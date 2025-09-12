อ่านเพิ่มเติม

หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

บริษัทแห่งสัปดาห์ – Hewlett Packard Enterprise

12 กันยายน 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...

Fed at a Crossroads – วิเคราะห์ตัวเลข CPI วันนี้กับเศรษฐกิจสหรัฐฯ 🏛️⚔️

12 กันยายน 2025

สหรัฐฯ – CPI สิงหาคม: เงินเฟ้อสูงเล็กน้อย แต่การยื่นขอสวัสดิการว่างงานฟื้นตัวแรง ภาพรวมตัวเลข: CPI YoY: 2.9% จาก 2.7% Core CPI YoY: 3.1% CPI รายเดือน: 0.4% MoM (คาด 0.3%) – เพิ่มขึ้นสองเท่าจากกรกฎาคม Core CPI รายเดือน: 0.3% MoM ตามคาด ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์:...

3 กันยายน 2025
16:57

น้ำมันดิบ WTI อ่อนตัว ขณะที่ OPEC อาจพิจารณาเพิ่มกำลังการผลิตเพิ่มเติม

OPEC อาจพิจารณาเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมัน ตามแหล่งข่าวนิรนามที่ Reuters อ้างเมื่อวันอาทิตย์ OPEC อาจตัดสินใจเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันอีกครั้ง ทั้งที่เดิม...
16:55

เงินเฟ้อ PPI ยูโรโซนออกมาสูงกว่าคาด ค่าเงินยูโรแข็งค่าเมื่อเทียบดอลลาร์ (EURUSD ขยับขึ้น)

ยูโรโซน – ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนก.ค. PPI (M/M): +0.4% (คาด +0.1%; ก่อนหน้า +0.8%) PPI (Y/Y): +0.2% (คาด +0.1%; ก่อนหน้า +0.6%) รายงาน...
15:14

Economic calendar: Services PMI in Europe; JOLTS in the US (03.09.2025)

📊 โฟกัสตลาดวันนี้ – 03.09.2025 ความปั่นป่วนรอบ ภาษีของ Donald Trump ถูกพักไว้ก่อน นักลงทุนหันไปจับตา คำตัดสินศาลสูงสุด รวมถึง ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญทั้งยุโรปและสหรัฐฯ 🌍...
10:19

หุ้น InPost ร่วง หลังประกาศผลประกอบการล่าสุดท่ามกลางข้อพิพาทกับ Allegro

หุ้น InPost ร่วง หลังรายงานผลประกอบการไตรมาส 2/2025 ไม่เป็นไปตามคาด นักลงทุนมีปฏิกิริยา ผสม ภาพรวมผลประกอบการ Q2 2025: กำไรสุทธิ: 254 ล้าน...
10:13

US100 ร่วงเกือบ 2% 💡 DE40 หลุด EMA 100 วัน

ดัชนีหุ้นร่วงแรงวันนี้ US100 ร่วงเกือบ 2% กำลังทดสอบ EMA 50 วัน โดยแรงขายชัดเจนในกลุ่มเทคโนโลยี ขณะเดียวกัน DE40 หลุด EMA 100 วัน ในเยอรมนี ซึ่งอาจส่งสัญญาณการปรับฐานต่อเนื่องในระยะกลาง แรงขายรอบนี้สะท้อน...
09:28

PepsiCo พุ่ง 3% หลัง Elliot เผยถือหุ้น $4B 📈

หุ้น PepsiCo (PEP.US) ดีดตัวขึ้นกว่า 3% หลังจากมีรายงานว่า Elliott Management เปิดเผยการถือหุ้นมูลค่า 4 พันล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม หลังเปิดตลาดวอลล์สตรีทพบแรงขายทำกำไร...
09:26

VIX พุ่ง 9% ความกังวลกลับสู่วอลล์สตรีท 📌 Nvidia ร่วง 3.5%

ดัชนีฟิวเจอร์สความผันผวน CBOE VIX พุ่งเกือบ 9% สะท้อนบรรยากาศความกลัวกลับสู่วอลล์สตรีท หลังตลาดหุ้นสหรัฐถูกกดดันจาก อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้น ความกังวลเรื่องกำไรบริษัท...
09:24

กาแฟร่วง 2% จากจุดสูงสุดล่าสุด 📌

ฟิวเจอร์สกาแฟ อาราบิก้า (COFFEE) ร่วงกว่า 2% บนตลาด ICE กลับเข้าสู่แรงกดดันขาลง หลังจากราคาทะลุระดับ 380 ได้เพียงชั่วคราว แม้ว่า สต็อกกาแฟโลกยังอยู่ในระดับต่ำ...
08:53

GOLD ทำจุดสูงสุดใหม่

ดัชนีหุ้นสหรัฐ ปรับตัวลง ในวันอังคาร ขยายการปรับฐาน Nasdaq 100 ร่วงกว่า 1.2% และ S&P 500 ลดลงเกือบ 1.1% เกือบทุกกลุ่มอุตสาหกรรมปิดลบ โดยกลุ่มซอฟต์แวร์และเซมิคอนดักเตอร์ได้รับแรงกดดันมากที่สุด อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ...
1 กันยายน 2025
29 สิงหาคม 2025
16:14

ปฏิทินเศรษฐกิจ - ตลาดจับตา เงินเฟ้อ PCE สิ้นเดือน

การประกาศข้อมูลที่สำคัญที่สุดในวันนี้ คือรายงาน เงินเฟ้อจากการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐฯ ซึ่งถือเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางสหรัฐ...

