ข่าวเด่น:เงินเฟ้อฝรั่งเศสสูงกว่าคาดการณ์ 🇫🇷 แต่ดัชนี FRA40 เคลื่อนไหวจำกัด
เวลา 07:45 น. BST, ฝรั่งเศส – ข้อมูลเงินเฟ้อประจำเดือนเมษายน: ดัชนี HICP รายปี (YoY): จริง 0.9%; คาดการณ์ 0.8%; ก่อนหน้า 0.9% ดัชนี...
ข่าวในตลาดฟอเร็ก
Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...
เวลา 07:30 น. BST, สวิตเซอร์แลนด์ – ข้อมูลเงินเฟ้อประจำเดือนเมษายน: ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) รายเดือน (MoM): จริง 0.1%; คาดการณ์ 0.2%; ก่อนหน้า...
เวลา 07:00 น. BST, สหราชอาณาจักร - ข้อมูล GDP: GDP ไตรมาส 1 (QoQ): จริง 0.7%; คาดการณ์ 0.6%; ก่อนหน้า 0.1% GDP ไตรมาส 1 (YoY): จริง 1.3%;...
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ชะงัก หลังแรงหนุนจากข่าวการเจรจาสหรัฐ-จีนเริ่มจางลง และความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อกลับมาอีกครั้ง (S&P500: +0.1%, Nasdaq: +0.7%,...
ดัชนียุโรป รวมถึง DAX และ FTSE ปิดตลาดในแดนลบเล็กน้อย บรรยากาศในตลาดหลักทรัพย์วอร์ซอก็อ่อนแรงเช่นกัน แต่ดัชนี WIG20 ลดลงเพียง 0.6% และยังคงเคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุดในรอบท้องถิ่น ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ...
ดอลลาร์สหรัฐฯ เคลื่อนไหวในกรอบแคบวันนี้ แต่ยังคงมีสมาชิกของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) หลายคนออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจและนโยบายการเงินของสหรัฐฯ...
สต๊อกน้ำมันดิบ (EIA): เพิ่มขึ้น 3.454 ล้านบาร์เรล (คาดการณ์ -2.209 ล้าน, ครั้งก่อน -2.032 ล้าน) สต๊อกน้ำมันเบนซิน (EIA): ลดลง 1.022 ล้านบาร์เรล (คาดการณ์...
หุ้น Super Micro Computer (SMCI.US) พุ่งขึ้น 15% แตะระดับ 44.7 ดอลลาร์ สานต่อแรงบวกจากวันอังคารที่พุ่งขึ้น 16% หลังมีข่าวเชิงบวกต่อเนื่องเกี่ยวกับผู้ผลิตเซิร์ฟเวอร์...
หุ้น Super Micro Computer พุ่งขึ้นอีก 15% ต่อเนื่องจากแรงซื้อเมื่อวันอังคารที่ปรับขึ้นถึง 16% หลังจาก DataVolt บริษัทด้านศูนย์ข้อมูลในซาอุดีอาระเบีย...
หุ้น AMD (AMD.US) พุ่งขึ้นกว่า 5% ก่อนตลาดหุ้นสหรัฐเปิดทำการ หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐอเมริกา สามารถตกลงรับคำมั่นสัญญาการลงทุนรวมมูลค่า...
แรงกดดันต่อราคาทองคำ (GOLD) ยังคงมีอยู่ เนื่องจากความต้องการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเพิ่มขึ้น ความตึงเครียดทางการค้าผ่อนคลายลง และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ...
หุ้นกลุ่ม AI และเซมิคอนดักเตอร์ปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญก่อนตลาดหุ้นวอลล์สตรีทเปิดทำการ โดยต่อเนื่องจากการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งหลังจากที่ตลาดหุ้นทั่วไปร่วงลงก่อนหน้านี้...
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ส่งสัญญาณว่าอาจมีข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์รัสเซีย-ยูเครนในวันนี้ อย่างไรก็ตาม การตอบสนองของตลาดหุ้นยุโรปและราคาน้ำมันยังไม่ค่อยมีความเคลื่อนไหว...
Austan Goolsbee สมาชิกคณะกรรมการธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์นโยบายการเงินในปัจจุบันของสหรัฐฯ โดยมีถ้อยแถลงสำคัญดังนี้ ซึ่งสะท้อนว่า...
ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ฟื้นตัวเกือบเต็มที่จากการปรับฐานที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของสงครามการค้าภายใต้ยุคของโดนัลด์ ทรัมป์ แม้การเจรจาการค้าล่าสุดจะยังไม่จบด้วยข้อตกลงอย่างเป็นทางการ...
07:00 น. (เวลา BST) – เยอรมนี: รายงานเงินเฟ้อเดือนเมษายน HICP รายปี: 2.2% (ตามคาด); ก่อนหน้า 2.3% HICP รายเดือน: 0.5% (ตามคาด);...
ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้เบาบางเป็นพิเศษ โดยไม่มีการประกาศข้อมูลสำคัญจากฝั่งสหรัฐฯ ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อตลาดการเงินโลก อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังคงจับตาถ้อยแถลงจากเจ้าหน้าที่เฟดหลายคน...
ตลาดหุ้นทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกำลังเคลื่อนไหวแบบผสมผสาน ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และออสเตรเลียปรับตัวลดลงเล็กน้อย ขณะที่ดัชนีจีนปรับตัวเพิ่มขึ้นจากความสัมพันธ์จีน–สหรัฐฯ...
วอลล์สตรีทยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง โดยได้รับแรงหนุนจากข่าวการลงทุนขนาดใหญ่ของซาอุดิอาระเบียในสหรัฐฯ ซึ่งมูลค่าการลงทุนทั้งหมดคาดว่าจะสูงถึง 600,000...
Nvidia จะจัดส่งชิป Blackwell จำนวน 18,000 ชิ้นให้กับบริษัท Humain เพื่อใช้ในศูนย์ข้อมูลขนาด 500 เมกะวัตต์แห่งเดียว โดยแผนการขยายในอนาคตคาดว่าจะเพิ่มจำนวนเป็น...
