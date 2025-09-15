ข่าวเด่น: ข้อมูลภาคการผลิตของสหรัฐฯ ออกมาต่ำกว่าคาด
ดัชนีเศรษฐกิจภาคการผลิตของสหรัฐฯ ออกมาต่ำกว่าคาดอย่างชัดเจน: ดัชนี ISM Manufacturing PMI (พ.ค.): 48.5 (คาดการณ์ 49.5, ครั้งก่อน 48.7) ดัชนีราคาที่จ่ายในภาคการผลิต...
ข่าวในตลาดฟอเร็ก
Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...
เพิ่มเติม
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
เพิ่มเติม
Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...
เพิ่มเติม
ดัชนีเศรษฐกิจภาคการผลิตของสหรัฐฯ ออกมาต่ำกว่าคาดอย่างชัดเจน: ดัชนี ISM Manufacturing PMI (พ.ค.): 48.5 (คาดการณ์ 49.5, ครั้งก่อน 48.7) ดัชนีราคาที่จ่ายในภาคการผลิต...
The price of gold is up by nearly 2% today, driven by a confluence of factors, notably the weakening US dollar. Several key geopolitical and economic developments...
ตลาดหุ้นในวันจันทร์เผชิญกับแรงกดดันเล็กน้อยจากภาวะการลงทุนที่เริ่มเย็นลง เนื่องจากความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังดำเนินต่อ โดยเฉพาะประเด็นเรื่องภาษีการค้า ดัชนี...
ราคาน้ำมันดิบ (OIL) ปรับตัวเพิ่มขึ้นเกือบ 4% ในวันนี้ เนื่องจากการเพิ่มกำลังการผลิตจากกลุ่ม OPEC+ ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ แม้จะมีความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ยูเครนและอิหร่าน เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา...
ฟิวเจอร์สก๊าซธรรมชาติ (NATGAS) ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า 6% ในวันนี้ เนื่องจากคลื่นความร้อนที่รุนแรงทั่วสหรัฐฯ ส่งผลให้ความต้องการใช้เครื่องปรับอากาศเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากในรัฐที่มีความต้องการใช้พลังงานสูงในช่วงฤดูร้อน ตามข้อมูลของ...
LSEG แนะนำให้ทำการขาย (short) คู่สกุลเงิน EURGBP โดยมีเงื่อนไขดังนี้: จุดเข้าซื้อ (ราคาตลาด): 0.8435 ราคาตั้งเป้าหมาย (Target price):...
ราคาทองคำพุ่งกลับขึ้น 1.8% ท่ามกลางแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย ราคาทองคำดีดตัวขึ้น 1.8% มาที่บริเวณแนวต้านสำคัญใกล้ระดับ 3,365 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลังตลาดกลับเข้าสู่ภาวะระมัดระวังความเสี่ยง...
09:30 น. BST | สหราชอาณาจักร - ดัชนี PMI ภาคการผลิต เดือนพฤษภาคม S&P Global Manufacturing PMI ตัวเลขจริง: 46.4 คาดการณ์: 45.1 เดือนก่อนหน้า:...
08:50-09:00 น. BST | ตัวเลขดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนพฤษภาคมจากฝรั่งเศส เยอรมนี และยูโรโซน 🇫🇷 ฝรั่งเศส ดัชนี HCOB Manufacturing PMI: 49.8 คาดการณ์:...
08:00 น. ตามเวลา BST | ตัวเลข GDP สวิตเซอร์แลนด์ไตรมาส 1/2025 ออกมาดีกว่าคาด GDP QoQ: จริง: +0.5% คาดการณ์: +0.4% ไตรมาสก่อนหน้า:...
ตลาดการเงินกลับมาถูกขับเคลื่อนด้วยนโยบายการค้าระดับโลกอีกครั้ง เมื่อความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับจีนเริ่มตึงเครียดขึ้นจากการปะทะด้วยวาจา ส่งผลให้เกิดความกังวลต่อการเติบโตและความสามารถในการแข่งขันของสองเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลก...
ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงในวันศุกร์ ท่ามกลางความตึงเครียดทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ ที่กลับมาอีกครั้ง ขณะที่ฟิวเจอร์สบ่งชี้ถึงการปรับลงต่อในวันนี้...
ดัชนีหุ้นวอลล์สตรีทปิดสัปดาห์และสิ้นเดือนด้วยการขาดทุน โดยดัชนี US500 ร่วงกว่า 0.6% ขณะที่ US100 ลดลงประมาณ 1% บรรยากาศการลงทุนแย่ลงหลังจากอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์...
อีกหนึ่งสัปดาห์ที่น่าตื่นเต้นของตลาดการเงินได้ผ่านพ้นไป ความไม่แน่นอนจากนโยบายภาษีและความปั่นป่วนทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลทรัมป์ กำลังเพิ่มแรงกดดันต่อสัญญาณเศรษฐกิจที่ยังไม่ชัดเจน...
ราคาคโกโก้ปรับตัวขึ้นกว่า 6% ในวันนี้ โดยเข้าใกล้ระดับ 10,000 ดอลลาร์อีกครั้ง การปรับขึ้นในวันนี้น่าจะเป็นการฟื้นตัวหลังจากการปรับฐานแรงก่อนหน้านี้ รวมถึงการปรับพอร์ตในช่วงสิ้นเดือน...
OPEC+ พิจารณาเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันในเดือนกรกฎาคม เกินกว่า 411,000 บาร์เรลต่อวัน กดดันราคาน้ำมันต่อเนื่อง กลุ่ม OPEC+ กำลังพิจารณาการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันดิบในเดือนกรกฎาคมเกินกว่า...
หุ้นขนาดเล็กร่วงนำตลาด ท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่กลับมาร้อนแรงอีกครั้ง ความคาดหวังเงินเฟ้อลดลงในเดือนพฤษภาคม ข้อมูล PCE...
DAX เยอรมนีนำตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวขึ้น โดยฟิวเจอร์ส DE40 พุ่งเกือบ 0.6% บริษัทใหญ่ในดัชนี DAX หลายแห่งปรับตัวขึ้นกว่า 1% อัตราเงินเฟ้อเบื้องต้นของเยอรมนีในเดือนพฤษภาคมออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ หุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมป้องกันประเทศอย่าง...
ผลสำรวจมหาวิทยาลัยมิชิแกนล่าสุดเผยเงินเฟ้อคาดการณ์ชะลอตัว ขณะที่ความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้นเหนือคาด รายงานจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนประจำเดือนพฤษภาคมเผยตัวเลขที่อ่อนลงกว่าคาดเป็นครั้งแรกในรอบหลายสัปดาห์...
ประเทศที่คุณเลือกไม่ได้รับการให้บริการ โปรดเลือกประเทศอื่น
การเปลี่ยนภาษามีผลกับการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานควบคุม