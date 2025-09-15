อ่านเพิ่มเติม

ข่าวในตลาดฟอเร็ก

Bitcoin พยายามรักษาขาขึ้นท่ามกลางเงินไหลเข้ากองทุน ETF 📈

15 กันยายน 2025

Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...

เพิ่มเติม

หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

เพิ่มเติม

บริษัทแห่งสัปดาห์ – Hewlett Packard Enterprise

12 กันยายน 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...

เพิ่มเติม

29 พฤษภาคม 2025
18:34

Salesforce ปรับเพิ่มคาดการณ์ปีงบประมาณ 2026 หลังผลประกอบการไตรมาส 1 แข็งแกร่ง

Salesforce.com Inc. (CRM.US) ได้ปรับเพิ่มประมาณการรายได้และกำไรที่ปรับปรุงแล้วสำหรับปีงบประมาณ 2026 เมื่อวันพุธ หลังรายงานผลประกอบการไตรมาสแรกที่ดีกว่าคาด...
17:45

Capri Holdings เตรียมปรับขึ้นราคาสินค้าหนัง ‼️ หุ้นพุ่งขึ้น 4%

Capri Holdings (CPRI.US) ระบุว่าอาจมีการปรับขึ้นราคา "กระเป๋าหนัง" บางรุ่น เพื่อช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภาษีต่อยอดขายของบริษัท ซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์ดังอย่าง...
15:33

ตลาดเด่นวันนี้ : US100 (29.05.2025)

สัญญาซื้อขายดัชนี US100 กลับมาฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งอีกครั้ง หลัง Nvidia (NVDA.US) รายงานผลประกอบการที่ยอดเยี่ยม ซึ่งตอกย้ำว่าความต้องการด้าน AI ยังคงแข็งแกร่ง บริษัทสามารถคลายความกังวลเกี่ยวกับอัตรากำไรที่อาจลดลง...
13:50

ปฏิทินเศรษฐกิจ: การปรับตัวเลข GDP สหรัฐฯ รายงาน EIA และการแถลงการณ์ของผู้ว่าการธนาคารกลาง (29.05.2025)

บรรยากาศเมื่อคืนเต็มไปด้วยความตื่นเต้นหลัง Nvidia รายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่ง พร้อมกับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในความสัมพันธ์ทางการค้า เมื่อศาลการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐฯ...
28 พฤษภาคม 2025
05:04

ผลประกอบการของ Nvidia ยืนยันแล้วว่า กระแส AI ยังแรงไม่หยุด

Nvidia ทำสถิติใหม่อีกครั้ง! ผลประกอบการไตรมาสแรกยืนยันว่า กระแส AI ยังแรงไม่หยุด แม้เผชิญอุปสรรคด้านกฎระเบียบเพิ่มขึ้น หลังจาก Nvidia รายงานผลประกอบการไตรมาสแรกของปีงบประมาณ...
03:36

ข่าวเด่น: หุ้น Nvidia พุ่งขึ้น 3% ในช่วงหลังปิดตลาด หลังเผยผลประกอบการไตรมาสแรกแข็งแกร่ง📈

Nvidia (NVDA.US) เผยผลประกอบการไตรมาสแรกปีงบประมาณ 2026 ดีกว่าที่วอลล์สตรีทคาดการณ์ ส่งผลให้หุ้นพุ่งกว่า 3% สะท้อนความต้องการ AI ที่ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง สรุปผลประกอบการไตรมาสแรก...
01:05

