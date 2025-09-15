DE40: European stocks gain at the start of the week 📈
Overall market situation: Markets are resuming trading after the weekend. European index futures are trading higher. The German DAX is currently up...
Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...
ความเชื่อมั่นเชิงบวกในตลาดคริปโตเคอร์เรนซียังคงต่อเนื่องหลังสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยบิตคอยน์เพิ่มขึ้น 1.10% ในวันนี้ แตะที่ระดับ 94,800 ดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่อีเธอเรียมมีการซื้อขายสูงขึ้น...
เราเริ่มต้นสัปดาห์ด้วยบรรยากาศค่อนข้างสงบ ไม่มีรายงานเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญกำหนดเผยแพร่ในวันนี้ อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายสัปดาห์ เราจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับตลาดแรงงานสหรัฐฯ...
เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ เราสังเกตเห็นการเคลื่อนไหวที่ไม่มากนักในตลาดการเงิน ในตลาดจีน การเปลี่ยนแปลงของดัชนีจำกัดอยู่ที่ +/- 0.20% ดัชนี JP225 ของญี่ปุ่นลดลง...
ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นในระหว่างการซื้อขายวันนี้ แต่ลดลงบางส่วนหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ ออกมาแสดงความคิดเห็น ทรัมป์ระบุว่าจะไม่ลดภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนจนกว่าปักกิ่งจะ...
สงครามการค้าที่ลดความตึงเครียดลงเป็นปัจจัยหลักในการเคลื่อนไหวของตลาดในสัปดาห์นี้ แม้ว่าความหวังในการบรรลุข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ และจีนจะเป็นเรื่องที่คาดหวังเร็วเกินไป...
ราคาทองคำ (GOLD) ได้ลดลงตั้งแต่โลหะได้ทดสอบบริเวณ $3500 เซสชั่นวันนี้มีการเคลื่อนไหวลงอย่างแรงอีกครั้ง โดยราคาทองคำลดลง 2% และกลับลงมาอยู่ต่ำกว่า...
นักลงทุนใน Tesla (TSLA.US) ต้อนรับข่าวที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ดำเนินการผ่อนคลายกฎระเบียบของรัฐบาลกลางเกี่ยวกับรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติในสหรัฐฯ ด้วยความตื่นเต้น...
หุ้นของ Intel (INTC.US) ลดลง 6.5% เนื่องจากการคาดการณ์ที่อ่อนแอกว่าคาดสำหรับไตรมาส 2 ปี 2025 แม้จะรายงานผลประกอบการและ EPS ที่ดีกว่าคาด ผลประกอบการนี้เป็นการรายงานครั้งแรกภายใต้...
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เปิดผสมผสาน ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ วันนี้เคลื่อนไหวแบบผสมผสาน โดย US100 พยายามฟื้นตัวแต่ยังติดลบ ขณะที่ US30 ร่วงกว่า 0.4% ในกลุ่มหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่...
ผลสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภคมหาวิทยาลัยมิชิแกน (รอบสุดท้าย เดือนเมษายน): ตัวเลขจริง: 52.2 (คาดการณ์ 50.5, ครั้งก่อน 50.8) ภาวะปัจจุบัน...
นี่คือสรุปคำแนะนำของ Danske Research สำหรับคู่สกุลเงิน USDJPY: แนะนำ: เปิดคำสั่งขาย (Sell Limit) จุดเข้า (Entry): 145.50 เป้ากำไร...
ราคากาแฟพุ่งขึ้นสูงที่สุดในรอบหนึ่งเดือน เนื่องจากความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวในบราซิล ฝนที่ตกน้อยในประเทศในช่วงที่ผ่านมาได้ทำให้แนวโน้มการผลิตเมล็ดกาแฟอาราบิกา...
Bayer AG seeks U.S. Supreme Court review over Roundup litigation Bayer AG is requesting the U.S. Supreme Court to review ongoing litigation...
เงินเยนของญี่ปุ่นอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในวันศุกร์ โดยคู่สกุล USD/JPY พุ่งขึ้น 0.7% หลังจากตัวเลขเงินเฟ้อในโตเกียวพุ่งสูง ประกอบกับความตึงเครียดทางการค้าระหว่างญี่ปุ่นและสหรัฐฯ...
07:00 BST - ข้อมูลยอดขายปลีกของสหราชอาณาจักรสำหรับเดือนมีนาคม ยอดขายปลีก (MoM) เดือนมีนาคม: ตัวเลขจริง 0.4% เทียบกับคาดการณ์ -0.3% และครั้งก่อน...
ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ วันนี้จะมีการประกาศข้อมูลยอดขายปลีกของสหราชอาณาจักร และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกนในสหรัฐฯ ตลาดจะจับตาดูตัวชี้วัดเหล่านี้เพื่อหาสัญญาณเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของการบริโภคและความคาดหวังเงินเฟ้อ...
หุ้นเทคเอเชียปรับขึ้นจากผลประกอบการ Alphabet ที่แข็งแกร่ง หุ้นเทคโนโลยีในเอเชียปรับตัวสูงขึ้นตามผลประกอบการไตรมาส 1 ของ Alphabet ที่โดดเด่น โดย ดัชนี...
Alphabet (GOOGL.US) รายงานผลประกอบการไตรมาสแรกปี 2025 ดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้อย่างมาก โดยบริษัทแสดงให้เห็นถึงการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่งในกลุ่มธุรกิจหลัก...
