อ่านเพิ่มเติม

ข่าวในตลาดฟอเร็ก

Bitcoin พยายามรักษาขาขึ้นท่ามกลางเงินไหลเข้ากองทุน ETF 📈

15 กันยายน 2025

Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...

เพิ่มเติม

หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

เพิ่มเติม

บริษัทแห่งสัปดาห์ – Hewlett Packard Enterprise

12 กันยายน 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...

เพิ่มเติม

28 เมษายน 2025
15:49

ตลาดเด่นวันนี้ - Bitcoin - 28/04/2025

ความเชื่อมั่นเชิงบวกในตลาดคริปโตเคอร์เรนซียังคงต่อเนื่องหลังสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยบิตคอยน์เพิ่มขึ้น 1.10% ในวันนี้ แตะที่ระดับ 94,800 ดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่อีเธอเรียมมีการซื้อขายสูงขึ้น...
13:58

ปฏิทินเศรษฐกิจ: เปิดสัปดาห์ตลาดแรงงานอย่างสงบ 🔎

เราเริ่มต้นสัปดาห์ด้วยบรรยากาศค่อนข้างสงบ ไม่มีรายงานเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญกำหนดเผยแพร่ในวันนี้ อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายสัปดาห์ เราจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับตลาดแรงงานสหรัฐฯ...
25 เมษายน 2025
01:11

ข่าวเด่นวันนี้: วอลล์สตรีทผันผวนหลังทรัมป์ให้สัมภาษณ์ 🚩 บิทคอยน์พุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือน

ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นในระหว่างการซื้อขายวันนี้ แต่ลดลงบางส่วนหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ ออกมาแสดงความคิดเห็น ทรัมป์ระบุว่าจะไม่ลดภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนจนกว่าปักกิ่งจะ...
00:33

สามตลาดที่ควรติดตามในสัปดาห์หน้า - 25/04/2025

สงครามการค้าที่ลดความตึงเครียดลงเป็นปัจจัยหลักในการเคลื่อนไหวของตลาดในสัปดาห์นี้ แม้ว่าความหวังในการบรรลุข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ และจีนจะเป็นเรื่องที่คาดหวังเร็วเกินไป...
22:43

Tesla พุ่งขึ้น 8% หลังจากมีข่าวดีเกี่ยวกับการยกเลิกกฎระเบียบในสหรัฐฯ เกี่ยวกับรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ📈

นักลงทุนใน Tesla (TSLA.US) ต้อนรับข่าวที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ดำเนินการผ่อนคลายกฎระเบียบของรัฐบาลกลางเกี่ยวกับรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติในสหรัฐฯ ด้วยความตื่นเต้น...
22:29

ผลประกอบการของ Intel เกินคาด แต่การคาดการณ์ไม่ดีทำให้หุ้นลดลง 6.5% 📉

หุ้นของ Intel (INTC.US) ลดลง 6.5% เนื่องจากการคาดการณ์ที่อ่อนแอกว่าคาดสำหรับไตรมาส 2 ปี 2025 แม้จะรายงานผลประกอบการและ EPS ที่ดีกว่าคาด ผลประกอบการนี้เป็นการรายงานครั้งแรกภายใต้...
21:32

US Open: ดัชนี US100 ร่วง 0.4% ท่ามกลางความเชื่อมั่นในวอลล์สตรีทที่แย่ลง 📉 หุ้น Intel ดิ่งลง 8% หลังประกาศผลประกอบการ

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เปิดผสมผสาน ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ วันนี้เคลื่อนไหวแบบผสมผสาน โดย US100 พยายามฟื้นตัวแต่ยังติดลบ ขณะที่ US30 ร่วงกว่า 0.4% ในกลุ่มหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่...
21:02

ข่าวเด่น: ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (Final UoM) ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย ขณะที่คาดการณ์เงินเฟ้อระยะ 1 ปีลดลง

ผลสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภคมหาวิทยาลัยมิชิแกน (รอบสุดท้าย เดือนเมษายน): ตัวเลขจริง: 52.2 (คาดการณ์ 50.5, ครั้งก่อน 50.8) ภาวะปัจจุบัน...
18:16

ราคากาแฟพุ่งสูงสุดในรอบหนึ่งเดือนท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับผลผลิตในบราซิล

ราคากาแฟพุ่งขึ้นสูงที่สุดในรอบหนึ่งเดือน เนื่องจากความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวในบราซิล ฝนที่ตกน้อยในประเทศในช่วงที่ผ่านมาได้ทำให้แนวโน้มการผลิตเมล็ดกาแฟอาราบิกา...
14:00

ตลาดเด่นวันนี้ - USDJPY - 25/04/2025

เงินเยนของญี่ปุ่นอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในวันศุกร์ โดยคู่สกุล USD/JPY พุ่งขึ้น 0.7% หลังจากตัวเลขเงินเฟ้อในโตเกียวพุ่งสูง ประกอบกับความตึงเครียดทางการค้าระหว่างญี่ปุ่นและสหรัฐฯ...
13:01

ข่าวเด่น: ยอดขายปลีกอังกฤษดีเกินคาด GBP/USD ขยับขึ้นเล็กน้อย

07:00 BST - ข้อมูลยอดขายปลีกของสหราชอาณาจักรสำหรับเดือนมีนาคม ยอดขายปลีก (MoM) เดือนมีนาคม: ตัวเลขจริง 0.4% เทียบกับคาดการณ์ -0.3% และครั้งก่อน...
12:48

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ยอดขายปลีกอังกฤษ – ความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ จับตา - 25/04/2025

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ วันนี้จะมีการประกาศข้อมูลยอดขายปลีกของสหราชอาณาจักร และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกนในสหรัฐฯ ตลาดจะจับตาดูตัวชี้วัดเหล่านี้เพื่อหาสัญญาณเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของการบริโภคและความคาดหวังเงินเฟ้อ...
24 เมษายน 2025
03:39

Alphabet ทำผลงานเกินความคาดหมาย รายงานผลประกอบการไตรมาสแรกปี 2025 แข็งแกร่ง 📊

Alphabet (GOOGL.US) รายงานผลประกอบการไตรมาสแรกปี 2025 ดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้อย่างมาก โดยบริษัทแสดงให้เห็นถึงการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่งในกลุ่มธุรกิจหลัก...

ปฎิทินในตลาดทางการเงิน

มีการเคลื่อนไหวสูงที่สุด

ว่าในแต่ละตลาดในปัจจุบัน เป็นตลาดที่มีผู้ที่ทำกำไรได้สูงหรือว่าขาดทุน

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก