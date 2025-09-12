อ่านเพิ่มเติม

หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

บริษัทแห่งสัปดาห์ – Hewlett Packard Enterprise

12 กันยายน 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...

Fed at a Crossroads – วิเคราะห์ตัวเลข CPI วันนี้กับเศรษฐกิจสหรัฐฯ 🏛️⚔️

12 กันยายน 2025

สหรัฐฯ – CPI สิงหาคม: เงินเฟ้อสูงเล็กน้อย แต่การยื่นขอสวัสดิการว่างงานฟื้นตัวแรง ภาพรวมตัวเลข: CPI YoY: 2.9% จาก 2.7% Core CPI YoY: 3.1% CPI รายเดือน: 0.4% MoM (คาด 0.3%) – เพิ่มขึ้นสองเท่าจากกรกฎาคม Core CPI รายเดือน: 0.3% MoM ตามคาด ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์:...

29 สิงหาคม 2025
13:49

บริษัทเด่นประจำสัปดาห์ – NVIDIA

NVIDIA Today: ผู้นำเทคโนโลยีระดับโลก ปัจจุบัน NVIDIA ไม่เพียงเป็นผู้ผลิตหน่วยประมวลผลกราฟิก (GPU) รายใหญ่ที่สุดในโลก แต่ยังเป็นหนึ่งในผู้เล่นหลักของภาคเทคโนโลยีระดับโลกอีกด้วย...
08:29

US OPEN: ข้อมูลเศรษฐกิจหนุนความเชื่อมั่น; Nvidia ลบการปรับตัวลงก่อนตลาด

Wall Street เปิดบวก 📈 ดัชนีหลักปรับตัวขึ้นจาก GDP สหรัฐสูงกว่าคาด, ข้อมูลเงินเฟ้อรายไตรมาสอ่อนตัว, และผลกระทบจาก ผลประกอบการ Nvidia Nasdaq (US100):...
08:20

ข่าวเด่น: Nvidia เจรจากับรัฐบาลสหรัฐฯ เพื่อขายชิป Blackwell ในจีน 🗽 หุ้นมีการตอบรับ

ตามรายงานของ Fox News Nvidia กำลังอยู่ระหว่างการเจรจากับรัฐบาลสหรัฐฯ เพื่อขายชิป Blackwell AI ให้กับจีน โดยข้อมูลนี้มาจาก Jensen Huang ซีอีโอของ Nvidia หุ้น...
08:15

ข่าวเด่น: ยอดผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐต่ำกว่าคาด ❗️ ดัชนี US500 ขยับขึ้น

01:30 PM BST, สหรัฐอเมริกา – ข้อมูลการจ้างงาน Initial Jobless Claims (จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก): จริง 229K | คาดการณ์ 231K...
08:09

ข่าวเด่น: EURUSD อ่อนตัวลงหลังรายงานการประชุม ECB 📉

ตามบันทึกล่าสุดจากการประชุม ECB เดือนกรกฎาคม อัตราดอกเบี้ยในยูโรโซนยังคงอยู่ในระดับที่เป็นกลาง แม้จะมีความไม่แน่นอนที่ยังคงสูงเป็นพิเศษ แต่สมาชิกบางส่วนมองว่า...
28 สิงหาคม 2025
17:46

DE40: ความเชื่อมั่นเชิงบวกแบบระมัดระวังกลับมาสู่ยุโรป

DE40: ความเชื่อมั่นเชิงบวกกลับคืนสู่ยุโรป บรรยากาศเชิงบวก กำลังผลักดันดัชนีหุ้นยุโรป โดยตลาดหุ้นทั่วทั้งภูมิภาคเปิดบวก การปรับตัวเพิ่มขึ้นครั้งนี้มาจากการเปลี่ยนแปลงด้าน...
16:10

ปฏิทินเศรษฐกิจ:ECB minutes, ผู้ขอว่างงานสหรัฐ และ GDP ครั้งที่ 2

อัปเดตตลาด ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้น ลบการขาดทุนก่อนหน้า หลังรายงานผลประกอบการแข็งแกร่งของ Nvidia ยูโร-ดอลลาร์ และดัชนีหุ้นยุโรปขยับสูงขึ้น ก่อนการเผยบันทึกการประชุม...
14:28

ข่าวเด่น: GDP สวิตเซอร์แลนด์ออกมาต่ำกว่าคาดเล็กน้อย

GDP สวิตเซอร์แลนด์ (YoY) ออกมา 1.2% เทียบกับที่คาดไว้ 1.3% และต่ำกว่าครั้งก่อนที่ 2% GDP (QoQ) อยู่ที่ 0.1% ตรงกับคาดการณ์ แต่ลดลงจากครั้งก่อนที่ 0.4%

09:03

Nvidia สะดุด! หุ้นปรับหลังรายงานกำไร Wall Street – กระทิงยังไปต่อได้ไหม?

Nvidia ได้เผยแพร่รายงานผลประกอบการอีกครั้ง ซึ่งยืนยันว่าอุปสงค์สำหรับปัญญาประดิษฐ์ (AI) ยังคงเติบโตต่อเนื่อง ดันธุรกิจของบริษัทไปข้างหน้า ตั้งแต่ปี 2023...

