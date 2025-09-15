ข่าวเด่น: EURUSD ทรงตัว หลังเฟด Bostic เตือนเงินเฟ้อลดช้ากว่าคาด อาจจำกัดการลดดอกเบี้ย
EURUSD ทรงตัว ขณะ Bostic จากเฟดแอตแลนตาเตือนเงินเฟ้อลดช้ากว่าคาด อาจลดดอกเบี้ยเพียงครั้งเดียวในปี 2025 Raphael Bostic ประธานธนาคารกลางสหรัฐสาขาแอตแลนตา...
Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...
ราคาก๊าซธรรมชาติ (NATGAS) ร่วงลง 4.2% ในวันนี้ และกำลังหลุดแนวรับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (เส้นสีทองในกราฟด้านล่าง) ซึ่งทำให้แนวโน้มขาขึ้นทางเทคนิคถูกลบเลือนไป...
สถานการณ์ตลาดโดยรวม: ตลาดหุ้นยุโรปอ่อนแอลงหลังจากที่ปรับตัวขึ้นติดต่อกันมา 5 สัปดาห์ เนื่องจากการปรับลดอันดับเครดิตสหรัฐฯ อย่างน่าประหลาดใจและข้อมูลเศรษฐกิจจีนที่อ่อนแอ...
VIX ฟิวเจอร์สพุ่งเกือบ 5% ทะลุระดับ 20 จุด ท่ามกลางความเชื่อมั่นวอลล์สตรีทอ่อนแอ ฟิวเจอร์สดัชนีความผันผวน CBOE Volatility Index (VIX) วันนี้ปรับตัวขึ้นเกือบ...
ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีตอบสนองต่อการปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของสหรัฐฯ โดย Moody’s ด้วยแรงขายที่ไม่รุนแรงนัก สถาบันจัดอันดับได้ปรับลดอันดับเครดิตของสหรัฐฯ...
ทองคำดีดตัวขึ้น 1.6% ทดสอบแนวต้านบริเวณ 3,250 ดอลลาร์ หลังนักลงทุนตอบสนองต่อกระแส "ขายสินทรัพย์สหรัฐฯ" รอบใหม่ ราคาทองคำปรับตัวขึ้น 1.6% ทะลุแนวต้านใกล้ระดับ...
Futures on the S&P 500 are snapping a week‑long winning streak, falling nearly 1.2 % at the start of trading. Moody’s cut to the U.S. credit...
Monday’s economic calendar is typically light. The overnight data from China carry the most weight for market sentiment and FX: they once again highlight...
วอลล์สตรีทปิดบวกในวันศุกร์ (S&P 500: +0.7%, Nasdaq: +0.5%, DJIA: +0.78%, Russell 2000: +0.9%), แต่ ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐกลับปรับตัวลง...
The session on the European stock exchanges closed with small gains. DAX was up 0.3%, and the British FTSE almost 0.6%. Wall Street indices...
Gold is ending the week lower as demand for risk assets continues and the S&P 500 looks to close out another week of gains on Wall Street. The lack...
As trade tensions ease, risk appetite is increasing — already visible in the gains on Wall Street and declines in gold. The coming week could bring...
Shares of a company Quantum Computing from the quantum computing and computer science sector are up 36% today after the firm beat net income expectations...
Boeing has reportedly reached a preliminary agreement with U.S. prosecutors to avoid prosecution in a fraud case related to two deadly crashes involving...
University Michigan Sentiment Prelim: 50.8 (Forecast 53.4, Previous 52.2); second lowest on record. Expectations Prelim: 46.5 (Forecast 48.6, Previous...
U.S. markets are opening Friday slightly higher on signs of a softening bullish momentum that has propelled markets this week. Stocks are also reacting...
Ukrainian Diplomatic source cited by media informed that the Russian demands at talks in Istanbul are unrealistic and go far beyond anything previously...
13:30 BST, United States - Housing Starts for April: Total: actual 1.361M; forecast 1.364M; previous 1.324M; MoM Change: actual 1.6% MoM;...
RIPPLE quotes are moving from the early April in the upper channel. Looking at the H4 interval, a downward correction has been building for two sessions....
