งใหญ่หลายจุดในเป้าหมายทางทหารและนิวเคลียร์ของอิหร่าน...
EURUSD กลับมาใกล้แนวต้านสำคัญบริเวณ 1.16 แม้จะมีแรงกดดันจากตลาดออปชันและอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ ที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ส่งสัญญาณว่า...
07:30 น. BST, สวิตเซอร์แลนด์ – ข้อมูลเงินเฟ้อประจำเดือนพฤษภาคม: ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) รายปี: -0.7% (ค่าก่อนหน้า -0.5%) PPI รายเดือน:...
ตลาดการเงินเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ภายใต้แรงกดดันอย่างหนักจากสถานการณ์ยิงตอบโต้ระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน ความระมัดระวังของนักลงทุนเห็นได้ชัดเป็นพิเศษในตลาดฟอเร็กซ์...
ประเทศที่คุณเลือกไม่ได้รับการให้บริการ โปรดเลือกประเทศอื่น
การเปลี่ยนภาษามีผลกับการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานควบคุม