อ่านเพิ่มเติม

ข่าวในตลาดฟอเร็ก

Bitcoin พยายามรักษาขาขึ้นท่ามกลางเงินไหลเข้ากองทุน ETF 📈

15 กันยายน 2025

Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...

เพิ่มเติม

หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

เพิ่มเติม

บริษัทแห่งสัปดาห์ – Hewlett Packard Enterprise

12 กันยายน 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...

เพิ่มเติม

28 พฤษภาคม 2025
13:48

ข่าวเด่น: EUR/USD เคลื่อนไหวจำกัดหลังรายงาน GDP ไตรมาส 1 ออกมาตามคาด 📌

07:45 น. ตามเวลา GMT – ฝรั่งเศส ข้อมูลเงินเฟ้อ เดือนเมษายน ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) รายเดือน (MoM): ตัวเลขจริง -4.3% ก่อนหน้า -0.5% ดัชนีราคาผู้ผลิต...
13:23

ปฏิทินเศรษฐกิจ: จับตา! รายงาน FOMC และกำไร Nvidia เขย่าตลาด 📄

วันนี้ ความสนใจของนักลงทุนทั่วโลกจะจับจ้องไปที่ผลประกอบการของ Nvidia ซึ่งมีกำหนดเปิดเผยหลังตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการ ความคาดหวังในเชิงบวกของนักลงทุนได้รับแรงหนุนจากดีลการส่งออกชิปมูลค่าสูงเป็นประวัติการณ์...
12:37

สรุปข่าวเช้า (28.05.2025)

ตลาดหุ้นเอเชียเคลื่อนไหวผสมผสาน ท่ามกลางแรงกดดันจากนโยบายการเงินและความไม่แน่นอนทางการค้า ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกเปิดซื้อขายแบบผสมผสานเช้านี้: ดัชนีจีนเคลื่อนไหวในกรอบแคบ...
27 พฤษภาคม 2025
00:56

ข่าวเด่นวันนี้:ดอลลาร์และวอลล์สตรีทฟื้นตัว – Tesla นำตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับขึ้น

วอลล์สตรีทเขียวรับวันทำการแรกหลังวันหยุดยาว ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เปิดตัวสดใสหลังหยุดยาว โดยนักลงทุนตอบรับเชิงบวกต่อข่าวที่อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ประกาศเลื่อนการเก็บภาษีนำเข้า...
23:51

ราคาข้าวสาลีร่วง 2.5% หลังนักลงทุนประเมินความเสี่ยงจากสภาพอากาศในรัสเซียและจีนลดลง 📉

 สัญญาฟิวเจอร์สข้าวสาลีร่วงเกือบ 2.5% จากแนวโน้มสภาพอากาศที่ดีขึ้นในซีกโลกเหนือ ราคาสัญญาฟิวเจอร์สข้าวสาลีในตลาด Chicago Board of Trade (WHEAT)...
21:50

US Open: เปิดบวกหลังวันหยุดยาว จากความหวังในการชะลอเก็บภาษีนำเข้า 📌

วอลล์สตรีทฟื้นตัวหลังวันหยุดยาว จากข่าวเลื่อนเก็บภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในวันอังคาร หลังวันหยุดยาว โดยได้รับแรงหนุนจากการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์...
18:59

Commodity Wrap: น้ำมัน, ก๊าซ, แพลทินัม, ฝ้าย(27.05.2025)

น้ำมันดิบ (Crude Oil): ราคาน้ำมันดิบยังคงเผชิญแรงกดดันจากความไม่แน่นอนด้านการค้าโลกที่ยืดเยื้อ ก่อนสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์...
18:35

ยอดขาย Tesla ในยุโรปลดลงอย่างมีนัยสำคัญ 📢

ยอดขาย Tesla ในยุโรปลดลงอย่างหนักในเดือนเมษายน 2025 จากรายงานของสมาคมผู้ผลิตรถยนต์ยุโรป (ACEA) พบว่า Tesla มียอดขายรถยนต์ในยุโรปช่วงเดือนเมษายน 2025 ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ...
18:15

ทองคำร่วง 1.4% จากแรงกดดันของความต้องการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง📉

ทองคำปรับตัวลดลงเกือบ 1.4% ท่ามกลางภาวะรับความเสี่ยงที่แข็งแกร่งและดอลลาร์สหรัฐแข็งค่า ราคาทองคำในวันนี้ร่วงลงเกือบ -1.4% จากแรงกดดันของภาวะความต้องการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงที่เพิ่มขึ้น...
15:41

ตลาดเด่นวันนี้ : Gold (27.05.2025) 🪙

ราคาทองคำร่วงลง จากแรงขายในสินทรัพย์ปลอดภัย หลังสถานการณ์การค้าทั่วโลกผ่อนคลาย ราคาทองคำวันนี้ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยหลักมาจาก การคลี่คลายของความตึงเครียดทางการค้าระดับโลก...

ปฎิทินในตลาดทางการเงิน

มีการเคลื่อนไหวสูงที่สุด

ว่าในแต่ละตลาดในปัจจุบัน เป็นตลาดที่มีผู้ที่ทำกำไรได้สูงหรือว่าขาดทุน

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก