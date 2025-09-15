อ่านเพิ่มเติม

Bitcoin พยายามรักษาขาขึ้นท่ามกลางเงินไหลเข้ากองทุน ETF 📈

15 กันยายน 2025

Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...

หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

บริษัทแห่งสัปดาห์ – Hewlett Packard Enterprise

12 กันยายน 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...

15 พฤษภาคม 2025
13:48

ข่าวเด่น:เงินเฟ้อฝรั่งเศสสูงกว่าคาดการณ์ 🇫🇷 แต่ดัชนี FRA40 เคลื่อนไหวจำกัด

เวลา 07:45 น. BST, ฝรั่งเศส – ข้อมูลเงินเฟ้อประจำเดือนเมษายน: ดัชนี HICP รายปี (YoY): จริง 0.9%; คาดการณ์ 0.8%; ก่อนหน้า 0.9% ดัชนี...
13:33

ข่าวเด่น:ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสวิตเซอร์แลนด์ลดลงต่อเนื่องในเดือนเมษายน 📉 USDCHF ขยายการปรับตัวลง

เวลา 07:30 น. BST, สวิตเซอร์แลนด์ – ข้อมูลเงินเฟ้อประจำเดือนเมษายน: ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) รายเดือน (MoM): จริง 0.1%; คาดการณ์ 0.2%; ก่อนหน้า...
13:02

ข่าวเด่น: ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของสหราชอาณาจักรออกมาสูงกว่าที่คาดเล็กน้อย 📈 ค่าเงิน GBPUSD ขยับขึ้นเล็กน้อย

เวลา 07:00 น. BST, สหราชอาณาจักร - ข้อมูล GDP: GDP ไตรมาส 1 (QoQ): จริง 0.7%; คาดการณ์ 0.6%; ก่อนหน้า 0.1% GDP ไตรมาส 1 (YoY): จริง 1.3%;...
14 พฤษภาคม 2025
01:08

ข่าวเด่นวันนี้: ก๊าซธรรมชาติและทองคำปรับตัวลดลง ขณะที่ดัชนี US100 ปรับตัวขึ้นมากที่สุดในวอลล์สตรีท

ดัชนียุโรป รวมถึง DAX และ FTSE ปิดตลาดในแดนลบเล็กน้อย บรรยากาศในตลาดหลักทรัพย์วอร์ซอก็อ่อนแรงเช่นกัน แต่ดัชนี WIG20 ลดลงเพียง 0.6% และยังคงเคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุดในรอบท้องถิ่น ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ...
23:43

เจฟเฟอร์สัน จากเฟด แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจสหรัฐฯ💵

ดอลลาร์สหรัฐฯ เคลื่อนไหวในกรอบแคบวันนี้ แต่ยังคงมีสมาชิกของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) หลายคนออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจและนโยบายการเงินของสหรัฐฯ...
21:33

ข่าวเด่น:สต๊อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ (EIA) เพิ่มขึ้น ขณะที่สต๊อกน้ำมันเบนซินลดลง📊 ราคาน้ำมันขยับขึ้นเล็กน้อย

สต๊อกน้ำมันดิบ (EIA): เพิ่มขึ้น 3.454 ล้านบาร์เรล (คาดการณ์ -2.209 ล้าน, ครั้งก่อน -2.032 ล้าน) สต๊อกน้ำมันเบนซิน (EIA): ลดลง 1.022 ล้านบาร์เรล (คาดการณ์...
21:27

หุ้น Super Micro Computer พุ่งแรงจากข้อตกลง 20,000 ล้านดอลลาร์กับซาอุฯ และการวิเคราะห์เชิงบวกจากนักวิเคราะห์

หุ้น Super Micro Computer (SMCI.US) พุ่งขึ้น 15% แตะระดับ 44.7 ดอลลาร์ สานต่อแรงบวกจากวันอังคารที่พุ่งขึ้น 16% หลังมีข่าวเชิงบวกต่อเนื่องเกี่ยวกับผู้ผลิตเซิร์ฟเวอร์...
20:50

ตลาดหุ้นสหรัฐเปิด: ดัชนีสหรัฐเคลื่อนไหวในกรอบแคบหลังการปรับขึ้นล่าสุด ขณะที่ SMCI เดินหน้าทำกำไรต่อเนื่อง

