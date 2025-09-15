ดัชนี US100 เพิ่มขึ้น 0.7% ก่อน NFP📈
ตลาดจับตารายงาน NFP ของสหรัฐฯ: ตัวแปรสำคัญปิดสัปดาห์การซื้อขาย การซื้อขายวันสุดท้ายของสัปดาห์แรกในแต่ละเดือนมักจะมาพร้อมกับการประกาศข้อมูลสำคัญจากตลาดแรงงานสหรัฐฯ...
Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...
อัตราเงินเฟ้อเบื้องต้นของยูโรโซน (CPI) รายปี: จริง: 2.2% (คาดการณ์: 2.1%, ก่อนหน้า: 2.2%) รายเดือน (MoM): 0.6% เทียบกับคาดการณ์ 0.5% และเดือนก่อนหน้า...
08:15 น. (BST), สเปน – ข้อมูล PMI เดือนเมษายน: HCOB Spain Manufacturing PMI: ตัวเลขจริง 48.1; คาดการณ์ 50.0; ก่อนหน้า 49.5 08:30 น. (BST),...
RWE AG ได้รับการประเมินในเชิงบวกจาก Redburn ซึ่งเริ่มต้นการวิเคราะห์ด้วยคำแนะนำ “ซื้อ” พร้อมตั้งราคาเป้าหมายที่ 42 ยูโร Deutsche Bank...
ดัชนี Nasdaq 100 (US100) ซึ่งเป็นดัชนีที่เน้นกลุ่มเทคโนโลยี มีการปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในวันศุกร์ หลังจากผลประกอบการที่ผสมผสานของยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในวันพฤหัสบดี...
ปฏิทินเศรษฐกิจประจำวันนี้: ข้อมูลสำคัญและผลกระทบต่อการตลาด ปฏิทินเศรษฐกิจประจำวันนี้เต็มไปด้วยข้อมูลสำคัญที่จะได้รับการจับตามองจากตลาด โดยเฉพาะข้อมูลเงินเฟ้อจากยูโรโซนและรายงาน...
ตลาดเอเชียพุ่งขึ้นหลังจีนแสดงท่าทีเปิดรับการเจรจาการค้ากับสหรัฐฯ ตลาดเอเชียปรับตัวดีขึ้นโดยมีดัชนี Hang Seng ของฮ่องกงพุ่งขึ้น 2.2% นำการเติบโต...
Amazon (AMZN.US) is down 4% in after-hours trading despite beating estimates for Q1 2025 earnings. Investors are mostly concerned by the downbeat guidance...
Recent Big Tech earnings have filled Wall Street with broad optimism. The Nasdaq is up (+2.15%), S&P 500 (+1%), Dow Jones (+0.6%), and Russell...
02:45 PM BST, United States - PMI Data for April: S&P Global Manufacturing PMI: actual 50.2; forecast 50.7; previous 50.2; 03:00...
US indices are opening with modest gains, as market enthusiasm is driven by better-than-expected company earnings. Yesterday, strong reports were released...
01:30 PM BST, United States - Employment Data: Jobless Claims 4-Week Avg.: actual 226.00K; previous 220.50K; Initial Jobless Claims:...
Ukraine signed a mineral agreement with the USA yesterday, April 30, 2025. The document outlines a framework for economic partnership, focusing on Ukraine’s...
Tesla shares have erased earlier losses and are now up 0.70% in premarket trading after the company firmly denied reports that it is searching for a replacement...
Cryptocurrencies continue to rally on a wave of positive news. Bitcoin breaks through 96,000 USD, gaining over 2.00%, following reports that World Liberty...
Meta Platforms (META.US) is up 6.30% in pre-market trading following quarterly earnings release. The company posted a better-than-expected Q1 report and...
The Bank of Japan left the short-term interest rate unchanged at +0.50% during its May 1 meeting but presented clearly more cautious forecasts. In the...
In recent weeks, Bitcoin has recorded impressive gains – since the beginning of April, it has risen by nearly 28% from its local lows. Ethereum has...
The key reports of the day will be the U.S. manufacturing PMI and ISM for April. These publications will be especially worth monitoring in the context...
