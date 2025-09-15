อ่านเพิ่มเติม

Bitcoin พยายามรักษาขาขึ้นท่ามกลางเงินไหลเข้ากองทุน ETF 📈

15 กันยายน 2025

Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...

หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

บริษัทแห่งสัปดาห์ – Hewlett Packard Enterprise

12 กันยายน 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...

13 พฤษภาคม 2025
22:41

Coinbase เข้าร่วมดัชนี S&P 500: จุดเริ่มต้นบทใหม่ของบริษัท และหมุดหมายสำคัญของตลาดคริปโต

Coinbase Global แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ เตรียมเข้าร่วมดัชนี S&P 500 ก่อนเปิดตลาดในวันที่ 19 พฤษภาคม 2025 โดยจะเข้ามาแทนที่ Discover...
21:09

US100 พุ่งขึ้น 1% สู่ระดับสูงสุดตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 📈

ตามรายงานจากกระทรวงการคลังจีน ประเทศจีนจะยกเลิกภาษีเพิ่มเติมที่ได้มีการกำหนดขึ้นกับสินค้าจากสหรัฐฯ ภายใต้การดำเนินการสองรอบล่าสุด กระทรวงจะลดอัตราภาษีจาก...
21:00

Commodity wrap - OIL.WTI, Natgas, Cocoa, Wheat (13.05.2025)

น้ำมัน: ราคาน้ำมันยังคงฟื้นตัวจากการขาดทุนหลังจากที่จีนและสหรัฐฯ บรรลุข้อตกลงในการลดภาษีสำคัญๆ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม ราคาน้ำมันได้ฟื้นตัวขึ้นมากกว่า...
19:31

ข่าวเด่น: US CPI ต่ำกว่าคาด, EURUSD ขึ้น 📌

นักเทรดยังคงเดิมพันการลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ครั้งแรกในเดือนกันยายน และครั้งที่สองในเดือนตุลาคม นักเทรดยังคงวางเดิมพันว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยของ...
17:51

US500 ลดลงเล็กน้อยก่อนรายงาน CPI ของสหรัฐฯ 📉

ข้อมูล CPI วันนี้จากสหรัฐฯ ที่จะเผยแพร่ในเวลา 2:30 PM เป็นรายงานทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดในสัปดาห์นี้ ก่อนการเปิดเผยตัวเลข ค่าเงินดอลลาร์และดัชนี Wall...
17:16

Coinbase เตรียมเข้าร่วมดัชนี S&P500 หุ้นพุ่งกว่า 9% 📈

หุ้นของ Coinbase (COIN.US) หนึ่งในแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตเคอร์เรนซีที่ใหญ่ที่สุด พุ่งขึ้นกว่า 9% ก่อนเปิดตลาดในวันนี้ หลังจากมีการประกาศว่า บริษัทจะถูกบรรจุเข้าสู่ดัชนี...
16:42

หุ้น SBB Norden พุ่งขึ้น 24% หลังดีลร่วมกับ Aker📈

หุ้นของ SBB Norden (SBBB.SE) ยักษ์ใหญ่อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ในสแกนดิเนเวีย พุ่งขึ้นเกือบ 24% ในวันนี้ หลังจากบริษัทที่มีภาระหนี้จำนวนมากประกาศกำไรสุทธิในไตรมาสแรกของปี...
15:29

DE40: DAX ถอยตัวหลังทำสถิติสูงสุดใหม่, Bayer ขึ้นหลังรายงานผลประกอบการดี

  หุ้น Bayer AG พุ่งขึ้น 11% หลังผลประกอบการไตรมาสแรกดีกว่าคาด หุ้นของ Munich Re ลดลงในไตรมาสแรกเหลือกำไรสุทธิ 1.09 พันล้านยูโร จาก 2.12 พันล้านยูโรในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว หุ้นของ...
14:00

ตลาดเด่นวันนี้ - US100 (13.05.2025)

ดัชนี Nasdaq 100 ถอยตัวลง 0.5% มาที่ 20,824 จุดในวันอังคาร หลังจากการพุ่งขึ้นอย่างรุนแรง 4.4% ในวันจันทร์ เนื่องจากนักลงทุนรอดูข้อมูลเงินเฟ้อที่สำคัญและทบทวนข้อตกลงการสงบศึกการค้าระหว่างสหรัฐฯ...
13:01

ข่าวเด่น: GBP/USD คงที่หลังข้อมูลตลาดแรงงานสหราชอาณาจักรผสมปนเป

07:00 – ข้อมูลตลาดแรงงานสหราชอาณาจักร อัตราการว่างงาน: 4.5% (คาดการณ์ 4.5%, ก่อนหน้า 4.4%) การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานที่ปรับตามฤดูกาล:...
12:40

ปฏิทินเศรษฐกิจ: เงินเฟ้อสหรัฐฯ – แรงงานอังกฤษ – ความเชื่อมั่นเยอรมัน อยู่ในโฟกัสตลาดวันนี้(14.05.2025)

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้เน้นไปที่ข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ข้อมูลแรงงานของสหราชอาณาจักร และตัวเลขความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของเยอรมนี ตลาดจะจับตาตัวเลข CPI ของสหรัฐฯ...
12 พฤษภาคม 2025
01:09

ข่าวเด่นวันนี้: การผ่อนคลายภาษีศุลกากรหนุนตลาดหุ้นและค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ

ดัชนีหุ้นอเมริกันปรับตัวขึ้นในวันนี้ ท่ามกลางกระแสความสัมพันธ์ที่ผ่อนคลายระหว่างสหรัฐฯ กับจีน โดยดัชนี S&P 500 หลักพุ่งขึ้นกว่า 3% ทะลุระดับ 5,800...
00:46

หุ้นกลุ่มผู้ผลิตยาพุ่งขึ้น แม้คำสั่งบริหารใหม่ของทรัมป์💉

ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ลงนามในคำสั่งบริหารใหม่ในวันนี้ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดราคายาให้สอดคล้องกับราคาที่ประเทศอื่น ๆ จ่าย ทรัมป์เคยประกาศมาก่อนหน้านี้ว่าเขาตั้งใจจะแก้ไขสถานการณ์ในตลาดยาในสหรัฐฯ...
21:07

US OPEN: การเริ่มต้นที่ดีของสัปดาห์ใหม่ที่วอลล์สตรีท 📈

ตลาดสหรัฐฯ เปิดเซสชันวันจันทร์ในแดนบวก เนื่องจากอารมณ์ตลาดวอลล์สตรีทได้รับการเสริมแรงจากการผ่อนคลายความตึงเครียดเรื่องภาษีระหว่างสหรัฐฯ และจีน หุ้นยังตอบสนองต่อข่าวสารจากบริษัทต่างๆ...

