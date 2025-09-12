อ่านเพิ่มเติม

หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

บริษัทแห่งสัปดาห์ – Hewlett Packard Enterprise

12 กันยายน 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...

Fed at a Crossroads – วิเคราะห์ตัวเลข CPI วันนี้กับเศรษฐกิจสหรัฐฯ 🏛️⚔️

12 กันยายน 2025

สหรัฐฯ – CPI สิงหาคม: เงินเฟ้อสูงเล็กน้อย แต่การยื่นขอสวัสดิการว่างงานฟื้นตัวแรง ภาพรวมตัวเลข: CPI YoY: 2.9% จาก 2.7% Core CPI YoY: 3.1% CPI รายเดือน: 0.4% MoM (คาด 0.3%) – เพิ่มขึ้นสองเท่าจากกรกฎาคม Core CPI รายเดือน: 0.3% MoM ตามคาด ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์:...

5 กันยายน 2025
08:11

ข่าวเด่น: ยอดผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐสูงกว่าคาด ขาดดุลการค้ามากกว่าคาดการณ์

สหรัฐฯ – ข้อมูลการจ้างงาน (13:30 น. BST) ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก: ตัวเลขจริง 237K; คาดการณ์ 230K; ครั้งก่อน 229K สหรัฐฯ...
08:09

ข่าวเด่น: ตัวเลขการจ้างงาน ADP ต่ำกว่าคาดการณ์ หนุน EURUSD ปรับตัวขึ้น

ข้อมูลสำคัญ (Key Data) ปัจจุบัน: 54K (คาดการณ์: 68K, ครั้งก่อน: 104K) ข้อมูลของเดือนที่แล้วถูกปรับขึ้นเป็น 106K ในเชิงทฤษฎี ตัวเลขนี้อาจบ่งชี้ว่า...
08:07

US100 ขยับขึ้นเล็กน้อย รอรายงาน ISM Services สหรัฐ SUI20 พุ่ง 1.5%

แนสแด็ก 100 ฟิวเจอร์ส (US100) ปรับตัวขึ้นในวันนี้ หลังจากปรับฐานอ่อนแรงเมื่อวาน พยายามกลับทิศจากสัญญาณเทคนิค “Head & Shoulder” ขาลง โดยมีแนวต้านสำคัญที่...
08:05

DE40: ดัชนียุโรปปรับขึ้น แต่ Porsche ถูกถอดออกจาก DAX 📌

ดัชนียุโรปฟื้นตัวขึ้นในวันพฤหัสบดีช่วงครึ่งแรกของวัน การปรับขึ้นครั้งนี้ได้รับแรงหนุนจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายการค้าของทรัมป์ หลังจากคำตัดสินล่าสุดของศาล เมื่อวันพุธที่ผ่านมา...
4 กันยายน 2025
16:30

ยอดขายปลีกสหภาพยุโรปต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

ข้อมูลสำคัญ ยอดขายปลีก (เดือนต่อเดือน): -0.5% (คาดการณ์: -0.3%, ก่อนหน้า: 0.3%) ยอดขายปลีก (ปีต่อปี): 2.2% (คาดการณ์: 2.3%, ก่อนหน้า: 3.1%) ยอดขายปลีกในยูโรโซนลดลงมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้...
13:28

ปฏิทินเศรษฐกิจ: รายงาน ADP, ISM, PMI และดุลการค้าสหรัฐฯ 💲

วันนี้เราจะได้รับรายงานตลาดแรงงานสำคัญอีกฉบับ รวมถึงข้อมูล ISM และ PMI เดือนสิงหาคม และข้อมูล ดุลการค้าสหรัฐฯ เดือนกรกฎาคม ในบริบทของภาษีนำเข้าใหม่ ทั้งสองชุดข้อมูลถือว่าน่าสนใจและควรติดตาม...
13:19

สรุปข่าวเช้า

ตามรายงาน หน่วยงานกำกับดูแลของจีนกำลังพิจารณามาตรการใหม่เพื่อลดการเก็งกำไรในตลาด รวมถึงการผ่อนคลายข้อจำกัดในการทำชอร์ตเซลและการเปิดตัวเครื่องมือการซื้อขายใหม่...
08:21

ข่าวเด่นวันนี้ : Google ครองตลาด 📈 น้ำมันร่วง 📉 ทองแตะจุดสูงสุดใหม่ 🏆

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ แสดงความเบี่ยงเบนชัดเจน Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวขึ้นในตลาดสดจากแรงหนุนหุ้นเทคโนโลยี โดยเฉพาะ Google Dow Jones ยังคงถูกกดดันจากข้อมูลตลาดแรงงานที่อ่อนแอและความกังวลต่อสุขภาพเศรษฐกิจ ในส่วนของ...
08:18

เรากำลังจะเห็นวิกฤตสภาพคล่องในเร็ว ๆ นี้หรือไม่? และเรื่องนี้หมายถึงดัชนี S&P 500 ในเดือนที่อ่อนแรงที่สุดของปีอย่างไร?

ระบบการเงินสหรัฐอยู่จุดวิกฤติ? หลายสัปดาห์ที่ผ่านมา กระทรวงการคลังสหรัฐ ได้จัดประมูลพันธบัตรระยะสั้น 4 สัปดาห์ มูลค่า 100 พันล้านดอลลาร์ อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน...
08:10

US OPEN: วอลล์สตรีทพักฐาน

บรรยากาศการซื้อขายวันอังคารไม่เป็นใจต่อนักลงทุนฝั่งซื้อ การเทขายพันธบัตร (bond sell-off) ที่ถูกกระตุ้นจากความกังวลที่เพิ่มขึ้นของนักลงทุน ฉุดให้ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลง...
08:02

DE40 ทรงตัวใกล้เส้นค่าเฉลี่ย EMA 100 วัน; Watches of Switzerland มั่นใจผลกระทบภาษีต่อธุรกิจนาฬิกา💡

ดัชนีหุ้นยุโรปปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในการซื้อขายวันอังคาร ขณะที่เมื่อวานนี้หุ้นวอลล์สตรีทร่วงลง หลังจากข้อมูลการผลิตภาคอุตสาหกรรมบ่งชี้ถึงการชะลอตัวของการเติบโตและการจ้างงานที่อ่อนแอ...
3 กันยายน 2025
16:58

น้ำมันปรับตัวลด 1% หลังจากขึ้นไปแตะระดับสูงสุดในรอบ 1 เดือน

ราคาน้ำมัน – สถานการณ์ล่าสุด ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงเล็กน้อย มากกว่า 1% ในวันนี้ แต่ยังอยู่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 1 เดือน หลังสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรต่อบริษัทขนส่งน้ำมันที่ถูกกล่าวหาว่าลักลอบขนน้ำมันอิหร่าน...

