ข่าวเด่น: USDCAD แกว่งตัวไม่ชัดเจน หลังข้อมูลตลาดแรงงานแคนาดาออกมาดีเกินคาด
USDCAD เคลื่อนไหวแบบจำกัด แม้ข้อมูลแรงงานแคนาดาจะแข็งแกร่ง ข้อมูลตลาดแรงงานของแคนาดาในเดือนพฤษภาคมออกมาดีกว่าคาดการณ์: การจ้างงานเพิ่มขึ้น...
Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...
ข้อมูลแรงงานสหรัฐฯ เดือนพฤษภาคม: ตัวเลข NFP แข็งแกร่ง หนุนความเชื่อมั่นตลาด เมื่อเวลา 01:30 PM BST สหรัฐฯ ได้รายงานข้อมูลการจ้างงานเดือนพฤษภาคม ซึ่งโดยรวมออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ รายละเอียดข้อมูล: Nonfarm...
รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) วันนี้ 14:30 น. – สัญญาณสำคัญสำหรับเฟดและทิศทางนโยบายการเงิน รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ซึ่งมีกำหนดประกาศในเวลา...
ตลาดหุ้นเยอรมนียังคงแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถ ต้านทานแรงขาย ได้ดี ดัชนี DAX สปอตฟื้นตัวจากการร่วงก่อนหน้า ปรับลดลงเพียง -0.18%...
จากตารางประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ วันนี้ ตลาดฟอเร็กซ์ให้ความสนใจอย่างเต็มที่กับ รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ซึ่งจะประกาศในเวลา 12:30 น. (GMT) หรือ...
GDP ยูโรโซน (QoQ) – ตัวเลขทบทวนขยายตัว 0.6% เทียบกับคาดการณ์ที่ 0.4% และตัวเลขก่อนหน้าที่ 0.3% GDP รายปี (YoY) อยู่ที่ 1.5% เทียบกับคาดการณ์ที่...
📈 ดัชนีสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้น ขณะที่บรรยากาศในยุโรปยังอ่อนแอชัดเจน ตลาดยุโรปเปิดเช้านี้ด้วยความกังวล โดยเฉพาะก่อนเวลา 9:00 น. GMT (16:00 น. ตามเวลาไทย)...
การผลิตภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีหดตัวแรงกว่าคาด เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า (YoY ปรับฤดูกาลแล้ว) การผลิตลดลง -2.02% ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลงเพียง -1.4%...
ฟิวเจอร์สดัชนีสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้น แม้ว่า US500 จะถอยเล็กน้อยเมื่อวานนี้หลังจากทะลุระดับ 6,000 จุด วันนี้ US500 และ US100 ปรับตัวขึ้นประมาณ 0.5–0.6%...
นักลงทุนกำลังปรับตำแหน่งการลงทุนเพื่อตอบสนองต่อข้อมูลใหม่เกี่ยวกับท่าทีถัดไปของโดนัลด์ ทรัมป์ ดัชนีหุ้นหลักของสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย โดยมี Russell...
หุ้น Tesla (TSLA.US) ร่วงลงท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างอีลอน มัสก์ และประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ หลังจากมัสก์ออกมาวิจารณ์ร่างกฎหมายภาษีและการใช้จ่ายของทรัมป์อย่างเปิดเผย...
ฟิวเจอร์ส S&P 500 (US500) ขยับขึ้นเล็กน้อย 0.2% พยายามฟื้นตัวจากการปรับฐานก่อนหน้า หลังตลาดตอบสนองต่อถ้อยแถลงของทั้งจีนและสหรัฐฯ เกี่ยวกับการโทรหารือร่วมกันระหว่างผู้นำทั้งสองชาติ...
ราคาหุ้นของ PVH Corp. (PVH.US) บริษัทแฟชั่นและเครื่องแต่งกายสัญชาติอเมริกัน ซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์ Calvin Klein และ Tommy Hilfiger ร่วงลงมากกว่า 18% ในวันนี้...
ฟิวเจอร์สก๊าซธรรมชาติ (NATGAS) ปรับตัวลดลง หลังข้อมูลล่าสุดจาก EIA ระบุว่าปริมาณก๊าซในคลังของสหรัฐเพิ่มขึ้นมากกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ข้อมูลจากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานของสหรัฐ...
ดัชนีหุ้นวอลล์สตรีทเปิดตลาดวันพฤหัสบดีในแดนลบ โดยเฉลี่ยลดลงราว 0.15% ในตลาดซื้อขายจริง ดัชนีฟิวเจอร์ส S&P 500 (US500) ปรับตัวลดลงประมาณ 0.05% ขณะที่...
รายงานสดคำพูดสำคัญจากประธาน ECB คริสติน ลาการ์ด เกี่ยวกับการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ย ประเด็นสำคัญ: เทรดเดอร์ไม่คาดหวังว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยของ...
ข้อมูลเวลา 01:30 PM BST, สหรัฐอเมริกา – ข้อมูลการจ้างงาน: จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก (Initial Jobless Claims): จริง 247,000 ราย;...
ยูโรโซน – การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ย (รีไฟแนนซ์) ประจำเดือนมิถุนายน: ตัวเลขจริง: 2.15% คาดการณ์: 2.15% ก่อนหน้า: 2.40% (อยู่ระหว่างดำเนินการ) ECB...
Circle Internet Group, บริษัทผู้ออกเหรียญ stablecoin USDC ได้ทำการเสนอขายหุ้น IPO สำเร็จแล้ว นับเป็นก้าวสำคัญของวงการคริปโตและฟินเทค หุ้นของบริษัทจะเริ่มซื้อขายได้บนแพลตฟอร์ม...
