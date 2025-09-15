อ่านเพิ่มเติม

ข่าวในตลาดฟอเร็ก

Bitcoin พยายามรักษาขาขึ้นท่ามกลางเงินไหลเข้ากองทุน ETF 📈

15 กันยายน 2025

Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...

หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

บริษัทแห่งสัปดาห์ – Hewlett Packard Enterprise

12 กันยายน 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...

19 พฤษภาคม 2025
19:47

ข่าวเด่น: EURUSD ทรงตัว หลังเฟด Bostic เตือนเงินเฟ้อลดช้ากว่าคาด อาจจำกัดการลดดอกเบี้ย

EURUSD ทรงตัว ขณะ Bostic จากเฟดแอตแลนตาเตือนเงินเฟ้อลดช้ากว่าคาด อาจลดดอกเบี้ยเพียงครั้งเดียวในปี 2025 Raphael Bostic ประธานธนาคารกลางสหรัฐสาขาแอตแลนตา...
19:23

อุปทานล้นตลาด ฉุดราคา NATGAS ร่วง 4% ⚡

ราคาก๊าซธรรมชาติ (NATGAS) ร่วงลง 4.2% ในวันนี้ และกำลังหลุดแนวรับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (เส้นสีทองในกราฟด้านล่าง) ซึ่งทำให้แนวโน้มขาขึ้นทางเทคนิคถูกลบเลือนไป...
18:50

DE40: ตลาดยุโรปปรับฐาน เน้นความอ่อนแอของกลุ่มสินค้าหรู💡

สถานการณ์ตลาดโดยรวม: ตลาดหุ้นยุโรปอ่อนแอลงหลังจากที่ปรับตัวขึ้นติดต่อกันมา 5 สัปดาห์ เนื่องจากการปรับลดอันดับเครดิตสหรัฐฯ อย่างน่าประหลาดใจและข้อมูลเศรษฐกิจจีนที่อ่อนแอ...
18:23

VIX พุ่งขึ้น 5% ท่ามกลางความเชื่อมั่นที่อ่อนแอลงในวอลล์สตรีท 📈

VIX ฟิวเจอร์สพุ่งเกือบ 5% ทะลุระดับ 20 จุด ท่ามกลางความเชื่อมั่นวอลล์สตรีทอ่อนแอ ฟิวเจอร์สดัชนีความผันผวน CBOE Volatility Index (VIX) วันนี้ปรับตัวขึ้นเกือบ...
18:09

บิตคอยน์อ่อนตัวเล็กน้อย แต่ยังยืนเหนือโซน 103,000 ดอลลาร์ได้ 📌

ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีตอบสนองต่อการปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของสหรัฐฯ โดย Moody’s ด้วยแรงขายที่ไม่รุนแรงนัก สถาบันจัดอันดับได้ปรับลดอันดับเครดิตของสหรัฐฯ...
16 พฤษภาคม 2025

ปฎิทินในตลาดทางการเงิน

มีการเคลื่อนไหวสูงที่สุด

ว่าในแต่ละตลาดในปัจจุบัน เป็นตลาดที่มีผู้ที่ทำกำไรได้สูงหรือว่าขาดทุน

