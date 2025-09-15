ข่าวเด่น: EUR/USD เคลื่อนไหวจำกัดหลังรายงาน GDP ไตรมาส 1 ออกมาตามคาด 📌
07:45 น. ตามเวลา GMT – ฝรั่งเศส ข้อมูลเงินเฟ้อ เดือนเมษายน ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) รายเดือน (MoM): ตัวเลขจริง -4.3% ก่อนหน้า -0.5% ดัชนีราคาผู้ผลิต...
ข่าวในตลาดฟอเร็ก
Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...
เพิ่มเติม
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
เพิ่มเติม
Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...
เพิ่มเติม
07:45 น. ตามเวลา GMT – ฝรั่งเศส ข้อมูลเงินเฟ้อ เดือนเมษายน ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) รายเดือน (MoM): ตัวเลขจริง -4.3% ก่อนหน้า -0.5% ดัชนีราคาผู้ผลิต...
วันนี้ ความสนใจของนักลงทุนทั่วโลกจะจับจ้องไปที่ผลประกอบการของ Nvidia ซึ่งมีกำหนดเปิดเผยหลังตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการ ความคาดหวังในเชิงบวกของนักลงทุนได้รับแรงหนุนจากดีลการส่งออกชิปมูลค่าสูงเป็นประวัติการณ์...
ตลาดหุ้นเอเชียเคลื่อนไหวผสมผสาน ท่ามกลางแรงกดดันจากนโยบายการเงินและความไม่แน่นอนทางการค้า ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกเปิดซื้อขายแบบผสมผสานเช้านี้: ดัชนีจีนเคลื่อนไหวในกรอบแคบ...
วอลล์สตรีทเขียวรับวันทำการแรกหลังวันหยุดยาว ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เปิดตัวสดใสหลังหยุดยาว โดยนักลงทุนตอบรับเชิงบวกต่อข่าวที่อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ประกาศเลื่อนการเก็บภาษีนำเข้า...
Redwire ส่งมอบ ADPMS-3 “สมอง” ของภารกิจ Comet Interceptor สำเร็จ – หุ้นพุ่งกว่า 18% Redwire ประกาศความสำเร็จในการส่งมอบ ADPMS-3 (Advanced...
สัญญาฟิวเจอร์สข้าวสาลีร่วงเกือบ 2.5% จากแนวโน้มสภาพอากาศที่ดีขึ้นในซีกโลกเหนือ ราคาสัญญาฟิวเจอร์สข้าวสาลีในตลาด Chicago Board of Trade (WHEAT)...
วอลล์สตรีทฟื้นตัวหลังวันหยุดยาว จากข่าวเลื่อนเก็บภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในวันอังคาร หลังวันหยุดยาว โดยได้รับแรงหนุนจากการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์...
Trump Media เตรียมจัดตั้งคลัง Bitcoin มูลค่า 2.5 พันล้านดอลลาร์ Trump Media and Technology Group (DJT.US) ประกาศการระดมทุนแบบ private placement มูลค่า...
U.S. House Price Index for April: 3.7% year-over-year (previously 3.9% y/y) Month-over-month home prices: -0.1% vs. 0.1% forecast and 0.1% previous Case-Schiller...
เวลา 01:30 PM GMT สหรัฐอเมริกา - รายงานคำสั่งซื้อสินค้า (เดือนเมษายน) Goods Orders Non-Defense Excluding Aircraft ตัวเลขจริง: -1.3% เมื่อเทียบรายเดือน...
น้ำมันดิบ (Crude Oil): ราคาน้ำมันดิบยังคงเผชิญแรงกดดันจากความไม่แน่นอนด้านการค้าโลกที่ยืดเยื้อ ก่อนสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์...
LSEG แนะนำกลยุทธ์ Long บนคู่เงิน USD/CAD LSEG ออกคำแนะนำสำหรับนักลงทุนให้เปิดสถานะ Long (ซื้อ) บนคู่เงินดอลลาร์สหรัฐต่อดอลลาร์แคนาดา (USD/CAD) โดยมีรายละเอียดดังนี้: จุดเข้าซื้อ...
ยอดขาย Tesla ในยุโรปลดลงอย่างหนักในเดือนเมษายน 2025 จากรายงานของสมาคมผู้ผลิตรถยนต์ยุโรป (ACEA) พบว่า Tesla มียอดขายรถยนต์ในยุโรปช่วงเดือนเมษายน 2025 ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ...
ทองคำปรับตัวลดลงเกือบ 1.4% ท่ามกลางภาวะรับความเสี่ยงที่แข็งแกร่งและดอลลาร์สหรัฐแข็งค่า ราคาทองคำในวันนี้ร่วงลงเกือบ -1.4% จากแรงกดดันของภาวะความต้องการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงที่เพิ่มขึ้น...
ราคาทองคำร่วงลง จากแรงขายในสินทรัพย์ปลอดภัย หลังสถานการณ์การค้าทั่วโลกผ่อนคลาย ราคาทองคำวันนี้ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยหลักมาจาก การคลี่คลายของความตึงเครียดทางการค้าระดับโลก...
European automaker shares declined Tuesday following disappointing regional car sales data showing drops in new registrations across major markets...
08:45, France - CPI data for May. Actual: 0.7% y/y. Forecast: 0.9% y/y. Previous: 0.8% y/y. - CPI (M/M): -0.1% (est 0.1%; prev 0.6%) - CPI EU Harmonised...
Futures are flat ahead of European spot trading Gold resumes declines, suggesting uncertainty is easing after Trump's decision to halt tariff...
ประเทศที่คุณเลือกไม่ได้รับการให้บริการ โปรดเลือกประเทศอื่น
การเปลี่ยนภาษามีผลกับการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานควบคุม