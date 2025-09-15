Coinbase เข้าร่วมดัชนี S&P 500: จุดเริ่มต้นบทใหม่ของบริษัท และหมุดหมายสำคัญของตลาดคริปโต
Coinbase Global แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ เตรียมเข้าร่วมดัชนี S&P 500 ก่อนเปิดตลาดในวันที่ 19 พฤษภาคม 2025 โดยจะเข้ามาแทนที่ Discover...
ข่าวในตลาดฟอเร็ก
Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...
เพิ่มเติม
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
เพิ่มเติม
Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...
เพิ่มเติม
Coinbase Global แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ เตรียมเข้าร่วมดัชนี S&P 500 ก่อนเปิดตลาดในวันที่ 19 พฤษภาคม 2025 โดยจะเข้ามาแทนที่ Discover...
ดัชนีของ Wall Street กำลังพยายามขยายการขึ้นต่อจากรายงานเงินเฟ้อที่ต่ำกว่าคาด ในเวลาที่เผยแพร่ข้อมูล ดัชนี US500 เพิ่มขึ้น 0.42%, US100 เพิ่มขึ้น 0.92%,...
ตามรายงานจากกระทรวงการคลังจีน ประเทศจีนจะยกเลิกภาษีเพิ่มเติมที่ได้มีการกำหนดขึ้นกับสินค้าจากสหรัฐฯ ภายใต้การดำเนินการสองรอบล่าสุด กระทรวงจะลดอัตราภาษีจาก...
น้ำมัน: ราคาน้ำมันยังคงฟื้นตัวจากการขาดทุนหลังจากที่จีนและสหรัฐฯ บรรลุข้อตกลงในการลดภาษีสำคัญๆ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม ราคาน้ำมันได้ฟื้นตัวขึ้นมากกว่า...
นักเทรดยังคงเดิมพันการลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ครั้งแรกในเดือนกันยายน และครั้งที่สองในเดือนตุลาคม นักเทรดยังคงวางเดิมพันว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยของ...
ข้อมูล CPI วันนี้จากสหรัฐฯ ที่จะเผยแพร่ในเวลา 2:30 PM เป็นรายงานทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดในสัปดาห์นี้ ก่อนการเปิดเผยตัวเลข ค่าเงินดอลลาร์และดัชนี Wall...
หุ้นของ Coinbase (COIN.US) หนึ่งในแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตเคอร์เรนซีที่ใหญ่ที่สุด พุ่งขึ้นกว่า 9% ก่อนเปิดตลาดในวันนี้ หลังจากมีการประกาศว่า บริษัทจะถูกบรรจุเข้าสู่ดัชนี...
หุ้นของ SBB Norden (SBBB.SE) ยักษ์ใหญ่อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ในสแกนดิเนเวีย พุ่งขึ้นเกือบ 24% ในวันนี้ หลังจากบริษัทที่มีภาระหนี้จำนวนมากประกาศกำไรสุทธิในไตรมาสแรกของปี...
เวลา 10:00 น. (BST) เยอรมนี – ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ZEW ประจำเดือนพฤษภาคม: ตัวเลขจริง: 25.2 | คาดการณ์: 11.3 | ก่อนหน้า: -14 เวลา 10:00...
หุ้น Bayer AG พุ่งขึ้น 11% หลังผลประกอบการไตรมาสแรกดีกว่าคาด หุ้นของ Munich Re ลดลงในไตรมาสแรกเหลือกำไรสุทธิ 1.09 พันล้านยูโร จาก 2.12 พันล้านยูโรในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว หุ้นของ...
ดัชนี Nasdaq 100 ถอยตัวลง 0.5% มาที่ 20,824 จุดในวันอังคาร หลังจากการพุ่งขึ้นอย่างรุนแรง 4.4% ในวันจันทร์ เนื่องจากนักลงทุนรอดูข้อมูลเงินเฟ้อที่สำคัญและทบทวนข้อตกลงการสงบศึกการค้าระหว่างสหรัฐฯ...
07:00 – ข้อมูลตลาดแรงงานสหราชอาณาจักร อัตราการว่างงาน: 4.5% (คาดการณ์ 4.5%, ก่อนหน้า 4.4%) การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานที่ปรับตามฤดูกาล:...
ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้เน้นไปที่ข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ข้อมูลแรงงานของสหราชอาณาจักร และตัวเลขความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของเยอรมนี ตลาดจะจับตาตัวเลข CPI ของสหรัฐฯ...
ตลาดหุ้นเอเชียปรับตัวขึ้น หลังจีน-สหรัฐลดภาษีการค้า ตลาดหุ้นเอเชียปรับตัวเพิ่มขึ้นจากข่าวการผ่อนคลายภาษีการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน โดยดัชนี Nikkei 225...
ดัชนีหุ้นอเมริกันปรับตัวขึ้นในวันนี้ ท่ามกลางกระแสความสัมพันธ์ที่ผ่อนคลายระหว่างสหรัฐฯ กับจีน โดยดัชนี S&P 500 หลักพุ่งขึ้นกว่า 3% ทะลุระดับ 5,800...
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ลงนามในคำสั่งบริหารใหม่ในวันนี้ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดราคายาให้สอดคล้องกับราคาที่ประเทศอื่น ๆ จ่าย ทรัมป์เคยประกาศมาก่อนหน้านี้ว่าเขาตั้งใจจะแก้ไขสถานการณ์ในตลาดยาในสหรัฐฯ...
Credit Agricole ได้ออกคำแนะนำสำหรับคู่สกุลเงิน USDCAD ธนาคารแนะนำให้เปิดสถานะ Long (ซื้อ) สำหรับคู่เงินนี้ โดยมีระดับราคาดังต่อไปนี้: จุดเข้า...
Credit Agricole ได้ออกคำแนะนำสำหรับคู่สกุลเงิน USDCHF ธนาคารแนะนำให้เปิดสถานะ Long (ซื้อ) สำหรับคู่เงินนี้ โดยมีระดับราคาดังต่อไปนี้: จุดเข้า...
ตลาดสหรัฐฯ เปิดเซสชันวันจันทร์ในแดนบวก เนื่องจากอารมณ์ตลาดวอลล์สตรีทได้รับการเสริมแรงจากการผ่อนคลายความตึงเครียดเรื่องภาษีระหว่างสหรัฐฯ และจีน หุ้นยังตอบสนองต่อข่าวสารจากบริษัทต่างๆ...
ประเทศที่คุณเลือกไม่ได้รับการให้บริการ โปรดเลือกประเทศอื่น
การเปลี่ยนภาษามีผลกับการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานควบคุม