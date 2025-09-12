บริษัทเด่นประจำสัปดาห์ – NVIDIA
NVIDIA Today: ผู้นำเทคโนโลยีระดับโลก ปัจจุบัน NVIDIA ไม่เพียงเป็นผู้ผลิตหน่วยประมวลผลกราฟิก (GPU) รายใหญ่ที่สุดในโลก แต่ยังเป็นหนึ่งในผู้เล่นหลักของภาคเทคโนโลยีระดับโลกอีกด้วย...
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...
สหรัฐฯ – CPI สิงหาคม: เงินเฟ้อสูงเล็กน้อย แต่การยื่นขอสวัสดิการว่างงานฟื้นตัวแรง ภาพรวมตัวเลข: CPI YoY: 2.9% จาก 2.7% Core CPI YoY: 3.1% CPI รายเดือน: 0.4% MoM (คาด 0.3%) – เพิ่มขึ้นสองเท่าจากกรกฎาคม Core CPI รายเดือน: 0.3% MoM ตามคาด ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์:...
สรุปตลาดสหรัฐฯ และสินทรัพย์สำคัญ – วันพฤหัสบดี ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ: ตลาดหุ้นปิดบวกใน session ล่าสุด นำโดยหุ้นเทคโนโลยี เช่น Google, Microsoft,...
US30 – การวิเคราะห์ทางเทคนิค ดัชนี US30 อยู่ใน แนวโน้มขาขึ้น มานานแล้ว กรอบเวลา D1: สัปดาห์ที่แล้ว ดัชนี ทะลุแนวต้านสำคัญ 45,160...
ทรัมป์ปลดสมาชิก Fed Board: Lisa Cook ท้าทายคำสั่งในศาล ประธานาธิบดี Donald Trump ประกาศว่าเขาใช้สิทธิ์ในการ ปลดสมาชิกคณะกรรมการ Fed Board, Lisa Cook...
ข้อมูลก๊าซธรรมชาติ (EIA Natural Gas Weekly Report) การเปลี่ยนแปลงปริมาณก๊าซ (Change BCF): จริง 18 BCF | คาดการณ์ 27 BCF | ก่อนหน้า 13 BCF
เงิน (Silver) ทดสอบระดับ $39 ต่อออนซ์ วันนี้ ราคาทำระดับสูงสุดนับตั้งแต่ 25 กรกฎาคม ในช่วงเซสชัน ราคาขยับขึ้น กว่า 1% ก่อนลดลงเหลือ ราว...
Wall Street เปิดบวก 📈 ดัชนีหลักปรับตัวขึ้นจาก GDP สหรัฐสูงกว่าคาด, ข้อมูลเงินเฟ้อรายไตรมาสอ่อนตัว, และผลกระทบจาก ผลประกอบการ Nvidia Nasdaq (US100):...
ตามรายงานของ Fox News Nvidia กำลังอยู่ระหว่างการเจรจากับรัฐบาลสหรัฐฯ เพื่อขายชิป Blackwell AI ให้กับจีน โดยข้อมูลนี้มาจาก Jensen Huang ซีอีโอของ Nvidia หุ้น...
01:30 PM BST, สหรัฐอเมริกา – ข้อมูล GDP GDP (Q2): จริง 3.3% QoQ | คาดการณ์ 3.0% QoQ | ก่อนหน้า -0.5% QoQ GDP Price Index (Q2): จริง...
01:30 PM BST, สหรัฐอเมริกา – ข้อมูลการจ้างงาน Initial Jobless Claims (จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก): จริง 229K | คาดการณ์ 231K...
Ethereum เพิ่มขึ้นกว่า 1% วันนี้ ทะลุระดับ $4,600 ตอกย้ำมุมมองว่าถึงแม้ Bitcoin จะอ่อนตัวชั่วคราว แต่ กระแสความต้องการลงทุนสินทรัพย์เสี่ยงในตลาดคริปโตยังคงแข็งแกร่ง...
ตามบันทึกล่าสุดจากการประชุม ECB เดือนกรกฎาคม อัตราดอกเบี้ยในยูโรโซนยังคงอยู่ในระดับที่เป็นกลาง แม้จะมีความไม่แน่นอนที่ยังคงสูงเป็นพิเศษ แต่สมาชิกบางส่วนมองว่า...
Pernod Ricard (RI.FR): การเติบโตที่แข็งแกร่งที่สุดตั้งแต่ปี 2023 📈 Pernod Ricard ยักษ์ใหญ่แห่งอุตสาหกรรมสุรายุโรป รายงานผลประกอบการปีงบประมาณสิ้นสุดมิถุนายน...
DE40: ความเชื่อมั่นเชิงบวกกลับคืนสู่ยุโรป บรรยากาศเชิงบวก กำลังผลักดันดัชนีหุ้นยุโรป โดยตลาดหุ้นทั่วทั้งภูมิภาคเปิดบวก การปรับตัวเพิ่มขึ้นครั้งนี้มาจากการเปลี่ยนแปลงด้าน...
อัปเดตตลาด ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้น ลบการขาดทุนก่อนหน้า หลังรายงานผลประกอบการแข็งแกร่งของ Nvidia ยูโร-ดอลลาร์ และดัชนีหุ้นยุโรปขยับสูงขึ้น ก่อนการเผยบันทึกการประชุม...
GDP สวิตเซอร์แลนด์ (YoY) ออกมา 1.2% เทียบกับที่คาดไว้ 1.3% และต่ำกว่าครั้งก่อนที่ 2% GDP (QoQ) อยู่ที่ 0.1% ตรงกับคาดการณ์ แต่ลดลงจากครั้งก่อนที่ 0.4%
Stocks hold momentum: การคาดการณ์ยอดขายที่อ่อนแอของ Nvidia กดดันตลาดในช่วงสั้น แต่ การฟื้นตัวโดยรวมยังคงแข็งแกร่ง US100 ปรับขึ้นเกือบ 0.3% วันนี้...
Nvidia ได้เผยแพร่รายงานผลประกอบการอีกครั้ง ซึ่งยืนยันว่าอุปสงค์สำหรับปัญญาประดิษฐ์ (AI) ยังคงเติบโตต่อเนื่อง ดันธุรกิจของบริษัทไปข้างหน้า ตั้งแต่ปี 2023...
หุ้น NVIDIA (NVDA.US) ร่วงเกือบ 2.4% หลังปิดตลาด Wall Street 📉 รายได้รวม 46.7 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าคาดเล็กน้อย แต่ ยอดขาย Data Center อยู่ที่...
