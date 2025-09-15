อ่านเพิ่มเติม

Bitcoin พยายามรักษาขาขึ้นท่ามกลางเงินไหลเข้ากองทุน ETF 📈

15 กันยายน 2025

Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...

หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

บริษัทแห่งสัปดาห์ – Hewlett Packard Enterprise

12 กันยายน 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...

5 มิถุนายน 2025
17:50

📈 ราคาซิลเวอร์พุ่งแรง +3.5% แตะระดับสูงสุดในรอบ 14 ปี!

 ราคาซิลเวอร์ทะยาน +3.5% แตะระดับ $35.6 สูงสุดตั้งแต่ปี 2011! ราคาซิลเวอร์ (Silver) พุ่งขึ้นกว่า 3.5% ในวันนี้ แตะระดับ $35.6 ต่อออนซ์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ...
17:37

Wizz Air: หุ้นร่วงกว่า 27% หลังผลประกอบการและแนวโน้มน่าผิดหวัง 🚨

Wizz Air: หุ้นดิ่ง 27% หลังรายงานผลประกอบการและแนวโน้มต้นทุนสร้างความผิดหวัง หุ้นของ Wizz Air (WIZZ.UK) ร่วงลงถึง 27% ในวันนี้ ซึ่งถือเป็นการลดลงรายวันที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ช่วงวิกฤตโควิด-19...
15:49

ตลาดเด่นวันนี้ : EURUSD (05.06.2025)

EURUSD กลับมายืนเหนือ 1.14 หลังข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ออกมาอ่อนแอเกินคาด อัตราแลกเปลี่ยน EURUSD ดีดกลับขึ้นเหนือระดับ 1.14 เมื่อวานนี้ หลังจากสหรัฐฯ เปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่อ่อนแอกว่าคาดการณ์...
12:55

สรุปข่าวเช้า (06.05.2025)

ความผันผวนในตลาดวอลล์สตรีทยังคงอยู่ในระดับจำกัดเมื่อวานนี้ เนื่องจากนักลงทุนเลือกที่จะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงก่อนการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานสหรัฐฯ ในวันนี้...
4 มิถุนายน 2025
01:11

ข่าวเด่น: วอลล์สตรีทปรับตัวขึ้นเล็กน้อย หลังสหรัฐเผยข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค

การจ้างงานในภาคเอกชนเพิ่มขึ้นเพียง 37,000 ตำแหน่งในเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดในรอบกว่า 2 ปี ธนาคาร Bank of America คาดว่า การจ้างงานนอกภาคเกษตรในเดือนพฤษภาคมจะเพิ่มขึ้น...
00:27

รูปแบบสามเหลี่ยมบนกราฟ US500

ดัชนี US500 กำลังเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้น อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาในกรอบเวลา H1 จะเห็นว่าราคากำลังเข้าสู่ช่วงของการเคลื่อนไหวแบบสะสม (consolidation) ในระยะสั้น...
00:09

DE40 - บทวิเคราะห์ทางเทคนิค

ราคาดัชนี DE40 ของเยอรมนียังคงเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้นในวันนี้ แท่งเทียนรายวัน (D1) สองแท่งล่าสุดปรากฏเป็นรูปแบบ "Hammer" แม้ว่ารูปแบบนี้โดยทั่วไปจะพบหลังจากการปรับตัวลง...
22:24

US OPEN: ข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอ หนุนความคาดหวังการลดดอกเบี้ย (04.06.2025)

นักลงทุนวอลล์สตรีทยังคงมองบวกแบบระมัดระวัง ท่ามกลางข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอและความหวังเรื่องการลดดอกเบี้ย ตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้นเล็กน้อย โดยนักลงทุนตอบรับต่อข้อมูลเศรษฐกิจที่ออกมาต่ำกว่าคาด...
21:36

ข่าวเด่น:ราคาน้ำมันปรับตัวลดลง หลังรายงาน EIA 🛢️

ข้อมูล EIA สหรัฐฯ (15:30 BST) – ราคาน้ำมันปรับลงหลังรายงานชี้ดีมานด์ชะลอตัว ราคาน้ำมันปรับตัวลดลง แม้สต็อกน้ำมันดิบลดลงมากกว่าคาดการณ์ แต่สต็อกน้ำมันเบนซินและดีเซลเพิ่มขึ้นแรง...
20:47

ข่าวเด่น:ธนาคารกลางแคนาดาคงอัตราดอกเบี้ยตามคาดการณ์ – USDCAD อ่อนค่าลงเล็กน้อย

ธนาคารกลางแคนาดา (BoC) ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 2.75% ตามคาดการณ์และเป็นเดือนที่สองติดต่อกันหลังปรับลดในเดือนมีนาคม เนื่องจากความไม่แน่นอนของภาษีศุลกากรและความตั้งใจในการรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจ...
19:15

ข่าวเด่น: รายงาน ADP ของสหรัฐออกมาต่ำกว่าคาด ส่งผลให้คู่เงิน EURUSD ปรับตัวขึ้น

ข้อมูลการจ้างงานภาคเอกชนสหรัฐ (ADP) ประจำเดือนพฤษภาคม รายงานการเปลี่ยนแปลงจำนวนงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm Employment Change) อยู่ที่ 37,000 ตำแหน่ง ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่...
18:43

DE40: DAX ปรับขึ้นต่ออีก 0.4% 📈 หุ้น Airbus พุ่ง 3% จากความหวังคำสั่งซื้อใหม่จากจีน

🇩🇪 บรรยากาศตลาดยุโรปสดใส - DE40 ปรับขึ้น 0.4% 📊 ฟิวเจอร์สดัชนีสหรัฐฯ ขยับขึ้นเล็กน้อยในวันนี้ ขณะที่ แรงบวกจากวอลล์สตรีทส่งผลต่อเนื่องมายังตลาดยุโรป 🇩🇪...
17:27

☕️ กาแฟพุ่งขึ้น 1% – ภัยแล้งในมีนัสเชไรส์ช่วยหยุดแนวโน้มขาลงไว้ได้ 📈

☕️ ราคากาแฟ Arabica ฟื้นตัวเกือบ 1.5% หลังเจอแรงขายต่อเนื่องหลายปี – ภัยแล้งในบราซิลหนุนราคา ฟิวเจอร์สกาแฟ Arabica (COFFEE) ปรับตัวขึ้นเกือบ...

