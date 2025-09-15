สรุปข่าวเช้า (16.06.2025)
ตลาดหุ้นสหรัฐ ปิดลบหนักเมื่อวันศุกร์ จากสถานการณ์ ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและอิหร่านที่รุนแรงขึ้น S&P 500 ลดลง 1.1% Nasdaq ลดลง...
ข่าวในตลาดฟอเร็ก
Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ย่อตัวเล็กน้อย หุ้น Tesla พุ่ง - ราคาทองทะลุ $3,400 หลังอิสราเอลโจมตีอิหร่าน ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปรับลง -0.6% ถึง -1% ในวันศุกร์...
สัญญาล่วงหน้าข้าวสาลีที่ตลาดชิคาโก (CBOT) ปรับตัวขึ้นเกือบ 3% ในวันนี้ รีบาวด์จากจุดต่ำสุดในรอบ 4 สัปดาห์บริเวณ $520 ต่อบุชเชล ปัจจัยหนุนมาจาก ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่า,...
🔥 การโจมตีของอิสราเอลต่ออิหร่านสะเทือนตลาดน้ำมัน – นักลงทุนจับตานโยบายการเงินจากหลายธนาคารกลางสัปดาห์หน้า แม้สถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางยังเป็นปัจจัยหลักกดดันตลาด...
ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงในวันนี้จากการโจมตีของอิสราเอลต่ออิหร่าน แต่ตั้งแต่ช่วงประมาณ 04:30 น. ราคาก็เริ่มปรับตัวลดลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปจากจุดสูงสุดที่...
แพลตตินัมร่วงลงกว่า 6% ในวันนี้ เนื่องจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางกดดันสินทรัพย์เสี่ยง นักลงทุนหันไปลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำมากกว่าทองคำแท้ชนิดอื่นๆ ทองคำปรับขึ้นมากกว่า...
ดัชนีหุ้นลดลงในวันศุกร์ เนื่องจากความตึงเครียดทางทหารระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน หากสถานการณ์รุนแรงขึ้น อาจดันราคาน้ำมันพุ่งสูงและทำให้การควบคุมเงินเฟ้อชะลอ...
รายงานเงินเฟ้อจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน ประจำเดือนมิถุนายน (เวลา 15:00 BST): สภาพปัจจุบันของมิชิแกน: 63.7 (คาดการณ์ 59.4, ก่อนหน้า 58.9) ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค:...
ข้อมูลเศรษฐกิจแคนาดา (เวลา 13:30 BST): ยอดขายส่งเดือนเมษายน: -2.3% MoM (คาด -0.9%, ก่อนหน้า +0.2%) อัตราการใช้กำลังการผลิตไตรมาส 1: 80.1%...
DAX ดิ่งลงเป็นวันที่ 5 ติดต่อกัน ท่ามกลางแรงกดดันจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ หุ้นกลุ่มพลังงานสวนทางตลาดหุ้นโดยรวมที่ขายออกหนัก Novo...
กองกำลังอิสราเอลได้โจมตีโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านที่เมืองนาทานซ์ รวมถึงเป้าหมายทางยุทธศาสตร์อื่น ๆ ทำให้ตลาดทั่วโลกเข้าสู่โหมด "เลี่ยงความเสี่ยง"...
เวทีภูมิรัฐศาสตร์ร้อนระอุ ตลาดโลกผันผวนหนัก ท่ามกลางข่าว Walmart และ Amazon อาจออกเหรียญ Stablecoin ของตัวเอง วันนี้มีความเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ในเวทีภูมิรัฐศาสตร์...
ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นเกือบ 12% ในช่วงพีกของวันนี้ จากความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงระหว่างอิหร่านและอิสราเอล แม้ราคาจะอ่อนตัวลงจากจุดสูงสุด แต่ยังยืนเหนือระดับก่อนเกิดภาวะตื่นตระหนกจากสงครามการค้าในยุคโดนัลด์...
ตลาดโลกผันผวนหนัก หลังอิสราเอลโจมตีอิหร่าน – ความตึงเครียดในตะวันออกกลางกลบข่าวเศรษฐกิจยุโรป การโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ของอิสราเอลต่อโครงสร้างนิวเคลียร์ของอิหร่าน...
ข้อมูลเงินเฟ้อเดือนพฤษภาคม – เยอรมนี (เวลา 07:00 BST) ดัชนี HICP (เทียบปีต่อปี): ออกจริง: 2.1% คาดการณ์: 2.1% ครั้งก่อน:...
หุ้นทั่วโลกดิ่งหนัก หลังอิสราเอลโจมตีโครงสร้างนิวเคลียร์ของอิหร่าน จุดชนวนความเสี่ยงสงครามขยายวงกว้าง (🇺🇸US500: -1.2%, US100: -1.4%, US30: -1.1%) ตลาดหุ้นทั่วโลกทรุดตัวอย่างรุนแรงหลังจากที่อิสราเอลเปิดฉากโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ใส่...
ปฏิบัติการถล่มอิหร่าน: อิสราเอลเปิดฉากโจมตีครั้งใหญ่ จุดชนวนความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ในช่วงเช้ามืดของวันที่ 13 มิถุนายน 2025 อิสราเอลได้เปิดปฏิบัติการทางทหารขนาดใหญ่...
ดัชนีสหรัฐฯ ฟื้นตัวอย่างระมัดระวังจากการลดลงเมื่อวานนี้ หลังอัตราเงินเฟ้อผู้ผลิตต่ำกว่าคาด และคำพูดเชิงบวก (แม้คลุมเครือ) จาก โดนัลด์ ทรัมป์ เกี่ยวกับการเจรจากับจีน...
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ลดลงเป็นวันที่สี่ติดต่อกันในวันนี้ ลบผลกำไรช่วงต้นเดือนมิถุนายน และทดสอบระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตร...
การเปลี่ยนแปลงปริมาณก๊าซธรรมชาติสำรองของสหรัฐฯ ตัวเลขจริง: +109 พันล้านลูกบาศก์ฟุต ตัวเลขคาดการณ์: +108 พันล้านลูกบาศก์ฟุต ตัวเลขก่อนหน้า: +120 พันล้านลูกบาศก์ฟุต
