สรุปข่าวเช (09.05.2025)
ความผันผวนของตลาดในช่วงเช้ามีจำกัด ดัชนีในประเทศจีนซื้อขายอยู่ระหว่าง -0.10% ถึง 0.40% ขณะที่ AUS200.cash ของออสเตรเลียดีดตัวขึ้น 0.45% จากข้อมูลการส่งออกของจีนที่แข็งแกร่ง...
ข่าวในตลาดฟอเร็ก
Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...
หุ้นพุ่งแรงจากข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐฯ–สหราชอาณาจักร โดย S&P 500 เพิ่มขึ้น 1.4% สู่ระดับ 5,686, ดัชนี Dow Jones พุ่งขึ้น 1.4% (มากกว่า 500...
หลังจากที่ทรัมป์นำเสนอข้อตกลงการค้ากับสหราชอาณาจักร ตลาดเริ่มแสดงสัญญาณของการเปลี่ยนทิศไปสู่สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น สัญญาทองคำร่วงลง 1.8% ในวันนี้...
ประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยกรอบข้อตกลงการค้าครั้งสำคัญกับสหราชอาณาจักรเมื่อวันพฤหัสบดี ส่งผลให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนปรับตัวดีขึ้น และดัชนี S&P 500...
ยอดขายส่งของสหรัฐฯ เดือนเมษายน (MoM) เพิ่มขึ้น 0.6% ต่ำกว่าที่คาดไว้ที่ 0.9% และลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่ 2.4% สต็อกสินค้าขายส่ง (MoM) เพิ่มขึ้น 0.4%...
การเปลี่ยนแปลงของก๊าซธรรมชาติจาก EIA BCF จริง 104B (คาดการณ์ 101B, ก่อนหน้า 107B)
Ethereum เพิ่มขึ้นมากกว่า 9% ในวันนี้ และกำลังทดสอบแนวต้านสำคัญที่ระดับ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ การปรับตัวดีขึ้นในตลาดคริปโตเคอเรนซีโดยรวมก็ช่วยฟื้นฟูความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่าง...
รัฐบาลทรัมป์มีแผนที่จะยกเลิกการควบคุมการส่งออกชิป AI ของยุคไบเดน รวมถึง "กฎการกระจาย AI" ซึ่งมีกำหนดจะมีผลในวันที่ 15 พฤษภาคม Warner Bros. Discovery...
01:30 PM BST, United States - Employment Data: Nonfarm Productivity (Q1): actual -0.8% vs forecast -0.4% QoQ; previous 1.5% QoQ; Jobless...
The race for Strategic Bitcoin Reserves has begun, and another U.S. state — Arizona — joins the game. Following this news, Bitcoin is gaining...
BoE Interest Rate Decision for May: Actual: 4.25%' forecast 4.25%; previous 4.50%; BoE MPC vote hike for May: Actual:...
Overall market situation: European stock markets are in a bullish mood after the White House boosted sentiment among semiconductor companies. The German...
The Trump token price is up nearly 13% after the U.S. President announced he will soon sign a major “deal” with a key U.S. ally (though he...
หลังจากการประชุมของประธานเฟดเมื่อวานนี้ ความสนใจของนักลงทุนหันไปที่ธนาคารแห่งอังกฤษ (BoE) ซึ่งจะประกาศการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยในเวลา 13:00 น....
หุ่นยนต์จะขับรถให้เราในอนาคตได้หรือไม่? พวกมันจะสามารถทำการผ่าตัดด้วยความแม่นยำสูงได้หรือไม่? โทรศัพท์มือถือ, รถยนต์ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านจะมีความก้าวหน้ามากขึ้นหรือไม่?...
ดัชนี Nasdaq 100 (US100) ฟิวเจอร์สพุ่งขึ้นกว่า 1.3% ทะลุ 20,100 จุด ท่ามกลางความหวังที่เกิดจากรายงานสื่อที่บ่งชี้ว่าทรัมป์เตรียมยกเลิกข้อจำกัดเกี่ยวกับชิป...
โนมูระแนะนำการเปิดสถานะขาย (Short) สำหรับคู่เงิน GBPAUD โนมูระได้ออกคำแนะนำให้เปิดสถานะขาย (short pending) โดยมีเงื่อนไขดังนี้: จุดเข้า (ตลาด):...
นอร์เวย์คงดอกเบี้ยที่ 4.5% ตามคาด ขณะค่าเงิน NOK ชะลอการแข็งค่าหลังประกาศ Source: xStation5
ธนาคารกลางสวีเดนคงอัตราดอกเบี้ยที่ 2.25% ขณะค่าเงินโครนยังอ่อนค่าหลังการประกาศ เวลา 07:30 GMT ธนาคารกลางสวีเดน (Riksbank) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่...
