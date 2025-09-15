อ่านเพิ่มเติม

ข่าวในตลาดฟอเร็ก

Bitcoin พยายามรักษาขาขึ้นท่ามกลางเงินไหลเข้ากองทุน ETF 📈

15 กันยายน 2025

Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...

หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

บริษัทแห่งสัปดาห์ – Hewlett Packard Enterprise

12 กันยายน 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...

6 มิถุนายน 2025
19:42

ข่าวเด่น: USDCAD แกว่งตัวไม่ชัดเจน หลังข้อมูลตลาดแรงงานแคนาดาออกมาดีเกินคาด

USDCAD เคลื่อนไหวแบบจำกัด แม้ข้อมูลแรงงานแคนาดาจะแข็งแกร่ง ข้อมูลตลาดแรงงานของแคนาดาในเดือนพฤษภาคมออกมาดีกว่าคาดการณ์: การจ้างงานเพิ่มขึ้น...
19:32

BREAKING: EURUSD dips after stronger than expected NFP report 📌

ข้อมูลแรงงานสหรัฐฯ เดือนพฤษภาคม: ตัวเลข NFP แข็งแกร่ง หนุนความเชื่อมั่นตลาด เมื่อเวลา 01:30 PM BST สหรัฐฯ ได้รายงานข้อมูลการจ้างงานเดือนพฤษภาคม ซึ่งโดยรวมออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ รายละเอียดข้อมูล: Nonfarm...
18:36

ดอลลาร์พุ่งขึ้น! รอลุ้นตัวเลขจ้างงาน NFP 📌

รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) วันนี้ 14:30 น. – สัญญาณสำคัญสำหรับเฟดและทิศทางนโยบายการเงิน รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ซึ่งมีกำหนดประกาศในเวลา...
17:29

DE40: ดัชนี DAX ยังคงเคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ (ATH)

ตลาดหุ้นเยอรมนียังคงแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถ ต้านทานแรงขาย ได้ดี ดัชนี DAX สปอตฟื้นตัวจากการร่วงก่อนหน้า ปรับลดลงเพียง -0.18%...
15:24

ข่าวเด่นวันนี้: 📌 NFP สหรัฐฯ จุดโฟกัสของตลาดวันนี้!

  📈 ดัชนีสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้น ขณะที่บรรยากาศในยุโรปยังอ่อนแอชัดเจน ตลาดยุโรปเปิดเช้านี้ด้วยความกังวล โดยเฉพาะก่อนเวลา 9:00 น. GMT (16:00 น. ตามเวลาไทย)...
13:05

ข่าวเด่น: การผลิตภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีออกมาต่ำกว่าคาดการณ์

การผลิตภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีหดตัวแรงกว่าคาด เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า (YoY ปรับฤดูกาลแล้ว) การผลิตลดลง -2.02% ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลงเพียง -1.4%...
5 มิถุนายน 2025
01:01

ข่าวเด่นวันนี้: Tesla ร่วง 9% ท่ามกลางฉากหลังจากคำพูดของทรัมป์ 🏛️

นักลงทุนกำลังปรับตำแหน่งการลงทุนเพื่อตอบสนองต่อข้อมูลใหม่เกี่ยวกับท่าทีถัดไปของโดนัลด์ ทรัมป์ ดัชนีหุ้นหลักของสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย โดยมี Russell...
23:27

โดนัลด์ ทรัมป์ วิจารณ์มัสก์ – หุ้น Tesla ร่วงต่อระหว่างวัน 📉

หุ้น Tesla (TSLA.US) ร่วงลงท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างอีลอน มัสก์ และประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ หลังจากมัสก์ออกมาวิจารณ์ร่างกฎหมายภาษีและการใช้จ่ายของทรัมป์อย่างเปิดเผย...
21:59

ข่าวเด่น: US500 ขยับขึ้นเล็กน้อยหลังการโทรหารือระหว่างทรัมป์กับสี จิ้นผิง 📈

ฟิวเจอร์ส S&P 500 (US500) ขยับขึ้นเล็กน้อย 0.2% พยายามฟื้นตัวจากการปรับฐานก่อนหน้า หลังตลาดตอบสนองต่อถ้อยแถลงของทั้งจีนและสหรัฐฯ เกี่ยวกับการโทรหารือร่วมกันระหว่างผู้นำทั้งสองชาติ...
21:46

หุ้น PVH Corp ดิ่งลง 18% หลังบริษัทปรับลดคาดการณ์กำไรต่อหุ้น (EPS) 📉

ราคาหุ้นของ PVH Corp. (PVH.US) บริษัทแฟชั่นและเครื่องแต่งกายสัญชาติอเมริกัน ซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์ Calvin Klein และ Tommy Hilfiger ร่วงลงมากกว่า 18% ในวันนี้...
21:33

ข่าวเด่น: ราคาก๊าซธรรมชาติ (NATGAS) ปรับตัวลดลง หลังสต็อกสินค้าของ EIA เพิ่มขึ้นมากกว่าคาด

ฟิวเจอร์สก๊าซธรรมชาติ (NATGAS) ปรับตัวลดลง หลังข้อมูลล่าสุดจาก EIA ระบุว่าปริมาณก๊าซในคลังของสหรัฐเพิ่มขึ้นมากกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ข้อมูลจากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานของสหรัฐ...
21:30

เปิดตลาดหุ้นสหรัฐ: วอลล์สตรีทเริ่มต้นแบบผสมผสาน ขณะที่หุ้น Tesla ร่วง 4%

ดัชนีหุ้นวอลล์สตรีทเปิดตลาดวันพฤหัสบดีในแดนลบ โดยเฉลี่ยลดลงราว 0.15% ในตลาดซื้อขายจริง ดัชนีฟิวเจอร์ส S&P 500 (US500) ปรับตัวลดลงประมาณ 0.05% ขณะที่...
19:56

การแถลงข่าวคณะกรรมการกำกับดูแลของ ECB - 5 มิถุนายน 2025 (ถ่ายทอดสด)

รายงานสดคำพูดสำคัญจากประธาน ECB คริสติน ลาการ์ด เกี่ยวกับการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ย ประเด็นสำคัญ: เทรดเดอร์ไม่คาดหวังว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยของ...
19:32

ข่าวเด่น: ค่าเงิน EURUSD ปรับตัวขึ้นหลังจากข้อมูลการค้ารวมถึงการจ้างงาน

ข้อมูลเวลา 01:30 PM BST, สหรัฐอเมริกา – ข้อมูลการจ้างงาน: จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก (Initial Jobless Claims): จริง 247,000 ราย;...
19:15

ข่าวเด่น: ECB ปรับลดอัตราดอกเบี้ยตามที่คาดการณ์ไว้

ยูโรโซน – การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ย (รีไฟแนนซ์) ประจำเดือนมิถุนายน: ตัวเลขจริง: 2.15% คาดการณ์: 2.15% ก่อนหน้า: 2.40% (อยู่ระหว่างดำเนินการ) ECB...
19:12

Circle ประสบความสำเร็จในการเปิดตัวบนตลาดหุ้นนิวยอร์ก

Circle Internet Group, บริษัทผู้ออกเหรียญ stablecoin USDC ได้ทำการเสนอขายหุ้น IPO สำเร็จแล้ว นับเป็นก้าวสำคัญของวงการคริปโตและฟินเทค หุ้นของบริษัทจะเริ่มซื้อขายได้บนแพลตฟอร์ม...

