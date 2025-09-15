EURGBP - Credit Agricole recommendation (29.04.2025)
Credit Agricole has issued a recommendation for the EURGBP currency pair. Credit Agricole recommends taking a short position on the EURGBP pair on the...
ข่าวในตลาดฟอเร็ก
Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...
เพิ่มเติม
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
เพิ่มเติม
Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...
เพิ่มเติม
Credit Agricole has issued a recommendation for the EURGBP currency pair. Credit Agricole recommends taking a short position on the EURGBP pair on the...
JOLTS March job openings 7.192M vs 7.480M estimate CB Consumer Confidence Report: Average 12-month inflation expectations reached 7% in April—the...
China has waived a 125% tariff on US ethane imports imposed earlier this month, according to two sources familiar with the matter. The move will relieve...
US markets open Tuesday's session lower as sentiment among Big Tech stocks worsens following recent comments from the White House spokesperson on Amazon....
Novo Nordisk (NOVOB.DK) announced a partnership with Hims & Hers (HIMS.US), a telemedicine platform that offers, among other services, the sale of...
General market situation: European indices are gaining during Tuesday's session. The German DAX on the cash market is currently adding 0.6% while...
Coca-Cola (KO.US) reported mixed first-quarter results Tuesday, with earnings slightly exceeding analyst expectations while revenue fell short amid currency...
United Parcel Service Inc. (UPS.US) shares climbed 4.5% in premarket trading Tuesday after the package delivery giant withdrew its full-year financial...
เงินดอลลาร์แคนาดา (CAD) แข็งค่าขึ้นหลังการเลือกตั้งทั่วไปในแคนาดา เงินดอลลาร์แคนาดา (CAD) กลายเป็นหนึ่งในสกุลเงิน G-10 ที่แข็งแกร่งขึ้นในวันนี้ หลังจากการเลือกตั้งทั่วไปในแคนาดาซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่...
Mastercard เปิดตัวกรอบการทำงานระดับโลกสำหรับการทำธุรกรรมด้วย Stablecoin Mastercard ได้เปิดตัวกรอบการทำงานระดับโลกแบบครบวงจรสำหรับการทำธุรกรรมด้วย stablecoin...
07:00 น. (GMT) สเปน — รายงานเงินเฟ้อประจำเดือนเมษายน: Core CPI (YoY): ออกมาที่ 2.4% สูงกว่าครั้งก่อนที่ 2.0% CPI ทั่วไป (YoY): อยู่ที่...
ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้: มีการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญมากขึ้น ตลาดจับตารายงาน JOLTs และผลประกอบการบริษัท วันนี้ในปฏิทินเศรษฐกิจมีการเผยแพร่ข้อมูลที่หลากหลายมากขึ้น...
ผลการเลือกตั้งในแคนาดา — พรรคเสรีนิยมของมาร์ก คาร์นีย์ ชนะการเลือกตั้งในแคนาดา แต่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้เพียงรัฐบาลเสียงข้างน้อย การแข่งขันที่สูสีในช่วงแรกช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์แคนาดา...
ตลาดหุ้นถอยตัวลงหลังจากการปรับตัวขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดย ดัชนี S&P 500 ลดลง 0.6% และ Nasdaq 100 ร่วง 1.1% ยุติการปรับขึ้นต่อเนื่อง 4 วัน เนื่องจากนักลงทุนเตรียมรับมือกับรายงานผลประกอบการสำคัญและข้อมูลเศรษฐกิจ...
Credit Agricole ได้ออกคำแนะนำสำหรับคู่สกุลเงิน AUDUSD Credit Agricole แนะนำให้เปิดสถานะ ขาย (Short Position) สำหรับคู่นี้ โดยมีระดับราคาดังนี้: จุดเข้า...
Bank of America ออกคำแนะนำสำหรับคู่สกุลเงิน EURUSD Bank of America แนะนำให้เปิดสถานะ ซื้อ (Long Position) สำหรับคู่นี้ โดยมีระดับราคาดังนี้: จุดเข้า...
ดัชนีการผลิตของดัลลัส FED ในเดือนเมษายนอยู่ที่ -35.8 เทียบกับ -16.3 ในเดือนมีนาคม ดัชนีเศรษฐกิจลดลง 20 จุด สู่ระดับ -35.8 ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม...
ตลาดสหรัฐฯ เปิดสัปดาห์ด้วยการปรับตัวขึ้นเล็กน้อยหลังจากเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวประกาศว่า พันธมิตรทางธุรกิจหลายรายได้เริ่มเจรจาเกี่ยวกับนโยบายศุลกากร และในสัปดาห์นี้เราคาดว่าจะมีข้อตกลงผูกมัดแรกระหว่างประเทศ ห้านาทีหลังจากเปิดตลาด...
หุ้นของ Domino's Pizza Inc. (DPZ) ลดลง 2.2% ในการซื้อขายก่อนตลาดเปิดในวันจันทร์ หลังจากผลประกอบการไตรมาสแรกของเครือพิซซ่าที่มีทั้งความแข็งแกร่งในตลาดต่างประเทศและความอ่อนแอในตลาดภายในประเทศ Q1...
ประเทศที่คุณเลือกไม่ได้รับการให้บริการ โปรดเลือกประเทศอื่น
การเปลี่ยนภาษามีผลกับการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานควบคุม