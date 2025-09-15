ข่าวเด่น: รายงาน PMI ชิคาโกของสหรัฐฯ อ่อนแอกว่าคาดการณ์
US Chicago PMI (สำหรับเดือนพฤษภาคม): 40.5 (คาดการณ์ 45, ก่อนหน้า 44.6)
ข่าวในตลาดฟอเร็ก
Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...
เพิ่มเติม
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
เพิ่มเติม
Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...
เพิ่มเติม
US Chicago PMI (สำหรับเดือนพฤษภาคม): 40.5 (คาดการณ์ 45, ก่อนหน้า 44.6)
GDP ของแคนาดา (QoQ) ไตรมาส 1 ปี 2025: 2.2% เทียบกับคาดการณ์ 1.7% และ 2.1% ในไตรมาสก่อน คู่เงิน USDCAD ปรับตัวขึ้นหลังรายงานนี้ แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจแคนาดายังคงเติบโต...
ข้อมูลเงินเฟ้อ PCE เดือนเมษายนแสดงตัวเลขดังนี้ เงินเฟ้อ PCE แบบรายปีอยู่ที่ 2.1% ต่ำกว่าที่คาดไว้ 2.2% และลดลงจาก 2.3% ในเดือนก่อน เงินเฟ้อ...
ตามคำกล่าวของประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ จีนได้ละเมิดข้อตกลงกับสหรัฐฯ ดัชนีหุ้นวอลล์สตรีทปรับตัวลดลงหลังคำกล่าวนี้ เนื่องจากมองว่าเป็นความเสี่ยงที่ภาษีศุลกากรจะถูกเพิ่มขึ้นจากระดับที่เจรจาไว้ที่เจนีวา...
ข้อมูลเงินเฟ้อของเยอรมนีในเดือนพฤษภาคม: ดัชนี HICP อยู่ที่ 2.1% ต่อปี สูงกว่าคาดการณ์ที่ 2.0% (ก่อนหน้านี้ 2.2%) ดัชนี HICP ต่อเดือนอยู่ที่...
Arista Networks (ANET.US) หุ้นร่วงกว่า 6% เมื่อวานนี้ หลังมีรายงานว่า Google Cloud และ Meta—หนึ่งในลูกค้าหลักของ Arista—เลือกใช้สวิตช์ Ethernet...
หุ้นของบริษัทการเงินอังกฤษ M&G (MNG.UK) ปรับตัวขึ้นมากกว่า 5% ในวันนี้ หลังจากที่บริษัทญี่ปุ่น Dai-Ichi Life ตกลงร่วมเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์โดยเข้าซื้อหุ้น...
08:00 น. ตามเวลา GMT – ข้อมูลเงินเฟ้อของสเปน (เบื้องต้น) ประจำเดือนพฤษภาคม 🔻 ตัวเลขออกมาต่ำกว่าคาดการณ์ในทุกหมวดหมู่ สะท้อนว่าแรงกดดันด้านราคายังคงชะลอตัว CPI...
Nasdaq 100 ฟิวเจอร์ร่วง 0.3% ก่อนเปิดตลาด หลังศาลอุทธรณ์กลางของสหรัฐฯ ฟื้นฟูมาตรการภาษีของทรัมป์ชั่วคราว สร้างความไม่แน่นอนให้ตลาด แม้ตลอดสัปดาห์จะมีแรงหนุนจาก...
08:00 น. ตามเวลา BST – เยอรมนี: ข้อมูลยอดค้าปลีกเดือนเมษายน ยอดค้าปลีก YoY: ▸ ออกมาที่ +2.3% | คาดการณ์ -1.8% | ครั้งก่อน +2.2% ✅ สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้อย่างมาก ยอดค้าปลีก...
ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้เน้นไปที่ข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ซึ่งอาจส่งผลต่อทิศทางนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ท่ามกลาง ความไม่แน่นอนด้านภาษีการค้า อย่างต่อเนื่อง...
ตลาดหุ้นเอเชียดิ่งลง หลังศาลอุทธรณ์ของสหรัฐฯ รื้อฟื้นมาตรการภาษีของทรัมป์ ยุติการฟื้นตัวระยะสั้นที่เกิดขึ้นหลังคำสั่งระงับจากศาลการค้าเมื่อวันพุธ ดัชนีในภูมิภาคร่วงลงอย่างหนักในวันศุกร์...
ตลาดหุ้นสหรัฐพุ่งขึ้นในช่วงต้นก่อนจะร่วงลงภายหลัง จากสัญญาณที่หลากหลาย โดย US500 ปิดแทบไม่เปลี่ยนแปลง, US100 ลดลง 0.3%, และ US2000 เพิ่มขึ้น 0.2% โดยได้รับแรงหนุนจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งของ...
Uber (UBER.US) ร่วงลงในวันนี้ โดยราคาหุ้นลดลงประมาณ 4.2% ท่ามกลางกระแสข่าวเกี่ยวกับวันเปิดตัวของ โปรแกรม Robotaxi ของ Tesla ที่ได้รับความคาดหวังอย่างสูง Elon...
หุ้นของ United Airlines (UAL.US) ปรับตัวขึ้นเกือบ 4% ในวันนี้ หลังจากประกาศความร่วมมือกับ JetBlue ภายใต้โครงการใหม่ที่มีชื่อว่า "Blue Sky" ภายใต้ความร่วมมือนี้...
การเปลี่ยนแปลงของปริมาณก๊าซธรรมชาติสำรอง (Natural Gas Inventories): ตัวเลขจริง: 101 พันล้านลูกบาศก์ฟุต (bcf) คาดการณ์: 99 พันล้านลูกบาศก์ฟุต ครั้งก่อน:...
ดัชนีหุ้นวอลล์สตรีทเปิดตลาดในแดนบวกช่วงเช้าวันพฤหัสบดี โดยปรับตัวขึ้นเฉลี่ยประมาณ 0.7% ในช่วง ตลาดเงินสดสหรัฐฯ (US cash market) ขณะนี้ฟิวเจอร์สดัชนี S&P...
สรุปข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ (ประกาศเวลา 13:30 BST) ข้อมูลการจ้างงาน (Employment Data) จำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก (Initial Jobless...
DE40 ปรับขึ้น 0.15% หุ้นของ Lufthansa, Porsche และ Adidas เพิ่มขึ้นระหว่าง 2% ถึง 3% คู่เงิน EUR/USD ลดลงเล็กน้อย ดึงกลับต่ำกว่า 1.13 หลังคำตัดสินของศาลการค้าสหรัฐฯ หุ้นของ...
ประเทศที่คุณเลือกไม่ได้รับการให้บริการ โปรดเลือกประเทศอื่น
การเปลี่ยนภาษามีผลกับการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานควบคุม