ข่าวเด่นวันนี้: Bitcoin ปรับตัวขึ้น 2.40% ซื้อขายเหนือระดับ $108,000 💰
ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ เคลื่อนไหวอย่างสงบในวันนี้ โดย S&P 500 ปรับขึ้นประมาณ 0.3%, ดัชนี Dow Jones เคลื่อนไหวใกล้เคียงกับระดับปิดวันศุกร์ และ Nasdaq 100...
ข่าวในตลาดฟอเร็ก
Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...
ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ เคลื่อนไหวอย่างสงบในวันนี้ โดย S&P 500 ปรับขึ้นประมาณ 0.3%, ดัชนี Dow Jones เคลื่อนไหวใกล้เคียงกับระดับปิดวันศุกร์ และ Nasdaq 100...
การเริ่มต้นของงานประชุมนักพัฒนาประจำปี WWDC 2025 ของ Apple ส่งผลให้ราคาหุ้นของผู้ผลิต iPhone ปรับตัวลดลง นักลงทุนผิดหวังกับประกาศของบริษัทซึ่งยังขาดนวัตกรรมที่โดดเด่นตามที่คาดหวังไว้ ราคาหุ้นของ...
IonQ (IONQ.US) ประกาศความสำเร็จร่วมกับ AstraZeneca, AWS และ NVIDIA ในการเร่งกระบวนการคำนวณทางเคมีด้วยควอนตัม โดยใช้ระบบ ควอนตัม-คลาสสิกแบบไฮบริด...
หุ้นของ Robinhood (HOOD.US) และ AppLovin (APP.US) ร่วงประมาณ 5% ในวันนี้ โดยลบกำไรบางส่วนที่สะสมไว้ก่อนหน้านี้ออกไป ก่อนถึงวันทบทวนองค์ประกอบดัชนีเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา...
รายงานจาก NY Fed เดือนพฤษภาคมเผยว่า ผู้บริโภคสหรัฐฯ มีความมั่นใจเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน โดยมีรายละเอียดสำคัญดังนี้: คาดการณ์เงินเฟ้อลดลงทุกช่วงเวลา: เงินเฟ้อคาดการณ์...
ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ เปิดตลาดด้วยการปรับขึ้นเล็กน้อย โดยวันนี้ตลาดให้ความสนใจอย่างเต็มที่กับผลการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ณ เวลาที่รายงาน ดัชนี US500...
Warner Bros. Discovery (WBD.US) ประกาศวันนี้ว่า มีแผนจะแยกบริษัทออกเป็นสองบริษัทแยกกัน: หนึ่งมุ่งเน้นด้านสตรีมมิงและภาพยนตร์ และอีกหนึ่งดูแลธุรกิจโทรทัศน์แบบดั้งเดิม ในช่วงการซื้อขายก่อนเปิดตลาด...
Apple เคยเป็นผู้นำอย่างไม่มีข้อโต้แย้งในผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสำหรับผู้บริโภค แต่ตอนนี้กลับตามหลังคู่แข่งในสนามแข่งขันปัญญาประดิษฐ์ (AI) ขณะที่ Google และ...
Bitcoin พุ่งขึ้นเกือบ 1% ในวันจันทร์ ทะลุระดับ 107,000 ดอลลาร์ จากระดับ 100,500 ดอลลาร์ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ราคาของ BTC ตอนนี้อยู่ต่ำกว่าจุดสูงสุดตลอดกาลเพียงประมาณ...
แนวโน้มความรู้สึกนักลงทุนในยุโรปวันนี้ระมัดระวังมากขึ้น โฟกัสอยู่ที่ภาคธุรกิจป้องกันประเทศของเยอรมนี ที่ยังเห็นการขายทำกำไรหลังจากราคาหุ้นปรับขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา...
PLATINUM (กรอบเวลา D1): ราคาทะลุจุดสูงสุดรอบ 4 ปี – ขาขึ้นยังไม่จบ? ในวันนี้ ราคาพลาตินัมพุ่งขึ้นอีก +3.5% กลายเป็นโลหะมีค่าที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในตลาด...
นักลงทุนเริ่มหันมาสนใจโลหะมีค่าประเภทอื่น หลังราคาทองคำพุ่งสูง ขณะนี้นักลงทุนจำนวนมากเริ่มเบนความสนใจไปยังโลหะมีค่าอื่น ๆ หลังจากราคาทองคำสูงจนเกือบเกินเอื้อม...
Stock indices show limited volatility; U.S. optimism holds after Friday's gains A U.S. delegation including Bessent, Lutnick, and Greer is set...
ตลาดเช้าวันจันทร์: ฟิวเจอร์สดัชนีสหรัฐฯ อ่อนตัวเล็กน้อย – จับตาการเจรจาการค้าสหรัฐฯ–จีน ฟิวเจอร์สดัชนีสหรัฐฯ ขยับลงเล็กน้อยราว 0.1–0.2%...
ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปิดสัปดาห์ในแดนบวก หลังข้อมูลแรงงานแข็งแกร่งเกินคาด ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดบวกในสัปดาห์นี้ นำโดยดัชนีหุ้นขนาดเล็ก Russell 2000 ที่พุ่งขึ้น...
3 ตลาดที่น่าจับตาในสัปดาห์หน้า สัปดาห์หน้ามีกำหนดการสำคัญหลายรายการที่อาจเขย่าตลาดการเงินทั่วโลก โดยเฉพาะรายงานเงินเฟ้อสหรัฐฯ ทั้ง CPI (พุธ) และ PPI...
วอลล์สตรีทเปิดการซื้อขายวันศุกร์ด้วยแรงบวกแข็งแกร่ง นักลงทุนตอบรับเชิงบวกต่อรายงานการจ้างงานที่ออกมาดีกว่าคาดการณ์ ซึ่งช่วยบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงของการชะลอตัวทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้น...
หุ้น Lululemon ร่วงหนักสูงสุดถึง 22% ในช่วงซื้อขายก่อนเปิดตลาด หลังบริษัทปรับลดประมาณการกำไรต่อหุ้น (EPS) สำหรับทั้งปี แม้จะรายงานผลประกอบการไตรมาสแรกที่แข็งแกร่ง...
