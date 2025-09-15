ข่าวเด่นวันนี้: ความไม่แน่นอนด้านภาษี-ท่าทีธนาคารกลาง กดดันตลาดโลก
ตลาดการเงินปรับตัวขึ้นท่ามกลางความคาดหวังการลดดอกเบี้ยของเฟด แม้ยังมีความกังวลเรื่องภาษี โดยดัชนี US500 เพิ่มขึ้น 1.5%, US100 พุ่งขึ้น 2.1% และ US30
ข่าวในตลาดฟอเร็ก
Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025
Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน
การประกาศผลประกอบการของ Alphabet ในวันนี้จะเป็นรายงานฉบับที่สองในกลุ่ม "Magnificent Seven" ต่อจาก Tesla ซึ่งแม้ผลประกอบการจะน่าผิดหวัง แต่ราคาหุ้นกลับปรับตัวขึ้นจากข่าวการมีบทบาทมากขึ้นของ
ราคาของ TRUMP Token ร่วงลงอย่างรวดเร็วหลังจากความตื่นเต้นจากการประกาศของโดนัลด์ ทรัมป์ว่า 220 ผู้ถือ TRUMP Token อันดับสูงสุดจะได้รับเชิญไปทานอาหารค่ำส่วนตัวกับเขาที่ทำเนียบขาว
หุ้น Chipotle (CMG.US) ทรงตัวในวันพฤหัสบดี หลังจากเชนร้านอาหารสไตล์ฟาสต์แคชวลรายนี้ปรับลดแนวโน้มยอดขายประจำปี และรายงานยอดขายรายไตรมาสลดลงเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ
เจ้าหน้าที่เฟด Christopher Waller และ Kevin Hammack แสดงความเห็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจสหรัฐและนโยบายการเงิน Kevin Hammack ระบุว่าเฟดไม่น่าจะลดดอกเบี้ยในเดือนพฤษภาคม Christopher
PepsiCo รายงานผลประกอบการไตรมาสแรกที่ไม่เป็นไปตามคาดของนักวิเคราะห์ หุ้น P&G ร่วงลงในวันพฤหัสบดีหลังจากที่บริษัทปรับลดคำแนะนำยอดขายและกำไรทั้งปี Hasbro
สหรัฐอเมริกา - คำสั่งซื้อสินค้าคงทนสำหรับเดือนมีนาคม: คำสั่งซื้อ: ปัจจุบัน 9.2% m/m; คาดการณ์ 2.1% m/m; ก่อนหน้านี้ 0.9% m/m คำสั่งซื้อหลัก:
หุ้นของ Procter & Gamble (PG.US) กดดันหลังจากรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 3 เนื่องจากบริษัทลดคาดการณ์ผลประกอบการทั้งปี ท่ามกลางความไม่แน่นอนจากนโยบายภาษีศุลกากรของสหรัฐฯ
PepsiCo (PEP.US) รายงานผลประกอบการไตรมาสแรกที่ต่ำกว่าคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ บริษัทคาดว่า กำไรต่อหุ้นในสกุลเงินคงที่จะคงที่จากปีที่แล้ว โดยมีการเติบโตในระดับหลักเดียวกลาง
หุ้นของ Procter & Gamble Co. (PG.US) ร่วง 2% เมื่อวันพฤหัสบดีหลังจากบริษัทปรับลดคาดการณ์ยอดขายและกำไรทั้งปี เนื่องจากเผชิญกับสภาวะตลาดที่ท้าทายและความตึงเครียดทางการค้า ผลประกอบการ
ค่าเงินดอลลาร์กลับมาเผชิญแรงกดดันอีกครั้ง หลังจากมีถ้อยแถลงที่ไม่ชัดเจนจากทำเนียบขาวเกี่ยวกับการเจรจาการค้าที่กำลังดำเนินอยู่ระหว่างสหรัฐฯ กับพันธมิตรต่าง
ServiceNow พุ่งขึ้น 10% ในการซื้อขายก่อนตลาดเปิด หลังรายงานผลประกอบการไตรมาสแรกปี 2025 แข็งแกร่งเกินคาด ในฐานะผู้นำด้านซอฟต์แวร์สำหรับองค์กร ServiceNow
หุ้นของ Kering (KER.FR) ร่วงลง 5% ในวันนี้ หลังผลประกอบการไตรมาสแรกต่ำกว่าคาดการณ์ โดยยอดขายของ Gucci ลดลงถึง 25% ความพยายามในการฟื้นฟูแบรนด์หลักอย่าง
คำบรรยายจากทำเนียบขาวเกี่ยวกับภาษียังคงเป็นปัจจัยหลักที่กำหนดอารมณ์ของตลาด แต่วันนี้ก็มีข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับทิศทางนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed)
วอลล์สตรีทปิดตลาดในแดนบวกเมื่อวานนี้ จากสัญญาณการคลี่คลายของสงครามการค้า (Nasdaq: +2.5%, S&P500: +1.7%, DJIA: +1.1%, Russell 2000: +1.5%) อย่างไรก็ตาม
ดัชนี US500 เพิ่มขึ้นเกือบ 2% ขณะที่ US100 เพิ่มขึ้น 3% ก่อนปิดตลาดวอลล์สตรีทอีกเพียง 2 ชั่วโมง ดัชนี DE40 ก็เพิ่มขึ้นกว่า 2% เช่นกันในวันนี้ แตะระดับสูงสุดตั้งแต่วันที่
IBM ก่อนรายงานผลประกอบการไตรมาส 1/2025 – นักลงทุนจับตาอย่างใกล้ชิด ในคืนนี้ หลังจากตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดทำการ IBM เตรียมรายงานผลประกอบการไตรมาสแรกของปี
Bessent: ยังไม่มีข้อเสนอฝ่ายเดียวจากทรัมป์เรื่องลดภาษีนำเข้าจีน ตลาดพลิกจากบวกเป็นลบ Scott Bessent ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นต่อรายงานของ Wall Street
สต๊อกน้ำมันเพิ่มขึ้น 0.244 ล้านบาร์เรล ซึ่งต่ำกว่าที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 1.55 ล้านบาร์เรล โดยครั้งก่อนเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 0.515 ล้านบาร์เรล แหล่งข้อมูล:
