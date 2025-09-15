อ่านเพิ่มเติม

Bitcoin พยายามรักษาขาขึ้นท่ามกลางเงินไหลเข้ากองทุน ETF 📈

15 กันยายน 2025

Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...

หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

บริษัทแห่งสัปดาห์ – Hewlett Packard Enterprise

12 กันยายน 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...

2 พฤษภาคม 2025
17:31

ดัชนี US100 เพิ่มขึ้น 0.7% ก่อน NFP📈

ตลาดจับตารายงาน NFP ของสหรัฐฯ: ตัวแปรสำคัญปิดสัปดาห์การซื้อขาย การซื้อขายวันสุดท้ายของสัปดาห์แรกในแต่ละเดือนมักจะมาพร้อมกับการประกาศข้อมูลสำคัญจากตลาดแรงงานสหรัฐฯ...
16:01

BREAKING: ดัชนีราคาผู้บริโภคยูโรโซนสูงกว่าคาดเล็กน้อย ค่าเงินยูโรแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์

อัตราเงินเฟ้อเบื้องต้นของยูโรโซน (CPI) รายปี: จริง: 2.2% (คาดการณ์: 2.1%, ก่อนหน้า: 2.2%) รายเดือน (MoM): 0.6% เทียบกับคาดการณ์ 0.5% และเดือนก่อนหน้า...
14:34

DE40: ความเชื่อมั่นเชิงบวกยังคงดำเนินต่อ หลังจีนส่งสัญญาณความเป็นไปได้ในการเจรจาการค้า

RWE AG ได้รับการประเมินในเชิงบวกจาก Redburn ซึ่งเริ่มต้นการวิเคราะห์ด้วยคำแนะนำ “ซื้อ” พร้อมตั้งราคาเป้าหมายที่ 42 ยูโร Deutsche Bank...
13:31

ตลาดเด่นวันนี้ - US100 (02.05.2025)

ดัชนี Nasdaq 100 (US100) ซึ่งเป็นดัชนีที่เน้นกลุ่มเทคโนโลยี มีการปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในวันศุกร์ หลังจากผลประกอบการที่ผสมผสานของยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในวันพฤหัสบดี...
12:51

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ดัชนีราคาผู้บริโภคในยูโรโซนและข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ อยู่ในจุดสนใจ

ปฏิทินเศรษฐกิจประจำวันนี้: ข้อมูลสำคัญและผลกระทบต่อการตลาด ปฏิทินเศรษฐกิจประจำวันนี้เต็มไปด้วยข้อมูลสำคัญที่จะได้รับการจับตามองจากตลาด โดยเฉพาะข้อมูลเงินเฟ้อจากยูโรโซนและรายงาน...
1 พฤษภาคม 2025