หุ้น Super Micro Computer พุ่งขึ้นอีก 15% ต่อเนื่องจากแรงซื้อเมื่อวันอังคารที่ปรับขึ้นถึง 16% หลังจาก DataVolt บริษัทด้านศูนย์ข้อมูลในซาอุดีอาระเบีย...
20:17

AMD อนุมัติแผนซื้อหุ้นคืนมูลค่า 6 พันล้านดอลลาร์ หุ้นพุ่งกว่า 5% 📈

หุ้น AMD (AMD.US) พุ่งขึ้นกว่า 5% ก่อนตลาดหุ้นสหรัฐเปิดทำการ หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐอเมริกา สามารถตกลงรับคำมั่นสัญญาการลงทุนรวมมูลค่า...
19:47

กลุ่มเซมิคอนดักเตอร์และ AI เดินหน้าต่อเนื่อง; หุ้น Nvidia พุ่งขึ้นอีก 3% 📈

หุ้นกลุ่ม AI และเซมิคอนดักเตอร์ปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญก่อนตลาดหุ้นวอลล์สตรีทเปิดทำการ โดยต่อเนื่องจากการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งหลังจากที่ตลาดหุ้นทั่วไปร่วงลงก่อนหน้านี้...
19:05

ข่าวเด่น: Trump signals news on Russia-Ukraine probable today 🚩DE40 muted

ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ส่งสัญญาณว่าอาจมีข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์รัสเซีย-ยูเครนในวันนี้ อย่างไรก็ตาม การตอบสนองของตลาดหุ้นยุโรปและราคาน้ำมันยังไม่ค่อยมีความเคลื่อนไหว...
18:35

กูลส์บี (Goolsbee) แห่งเฟดส่งสัญญาณโหมด 'รอดูสถานการณ์' 🗽 ขาย VIX ต่อเนื่อง

Austan Goolsbee สมาชิกคณะกรรมการธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์นโยบายการเงินในปัจจุบันของสหรัฐฯ โดยมีถ้อยแถลงสำคัญดังนี้ ซึ่งสะท้อนว่า...
15:13

ตลาดเด่นวันนี้ - US500 (14.05.2025)

ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ฟื้นตัวเกือบเต็มที่จากการปรับฐานที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของสงครามการค้าภายใต้ยุคของโดนัลด์ ทรัมป์ แม้การเจรจาการค้าล่าสุดจะยังไม่จบด้วยข้อตกลงอย่างเป็นทางการ...
12:45

ปฏิทินเศรษฐกิจ: จับตาข้อมูล CPI จากเยอรมนีและสเปน พร้อมถ้อยแถลงจากกรรมการ FOMC🔎📄

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้เบาบางเป็นพิเศษ โดยไม่มีการประกาศข้อมูลสำคัญจากฝั่งสหรัฐฯ ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อตลาดการเงินโลก อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังคงจับตาถ้อยแถลงจากเจ้าหน้าที่เฟดหลายคน...
12:35

สรุปข่าวเช้า (14.05.2025)

ตลาดหุ้นทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกำลังเคลื่อนไหวแบบผสมผสาน ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และออสเตรเลียปรับตัวลดลงเล็กน้อย ขณะที่ดัชนีจีนปรับตัวเพิ่มขึ้นจากความสัมพันธ์จีน–สหรัฐฯ...
13 พฤษภาคม 2025
00:47

ข่าวเด่นวันนี้: การลงทุนจากซาอุดิอาระเบียในสหรัฐฯ สูงเป็นประวัติการณ์ จุดประกายแรงซื้อในวอลล์สตรีท 📄

วอลล์สตรีทยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง โดยได้รับแรงหนุนจากข่าวการลงทุนขนาดใหญ่ของซาอุดิอาระเบียในสหรัฐฯ ซึ่งมูลค่าการลงทุนทั้งหมดคาดว่าจะสูงถึง 600,000...
23:16

ซาอุดิอาระเบียเตรียมซื้อชิป Blackwell จาก Nvidia หลายแสนชิ้น หุ้นพุ่งขึ้น 6% 📌🖋️

    Nvidia จะจัดส่งชิป Blackwell จำนวน 18,000 ชิ้นให้กับบริษัท Humain เพื่อใช้ในศูนย์ข้อมูลขนาด 500 เมกะวัตต์แห่งเดียว โดยแผนการขยายในอนาคตคาดว่าจะเพิ่มจำนวนเป็น...

