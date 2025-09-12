น้ำมันดิบ WTI อ่อนตัว ขณะที่ OPEC อาจพิจารณาเพิ่มกำลังการผลิตเพิ่มเติม
OPEC อาจพิจารณาเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมัน ตามแหล่งข่าวนิรนามที่ Reuters อ้างเมื่อวันอาทิตย์ OPEC อาจตัดสินใจเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันอีกครั้ง ทั้งที่เดิม...
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...
สหรัฐฯ – CPI สิงหาคม: เงินเฟ้อสูงเล็กน้อย แต่การยื่นขอสวัสดิการว่างงานฟื้นตัวแรง ภาพรวมตัวเลข: CPI YoY: 2.9% จาก 2.7% Core CPI YoY: 3.1% CPI รายเดือน: 0.4% MoM (คาด 0.3%) – เพิ่มขึ้นสองเท่าจากกรกฎาคม Core CPI รายเดือน: 0.3% MoM ตามคาด ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์:...
ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่านำตลาดหลัก เทียบดอลลาร์สหรัฐ (AUDUSD +0.15%) การดีดตัวเริ่มขึ้นหลังจากแรงขายในตลาดพันธบัตรสหรัฐ โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ...
ยูโรโซน – ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนก.ค. PPI (M/M): +0.4% (คาด +0.1%; ก่อนหน้า +0.8%) PPI (Y/Y): +0.2% (คาด +0.1%; ก่อนหน้า +0.6%) รายงาน...
Devon Energy (DVN.US) – การวิเคราะห์ทางเทคนิค ราคาหุ้นของ Devon Energy อยู่ในแนวโน้มขาลดมาตั้งแต่กลางเดือนเมษายน 2024 อย่างไรก็ตาม หากพิจารณากราฟรายวัน...
อัปเดตข้อมูล PMI ยุโรป (ส.ค.) 🇫🇷 ฝรั่งเศส HCOB Services PMI: 49.8 (คาด 49.7; ก่อนหน้า 48.5) HCOB Composite PMI: 49.8 (คาด 49.8; ก่อนหน้า...
📊 โฟกัสตลาดวันนี้ – 03.09.2025 ความปั่นป่วนรอบ ภาษีของ Donald Trump ถูกพักไว้ก่อน นักลงทุนหันไปจับตา คำตัดสินศาลสูงสุด รวมถึง ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญทั้งยุโรปและสหรัฐฯ 🌍...
หุ้น Wall Street: ปิดลบเมื่อคืนที่ผ่านมา ท่ามกลางความกังวลเรื่องความไม่แน่นอนด้านการค้าและรายงาน ISM ภาคการผลิตที่ต่ำกว่าคาด Futures คาดว่าวันนี้ยังมีแนวโน้มกดดันต่อ...
หุ้น InPost ร่วง หลังรายงานผลประกอบการไตรมาส 2/2025 ไม่เป็นไปตามคาด นักลงทุนมีปฏิกิริยา ผสม ภาพรวมผลประกอบการ Q2 2025: กำไรสุทธิ: 254 ล้าน...
ดัชนีหุ้นร่วงแรงวันนี้ US100 ร่วงเกือบ 2% กำลังทดสอบ EMA 50 วัน โดยแรงขายชัดเจนในกลุ่มเทคโนโลยี ขณะเดียวกัน DE40 หลุด EMA 100 วัน ในเยอรมนี ซึ่งอาจส่งสัญญาณการปรับฐานต่อเนื่องในระยะกลาง แรงขายรอบนี้สะท้อน...
ฟิวเจอร์ส ก๊าซธรรมชาติ Henry Hub (NATGAS) ร่วงกว่า 3% วันนี้ ถูกกดดันจาก ระดับการผลิตสูง และ พยากรณ์อากาศเย็นขึ้น ในสหรัฐฯ ช่วงฤดูกาลปกติแสดงให้เห็นว่า...
ดัชนี ISM Manufacturing PMI สหรัฐฯ เดือนสิงหาคมอยู่ที่ 48.7 (คาดการณ์ 49; ครั้งก่อน 48.0) New Orders: 51.4 (คาดการณ์ 48; ครั้งก่อน 47.1) Employment:...
หุ้น PepsiCo (PEP.US) ดีดตัวขึ้นกว่า 3% หลังจากมีรายงานว่า Elliott Management เปิดเผยการถือหุ้นมูลค่า 4 พันล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม หลังเปิดตลาดวอลล์สตรีทพบแรงขายทำกำไร...
ดัชนีฟิวเจอร์สความผันผวน CBOE VIX พุ่งเกือบ 9% สะท้อนบรรยากาศความกลัวกลับสู่วอลล์สตรีท หลังตลาดหุ้นสหรัฐถูกกดดันจาก อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้น ความกังวลเรื่องกำไรบริษัท...
ฟิวเจอร์สกาแฟ อาราบิก้า (COFFEE) ร่วงกว่า 2% บนตลาด ICE กลับเข้าสู่แรงกดดันขาลง หลังจากราคาทะลุระดับ 380 ได้เพียงชั่วคราว แม้ว่า สต็อกกาแฟโลกยังอยู่ในระดับต่ำ...
ดัชนีหุ้นสหรัฐ ปรับตัวลง ในวันอังคาร ขยายการปรับฐาน Nasdaq 100 ร่วงกว่า 1.2% และ S&P 500 ลดลงเกือบ 1.1% เกือบทุกกลุ่มอุตสาหกรรมปิดลบ โดยกลุ่มซอฟต์แวร์และเซมิคอนดักเตอร์ได้รับแรงกดดันมากที่สุด อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ...
การประกาศข้อมูลที่สำคัญที่สุดในวันนี้ คือรายงาน เงินเฟ้อจากการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐฯ ซึ่งถือเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางสหรัฐ...
สหรัฐฯ ดัชนีหลักปิดบวกเมื่อคืนนี้: S&P 500 +0.32%, Nasdaq +0.53% อย่างไรก็ตาม สัญญาล่วงหน้าบ่งชี้การอ่อนตัว: US500 -0.07%, US100 -0.15% หุ้น...
