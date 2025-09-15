อ่านเพิ่มเติม

ข่าวในตลาดฟอเร็ก

Bitcoin พยายามรักษาขาขึ้นท่ามกลางเงินไหลเข้ากองทุน ETF 📈

15 กันยายน 2025

Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...

เพิ่มเติม

หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

เพิ่มเติม

บริษัทแห่งสัปดาห์ – Hewlett Packard Enterprise

12 กันยายน 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...

เพิ่มเติม

16 มิถุนายน 2025
13 มิถุนายน 2025
01:07

ข่าวเด่นวันนี้: วอลล์สตรีทฟื้นตัว ทองคำพุ่ง น้ำมันย่อหลังอิสราเอลโจมตีอิหร่าน

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ย่อตัวเล็กน้อย หุ้น Tesla พุ่ง - ราคาทองทะลุ $3,400 หลังอิสราเอลโจมตีอิหร่าน ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปรับลง -0.6% ถึง -1% ในวันศุกร์...
00:44

ข้าวสาลีพุ่งเกือบ 3% รีบาวด์จากระดับต่ำสุดในรอบ 4 สัปดาห์ 📈

สัญญาล่วงหน้าข้าวสาลีที่ตลาดชิคาโก (CBOT) ปรับตัวขึ้นเกือบ 3% ในวันนี้ รีบาวด์จากจุดต่ำสุดในรอบ 4 สัปดาห์บริเวณ $520 ต่อบุชเชล ปัจจัยหนุนมาจาก ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่า,...
23:14

3 ตลาดน่าจับตาในสัปดาห์หน้า (13.06.2025)

🔥 การโจมตีของอิสราเอลต่ออิหร่านสะเทือนตลาดน้ำมัน – นักลงทุนจับตานโยบายการเงินจากหลายธนาคารกลางสัปดาห์หน้า แม้สถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางยังเป็นปัจจัยหลักกดดันตลาด...
23:11

น้ำมันร่วงสู่ 73 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังนักลงทุนทำกำไร ท่ามกลางไม่มีการตอบโต้ทางทหารจากอิหร่าน 📉

ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงในวันนี้จากการโจมตีของอิสราเอลต่ออิหร่าน แต่ตั้งแต่ช่วงประมาณ 04:30 น. ราคาก็เริ่มปรับตัวลดลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปจากจุดสูงสุดที่...
22:06

แพลตตินัมดิ่งลง 6% ขณะที่นักลงทุนหันไปจับตาทองคำในช่วงความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ 📉

แพลตตินัมร่วงลงกว่า 6% ในวันนี้ เนื่องจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางกดดันสินทรัพย์เสี่ยง นักลงทุนหันไปลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำมากกว่าทองคำแท้ชนิดอื่นๆ ทองคำปรับขึ้นมากกว่า...
21:38

US Open: วอลล์สตรีทร่วงจากความขัดแย้งอิสราเอล-อิหร่าน 📉 Visa-Mastercard ดิ่ง 6% หลังข่าวสเตเบิลคอยน์

ดัชนีหุ้นลดลงในวันศุกร์ เนื่องจากความตึงเครียดทางทหารระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน หากสถานการณ์รุนแรงขึ้น อาจดันราคาน้ำมันพุ่งสูงและทำให้การควบคุมเงินเฟ้อชะลอ...
21:04

ข่าวเด่น: ความคาดหวังเงินเฟ้อลดลงในรายงาน UOM 📌

รายงานเงินเฟ้อจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน ประจำเดือนมิถุนายน (เวลา 15:00 BST): สภาพปัจจุบันของมิชิแกน: 63.7 (คาดการณ์ 59.4, ก่อนหน้า 58.9) ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค:...
19:08

DE40: หุ้นร่วงติดต่อกันเป็นวันที่ 5; หุ้นกลุ่มพลังงานสวนทางขึ้นจากความกังวลเรื่องอุปทาน

  DAX ดิ่งลงเป็นวันที่ 5 ติดต่อกัน ท่ามกลางแรงกดดันจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ หุ้นกลุ่มพลังงานสวนทางตลาดหุ้นโดยรวมที่ขายออกหนัก Novo...
18:56

