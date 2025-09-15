Salesforce ปรับเพิ่มคาดการณ์ปีงบประมาณ 2026 หลังผลประกอบการไตรมาส 1 แข็งแกร่ง
Salesforce.com Inc. (CRM.US) ได้ปรับเพิ่มประมาณการรายได้และกำไรที่ปรับปรุงแล้วสำหรับปีงบประมาณ 2026 เมื่อวันพุธ หลังรายงานผลประกอบการไตรมาสแรกที่ดีกว่าคาด...
Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...
Cocoa futures (COCOA) are extending their downward trend, falling nearly 5%, and are currently testing the area around the 200-day exponential moving average...
Capri Holdings (CPRI.US) ระบุว่าอาจมีการปรับขึ้นราคา "กระเป๋าหนัง" บางรุ่น เพื่อช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภาษีต่อยอดขายของบริษัท ซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์ดังอย่าง...
สัญญาซื้อขายดัชนี US100 กลับมาฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งอีกครั้ง หลัง Nvidia (NVDA.US) รายงานผลประกอบการที่ยอดเยี่ยม ซึ่งตอกย้ำว่าความต้องการด้าน AI ยังคงแข็งแกร่ง บริษัทสามารถคลายความกังวลเกี่ยวกับอัตรากำไรที่อาจลดลง...
บรรยากาศเมื่อคืนเต็มไปด้วยความตื่นเต้นหลัง Nvidia รายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่ง พร้อมกับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในความสัมพันธ์ทางการค้า เมื่อศาลการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐฯ...
Wall Street ปิดในแดนลบเมื่อวานนี้ก่อนที่ Nvidia จะรายงานผลประกอบการ (S&P 500: -0.56%, DJIA: -0.58%, Nasdaq: -0.51%, Russell 2000: -1.08%) อย่างไรก็ตาม...
Nvidia ทำสถิติใหม่อีกครั้ง! ผลประกอบการไตรมาสแรกยืนยันว่า กระแส AI ยังแรงไม่หยุด แม้เผชิญอุปสรรคด้านกฎระเบียบเพิ่มขึ้น หลังจาก Nvidia รายงานผลประกอบการไตรมาสแรกของปีงบประมาณ...
Nvidia (NVDA.US) เผยผลประกอบการไตรมาสแรกปีงบประมาณ 2026 ดีกว่าที่วอลล์สตรีทคาดการณ์ ส่งผลให้หุ้นพุ่งกว่า 3% สะท้อนความต้องการ AI ที่ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง สรุปผลประกอบการไตรมาสแรก...
ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) อยู่ในสถานะที่ดีในเรื่องเครื่องมือทางนโยบายและกำลังรอข้อมูลเพิ่มเติม แนวทางระมัดระวังได้รับการสนับสนุนจากความไม่แน่นอนในอนาคต สมาชิกเกือบทั้งหมดมองเห็นความเสี่ยงของภาวะเงินเฟ้อที่ยืดเยื้อ ความอ่อนค่าของดอลลาร์เกิดจากความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของนโยบายการค้าระหว่างประเทศ สมาชิกบางคนชี้ถึงความท้าทายในการเลือกสมดุลระหว่างเงินเฟ้อกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ สมาชิกส่วนใหญ่เชื่อว่าภาษีศุลกากรที่เพิ่มขึ้นเป็นความเสี่ยงที่ใหญ่กว่าและกว้างกว่าที่คาดไว้ ภาษีศุลกากรมีขนาดใหญ่และกว้างกว่าที่คาดการณ์ในตอนแรกอย่างมีนัยสำคัญ ความกังวลเกี่ยวกับความคาดหวังเงินเฟ้อในระยะยาว...
ตลาดทรงตัวก่อน Nvidia ประกาศงบ – นักลงทุนจับตาการผลิตชิป Blackwell และผลกระทบจากจีน ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เคลื่อนไหวในกรอบแคบ โดยดัชนี US500 ลดลง 0.2%...
Amazon และ Stellantis ยุติความร่วมมือพัฒนา SmartCockpit – เน้นความร่วมมือด้าน AWS และ Alexa แทน Amazon.com Inc. (AMZN.US) และ Stellantis N.V....
Nvidia เตรียมประกาศผลประกอบการไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2026 วันนี้ หลังตลาดสหรัฐปิดทำการ นักลงทุนทั่วโลกจับตาผลประกอบการของยักษ์ใหญ่ด้าน AI ว่าแรงส่งทางธุรกิจจะผลักดันดัชนี...
Heico พุ่งแตะระดับสูงสุดใหม่ หลังผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2025 แข็งแกร่งเกินคาด บริษัท Heico (HEI.US) ผู้ผลิตชิ้นส่วนด้านการบินและกลาโหมจากสหรัฐฯ รายงานผลประกอบการไตรมาสแรกปี...
ดัชนีการผลิต Richmond Fed อยู่ที่ -9 สอดคล้องกับคาดการณ์ (ครั้งก่อน -13) การสำรวจภาคการผลิตเดือนพฤษภาคม 2025 โดยธนาคารกลางสาขาริชมอนด์ชี้ว่า ภาคการผลิตในเขตที่ห้ายังคงหดตัวต่อเนื่อง...
หุ้นของผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่จากเยอรมนี เช่น BMW (BMW.DE), Mercedes-Benz (MBG.DE) และ Volkswagen (VOW1.DE) ปรับตัวขึ้นในวันนี้ หลังจากสื่อเยอรมัน Handelsblatt...
The release of minutes from the Federal Open Market Committee's (FOMC) May meeting later today is drawing investor focus, albeit somewhat overshadowed...
GameStop พุ่งขึ้นแรงหลังประกาศซื้อ Bitcoin ครั้งแรก หุ้นของ GameStop พุ่งขึ้นหลังจากบริษัทค้าปลีกเกมประกาศเข้าซื้อ Bitcoin เป็นครั้งแรก โดยได้มาทั้งหมด...
On Wednesday, the stock markets are experiencing a moment of pause and cooling of both optimistic and pessimistic moods ahead of the FOMC Minutes and the...
บิทคอยน์ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบใกล้ระดับ สูงสุดเป็นประวัติการณ์เหนือ 109,000 ดอลลาร์ ความตื่นตัวในตลาดส่วนใหญ่มาจากความนิยมที่เพิ่มขึ้นของบิทคอยน์ในหมู่...
