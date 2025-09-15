อ่านเพิ่มเติม

Bitcoin พยายามรักษาขาขึ้นท่ามกลางเงินไหลเข้ากองทุน ETF 📈

15 กันยายน 2025

Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...

หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

บริษัทแห่งสัปดาห์ – Hewlett Packard Enterprise

12 กันยายน 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...

29 เมษายน 2025
16:21

ตลาดเด่นวันนี้ - USDCAD - 29/04/2025

เงินดอลลาร์แคนาดา (CAD) แข็งค่าขึ้นหลังการเลือกตั้งทั่วไปในแคนาดา เงินดอลลาร์แคนาดา (CAD) กลายเป็นหนึ่งในสกุลเงิน G-10 ที่แข็งแกร่งขึ้นในวันนี้ หลังจากการเลือกตั้งทั่วไปในแคนาดาซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่...
13:47

ปฏิทินเศรษฐกิจ: รายงาน JOLTs และผลประกอบการบริษัทอยู่ในความสนใจของตลาด🔎🔔

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้: มีการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญมากขึ้น ตลาดจับตารายงาน JOLTs และผลประกอบการบริษัท วันนี้ในปฏิทินเศรษฐกิจมีการเผยแพร่ข้อมูลที่หลากหลายมากขึ้น...
12:41

สรุปข่าวเช้า - 29/04/2025

ผลการเลือกตั้งในแคนาดา — พรรคเสรีนิยมของมาร์ก คาร์นีย์ ชนะการเลือกตั้งในแคนาดา แต่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้เพียงรัฐบาลเสียงข้างน้อย การแข่งขันที่สูสีในช่วงแรกช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์แคนาดา...
28 เมษายน 2025
00:59

ข่าวเด่นวันนี้: วอลล์สตรีทปรับตัวลดลง ท่ามกลางความกังวลด้านการค้าที่ย้อนกลับมาอีกครั้ง ก่อนการประกาศผลประกอบการของบิ๊กเทค

ตลาดหุ้นถอยตัวลงหลังจากการปรับตัวขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดย ดัชนี S&P 500 ลดลง 0.6% และ Nasdaq 100 ร่วง 1.1% ยุติการปรับขึ้นต่อเนื่อง 4 วัน เนื่องจากนักลงทุนเตรียมรับมือกับรายงานผลประกอบการสำคัญและข้อมูลเศรษฐกิจ...
21:34

ข่าวเด่น:คู่เงิน EURUSD ปรับตัวขึ้นหลังข้อมูลการผลิตของดัลลัสต่ำกว่าคาด

ดัชนีการผลิตของดัลลัส FED ในเดือนเมษายนอยู่ที่ -35.8 เทียบกับ -16.3 ในเดือนมีนาคม ดัชนีเศรษฐกิจลดลง 20 จุด สู่ระดับ -35.8 ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม...
20:36

US OPEN:วอลล์สตรีทปรับตัวขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์; Nvidia กำลังเผชิญแรงกดดัน 💡

ตลาดสหรัฐฯ เปิดสัปดาห์ด้วยการปรับตัวขึ้นเล็กน้อยหลังจากเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวประกาศว่า พันธมิตรทางธุรกิจหลายรายได้เริ่มเจรจาเกี่ยวกับนโยบายศุลกากร และในสัปดาห์นี้เราคาดว่าจะมีข้อตกลงผูกมัดแรกระหว่างประเทศ ห้านาทีหลังจากเปิดตลาด...
18:48

หุ้นของ Domino's Pizza ลดลงแม้จะมีผลประกอบการที่ดีเกินคาด

หุ้นของ Domino's Pizza Inc. (DPZ) ลดลง 2.2% ในการซื้อขายก่อนตลาดเปิดในวันจันทร์ หลังจากผลประกอบการไตรมาสแรกของเครือพิซซ่าที่มีทั้งความแข็งแกร่งในตลาดต่างประเทศและความอ่อนแอในตลาดภายในประเทศ Q1...

