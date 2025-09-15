📈 ราคาซิลเวอร์พุ่งแรง +3.5% แตะระดับสูงสุดในรอบ 14 ปี!
ราคาซิลเวอร์ทะยาน +3.5% แตะระดับ $35.6 สูงสุดตั้งแต่ปี 2011! ราคาซิลเวอร์ (Silver) พุ่งขึ้นกว่า 3.5% ในวันนี้ แตะระดับ $35.6 ต่อออนซ์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ...
Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...
Wizz Air: หุ้นดิ่ง 27% หลังรายงานผลประกอบการและแนวโน้มต้นทุนสร้างความผิดหวัง หุ้นของ Wizz Air (WIZZ.UK) ร่วงลงถึง 27% ในวันนี้ ซึ่งถือเป็นการลดลงรายวันที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ช่วงวิกฤตโควิด-19...
ECB จ่อหั่นดอกเบี้ยอีก 0.25% วันนี้ เหลือ 2.00% ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีแนวโน้มสูงที่จะประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากลงอีก 0.25% ในวันนี้ เหลือระดับ...
10:00 น. (เวลา BST) ยูโรโซน - ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนมิถุนายน รายปี (YoY): 0.7% (คาดการณ์ 1.2%, ก่อนหน้า 1.9%) รายเดือน (MoM): -2.2%...
EURUSD กลับมายืนเหนือ 1.14 หลังข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ออกมาอ่อนแอเกินคาด อัตราแลกเปลี่ยน EURUSD ดีดกลับขึ้นเหนือระดับ 1.14 เมื่อวานนี้ หลังจากสหรัฐฯ เปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่อ่อนแอกว่าคาดการณ์...
🗓️ ปฏิทินเศรษฐกิจประจำวันที่สำคัญ (เวลาตาม GMT) 09:30 - สหราชอาณาจักร รายงานดัชนี PMI ภาคก่อสร้าง (พ.ค.): คาดการณ์: 47.4 | ก่อนหน้า:...
ความผันผวนในตลาดวอลล์สตรีทยังคงอยู่ในระดับจำกัดเมื่อวานนี้ เนื่องจากนักลงทุนเลือกที่จะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงก่อนการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานสหรัฐฯ ในวันนี้...
การจ้างงานในภาคเอกชนเพิ่มขึ้นเพียง 37,000 ตำแหน่งในเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดในรอบกว่า 2 ปี ธนาคาร Bank of America คาดว่า การจ้างงานนอกภาคเกษตรในเดือนพฤษภาคมจะเพิ่มขึ้น...
ดัชนี US500 กำลังเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้น อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาในกรอบเวลา H1 จะเห็นว่าราคากำลังเข้าสู่ช่วงของการเคลื่อนไหวแบบสะสม (consolidation) ในระยะสั้น...
ราคาดัชนี DE40 ของเยอรมนียังคงเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้นในวันนี้ แท่งเทียนรายวัน (D1) สองแท่งล่าสุดปรากฏเป็นรูปแบบ "Hammer" แม้ว่ารูปแบบนี้โดยทั่วไปจะพบหลังจากการปรับตัวลง...
นักลงทุนวอลล์สตรีทยังคงมองบวกแบบระมัดระวัง ท่ามกลางข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอและความหวังเรื่องการลดดอกเบี้ย ตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้นเล็กน้อย โดยนักลงทุนตอบรับต่อข้อมูลเศรษฐกิจที่ออกมาต่ำกว่าคาด...
ข้อมูล EIA สหรัฐฯ (15:30 BST) – ราคาน้ำมันปรับลงหลังรายงานชี้ดีมานด์ชะลอตัว ราคาน้ำมันปรับตัวลดลง แม้สต็อกน้ำมันดิบลดลงมากกว่าคาดการณ์ แต่สต็อกน้ำมันเบนซินและดีเซลเพิ่มขึ้นแรง...
🇺🇸 ตัวเลข ISM Services PMI ของสหรัฐต่ำกว่าคาดการณ์ – สัญญาณชะลอตัวในภาคบริการ ISM Services PMI (พ.ค.) ตัวเลขจริง: 49.9 คาดการณ์:...
ธนาคารกลางแคนาดา (BoC) ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 2.75% ตามคาดการณ์และเป็นเดือนที่สองติดต่อกันหลังปรับลดในเดือนมีนาคม เนื่องจากความไม่แน่นอนของภาษีศุลกากรและความตั้งใจในการรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจ...
ข้อมูลการจ้างงานภาคเอกชนสหรัฐ (ADP) ประจำเดือนพฤษภาคม รายงานการเปลี่ยนแปลงจำนวนงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm Employment Change) อยู่ที่ 37,000 ตำแหน่ง ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่...
🇩🇪 บรรยากาศตลาดยุโรปสดใส - DE40 ปรับขึ้น 0.4% 📊 ฟิวเจอร์สดัชนีสหรัฐฯ ขยับขึ้นเล็กน้อยในวันนี้ ขณะที่ แรงบวกจากวอลล์สตรีทส่งผลต่อเนื่องมายังตลาดยุโรป 🇩🇪...
☕️ ราคากาแฟ Arabica ฟื้นตัวเกือบ 1.5% หลังเจอแรงขายต่อเนื่องหลายปี – ภัยแล้งในบราซิลหนุนราคา ฟิวเจอร์สกาแฟ Arabica (COFFEE) ปรับตัวขึ้นเกือบ...
จับตารายงานจ้างงาน ADP เดือนพฤษภาคม – คาดฟื้นตัวเล็กน้อย รายงานการจ้างงานภาคเอกชน ADP ประจำเดือนพฤษภาคม 2025 จะประกาศวันนี้เวลา 20:15 น. ตามเวลาไทย...
📊 รายงาน GDP ไตรมาสแรก ปี 2025 ของออสเตรเลีย วันนี้มีการเปิดเผยรายงาน GDP ไตรมาสที่ 1 ปี 2025 ของออสเตรเลีย ซึ่งออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้เล็กน้อย...
