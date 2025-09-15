อ่านเพิ่มเติม

ข่าวในตลาดฟอเร็ก

Bitcoin พยายามรักษาขาขึ้นท่ามกลางเงินไหลเข้ากองทุน ETF 📈

15 กันยายน 2025

Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...

เพิ่มเติม

หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

เพิ่มเติม

บริษัทแห่งสัปดาห์ – Hewlett Packard Enterprise

12 กันยายน 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...

เพิ่มเติม

4 มิถุนายน 2025
3 มิถุนายน 2025
01:00

ข่าวเด่นวันนี้: ดัชนีปรับตัวขึ้น ขณะตลาดรอข้อเสนอทางการค้าจากคู่ค้าสหรัฐฯ ในวันพรุ่งนี้ 🔎📄

ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปิดตลาดในแดนบวก แม้จะเริ่มต้นวันด้วยความไม่แน่นอนของตลาดเงินสด US2000 (ดัชนีหุ้นขนาดเล็ก) พุ่งขึ้น +1.62% US500 เพิ่มขึ้น...
22:55

ตามความเห็นของ Bessent ขณะนี้ จีนกำลังเผชิญกับการตัดสินใจครั้งสำคัญ 📌

รมว.การคลังสหรัฐฯ Scott Bessent ชี้ “จีนต้องตัดสินใจ” บนเวทีระหว่างประเทศ ในการประชุมสุดยอดที่เมืองซูริก Scott Bessent รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐฯ...
21:09

US Open:ดัชนีหุ้นเปิดตลาดทรงตัว นักลงทุนรอปัจจัยใหม่เข้าหนุนทิศทางตลาด

มุมมองตลาดหุ้นสหรัฐฯ: ความไม่แน่นอนยังครองตลาด นักลงทุนรอสัญญาณจากข้อมูลเศรษฐกิจ ภาพรวม: บรรยากาศในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังคงผสมผสาน นักลงทุนยังคง รอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเจรจาการค้า...
21:04

ข่าวเด่น:EURUSD แทบไม่ขยับ หลังข้อมูลคำสั่งซื้อสินค้าคงทนออกมาตามคาด และตัวเลข JOLTS สูงเกินคาด

ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ (เวลา 21:00 น. ตามเวลาไทย) JOLTS Job Openings (จำนวนตำแหน่งงานว่าง) - เมษายน ตัวเลขจริง: 7.391 ล้านตำแหน่ง คาดการณ์:...
20:23

สรุปภาพรวมตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ - Oil, gas, cocoa, sugar (03.06.2025)

น้ำมันดิบ: ภาพรวมล่าสุด (อัปเดต ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2025) ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา มีการโจมตีกันหลายครั้งระหว่างยูเครนและรัสเซีย ซึ่งเป็นปัจจัยเพิ่มความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์...
19:45

หุ้น Hims & Hers ปรับตัวขึ้นจากแผนขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดยุโรป

หุ้นของ Hims & Hers (HIMS.US) ปรับตัวขึ้นมากกว่า 6% ในการซื้อขายก่อนตลาดวันนี้ หลังมีข่าวแผนการเข้าซื้อแพลตฟอร์มยุโรป ZAVA การเข้าซื้อกิจการนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของบริษัทในการขยายการดำเนินงานในระดับโลก รายละเอียดเงื่อนไขของดีลยังไม่เปิดเผยอย่างเป็นทางการ...
19:25

สหราชอาณาจักรประกาศความพร้อมรบ; หุ้น BAE Systems ทำราคาสูงสุดเป็นประวัติการณ์ใหม่📈

นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร เคียร์ สตาร์เมอร์ ประกาศทบทวนงบประมาณด้านการป้องกันประเทศ โดยมีเป้าหมายที่จะยกระดับกองกำลังติดอาวุธของสหราชอาณาจักรให้พร้อมรบเต็มที่...
17:55

วิเคราะห์ทางเทคนิค CHN.cash (03.06.2025)

เมื่อวันที่ 3 เมษายน ดัชนี Hang Seng China Enterprises (CHN.cash) ประสบกับการขายลดลงแบบสองหลัก เนื่องจากการเรียกเก็บภาษีตอบโต้ระหว่างสหรัฐฯ กับจีน และการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของภาษีสหรัฐฯ...
15:20

DE40: แรงฟื้นตัวของหุ้นยุโรปเริ่มชะลอตัว

ดัชนียุโรปเปิดบวกแต่แรงซื้อเริ่มอ่อนตัวลง ตลาดหุ้นยุโรปเริ่มต้นวันด้วยบรรยากาศเชิงบวก แต่แรงซื้อได้ถูกลดทอนลงอย่างรวดเร็วภายในไม่กี่นาทีแรกของการซื้อขาย ในดัชนี...
12:51

ปฏิทินเศรษฐกิจ: อัตราเงินเฟ้อของยูโรโซนจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของ ECB หรือไม่?

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้: เงินเฟ้อยูโรโซนจะกดดัน ECB หรือไม่? วันนี้มีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญจากหลายประเทศ โดยเฉพาะในยุโรปและสหรัฐฯ ซึ่งอาจมีอิทธิพลต่อทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป...
12:37

สรุปข่าวเช้า (03.06.2025)

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดการซื้อขายวันแรกของเดือนมิถุนายนในแดนบวก โดยดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.41% ขณะที่ Nasdaq บวก 0.67% แม้จะยังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลทรัมป์ในอนาคต...
2 มิถุนายน 2025
00:59

ข่าวเด่นวันนี้: ดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่า หนุนราคาทองคำและโลหะมีค่า📈 ก๊าซธรรมชาติพุ่งแรง 6%

US500 และ US100 พลิกกลับมาปิดบวกในช่วงท้ายตลาด Wall Street ขณะที่ US30 ยังคงติดลบ US500 ขยับขึ้น 0.1% ส่วน US100 บวกเกือบ 0.4% หลังจากลบไปในช่วงก่อนหน้านี้...
22:44

EURUSD พุ่งแรง 0.8% แตะระดับสูงสุดในรอบ 1.5 เดือน จากแรงกดดันต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ

ดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าต่อเนื่อง นักลงทุนกังวลความเสี่ยงจากสงครามการค้ารอบใหม่ EURUSD พุ่งทะลุ 1.142 แตะจุดสูงสุดนับตั้งแต่ 22 เม.ย. วันนี้ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ...
22:06

US Open: ความเชื่อมั่นผสมผสานบน Wall Street หุ้นเหมืองแร่และโลหะพุ่งแรง

วอลล์สตรีทเปิดสัปดาห์ด้วยความเชื่อมั่นแบบผสมผสาน – หุ้นเหมืองแร่และโลหะพุ่งแรง ในวันจันทร์ ความเคลื่อนไหวในตลาดหุ้นสหรัฐฯ เป็นไปในลักษณะผสมผสาน...

ปฎิทินในตลาดทางการเงิน

มีการเคลื่อนไหวสูงที่สุด

ว่าในแต่ละตลาดในปัจจุบัน เป็นตลาดที่มีผู้ที่ทำกำไรได้สูงหรือว่าขาดทุน

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก