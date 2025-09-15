สรุปข่าวเช้า (06.05.2025)
ตลาดเอเชียปรับตัวขึ้นจากความหวังการเจรจาการค้าสหรัฐฯ-จีน ตลาดหุ้นจีนปรับตัวขึ้นหลังจากวันหยุด โดย ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิต เพิ่มขึ้น 0.8% และ CSI 300...
ข่าวในตลาดฟอเร็ก
Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...
ตลาดถอยหลังหลังจากขาขึ้นประวัติศาสตร์ โดยดัชนี US30 เพิ่มขึ้น 0.26%, US100 ลดลง 0.29%, และ US500 ร่วง 0.2% ซึ่งทำให้การขึ้นติดต่อกันนานที่สุดในรอบเกือบ...
ค่าเงินดอลลาร์เคลื่อนไหวอย่างมีเสถียรภาพในวันจันทร์ หลัง รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ Scott Bessent แถลงแนวนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลทรัมป์ในการประชุม Milken Institute...
หุ้นของเบิร์กไชร์ แฮธาเวย์ลดลงเกือบ 6% ในการซื้อขายช่วงเช้า หลังจากการประกาศในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา: ตำนานการลงทุนและนักลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาล วอร์เรน...
Gold rallied by over 2.5% today, its strongest session since April 21, adding approximately $75 per ounce. This surge marks the sharpest daily increase...
02:45 PM BST, United States - ข้อมูล PMI เดือนเมษายน (ตัวเลขสุดท้าย): S&P Global Composite PMI: 50.6; คาดการณ์ 51.2; ก่อนหน้า 53.5 S&P...
หุ้นกลุ่มสื่อปรับตัวลดลงหลังมีข้อเสนอเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีภาพยนตร์นำเข้า Netflix Australia มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก ขณะที่ภาระภาษียังคงอยู่ในระดับต่ำ หุ้น...
ภาพรวมตลาด: บรรยากาศในตลาดหุ้นยุโรปยังคงผสมผสาน โดยแม้จะมีแรงเคลื่อนไหวของราคา แต่ก็ยังอยู่ในกรอบแคบเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้า ขณะที่ตลาดหุ้นสหราชอาณาจักรปิดทำการในวันนี้...
หุ้นของ Repsol ลดลงเกือบ 30% ในปีที่แล้ว สาเหตุหลักมาจากการลดลงอย่างรุนแรงของราคาน้ำมันดิบ แต่ต้องระวัง เนื่องจากมีหลายแนวโน้มที่อาจทำให้ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นอีกในระยะกลาง...
เงินดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงแข็งค่าอย่างต่อเนื่องจากช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้ว โดยปรับขึ้นอีก 0.5% กลายเป็นสกุลเงินที่แข็งแกร่งที่สุดในกลุ่ม G10 แม้ว่าเงินดอลลาร์สหรัฐจะเริ่มมีเสถียรภาพแล้วก็ตาม...
เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ได้ประกาศว่า ข้อตกลงทางการค้าใหม่อาจเปิดเผยภายในหนึ่งถึงสามสัปดาห์ สหรัฐฯ กำลังเจรจากับหลายประเทศ รวมถึงจีน...
เนื่องจากวันหยุดราชการในตลาดเอเชียส่วนใหญ่รวมถึงสหราชอาณาจักร การซื้อขายในวันนี้คาดว่าจะมีความผันผวนต่ำ การเจรจาการค้าและข้อตกลงที่อาจเกิดขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์จะยังคงเป็นจุดสนใจหลัก...
เวลา 07:30 น. (BST), สวิตเซอร์แลนด์ – ข้อมูลเงินเฟ้อเดือนเมษายน: CPI รายเดือน: ตัวเลขจริง 0.0%; คาดการณ์ 0.2%; ก่อนหน้า 0.0% CPI...
ตลาดวอลล์สตรีทพุ่งแรงในวันศุกร์ หลังรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ของสหรัฐออกมาแข็งแกร่ง และมีการแถลงความพร้อมสำหรับการเจรจาการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐ ดัชนีที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ...
วอลล์สตรีทปิดสัปดาห์ด้วยการปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง หลังจากข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ออกมาดี และข่าวเกี่ยวกับการเจรจาการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ (S&P...
ปักกิ่งกำลังพิจารณาข้อเสนอความร่วมมือในการควบคุมสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับเฟนทานิล เพื่อคลี่คลายความตึงเครียดกับสหรัฐฯ และเริ่มต้นการเจรจาการค้าอีกครั้ง ความเคลื่อนไหวนี้มีเป้าหมายตอบสนองหนึ่งในข้อร้องเรียนหลักของรัฐบาลทรัมป์ เจ้าหน้าที่จีนกำลังศึกษาว่าสหรัฐฯ...
เหตุการณ์สำคัญของสัปดาห์ที่จะถึงนี้คือการตัดสินใจของเฟดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ประเด็นภาษีนำเข้า และ ฤดูกาลรายงานผลประกอบการของบริษัทในวอลล์สตรีท...
ดัชนีในวอลล์สตรีทเปิดตัวในเชิงบวก โดยบันทึกการเพิ่มขึ้นที่ 1.30–1.60% ครั้งนี้ แรงผลักดันขาขึ้นมาจากข้อมูลตลาดแรงงานที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม ภาพรวมที่อยู่เบื้องหลังยังคงเป็นผลประกอบการของบริษัทที่แข็งแกร่งซึ่งยังคงมีบทบาทสำคัญ US500 ดัชนี...
เวลา 13:30 น. (BST), สหรัฐอเมริกา – ข้อมูลการจ้างงานเดือนเมษายน: การจ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm Payrolls): ตัวเลขจริง 177,000 ตำแหน่ง;...