รายงานบันทึกการประชุม FOMC: ธนาคารกลางสหรัฐใช้แนวทางระมัดระวัง

ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) อยู่ในสถานะที่ดีในเรื่องเครื่องมือทางนโยบายและกำลังรอข้อมูลเพิ่มเติม แนวทางระมัดระวังได้รับการสนับสนุนจากความไม่แน่นอนในอนาคต สมาชิกเกือบทั้งหมดมองเห็นความเสี่ยงของภาวะเงินเฟ้อที่ยืดเยื้อ ความอ่อนค่าของดอลลาร์เกิดจากความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของนโยบายการค้าระหว่างประเทศ สมาชิกบางคนชี้ถึงความท้าทายในการเลือกสมดุลระหว่างเงินเฟ้อกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ สมาชิกส่วนใหญ่เชื่อว่าภาษีศุลกากรที่เพิ่มขึ้นเป็นความเสี่ยงที่ใหญ่กว่าและกว้างกว่าที่คาดไว้ ภาษีศุลกากรมีขนาดใหญ่และกว้างกว่าที่คาดการณ์ในตอนแรกอย่างมีนัยสำคัญ ความกังวลเกี่ยวกับความคาดหวังเงินเฟ้อในระยะยาว...
00:27

ข่าวเด่นวันนี้: ตลาดทรงตัวก่อนการประกาศผลประกอบการของ Nvidia

ตลาดทรงตัวก่อน Nvidia ประกาศงบ – นักลงทุนจับตาการผลิตชิป Blackwell และผลกระทบจากจีน ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เคลื่อนไหวในกรอบแคบ โดยดัชนี US500 ลดลง 0.2%...
21:54

Nvidia จะประกาศผลประกอบการวันนี้ 🔔 อะไรที่นักลงทุนคาดหวังจากยักษ์ใหญ่ด้าน AI?

Nvidia เตรียมประกาศผลประกอบการไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2026 วันนี้ หลังตลาดสหรัฐปิดทำการ นักลงทุนทั่วโลกจับตาผลประกอบการของยักษ์ใหญ่ด้าน AI ว่าแรงส่งทางธุรกิจจะผลักดันดัชนี...
21:06

หุ้น Heico พุ่งขึ้น 6% ทำสถิติสูงสุดใหม่ หลังรายงานผลประกอบการไตรมาส 1 แข็งแกร่ง

Heico พุ่งแตะระดับสูงสุดใหม่ หลังผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2025 แข็งแกร่งเกินคาด บริษัท Heico (HEI.US) ผู้ผลิตชิ้นส่วนด้านการบินและกลาโหมจากสหรัฐฯ รายงานผลประกอบการไตรมาสแรกปี...
21:00

ข่าวเด่น: ดัชนี Richmond Fed สอดคล้องกับความคาดหวังของตลาด

ดัชนีการผลิต Richmond Fed อยู่ที่ -9 สอดคล้องกับคาดการณ์ (ครั้งก่อน -13) การสำรวจภาคการผลิตเดือนพฤษภาคม 2025 โดยธนาคารกลางสาขาริชมอนด์ชี้ว่า ภาคการผลิตในเขตที่ห้ายังคงหดตัวต่อเนื่อง...
20:41

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เปิดผันผวน นักลงทุนรอทิศทางก่อน Nvidia ประกาศผลประกอบการ

GameStop พุ่งขึ้นแรงหลังประกาศซื้อ Bitcoin ครั้งแรก หุ้นของ GameStop พุ่งขึ้นหลังจากบริษัทค้าปลีกเกมประกาศเข้าซื้อ Bitcoin เป็นครั้งแรก โดยได้มาทั้งหมด...
16:17

ตลาดเด่นวันนี้ - Bitcoin (28.09.2025)

บิทคอยน์ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบใกล้ระดับ สูงสุดเป็นประวัติการณ์เหนือ 109,000 ดอลลาร์ ความตื่นตัวในตลาดส่วนใหญ่มาจากความนิยมที่เพิ่มขึ้นของบิทคอยน์ในหมู่...

ปฎิทินในตลาดทางการเงิน

มีการเคลื่อนไหวสูงที่สุด

ว่าในแต่ละตลาดในปัจจุบัน เป็นตลาดที่มีผู้ที่ทำกำไรได้สูงหรือว่าขาดทุน

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก