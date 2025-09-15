อ่านเพิ่มเติม

ข่าวในตลาดฟอเร็ก

Bitcoin พยายามรักษาขาขึ้นท่ามกลางเงินไหลเข้ากองทุน ETF 📈

15 กันยายน 2025

Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...

เพิ่มเติม

หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

เพิ่มเติม

บริษัทแห่งสัปดาห์ – Hewlett Packard Enterprise

12 กันยายน 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...

เพิ่มเติม

22 พฤษภาคม 2025
14:31

ข่าวเด่น:ดัชนี PMI ผสมจากฝรั่งเศสและเยอรมนี ค่าเงิน EURUSD ปรับตัวลดลงเล็กน้อย 📉

ข้อมูล PMI เดือนพฤษภาคม (08:15 น. GMT) ฝรั่งเศส: HCOB ดัชนี PMI รวม: ตัวจริง 48.0; คาดการณ์ 48.0; ก่อนหน้า 47.8 HCOB ดัชนี PMI ภาคบริการ:...
13:58

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ดัชนี PMI เดือนพฤษภาคมและเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางอยู่ในความสนใจ

วันนี้ การประชุมจะเน้นที่ข้อมูลเบื้องต้นของดัชนี PMI ประจำเดือนพฤษภาคม โดยนักลงทุนจะจับตาดูอย่างใกล้ชิดเพื่อหาสัญญาณแนวโน้มใหม่ในกิจกรรมภาคบริการและการผลิต...
21 พฤษภาคม 2025
01:05

ข่าวเด่นวันนี้: วอลล์สตรีทและบิตคอยน์คืนกำไร หลังผลประมูลพันธบัตรสหรัฐฯ กดดันตลาด

ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ถอยตัวลงอย่างชัดเจนในช่วงปลายวัน หลังผลประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่อ่อนแอสร้างความวิตกเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของโลก การประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ...
00:31

ข่าวเด่น:US100 ลดช่วงบวก หลังการประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว หลังจากการประมูลพันธบัตรอายุ 20 ปีได้รับความสนใจน้อยกว่าคาด โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10...
21:33

ข่าวเด่น: น้ำมัน WTI ปรับลดเล็กน้อย หลังรายงานปริมาณสำรองน้ำมันดิบของ EIA

ราคาน้ำมันลดลงในวันนี้ เนื่องจากปริมาณสำรองน้ำมันดิบของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ ตามข้อมูลล่าสุดจาก EIA ปริมาณน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น 1.328 ล้านบาร์เรล...
21:09

ข่าวเด่น: US100 ปรับขึ้นหลังคำพูดของรัฐมนตรีคลัง Merz เกี่ยวกับภาษีศุลกากร💡

นายกรัฐมนตรีเยอรมนี Friedrich Merz เรียกร้องให้ยกเลิกภาษีศุลกากรทั้งหมดระหว่างสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป (EU) พร้อมมีแผนที่จะชักชวนประธานาธิบดีทรัมป์ให้เห็นชอบข้อตกลงยกเลิกภาษีศุลกากรในระหว่างการเยือนที่จะถึงนี้...
20:49

US OPEN: Target และ TJX เผชิญแรงกดดัน; รายงาน Guardian ดันหุ้น UNH ร่วง 5%💡

ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทเปิดตลาดลดลง โดยดัชนีหลักปรับตัวลดลงประมาณ 0.6% ในช่วงก่อนเปิดตลาด ฟิวเจอร์ส S&P 500 ร่วงประมาณ 0.6% ฟิวเจอร์สดาวโจนส์ลดลงประมาณ...
17:04

Bitcoin กำลังเคลื่อนไหวใกล้จุดสูงสุดตลอดกาล (ATH)

สกุลเงินดิจิทัลหลักอย่าง Bitcoin ได้ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ทางเทคนิคกรอบเวลา W1 กำลังเข้าใกล้จุดสูงสุดทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่...
17:01

EURAUD - การวิเคราะห์ทางเทคนิค (21.05.2025)

คู่เงิน EURAUD อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นระยะยาว โดยในช่วงสัปดาห์ (W1) ราคาปรับขึ้นกว่า 4,000 จุด ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2022 ถึงเมษายน 2025 อย่างไรก็ตาม ในสัปดาห์ที่ผ่านมา...
16:47

หุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมป้องกันประเทศสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นหลังทรัมป์ประกาศแผนสร้าง ‘US Iron Dome’ 📈

หุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมป้องกันประเทศสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในช่วงก่อนเปิดตลาด หลังโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศว่า รัฐบาลสหรัฐฯ จะจัดสรรงบประมาณ 25 พันล้านดอลลาร์...
16:26

DE40: DAX ปรับลดลงเล็กน้อย RENK Group พุ่งขึ้น 7% นำการเติบโตในตลาดหุ้นเยอรมนี

ตลาดหุ้นเยอรมันมีความรู้สึกผสมผสาน; RENK Group นำการเติบโต ความรู้สึกในตลาดหุ้นเยอรมันยังคงผสมผสาน ดัชนี DE40 ปรับตัวลดลงเล็กน้อยแต่ยังคงอยู่เหนือระดับ...
14:57

ปฏิทินเศรษฐกิจ:ถ้อยแถลงของผู้ว่าการธนาคารกลางเป็นจุดสนใจของตลาด

ปฏิทินเศรษฐกิจเบาบาง – ดอลลาร์สหรัฐยังถูกกดดัน ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทปรับตัวลดลงเล็กน้อย – US500 ลดลงเกือบ -0.4% ข้อมูลสต็อกน้ำมันดิบ (EIA)...
13:02

ข่าวเด่น: เงินเฟ้อ CPI สหราชอาณาจักรสูงกว่าคาดการณ์ – GBPUSD เพิ่มขึ้น 0.4%

ดัชนี CPI ของสหราชอาณาจักร (YoY) เดือนเมษายน อยู่ที่ 3.5% (คาดการณ์ 3.3%, ครั้งก่อน 2.6%) CPI รายเดือน (MoM) อยู่ที่ 1.2% เทียบกับที่คาดไว้ 1% และครั้งก่อน...
12:43

สรุปข่าวเช้า (21.05.2025)

ดัชนีฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงระหว่าง 0.2% ถึง 0.3% ขณะที่ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นยุโรปชี้ว่า ตลาดจะเปิดต่ำลงเล็กน้อยทั่วทั้งทวีป ปฏิทินเศรษฐกิจมหภาคในวันนี้ค่อนข้างว่างเปล่า...
20 พฤษภาคม 2025
00:54

ข่าวเด่นวันนี้: 📈 ก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้น 10% โลหะมีค่ายังไปต่อ – หุ้นยุโรปปรับขึ้น ขณะที่วอลล์สตรีทชะงัก

  (DAX: +0.4%, CAC 40: +0.75%, FTSE 100: +0.94%, IBEX 35: +1.6%, FTSE MIB: +0.9%) กลุ่มหุ้นที่ทำผลงานโดดเด่นที่สุด ได้แก่ กลุ่มสาธารณูปโภค การสื่อสาร...

ปฎิทินในตลาดทางการเงิน

มีการเคลื่อนไหวสูงที่สุด

ว่าในแต่ละตลาดในปัจจุบัน เป็นตลาดที่มีผู้ที่ทำกำไรได้สูงหรือว่าขาดทุน

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก