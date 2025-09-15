อ่านเพิ่มเติม

Bitcoin พยายามรักษาขาขึ้นท่ามกลางเงินไหลเข้ากองทุน ETF 📈

15 กันยายน 2025

Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...

หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

บริษัทแห่งสัปดาห์ – Hewlett Packard Enterprise

12 กันยายน 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...

9 พฤษภาคม 2025
8 พฤษภาคม 2025
00:49

ข่าวเด่นวันนี้: ข้อตกลงการค้า จุดกระแสตลาดพุ่ง ทองคำร่วง บิตคอยน์ทะลุ 100,000 ดอลลาร์

หุ้นพุ่งแรงจากข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐฯ–สหราชอาณาจักร โดย S&P 500 เพิ่มขึ้น 1.4% สู่ระดับ 5,686, ดัชนี Dow Jones พุ่งขึ้น 1.4% (มากกว่า 500...
00:35

ราคาทองคำอ่อนตัวลง ขณะที่นักลงทุนหันไปหาสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น📉

หลังจากที่ทรัมป์นำเสนอข้อตกลงการค้ากับสหราชอาณาจักร ตลาดเริ่มแสดงสัญญาณของการเปลี่ยนทิศไปสู่สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น สัญญาทองคำร่วงลง 1.8% ในวันนี้...
21:41

ยอดขายส่งของสหรัฐฯ ต่ำกว่าคาดเล็กน้อย 📊 ดัชนีค่าเงินดอลลาร์ (USDIDX) เคลื่อนไหวใกล้โซน 100

ยอดขายส่งของสหรัฐฯ เดือนเมษายน (MoM) เพิ่มขึ้น 0.6% ต่ำกว่าที่คาดไว้ที่ 0.9% และลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่ 2.4% สต็อกสินค้าขายส่ง (MoM) เพิ่มขึ้น 0.4%...
21:24

Ethereum เพิ่มขึ้น 9.00% กลับสู่การสัมพันธ์เชิงบวกกับ BTC 🔎

Ethereum เพิ่มขึ้นมากกว่า 9% ในวันนี้ และกำลังทดสอบแนวต้านสำคัญที่ระดับ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ การปรับตัวดีขึ้นในตลาดคริปโตเคอเรนซีโดยรวมก็ช่วยฟื้นฟูความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่าง...
21:08

US OPEN: ข้อตกลงสหรัฐ-สหราชอาณาจักรกระตุ้นความหวังในตลาด

รัฐบาลทรัมป์มีแผนที่จะยกเลิกการควบคุมการส่งออกชิป AI ของยุคไบเดน รวมถึง "กฎการกระจาย AI" ซึ่งมีกำหนดจะมีผลในวันที่ 15 พฤษภาคม Warner Bros. Discovery...
16:37

การลงทุนในยูเรเนียม: พลังงานนิวเคลียร์คือคำตอบสำหรับการแก้ปัญหาพลังงานหรือไม่?

หุ่นยนต์จะขับรถให้เราในอนาคตได้หรือไม่? พวกมันจะสามารถทำการผ่าตัดด้วยความแม่นยำสูงได้หรือไม่? โทรศัพท์มือถือ, รถยนต์ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านจะมีความก้าวหน้ามากขึ้นหรือไม่?...
16:02

US100 พุ่งขึ้น 1.3% ท่ามกลางรายงานสื่อเกี่ยวกับแผนการยกเลิกข้อจำกัดการส่งออกชิป AI ของสหรัฐฯ📈

ดัชนี Nasdaq 100 (US100) ฟิวเจอร์สพุ่งขึ้นกว่า 1.3% ทะลุ 20,100 จุด ท่ามกลางความหวังที่เกิดจากรายงานสื่อที่บ่งชี้ว่าทรัมป์เตรียมยกเลิกข้อจำกัดเกี่ยวกับชิป...
14:32

ข่าวเด่น: ธนาคารกลางสวีเดนคงอัตราดอกเบี้ยตามเดิม

ธนาคารกลางสวีเดนคงอัตราดอกเบี้ยที่ 2.25% ขณะค่าเงินโครนยังอ่อนค่าหลังการประกาศ เวลา 07:30 GMT ธนาคารกลางสวีเดน (Riksbank) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่...

