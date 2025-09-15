สรุปข่าวเช้า (04.06.2025)
ดัชนีจากภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกกำลังซื้อขายในแดนบวก อยู่ในช่วงระหว่าง 0.00–1.20% โดยดัชนีจีนเป็นผู้นำการปรับตัวขึ้นในช่วง 0.30–1.20% ดัชนี...
ข่าวในตลาดฟอเร็ก
Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...
เพิ่มเติม
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
เพิ่มเติม
Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...
เพิ่มเติม
ดัชนีจากภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกกำลังซื้อขายในแดนบวก อยู่ในช่วงระหว่าง 0.00–1.20% โดยดัชนีจีนเป็นผู้นำการปรับตัวขึ้นในช่วง 0.30–1.20% ดัชนี...
ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปิดตลาดในแดนบวก แม้จะเริ่มต้นวันด้วยความไม่แน่นอนของตลาดเงินสด US2000 (ดัชนีหุ้นขนาดเล็ก) พุ่งขึ้น +1.62% US500 เพิ่มขึ้น...
Credit Agricole แนะนำกลยุทธ์ Long สำหรับคู่เงิน USDCAD 🇺🇸🇨🇦 ธนาคาร Credit Agricole ออกคำแนะนำการลงทุนในคู่เงิน USDCAD โดยแนะนำให้เปิด สถานะ Long พร้อมกำหนดระดับสำคัญไว้ดังนี้: จุดเข้า...
รมว.การคลังสหรัฐฯ Scott Bessent ชี้ “จีนต้องตัดสินใจ” บนเวทีระหว่างประเทศ ในการประชุมสุดยอดที่เมืองซูริก Scott Bessent รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐฯ...
มุมมองตลาดหุ้นสหรัฐฯ: ความไม่แน่นอนยังครองตลาด นักลงทุนรอสัญญาณจากข้อมูลเศรษฐกิจ ภาพรวม: บรรยากาศในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังคงผสมผสาน นักลงทุนยังคง รอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเจรจาการค้า...
ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ (เวลา 21:00 น. ตามเวลาไทย) JOLTS Job Openings (จำนวนตำแหน่งงานว่าง) - เมษายน ตัวเลขจริง: 7.391 ล้านตำแหน่ง คาดการณ์:...
น้ำมันดิบ: ภาพรวมล่าสุด (อัปเดต ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2025) ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา มีการโจมตีกันหลายครั้งระหว่างยูเครนและรัสเซีย ซึ่งเป็นปัจจัยเพิ่มความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์...
หุ้นของ Hims & Hers (HIMS.US) ปรับตัวขึ้นมากกว่า 6% ในการซื้อขายก่อนตลาดวันนี้ หลังมีข่าวแผนการเข้าซื้อแพลตฟอร์มยุโรป ZAVA การเข้าซื้อกิจการนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของบริษัทในการขยายการดำเนินงานในระดับโลก รายละเอียดเงื่อนไขของดีลยังไม่เปิดเผยอย่างเป็นทางการ...
นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร เคียร์ สตาร์เมอร์ ประกาศทบทวนงบประมาณด้านการป้องกันประเทศ โดยมีเป้าหมายที่จะยกระดับกองกำลังติดอาวุธของสหราชอาณาจักรให้พร้อมรบเต็มที่...
เมื่อวันที่ 3 เมษายน ดัชนี Hang Seng China Enterprises (CHN.cash) ประสบกับการขายลดลงแบบสองหลัก เนื่องจากการเรียกเก็บภาษีตอบโต้ระหว่างสหรัฐฯ กับจีน และการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของภาษีสหรัฐฯ...
ดัชนียุโรปเปิดบวกแต่แรงซื้อเริ่มอ่อนตัวลง ตลาดหุ้นยุโรปเริ่มต้นวันด้วยบรรยากาศเชิงบวก แต่แรงซื้อได้ถูกลดทอนลงอย่างรวดเร็วภายในไม่กี่นาทีแรกของการซื้อขาย ในดัชนี...
อัตราเงินเฟ้อ (CPI) เดือนพฤษภาคมของสวิตเซอร์แลนด์: เทียบรายปี (YoY): -0.1% (คาดการณ์: -0.1%, ครั้งก่อน: 0.0%) เทียบรายเดือน (MoM): 0.1%...
🇦🇺 RBA ส่งสัญญาณผ่อนคลายแรงขึ้น ท่ามกลางความไม่แน่นอนทั่วโลก ตลาดคาดลดดอกเบี้ยอีกในเดือนกรกฎาคม ช่วงเช้าวันนี้ ตามเวลาเอเชีย ธนาคารกลางออสเตรเลีย...
ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้: เงินเฟ้อยูโรโซนจะกดดัน ECB หรือไม่? วันนี้มีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญจากหลายประเทศ โดยเฉพาะในยุโรปและสหรัฐฯ ซึ่งอาจมีอิทธิพลต่อทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป...
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดการซื้อขายวันแรกของเดือนมิถุนายนในแดนบวก โดยดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.41% ขณะที่ Nasdaq บวก 0.67% แม้จะยังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลทรัมป์ในอนาคต...
US500 และ US100 พลิกกลับมาปิดบวกในช่วงท้ายตลาด Wall Street ขณะที่ US30 ยังคงติดลบ US500 ขยับขึ้น 0.1% ส่วน US100 บวกเกือบ 0.4% หลังจากลบไปในช่วงก่อนหน้านี้...
Silver prices are surging today almost 5% in line with gold, which is posting almost 2.4% gain. Precious metals surge on weakening US dollar, increasing...
ดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าต่อเนื่อง นักลงทุนกังวลความเสี่ยงจากสงครามการค้ารอบใหม่ EURUSD พุ่งทะลุ 1.142 แตะจุดสูงสุดนับตั้งแต่ 22 เม.ย. วันนี้ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ...
วอลล์สตรีทเปิดสัปดาห์ด้วยความเชื่อมั่นแบบผสมผสาน – หุ้นเหมืองแร่และโลหะพุ่งแรง ในวันจันทร์ ความเคลื่อนไหวในตลาดหุ้นสหรัฐฯ เป็นไปในลักษณะผสมผสาน...
ประเทศที่คุณเลือกไม่ได้รับการให้บริการ โปรดเลือกประเทศอื่น
การเปลี่ยนภาษามีผลกับการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานควบคุม