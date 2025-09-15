อ่านเพิ่มเติม

Bitcoin พยายามรักษาขาขึ้นท่ามกลางเงินไหลเข้ากองทุน ETF 📈

15 กันยายน 2025

Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...

หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

บริษัทแห่งสัปดาห์ – Hewlett Packard Enterprise

12 กันยายน 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...

17 มิถุนายน 2025
14:41

ทรัมป์ชี้ อิหร่านจ่อครองอาวุธนิวเคลียร์

ดัชนี DAX ของเยอรมนีลดลง 1.0% ดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสลดลง 0.8% และดัชนี IBEX ของสเปนร่วง 1.2% สะท้อนความกังวลของนักลงทุนหลังถ้อยแถลงล่าสุดของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์...
13:25

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ยอดค้าปลีกท่ามกลางความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้น 🔎

รายงานเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญวันนี้ จุดสำคัญของวันนี้อยู่ที่การเปิดเผยข้อมูลยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ ประจำเดือนพฤษภาคม โดยคาดการณ์ว่าจะลดลงถึง -0.5% MoM เทียบกับที่เพิ่มขึ้น...
16 มิถุนายน 2025
01:02

ข่าวเด่นวันนี้: หุ้นสหรัฐพุ่ง น้ำมันร่วง หวังสงครามตะวันออกกลางคลี่คลาย

แม้จะมีการปะทะทางทหารอย่างรุนแรงระหว่าง อิหร่านและอิสราเอล ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ตลาดหุ้นทั่วโลกกลับปรับตัวขึ้นในวันนี้ เนื่องจากวอลล์สตรีทประเมินว่า...
00:43

VIX ร่วง 6% ท่ามกลางความเชื่อมั่นตลาดหุ้นและราคาน้ำมันที่ลดลง 📉

ฟิวเจอร์สดัชนีความผันผวน VIX ร่วงกว่า 6% ในวันนี้ ขณะที่ S&P 500 พุ่งกว่า 1% และ Nasdaq 100 เพิ่มขึ้น 1.2% สะท้อนถึง ความต้องการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง...
00:23

หุ้น Circle Internet Group พุ่งทำจุดสูงสุดใหม่ (ATH) หลังซีอีโอแสดงความเห็นเชิงบวกล่าสุด 📈

ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ซีอีโอของ Circle Internet Group (CRCL.US) ได้โพสต์เกี่ยวกับ stablecoin โดยระบุว่าเทคโนโลยีนี้ กำลังอยู่บนจุดเปลี่ยนที่คล้ายกับช่วง...
22:38

หุ้น AMD พุ่ง 9% รับกระแส เชื่อมั่นใน AI และคำแนะนำเชิงบวกจาก Piper Sandler 📈

หุ้น Advanced Micro Devices (AMD.US) พุ่งกว่า 9% วันนี้ และเป็นหุ้นที่ทำผลงานดีที่สุดในดัชนี S&P 500 นักวิเคราะห์จาก Piper Sandler ได้ปรับเพิ่มคำแนะนำหุ้น...
21:53

ทองคำร่วง 1% หลังอิหร่านส่งสัญญาณลดความตึงเครียดกับอิสราเอล 📉

ทองคำร่วง 1% วันนี้ เนื่องจากตลาดมองว่าโอกาสที่จะเกิด การหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านเพิ่มสูงขึ้น แม้สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงตึงเครียด แหล่งข่าวจากอิหร่านและภูมิภาครายงานว่า...
20:56

US OPEN: ตลาดฟื้นตัวท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์; หุ้น Sage พุ่งสูง ส่วน Sarepta ร่วงหนัก

ตลาดพยายามฟื้นตัวในวันนี้ หลังจากที่ถูกเทขายหนักในวันศุกร์จากความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างอิสราเอลกับอิหร่าน การโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนที่ยังดำเนินต่อเนื่อง...
20:52

บริษัทของทรัมป์ยื่นขอเปิดตัวกองทุน ETF สองสกุลเงิน บิทคอยน์และอีเธอเรียม 📌

Trump Media and Technology Group (DJT.US) ได้เข้าสู่ตลาดกองทุน ETF สกุลเงินดิจิทัลอย่างเป็นทางการ ด้วยการยื่นเอกสารกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ...
19:35

ข่าวเด่น:ดัชนีการผลิตของธนาคารกลางนิวยอร์ก (NY Fed) อ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ไว้มาก

ดัชนีการผลิตของ NY Fed ออกมาอยู่ที่ -16 ต่ำกว่าที่คาดไว้ที่ -6 และต่ำกว่าค่าก่อนหน้าที่ -9.2 หมายความว่ากิจกรรมการผลิตในเขตนิวยอร์กลดลงมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้...
19:13

DAX: ดัชนี DE40 เพิ่มขึ้น 0.7% ท่ามกลางความเชื่อมั่นของนักลงทุนในยุโรป 📈

DAX (DE40) ฟิวเจอร์สปรับตัวขึ้นเกือบ 0.7% นักลงทุนในยุโรปยังคงมีความเชื่อมั่น แม้ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอล-อิหร่านจะยังคงอยู่ หุ้น Symrise...
18:13

ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน: ภาพรวมสถานการณ์อย่างละเอียด

ความคืบหน้าของความขัดแย้งและปฏิบัติการทางทหาร วันศุกร์ที่ผ่านมา อิสราเอลได้โจมตีทางอากาศครั้งใหญ่หลายจุดในเป้าหมายทางทหารและนิวเคลียร์ของอิหร่าน...
13:34

ข่าวเด่น: ราคาผู้ผลิตของสวิตเซอร์แลนด์ปรับตัวลดลง ขณะที่ ค่าเงิน EURCHF ปรับขึ้นเล็กน้อย 📈

07:30 น. BST, สวิตเซอร์แลนด์ – ข้อมูลเงินเฟ้อประจำเดือนพฤษภาคม: ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) รายปี: -0.7% (ค่าก่อนหน้า -0.5%) PPI รายเดือน:...
13:24

ปฏิทินเศรษฐกิจ:ดัชนี PPI ของสวิตเซอร์แลนด์และค่าแรงในยูโรโซนจะกำหนดแนวโน้มคาดการณ์นโยบายการเงิน (16.06.2025)

ตลาดการเงินเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ภายใต้แรงกดดันอย่างหนักจากสถานการณ์ยิงตอบโต้ระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน ความระมัดระวังของนักลงทุนเห็นได้ชัดเป็นพิเศษในตลาดฟอเร็กซ์...

