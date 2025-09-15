ข่าวเด่น:ดัชนี PMI ผสมจากฝรั่งเศสและเยอรมนี ค่าเงิน EURUSD ปรับตัวลดลงเล็กน้อย 📉
ข้อมูล PMI เดือนพฤษภาคม (08:15 น. GMT) ฝรั่งเศส: HCOB ดัชนี PMI รวม: ตัวจริง 48.0; คาดการณ์ 48.0; ก่อนหน้า 47.8 HCOB ดัชนี PMI ภาคบริการ:...
Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...
วันนี้ การประชุมจะเน้นที่ข้อมูลเบื้องต้นของดัชนี PMI ประจำเดือนพฤษภาคม โดยนักลงทุนจะจับตาดูอย่างใกล้ชิดเพื่อหาสัญญาณแนวโน้มใหม่ในกิจกรรมภาคบริการและการผลิต...
ความต้องการพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่อ่อนแอ ส่งผลให้ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงเมื่อวานนี้ (S&P 500 ลดลง 1.6%, DJIA ลดลง 1.9%,...
ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ถอยตัวลงอย่างชัดเจนในช่วงปลายวัน หลังผลประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่อ่อนแอสร้างความวิตกเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของโลก การประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ...
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว หลังจากการประมูลพันธบัตรอายุ 20 ปีได้รับความสนใจน้อยกว่าคาด โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10...
Recent days have brought a renewed and pronounced weakening of the US dollar which is close to one-month low. Investors are anxiously awaiting the...
Bank of America แนะถือ Long GBP/USD พร้อมเป้าหมายที่ 1.3760 Bank of America ออกคำแนะนำสำหรับคู่สกุลเงิน GBP/USD โดยแนะนำให้เปิดสถานะ Long พร้อมเงื่อนไขดังนี้: จุดเข้า...
Bitcoin has soared to an all-time high, surpassing $109,000 and touching almost $110,000, buoyed by growing optimism over the progress of stablecoin legislation...
ราคาน้ำมันลดลงในวันนี้ เนื่องจากปริมาณสำรองน้ำมันดิบของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ ตามข้อมูลล่าสุดจาก EIA ปริมาณน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น 1.328 ล้านบาร์เรล...
นายกรัฐมนตรีเยอรมนี Friedrich Merz เรียกร้องให้ยกเลิกภาษีศุลกากรทั้งหมดระหว่างสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป (EU) พร้อมมีแผนที่จะชักชวนประธานาธิบดีทรัมป์ให้เห็นชอบข้อตกลงยกเลิกภาษีศุลกากรในระหว่างการเยือนที่จะถึงนี้...
ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทเปิดตลาดลดลง โดยดัชนีหลักปรับตัวลดลงประมาณ 0.6% ในช่วงก่อนเปิดตลาด ฟิวเจอร์ส S&P 500 ร่วงประมาณ 0.6% ฟิวเจอร์สดาวโจนส์ลดลงประมาณ...
สกุลเงินดิจิทัลหลักอย่าง Bitcoin ได้ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ทางเทคนิคกรอบเวลา W1 กำลังเข้าใกล้จุดสูงสุดทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่...
คู่เงิน EURAUD อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นระยะยาว โดยในช่วงสัปดาห์ (W1) ราคาปรับขึ้นกว่า 4,000 จุด ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2022 ถึงเมษายน 2025 อย่างไรก็ตาม ในสัปดาห์ที่ผ่านมา...
หุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมป้องกันประเทศสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในช่วงก่อนเปิดตลาด หลังโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศว่า รัฐบาลสหรัฐฯ จะจัดสรรงบประมาณ 25 พันล้านดอลลาร์...
ตลาดหุ้นเยอรมันมีความรู้สึกผสมผสาน; RENK Group นำการเติบโต ความรู้สึกในตลาดหุ้นเยอรมันยังคงผสมผสาน ดัชนี DE40 ปรับตัวลดลงเล็กน้อยแต่ยังคงอยู่เหนือระดับ...
ปฏิทินเศรษฐกิจเบาบาง – ดอลลาร์สหรัฐยังถูกกดดัน ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทปรับตัวลดลงเล็กน้อย – US500 ลดลงเกือบ -0.4% ข้อมูลสต็อกน้ำมันดิบ (EIA)...
ดัชนี CPI ของสหราชอาณาจักร (YoY) เดือนเมษายน อยู่ที่ 3.5% (คาดการณ์ 3.3%, ครั้งก่อน 2.6%) CPI รายเดือน (MoM) อยู่ที่ 1.2% เทียบกับที่คาดไว้ 1% และครั้งก่อน...
ดัชนีฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงระหว่าง 0.2% ถึง 0.3% ขณะที่ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นยุโรปชี้ว่า ตลาดจะเปิดต่ำลงเล็กน้อยทั่วทั้งทวีป ปฏิทินเศรษฐกิจมหภาคในวันนี้ค่อนข้างว่างเปล่า...
(DAX: +0.4%, CAC 40: +0.75%, FTSE 100: +0.94%, IBEX 35: +1.6%, FTSE MIB: +0.9%) กลุ่มหุ้นที่ทำผลงานโดดเด่นที่สุด ได้แก่ กลุ่มสาธารณูปโภค การสื่อสาร...
