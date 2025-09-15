BREAKING: Apple shares dump 3% on Trump 25% tariff warning 📉
Apple (AAPL.US) shares lose more than 3% ahead of the Wall Street open, as Donald Trump warned the company will 'eat' the 25% tariff if finally...
ข่าวในตลาดฟอเร็ก
Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...
เพิ่มเติม
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
เพิ่มเติม
Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...
เพิ่มเติม
Apple (AAPL.US) shares lose more than 3% ahead of the Wall Street open, as Donald Trump warned the company will 'eat' the 25% tariff if finally...
Gold (GOLD) is gaining over 1% today, climbing above $3,300 per ounce and testing a key technical level. This level corresponds to the upper boundary of...
ตลาดหุ้นยุโรปปิดลดลงเป็นส่วนใหญ่ นักลงทุนระมัดระวังท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ ดัชนีหุ้นยุโรปปิดลบในวันศุกร์ โดยบรรยากาศการลงทุนทั่วทั้งภูมิภาคเป็นไปอย่างระมัดระวัง...
ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินเยนของญี่ปุ่น โดยค่าเงิน USD/JPY ร่วงลง 0.5% มาอยู่ที่ระดับ 143.45 หลังจากอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานของญี่ปุ่นพุ่งแตะ 3.5%...
เวลา 07:00 BST - รายงานยอดขายปลีกของสหราชอาณาจักรประจำเดือนเมษายน ยอดขายปลีก (รายปี) (เม.ย.): ตัวเลขจริง 5.0% เทียบกับที่คาดไว้ 4.5% และก่อนหน้า...
ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้มุ่งเน้นข้อมูลการเติบโตและการบริโภคจากประเทศเศรษฐกิจหลัก โดยรายงานยอดค้าปลีกของสหราชอาณาจักรชี้ให้เห็นถึง ความแข็งแกร่งของผู้บริโภค...
ตลาดหุ้นเอเชียปรับตัวขึ้น ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ลดลง แม้ความกังวลเกี่ยวกับสถานะการคลังของสหรัฐฯ ยังคงอยู่ ดัชนีหุ้นส่วนใหญ่ในภูมิภาค...
ดัชนี US500 แทบไม่เปลี่ยนแปลง ขณะที่ US100 เพิ่มขึ้น 0.4% และ US30 ทรงตัว เนื่องจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนำการฟื้นตัวเล็กน้อยหลังจากการเทขายในวันพุธที่เกิดจากความปั่นป่วนในตลาดพันธบัตร นักลงทุนพันธบัตรยังคงกดดันตลาดหนี้ทั่วโลก...
หุ้น Snowflake พุ่งขึ้น 11.5% แตะระดับ $199.6 ในวันพฤหัสบดี หลังบริษัทคลาวด์ด้านข้อมูลประกาศผลประกอบการไตรมาสแรกที่แข็งแกร่ง สะท้อนถึงการใช้จ่ายในซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรที่ยังคงยืนหยัดได้...
การเปลี่ยนแปลงปริมาณก๊าซธรรมชาติตามรายงานของ EIA (หน่วย: พันล้านลูกบาศก์ฟุต - BCF)
สหรัฐอเมริกา – ข้อมูลดัชนี PMI เดือนพฤษภาคม ดัชนี S&P Global Manufacturing PMI: 52.3 (คาดการณ์ 49.9; ครั้งก่อน 50.2) ดัชนีบริการ...
หุ้น Snowflake พุ่งขึ้นแรง หลังบริษัทคลาวด์ด้านข้อมูลรายงานรายได้รายไตรมาสทะลุ 1 พันล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ AT&T ประกาศเข้าซื้อกิจการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์สำหรับที่พักอาศัยของ...
13:30 น. ตามเวลา BST สหรัฐฯ - ข้อมูลการจ้างงานประจำเดือนเมษายน: จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก (Initial Jobless Claims): ออกมาที่ 227,000...
ภาพรวมตลาด: ความเชื่อมั่นในตลาดหุ้นยุโรปกำลังอ่อนตัวลงอีกครั้ง ดัชนีเยอรมัน DAX ขณะนี้ปรับลดลง 0.95% ในตลาดสด ขณะที่ดัชนีฝรั่งเศส CAC40 ลดลง 1.03% แรงขับเคลื่อนของการปรับฐานครั้งนี้แรงกว่าวันก่อนหน้านี้...
EURUSD ปรับตัวขึ้นหลังจากรายงานประชุม ECB ถูกเผยแพร่ ท่ามกลางความปั่นป่วนทางการตลาดครั้งประวัติศาสตร์ หลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศมาตรการภาษีเมื่อวันที่...
ตลาดหนี้สหรัฐฯ เพิ่งเผชิญกับหนึ่งในช่วงเวลาที่แย่ที่สุดของปีนี้ ความต้องการที่อ่อนแอในการประมูลพันธบัตรเมื่อวานนี้ยิ่งทำให้แนวโน้มขายสินทรัพย์สหรัฐฯ ทุกรูปแบบรุนแรงขึ้น...
09:30 น. BST, สหราชอาณาจักร - ข้อมูล PMI เดือนพฤษภาคม: ดัชนี PMI รวมโดย S&P Global: ตัวเลขจริง 49.4; คาดการณ์ 49.3; ก่อนหน้า 48.5 ดัชนี...
ข้อมูลความเชื่อมั่นทางธุรกิจของเยอรมนีในเดือนพฤษภาคม เวลา 09:00 น. BST ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ ifo: ที่ 87.5 (คาดการณ์ 87.4, ก่อนหน้า 86.9) ความคาดหวังทางธุรกิจ:...
ประเทศที่คุณเลือกไม่ได้รับการให้บริการ โปรดเลือกประเทศอื่น
การเปลี่ยนภาษามีผลกับการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานควบคุม