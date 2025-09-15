อ่านเพิ่มเติม

Bitcoin พยายามรักษาขาขึ้นท่ามกลางเงินไหลเข้ากองทุน ETF 📈

15 กันยายน 2025

Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...

หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

บริษัทแห่งสัปดาห์ – Hewlett Packard Enterprise

12 กันยายน 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...

6 พฤษภาคม 2025
5 พฤษภาคม 2025
00:50

ข่าวเด่นวันนี้: ทองพุ่ง น้ำมันร่วง! วิกฤตการค้า-โอเปกฉุดตลาด

ตลาดถอยหลังหลังจากขาขึ้นประวัติศาสตร์ โดยดัชนี US30 เพิ่มขึ้น 0.26%, US100 ลดลง 0.29%, และ US500 ร่วง 0.2% ซึ่งทำให้การขึ้นติดต่อกันนานที่สุดในรอบเกือบ...
21:41

วอร์เรน บัฟเฟตต์ประกาศออกจากเบิร์กไชร์ แฮธาเวย์ ทำให้หุ้นร่วงหนัก

หุ้นของเบิร์กไชร์ แฮธาเวย์ลดลงเกือบ 6% ในการซื้อขายช่วงเช้า หลังจากการประกาศในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา: ตำนานการลงทุนและนักลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาล วอร์เรน...
20:31

US OPEN: เปิดสัปดาห์ในแดนลบ ขณะนักลงทุนจับตาการประชุมเฟด

หุ้นกลุ่มสื่อปรับตัวลดลงหลังมีข้อเสนอเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีภาพยนตร์นำเข้า Netflix Australia มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก ขณะที่ภาระภาษียังคงอยู่ในระดับต่ำ หุ้น...
18:58

DE40: ความเชื่อมั่นผสมผสานในยุโรป ขณะที่ DAX ใกล้แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์📈

ภาพรวมตลาด: บรรยากาศในตลาดหุ้นยุโรปยังคงผสมผสาน โดยแม้จะมีแรงเคลื่อนไหวของราคา แต่ก็ยังอยู่ในกรอบแคบเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้า ขณะที่ตลาดหุ้นสหราชอาณาจักรปิดทำการในวันนี้...
18:18

หุ้นแห่งเดือน: เกิดอะไรขึ้นกับ Repsol?

  หุ้นของ Repsol ลดลงเกือบ 30% ในปีที่แล้ว สาเหตุหลักมาจากการลดลงอย่างรุนแรงของราคาน้ำมันดิบ แต่ต้องระวัง เนื่องจากมีหลายแนวโน้มที่อาจทำให้ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นอีกในระยะกลาง...
14:55

ตลาดเด่นวันนี้ : AUDUSD (05.05.2025)

เงินดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงแข็งค่าอย่างต่อเนื่องจากช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้ว โดยปรับขึ้นอีก 0.5% กลายเป็นสกุลเงินที่แข็งแกร่งที่สุดในกลุ่ม G10 แม้ว่าเงินดอลลาร์สหรัฐจะเริ่มมีเสถียรภาพแล้วก็ตาม...
14:55

ทรัมป์คาดว่า ข้อตกลงชุดแรกจะลงนามภายใน 3 สัปดาห์ข้างหน้า 📄🖋️

เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ได้ประกาศว่า ข้อตกลงทางการค้าใหม่อาจเปิดเผยภายในหนึ่งถึงสามสัปดาห์ สหรัฐฯ กำลังเจรจากับหลายประเทศ รวมถึงจีน...
13:47

ปฏิทินเศรษฐกิจ:ดัชนีบริการ ISM อยู่ใต้เงาการเจรจาการค้า (05.05.2025)

เนื่องจากวันหยุดราชการในตลาดเอเชียส่วนใหญ่รวมถึงสหราชอาณาจักร การซื้อขายในวันนี้คาดว่าจะมีความผันผวนต่ำ การเจรจาการค้าและข้อตกลงที่อาจเกิดขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์จะยังคงเป็นจุดสนใจหลัก...
13:32

ข่าวเด่น: ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส หลังเงินเฟ้อสวิตเซอร์แลนด์ต่ำกว่าคาด

เวลา 07:30 น. (BST), สวิตเซอร์แลนด์ – ข้อมูลเงินเฟ้อเดือนเมษายน: CPI รายเดือน: ตัวเลขจริง 0.0%; คาดการณ์ 0.2%; ก่อนหน้า 0.0% CPI...
12:56

สรุปข่าวเช้า (05.05.2025)

  ตลาดวอลล์สตรีทพุ่งแรงในวันศุกร์ หลังรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ของสหรัฐออกมาแข็งแกร่ง และมีการแถลงความพร้อมสำหรับการเจรจาการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐ ดัชนีที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ...
2 พฤษภาคม 2025
00:50

ข่าวเด่นวันนี้: ตลาดคึกคัก! ดัชนี US100 กลับขึ้นเหนือ 20,000 จุดอีกครั้ง📈

วอลล์สตรีทปิดสัปดาห์ด้วยการปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง หลังจากข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ออกมาดี และข่าวเกี่ยวกับการเจรจาการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ (S&P...
23:21

ดัชนีหุ้นขยายตัวเพิ่มขึ้น หลังปักกิ่งเสนอความร่วมมือกับสหรัฐฯ ในการแก้ปัญหายาเฟนทานิล💰📄

ปักกิ่งกำลังพิจารณาข้อเสนอความร่วมมือในการควบคุมสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับเฟนทานิล เพื่อคลี่คลายความตึงเครียดกับสหรัฐฯ และเริ่มต้นการเจรจาการค้าอีกครั้ง ความเคลื่อนไหวนี้มีเป้าหมายตอบสนองหนึ่งในข้อร้องเรียนหลักของรัฐบาลทรัมป์ เจ้าหน้าที่จีนกำลังศึกษาว่าสหรัฐฯ...
22:03

สามตลาดที่น่าจับตามองในสัปดาห์หน้า (05.05.2025)

เหตุการณ์สำคัญของสัปดาห์ที่จะถึงนี้คือการตัดสินใจของเฟดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ประเด็นภาษีนำเข้า และ ฤดูกาลรายงานผลประกอบการของบริษัทในวอลล์สตรีท...
21:17

US Open: ตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งหนุนการดำเนินงานของตลาดหุ้น 📈

ดัชนีในวอลล์สตรีทเปิดตัวในเชิงบวก โดยบันทึกการเพิ่มขึ้นที่ 1.30–1.60% ครั้งนี้ แรงผลักดันขาขึ้นมาจากข้อมูลตลาดแรงงานที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม ภาพรวมที่อยู่เบื้องหลังยังคงเป็นผลประกอบการของบริษัทที่แข็งแกร่งซึ่งยังคงมีบทบาทสำคัญ US500 ดัชนี...
19:31

ข่าวเด่น:ค่าเงินยูโรอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์ หลังข้อมูลจ้างงานสหรัฐฯ (NFP) ออกมาดีกว่าคาด📌

เวลา 13:30 น. (BST), สหรัฐอเมริกา – ข้อมูลการจ้างงานเดือนเมษายน: การจ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm Payrolls): ตัวเลขจริง 177,000 ตำแหน่ง;...

