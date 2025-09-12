ข่าวเด่น: ดัชนี ISM ภาคบริการสหรัฐออกมาสูงกว่าคาด หนุน US30 ปรับตัวขึ้น
สหรัฐฯ – ข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุด ISM Services PMI (สิงหาคม): จริง 52.0 (คาดการณ์ 51.0, ครั้งก่อน 50.1) คำสั่งซื้อใหม่ (New Orders):...
ข่าวในตลาดฟอเร็ก
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...
สหรัฐฯ – CPI สิงหาคม: เงินเฟ้อสูงเล็กน้อย แต่การยื่นขอสวัสดิการว่างงานฟื้นตัวแรง ภาพรวมตัวเลข: CPI YoY: 2.9% จาก 2.7% Core CPI YoY: 3.1% CPI รายเดือน: 0.4% MoM (คาด 0.3%) – เพิ่มขึ้นสองเท่าจากกรกฎาคม Core CPI รายเดือน: 0.3% MoM ตามคาด ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์:...
สหรัฐฯ – ข้อมูลการจ้างงาน (13:30 น. BST) ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก: ตัวเลขจริง 237K; คาดการณ์ 230K; ครั้งก่อน 229K สหรัฐฯ...
ข้อมูลสำคัญ (Key Data) ปัจจุบัน: 54K (คาดการณ์: 68K, ครั้งก่อน: 104K) ข้อมูลของเดือนที่แล้วถูกปรับขึ้นเป็น 106K ในเชิงทฤษฎี ตัวเลขนี้อาจบ่งชี้ว่า...
แนสแด็ก 100 ฟิวเจอร์ส (US100) ปรับตัวขึ้นในวันนี้ หลังจากปรับฐานอ่อนแรงเมื่อวาน พยายามกลับทิศจากสัญญาณเทคนิค “Head & Shoulder” ขาลง โดยมีแนวต้านสำคัญที่...
ดัชนียุโรปฟื้นตัวขึ้นในวันพฤหัสบดีช่วงครึ่งแรกของวัน การปรับขึ้นครั้งนี้ได้รับแรงหนุนจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายการค้าของทรัมป์ หลังจากคำตัดสินล่าสุดของศาล เมื่อวันพุธที่ผ่านมา...
ข้อมูลสำคัญ ยอดขายปลีก (เดือนต่อเดือน): -0.5% (คาดการณ์: -0.3%, ก่อนหน้า: 0.3%) ยอดขายปลีก (ปีต่อปี): 2.2% (คาดการณ์: 2.3%, ก่อนหน้า: 3.1%) ยอดขายปลีกในยูโรโซนลดลงมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้...
ข้อมูลเงินเฟ้อและกิจกรรมเศรษฐกิจสวีเดน – สิงหาคม 2025 เงินเฟ้อทั่วไป (Headline CPI) เพิ่มขึ้นสู่ 1.1% ต่อปี จาก 0.8% ในกรกฎาคม สูงสุดตั้งแต่กุมภาพันธ์ CPI...
07:30 น. BST, สวิตเซอร์แลนด์ – ข้อมูลเงินเฟ้อ (ส.ค.) CPI (MoM): จริง -0.1% | คาดการณ์ 0.0% | ก่อนหน้า 0.0% CPI (YoY): จริง 0.2%...
วันนี้เราจะได้รับรายงานตลาดแรงงานสำคัญอีกฉบับ รวมถึงข้อมูล ISM และ PMI เดือนสิงหาคม และข้อมูล ดุลการค้าสหรัฐฯ เดือนกรกฎาคม ในบริบทของภาษีนำเข้าใหม่ ทั้งสองชุดข้อมูลถือว่าน่าสนใจและควรติดตาม...
ตามรายงาน หน่วยงานกำกับดูแลของจีนกำลังพิจารณามาตรการใหม่เพื่อลดการเก็งกำไรในตลาด รวมถึงการผ่อนคลายข้อจำกัดในการทำชอร์ตเซลและการเปิดตัวเครื่องมือการซื้อขายใหม่...
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ แสดงความเบี่ยงเบนชัดเจน Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวขึ้นในตลาดสดจากแรงหนุนหุ้นเทคโนโลยี โดยเฉพาะ Google Dow Jones ยังคงถูกกดดันจากข้อมูลตลาดแรงงานที่อ่อนแอและความกังวลต่อสุขภาพเศรษฐกิจ ในส่วนของ...
ระบบการเงินสหรัฐอยู่จุดวิกฤติ? หลายสัปดาห์ที่ผ่านมา กระทรวงการคลังสหรัฐ ได้จัดประมูลพันธบัตรระยะสั้น 4 สัปดาห์ มูลค่า 100 พันล้านดอลลาร์ อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน...
Alphabet (Google) พุ่งทำนิวไฮ หลังชนะคดีในศาล ยักษ์ใหญ่เทคโนโลยี Alphabet หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ Google ปรับตัวขึ้นทำ จุดสูงสุดใหม่ (all-time high)...
รอยเตอร์รายงาน ว่า OPEC+ กลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน กำลังพิจารณาอย่างจริงจังเกี่ยวกับ การเพิ่มกำลังการผลิต ในการประชุมช่วงสุดสัปดาห์นี้ กราฟ: OIL.WTI...
บรรยากาศการซื้อขายวันอังคารไม่เป็นใจต่อนักลงทุนฝั่งซื้อ การเทขายพันธบัตร (bond sell-off) ที่ถูกกระตุ้นจากความกังวลที่เพิ่มขึ้นของนักลงทุน ฉุดให้ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลง...
16:00 สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐ (Bureau of Labor Statistics) เผยแพร่ผลการสำรวจ JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey) 🔹 จำนวนตำแหน่งงานที่เปิดรับ...
Heico (HEI.US) shares have been among the biggest winners of the past several months, performing strongly and leading gains in the U.S. industrial sector...
ดัชนีหุ้นยุโรปปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในการซื้อขายวันอังคาร ขณะที่เมื่อวานนี้หุ้นวอลล์สตรีทร่วงลง หลังจากข้อมูลการผลิตภาคอุตสาหกรรมบ่งชี้ถึงการชะลอตัวของการเติบโตและการจ้างงานที่อ่อนแอ...
ราคาน้ำมัน – สถานการณ์ล่าสุด ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงเล็กน้อย มากกว่า 1% ในวันนี้ แต่ยังอยู่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 1 เดือน หลังสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรต่อบริษัทขนส่งน้ำมันที่ถูกกล่าวหาว่าลักลอบขนน้ำมันอิหร่าน...