VIX พุ่งขึ้น 5% จากความตึงเครียดทางทหารระหว่างอิสราเอล - อิหร่าน 📈

กองกำลังอิสราเอลได้โจมตีโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านที่เมืองนาทานซ์ รวมถึงเป้าหมายทางยุทธศาสตร์อื่น ๆ ทำให้ตลาดทั่วโลกเข้าสู่โหมด "เลี่ยงความเสี่ยง"...
17:17

Walmart และ Amazon กำลังพิจารณาออกเหรียญ Stablecoin ของตนเอง

เวทีภูมิรัฐศาสตร์ร้อนระอุ ตลาดโลกผันผวนหนัก ท่ามกลางข่าว Walmart และ Amazon อาจออกเหรียญ Stablecoin ของตัวเอง วันนี้มีความเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ในเวทีภูมิรัฐศาสตร์...
16:09

ตลาดเด่นวันนี้ OIL (13.06.2025)

ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นเกือบ 12% ในช่วงพีกของวันนี้ จากความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงระหว่างอิหร่านและอิสราเอล แม้ราคาจะอ่อนตัวลงจากจุดสูงสุด แต่ยังยืนเหนือระดับก่อนเกิดภาวะตื่นตระหนกจากสงครามการค้าในยุคโดนัลด์...
14:21

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตัวเลขศก. EU ถูกบดบังด้วยวิกฤตอิสราเอล-อิหร่าน

ตลาดโลกผันผวนหนัก หลังอิสราเอลโจมตีอิหร่าน – ความตึงเครียดในตะวันออกกลางกลบข่าวเศรษฐกิจยุโรป การโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ของอิสราเอลต่อโครงสร้างนิวเคลียร์ของอิหร่าน...
13:00

สรุปข่าวเช้า(13.06.2025)

หุ้นทั่วโลกดิ่งหนัก หลังอิสราเอลโจมตีโครงสร้างนิวเคลียร์ของอิหร่าน จุดชนวนความเสี่ยงสงครามขยายวงกว้าง (🇺🇸US500: -1.2%, US100: -1.4%, US30: -1.1%) ตลาดหุ้นทั่วโลกทรุดตัวอย่างรุนแรงหลังจากที่อิสราเอลเปิดฉากโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ใส่...
12:24

🛢️ น้ำมันพุ่งขึ้น 7% หลังอิสราเอลโจมตีอิหร่าน

ปฏิบัติการถล่มอิหร่าน: อิสราเอลเปิดฉากโจมตีครั้งใหญ่ จุดชนวนความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ในช่วงเช้ามืดของวันที่ 13 มิถุนายน 2025 อิสราเอลได้เปิดปฏิบัติการทางทหารขนาดใหญ่...
12 มิถุนายน 2025
01:02

ข่าวเด่นวันนี้: ดอลลาร์อ่อน ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางการค้า หุ้นสหรัฐฯ ปรับขึ้นหลัง PPI อ่อน (12.06.2025)

ดัชนีสหรัฐฯ ฟื้นตัวอย่างระมัดระวังจากการลดลงเมื่อวานนี้ หลังอัตราเงินเฟ้อผู้ผลิตต่ำกว่าคาด และคำพูดเชิงบวก (แม้คลุมเครือ) จาก โดนัลด์ ทรัมป์ เกี่ยวกับการเจรจากับจีน...
23:31

ทรัมป์เรียกร้องลดดอกเบี้ย หลังเงินเฟ้อชะลอตัวและอัตราผลตอบแทนลดลง

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ลดลงเป็นวันที่สี่ติดต่อกันในวันนี้ ลบผลกำไรช่วงต้นเดือนมิถุนายน และทดสอบระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตร...
21:30

ข่าวเด่น: สต็อกก๊าซธรรมชาติของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นตามที่คาดการณ์ไว้

การเปลี่ยนแปลงปริมาณก๊าซธรรมชาติสำรองของสหรัฐฯ ตัวเลขจริง: +109 พันล้านลูกบาศก์ฟุต ตัวเลขคาดการณ์: +108 พันล้านลูกบาศก์ฟุต ตัวเลขก่อนหน้า: +120 พันล้านลูกบาศก์ฟุต

ปฎิทินในตลาดทางการเงิน

มีการเคลื่อนไหวสูงที่สุด

ว่าในแต่ละตลาดในปัจจุบัน เป็นตลาดที่มีผู้ที่ทำกำไรได้สูงหรือว่าขาดทุน

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก