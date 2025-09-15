อ่านเพิ่มเติม

Bitcoin พยายามรักษาขาขึ้นท่ามกลางเงินไหลเข้ากองทุน ETF 📈

15 กันยายน 2025

Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...

เพิ่มเติม

หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

เพิ่มเติม

บริษัทแห่งสัปดาห์ – Hewlett Packard Enterprise

12 กันยายน 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...

เพิ่มเติม

16 พฤษภาคม 2025
13:03

ปฏิทินเศรษฐกิจ: จับตาข้อมูลที่อยู่อาศัยสหรัฐฯ ความเชื่อมั่นผู้บริโภค และคาดการณ์เศรษฐกิจของ EU16.05.2025)

📆 ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ เน้นข้อมูลสำคัญจากตลาดที่อยู่อาศัยของสหรัฐฯ และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค พร้อมทั้งการคาดการณ์เศรษฐกิจและดุลการค้าของสหภาพยุโรป...
12:34

สรุปข่าวเช้า (16.05.2025)

ตลาดเอเชียเคลื่อนไหวผสมผสานในช่วงสิ้นสัปดาห์ โดยได้แรงบวกและลบสลับกันจากวอลล์สตรีทเมื่อคืนที่ผ่านมา ดัชนีฮั่งเส็งของฮ่องกงร่วงลงกว่า 1% โดยได้รับแรงกดดันจากหุ้น...
15 พฤษภาคม 2025
00:40

ข่าวเด่นวันนี้: วอลล์สตรีทขยับขึ้นเล็กน้อย ขณะทรัมป์กดดัน Apple – Walmart เตือนต้นทุนเพิ่ม

ตลาดหุ้นสหรัฐปรับขึ้นเล็กน้อย โดยดัชนี US500 เพิ่มขึ้น 0.46% ขณะที่ US30 และ US100 เพิ่มขึ้น 0.42% นักลงทุนกำลังมองหาปัจจัยกระตุ้นใหม่ หลังจากความตื่นเต้นเกี่ยวกับการพักรบทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ...
21:06

ข่าวเด่น: ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐแผ่ว! ดอลลาร์ร่วงทันที 0.3%

เศรษฐกิจสหรัฐส่งสัญญาณชะลอตัว! การผลิตภาคอุตสาหกรรมทรงตัว – ดอลลาร์และหุ้นอ่อนค่าลง ตัวเลขเศรษฐกิจล่าสุดของสหรัฐฯ บ่งชี้ถึงการชะลอตัวเล็กน้อยในภาคการผลิต: การผลิตภาคอุตสาหกรรม...
21:04

ข่าวเด่น: ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐอ่อนแรง! ทั้งสต็อกธุรกิจและ NAHB ต่ำกว่าคาด

ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐต่ำกว่าคาด ทั้งสินค้าคงคลังธุรกิจและดัชนีตลาดที่อยู่อาศัย รายงานเศรษฐกิจล่าสุดของสหรัฐฯ ชี้ให้เห็นถึงภาวะชะลอตัวในภาคธุรกิจและอสังหาริมทรัพย์: สินค้าคงคลังภาคธุรกิจ...
20:49

US OPEN:วอลล์สตรีทเปิดเงียบ! ตลาดรอดูทิศทาง หลังพาวเวลล์ส่งสัญญาณ

Walmart หุ้นพุ่งขึ้นหลังรายงานผลประกอบการไตรมาส 1 ดีกว่าคาด UnitedHealth Group ประกาศเปลี่ยน CEO แบบไม่คาดคิด โดยให้อดีตซีอีโอ Stephen Hemsley...
20:18

ข่าวเด่น:พาวเวลล์ชี้กรอบนโยบายการเงินอาจต้องปรับ – โลกอาจเข้าสู่ยุคช็อกด้านอุปทานบ่อยครั้ง

พาวเวลล์ชี้ เฟดต้องยืดหยุ่นรับยุคใหม่ของช็อกอุปทานและเงินเฟ้อผันผวน เจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) กล่าวในงานสัมมนาที่จัดโดย Laubach Research...
19:32

ข่าวเด่น:PPI สหรัฐต่ำกว่าคาด แต่ยอดค้าปลีกแกร่ง ดัน EURUSD พุ่งต่อ

เงินเฟ้อผู้ผลิตสหรัฐชะลอลง หนุน EURUSD รีบาวด์ต่อ ตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ ในเดือนเมษายนออกมาต่ำกว่าคาดในเกือบทุกหมวด โดยเฉพาะ PPI รายเดือนที่ติดลบถึง...
19:09

Redfin รายงานยอดขายบ้านรอปิดการขายในสหรัฐฯ ลดลง 🚩

Redfin เผยยอดขายบ้านรอปิดในสหรัฐฯ ลดลง 3.4% – ตลาดอสังหาฯ เริ่มแผ่ว บริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ Redfin (RDFN.US) รายงานว่า ยอดขายบ้านที่รอปิดการขาย...
19:01

DE40: DAX ขยับขึ้นเล็กน้อย 📈 | Rheinmetall บวกแรง 5% รับข่าวยูเครน - รัสเซีย, ขณะที่ Thyssenkrupp ดิ่ง 12%

DAX รีบาวด์หลังเปิดลบ หุ้นกลุ่มป้องกันประเทศหนุนตลาดเยอรมัน ขณะที่ Thyssenkrupp ร่วง 12% ดัชนี DAX ของเยอรมนี (DE40) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.1% หลังจากเปิดตลาดในแดนลบ...
14:12

ปฏิทินเศรษฐกิจ:อัตราเงินเฟ้อ GDP และผลผลิตภาคอุตสาหกรรมสองฟากฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก (15.05.2025)

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้แน่นขนัดเป็นพิเศษ เต็มไปด้วยข้อมูลสำคัญทั้งจากยูโรโซนและสหรัฐฯ ซึ่งมีความสำคัญต่อมุมมองของตลาด เราจะได้ยินถ้อยแถลงจากเจ้าหน้าที่ของธนาคารกลางยุโรป...

