Bitcoin พยายามรักษาขาขึ้นท่ามกลางเงินไหลเข้ากองทุน ETF 📈

15 กันยายน 2025

Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...

หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

บริษัทแห่งสัปดาห์ – Hewlett Packard Enterprise

12 กันยายน 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...

23 พฤษภาคม 2025
16:00

DE40: ตลาดการเงินยังคงไร้ทิศทางชัดเจนในช่วงปลายสัปดาห์

ตลาดหุ้นยุโรปปิดลดลงเป็นส่วนใหญ่ นักลงทุนระมัดระวังท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ ดัชนีหุ้นยุโรปปิดลบในวันศุกร์ โดยบรรยากาศการลงทุนทั่วทั้งภูมิภาคเป็นไปอย่างระมัดระวัง...
13:01

ข่าวเด่น:ยอดขายปลีกของสหราชอาณาจักรสูงกว่าคาดการณ์ GBP/USD ขยับขึ้นเล็กน้อยหลังการประกาศข้อมูล

เวลา 07:00 BST - รายงานยอดขายปลีกของสหราชอาณาจักรประจำเดือนเมษายน ยอดขายปลีก (รายปี) (เม.ย.): ตัวเลขจริง 5.0% เทียบกับที่คาดไว้ 4.5% และก่อนหน้า...
12:58

ข่าวเด่นวันนี้: ยอดค้าปลีกสหราชอาณาจักรและ GDP เยอรมนีเป็นจุดสนใจหลัก (23 พ.ค. 2025)

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้มุ่งเน้นข้อมูลการเติบโตและการบริโภคจากประเทศเศรษฐกิจหลัก โดยรายงานยอดค้าปลีกของสหราชอาณาจักรชี้ให้เห็นถึง ความแข็งแกร่งของผู้บริโภค...
12:32

สรุปข่าวเช้า (23.05.2025)

ตลาดหุ้นเอเชียปรับตัวขึ้น ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ลดลง แม้ความกังวลเกี่ยวกับสถานะการคลังของสหรัฐฯ ยังคงอยู่ ดัชนีหุ้นส่วนใหญ่ในภูมิภาค...
22 พฤษภาคม 2025
00:35

ข่าวเด่นวันนี้: ตลาดเริ่มฟื้นตัวอย่างระมัดระวัง ท่ามกลางแรงกดดันจากพันธบัตร

ดัชนี US500 แทบไม่เปลี่ยนแปลง ขณะที่ US100 เพิ่มขึ้น 0.4% และ US30 ทรงตัว เนื่องจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนำการฟื้นตัวเล็กน้อยหลังจากการเทขายในวันพุธที่เกิดจากความปั่นป่วนในตลาดพันธบัตร นักลงทุนพันธบัตรยังคงกดดันตลาดหนี้ทั่วโลก...
22:56

หุ้น Snowflake พุ่งกว่า 10% หลังผลประกอบการไตรมาสแกร่งเกินคาด

หุ้น Snowflake พุ่งขึ้น 11.5% แตะระดับ $199.6 ในวันพฤหัสบดี หลังบริษัทคลาวด์ด้านข้อมูลประกาศผลประกอบการไตรมาสแรกที่แข็งแกร่ง สะท้อนถึงการใช้จ่ายในซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรที่ยังคงยืนหยัดได้...
20:46

ข่าวเด่น: ค่าเงินยูโรอ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับดอลลาร์ หลังดัชนี PMI ออกมาสูงกว่าคาด

สหรัฐอเมริกา – ข้อมูลดัชนี PMI เดือนพฤษภาคม ดัชนี S&P Global Manufacturing PMI: 52.3 (คาดการณ์ 49.9; ครั้งก่อน 50.2) ดัชนีบริการ...
20:32

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เปิดตลาดอย่างระมัดระวัง หลังสภาผ่านร่างกฎหมายภาษี

หุ้น Snowflake พุ่งขึ้นแรง หลังบริษัทคลาวด์ด้านข้อมูลรายงานรายได้รายไตรมาสทะลุ 1 พันล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ AT&T ประกาศเข้าซื้อกิจการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์สำหรับที่พักอาศัยของ...
19:31

ข่าวเด่น: ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐฯ เป็นไปตามคาดการณ์ ขณะที่ EURUSD ปรับตัวลงเล็กน้อย

13:30 น. ตามเวลา BST สหรัฐฯ - ข้อมูลการจ้างงานประจำเดือนเมษายน: จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก (Initial Jobless Claims): ออกมาที่ 227,000...
19:08

DE40: อีกหนึ่งวันที่ตลาดหุ้นยุโรปเผชิญแรงขายต่อเนื่อง

ภาพรวมตลาด: ความเชื่อมั่นในตลาดหุ้นยุโรปกำลังอ่อนตัวลงอีกครั้ง ดัชนีเยอรมัน DAX ขณะนี้ปรับลดลง 0.95% ในตลาดสด ขณะที่ดัชนีฝรั่งเศส CAC40 ลดลง 1.03% แรงขับเคลื่อนของการปรับฐานครั้งนี้แรงกว่าวันก่อนหน้านี้...
18:40

ข่าวเด่น: รายงานประชุม ECB – ผลกระทบสงครามการค้ากระตุ้นให้มีมาตรการฉุกเฉิน

EURUSD ปรับตัวขึ้นหลังจากรายงานประชุม ECB ถูกเผยแพร่ ท่ามกลางความปั่นป่วนทางการตลาดครั้งประวัติศาสตร์ หลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศมาตรการภาษีเมื่อวันที่...
17:58

ตลาดเด่นวันนี้ : TNOTE (22.05.2025)

ตลาดหนี้สหรัฐฯ เพิ่งเผชิญกับหนึ่งในช่วงเวลาที่แย่ที่สุดของปีนี้ ความต้องการที่อ่อนแอในการประมูลพันธบัตรเมื่อวานนี้ยิ่งทำให้แนวโน้มขายสินทรัพย์สหรัฐฯ ทุกรูปแบบรุนแรงขึ้น...
15:05

ข่าวเด่น: ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของเยอรมนี (ifo) สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ 📈

ข้อมูลความเชื่อมั่นทางธุรกิจของเยอรมนีในเดือนพฤษภาคม เวลา 09:00 น. BST ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ ifo: ที่ 87.5 (คาดการณ์ 87.4, ก่อนหน้า 86.9) ความคาดหวังทางธุรกิจ:...

