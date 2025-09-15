GBPJPY - Technical Analysis (16.05.2025)
The GBPJPY currency pair has been in an upward trend since the second week of April. Technically speaking, the price managed to exceed the resistance zone...
ข่าวในตลาดฟอเร็ก
Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...
ดอลลาร์อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเยน คู่เงิน USD/JPY ร่วง 0.8% มาอยู่ที่ 145.20 เนื่องจากตลาดตอบรับกับข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่ออกมาอ่อนกว่าคาด และ GDP...
📆 ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ เน้นข้อมูลสำคัญจากตลาดที่อยู่อาศัยของสหรัฐฯ และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค พร้อมทั้งการคาดการณ์เศรษฐกิจและดุลการค้าของสหภาพยุโรป...
ตลาดเอเชียเคลื่อนไหวผสมผสานในช่วงสิ้นสัปดาห์ โดยได้แรงบวกและลบสลับกันจากวอลล์สตรีทเมื่อคืนที่ผ่านมา ดัชนีฮั่งเส็งของฮ่องกงร่วงลงกว่า 1% โดยได้รับแรงกดดันจากหุ้น...
ตลาดหุ้นสหรัฐปรับขึ้นเล็กน้อย โดยดัชนี US500 เพิ่มขึ้น 0.46% ขณะที่ US30 และ US100 เพิ่มขึ้น 0.42% นักลงทุนกำลังมองหาปัจจัยกระตุ้นใหม่ หลังจากความตื่นเต้นเกี่ยวกับการพักรบทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ...
หุ้น UnitedHealth Group ดิ่งกว่า 15% หลังถูกสอบสวนคดีฉ้อโกง Medicare หุ้นของ UnitedHealth Group (UNH) ร่วงลงกว่า 15% ในวันพฤหัสบดี และหากนับรวมตลอดทั้งเดือน...
Dick’s Sporting Goods ประกาศซื้อกิจการ Foot Locker มูลค่า 2.4 พันล้านดอลลาร์ หุ้น Foot Locker พุ่ง 82% ขณะ Dick’s ร่วงเกือบ 15% Dick’s...
เศรษฐกิจสหรัฐส่งสัญญาณชะลอตัว! การผลิตภาคอุตสาหกรรมทรงตัว – ดอลลาร์และหุ้นอ่อนค่าลง ตัวเลขเศรษฐกิจล่าสุดของสหรัฐฯ บ่งชี้ถึงการชะลอตัวเล็กน้อยในภาคการผลิต: การผลิตภาคอุตสาหกรรม...
ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐต่ำกว่าคาด ทั้งสินค้าคงคลังธุรกิจและดัชนีตลาดที่อยู่อาศัย รายงานเศรษฐกิจล่าสุดของสหรัฐฯ ชี้ให้เห็นถึงภาวะชะลอตัวในภาคธุรกิจและอสังหาริมทรัพย์: สินค้าคงคลังภาคธุรกิจ...
Walmart หุ้นพุ่งขึ้นหลังรายงานผลประกอบการไตรมาส 1 ดีกว่าคาด UnitedHealth Group ประกาศเปลี่ยน CEO แบบไม่คาดคิด โดยให้อดีตซีอีโอ Stephen Hemsley...
ราคาน้ำมันร่วง 3% หลังสหรัฐฯ–อิหร่านคืบหน้าเจรจานิวเคลียร์ ราคาน้ำมันปรับตัวลดลง 3% ท่ามกลางความคืบหน้าในการเจรจานิวเคลียร์ระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ...
พาวเวลล์ชี้ เฟดต้องยืดหยุ่นรับยุคใหม่ของช็อกอุปทานและเงินเฟ้อผันผวน เจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) กล่าวในงานสัมมนาที่จัดโดย Laubach Research...
เงินเฟ้อผู้ผลิตสหรัฐชะลอลง หนุน EURUSD รีบาวด์ต่อ ตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ ในเดือนเมษายนออกมาต่ำกว่าคาดในเกือบทุกหมวด โดยเฉพาะ PPI รายเดือนที่ติดลบถึง...
Redfin เผยยอดขายบ้านรอปิดในสหรัฐฯ ลดลง 3.4% – ตลาดอสังหาฯ เริ่มแผ่ว บริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ Redfin (RDFN.US) รายงานว่า ยอดขายบ้านที่รอปิดการขาย...
DAX รีบาวด์หลังเปิดลบ หุ้นกลุ่มป้องกันประเทศหนุนตลาดเยอรมัน ขณะที่ Thyssenkrupp ร่วง 12% ดัชนี DAX ของเยอรมนี (DE40) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.1% หลังจากเปิดตลาดในแดนลบ...
Breaking: Eurozone GDP QoQ Flash: 0.3% (Forecast 0.4%, Previous 0.4%) Eurozone GDP Flash YoY: 1.2% vs 1.2% exp. and 1.2% previously
Credit Agricole ได้ออกคำแนะนำสำหรับคู่เงิน EURAUD โดยแนะนำให้เปิดสถานะ “ขาย” (Short) พร้อมระดับราคาดังนี้: จุดเข้า (ราคาตลาดปัจจุบัน):...
ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้แน่นขนัดเป็นพิเศษ เต็มไปด้วยข้อมูลสำคัญทั้งจากยูโรโซนและสหรัฐฯ ซึ่งมีความสำคัญต่อมุมมองของตลาด เราจะได้ยินถ้อยแถลงจากเจ้าหน้าที่ของธนาคารกลางยุโรป...
