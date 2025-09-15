อ่านเพิ่มเติม

Bitcoin พยายามรักษาขาขึ้นท่ามกลางเงินไหลเข้ากองทุน ETF 📈

15 กันยายน 2025

Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...

หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

บริษัทแห่งสัปดาห์ – Hewlett Packard Enterprise

12 กันยายน 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...

9 มิถุนายน 2025
00:51

ข่าวเด่นวันนี้: Bitcoin ปรับตัวขึ้น 2.40% ซื้อขายเหนือระดับ $108,000 💰

ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ เคลื่อนไหวอย่างสงบในวันนี้ โดย S&P 500 ปรับขึ้นประมาณ 0.3%, ดัชนี Dow Jones เคลื่อนไหวใกล้เคียงกับระดับปิดวันศุกร์ และ Nasdaq 100...
00:49

Apple ร่วงเกือบ 2% หลังเริ่มงานประชุม WWDC 2025 📉

การเริ่มต้นของงานประชุมนักพัฒนาประจำปี WWDC 2025 ของ Apple ส่งผลให้ราคาหุ้นของผู้ผลิต iPhone ปรับตัวลดลง นักลงทุนผิดหวังกับประกาศของบริษัทซึ่งยังขาดนวัตกรรมที่โดดเด่นตามที่คาดหวังไว้ ราคาหุ้นของ...
00:02

IonQ, AstraZeneca, AWS และ NVIDIA บรรลุความก้าวหน้าครั้งใหญ่ด้านควอนตัมในการพัฒนายา 📈🔔

IonQ (IONQ.US) ประกาศความสำเร็จร่วมกับ AstraZeneca, AWS และ NVIDIA ในการเร่งกระบวนการคำนวณทางเคมีด้วยควอนตัม โดยใช้ระบบ ควอนตัม-คลาสสิกแบบไฮบริด...
23:35

ตลาดผิดหวังจากการไม่มีการเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบดัชนีหุ้นสหรัฐฯ 📉

หุ้นของ Robinhood (HOOD.US) และ AppLovin (APP.US) ร่วงประมาณ 5% ในวันนี้ โดยลบกำไรบางส่วนที่สะสมไว้ก่อนหน้านี้ออกไป ก่อนถึงวันทบทวนองค์ประกอบดัชนีเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา...
23:20

NY Fed: รายงานเดือนพฤษภาคมระบุว่า ผู้บริโภคสหรัฐฯ มีความมั่นใจและมุมมองที่เป็นบวกมากขึ้น 📌

รายงานจาก NY Fed เดือนพฤษภาคมเผยว่า ผู้บริโภคสหรัฐฯ มีความมั่นใจเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน โดยมีรายละเอียดสำคัญดังนี้: คาดการณ์เงินเฟ้อลดลงทุกช่วงเวลา: เงินเฟ้อคาดการณ์...
21:19

US Open: ความคืบหน้าที่คาดหวังในเจรจาระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ส่งเสริมดัชนีหุ้นอเมริกันให้ขยับขึ้น 🔎🖋️

ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ เปิดตลาดด้วยการปรับขึ้นเล็กน้อย โดยวันนี้ตลาดให้ความสนใจอย่างเต็มที่กับผลการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ณ เวลาที่รายงาน ดัชนี US500...
20:25

Warner Bros. Discovery วางแผนแยกบริษัทออกเป็นสองส่วน 🔎

Warner Bros. Discovery (WBD.US) ประกาศวันนี้ว่า มีแผนจะแยกบริษัทออกเป็นสองบริษัทแยกกัน: หนึ่งมุ่งเน้นด้านสตรีมมิงและภาพยนตร์ และอีกหนึ่งดูแลธุรกิจโทรทัศน์แบบดั้งเดิม ในช่วงการซื้อขายก่อนเปิดตลาด...
18:59

Apple พยายามตามให้ทันการแข่งขันด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI)

Apple เคยเป็นผู้นำอย่างไม่มีข้อโต้แย้งในผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสำหรับผู้บริโภค แต่ตอนนี้กลับตามหลังคู่แข่งในสนามแข่งขันปัญญาประดิษฐ์ (AI) ขณะที่ Google และ...
17:59

Bitcoin พุ่งขึ้นเหนือ $107,000 แม้จะมีเงินไหลออกสุทธิจากกองทุน ETF คริปโต 📈

Bitcoin พุ่งขึ้นเกือบ 1% ในวันจันทร์ ทะลุระดับ 107,000 ดอลลาร์ จากระดับ 100,500 ดอลลาร์ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ราคาของ BTC ตอนนี้อยู่ต่ำกว่าจุดสูงสุดตลอดกาลเพียงประมาณ...
17:02

DAX (DE40) ร่วง 0.5% เนื่องจากแรงขับเคลื่อนการเติบโตเริ่มอ่อนตัว 📉 หุ้นกลุ่มป้องกันถูกกดดันจากแรงขายทำกำไร

แนวโน้มความรู้สึกนักลงทุนในยุโรปวันนี้ระมัดระวังมากขึ้น โฟกัสอยู่ที่ภาคธุรกิจป้องกันประเทศของเยอรมนี ที่ยังเห็นการขายทำกำไรหลังจากราคาหุ้นปรับขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา...
16:04

ราคาซิลเวอร์ทะลุระดับ 36 ดอลลาร์ต่อออนซ์

นักลงทุนเริ่มหันมาสนใจโลหะมีค่าประเภทอื่น หลังราคาทองคำพุ่งสูง ขณะนี้นักลงทุนจำนวนมากเริ่มเบนความสนใจไปยังโลหะมีค่าอื่น ๆ หลังจากราคาทองคำสูงจนเกือบเกินเอื้อม...
6 มิถุนายน 2025
00:52

ข่าวเด่นวันนี้: แรงงานแกร่ง! นักลงทุนแห่เข้าหาสินทรัพย์เสี่ยง📈

ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปิดสัปดาห์ในแดนบวก หลังข้อมูลแรงงานแข็งแกร่งเกินคาด ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดบวกในสัปดาห์นี้ นำโดยดัชนีหุ้นขนาดเล็ก Russell 2000 ที่พุ่งขึ้น...
22:07

3 ตลาดที่น่าจับตาในสัปดาห์หน้า (09.06.2025)

3 ตลาดที่น่าจับตาในสัปดาห์หน้า สัปดาห์หน้ามีกำหนดการสำคัญหลายรายการที่อาจเขย่าตลาดการเงินทั่วโลก โดยเฉพาะรายงานเงินเฟ้อสหรัฐฯ ทั้ง CPI (พุธ) และ PPI...
21:17

ตลาดหุ้นสหรัฐเปิดบวก: รายงาน NFP ที่แข็งแกร่งหนุนแรงซื้อในตลาดหุ้น

วอลล์สตรีทเปิดการซื้อขายวันศุกร์ด้วยแรงบวกแข็งแกร่ง นักลงทุนตอบรับเชิงบวกต่อรายงานการจ้างงานที่ออกมาดีกว่าคาดการณ์ ซึ่งช่วยบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงของการชะลอตัวทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้น...

