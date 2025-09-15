น้ำมันขึ้นสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์หลังจากการโทรศัพท์ระหว่างทรัมป์และเนทันยาฮู🛢️
สัญญาน้ำมัน Brent และ WTI ปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วประมาณ 2% หลังจากที่โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศในโซเชียลมีเดียว่า การสนทนาของเขากับนายกรัฐมนตรีอิสราเอล เบนจามิน...
Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ฟื้นตัวกลับมาในวันนี้หลังจากวันจันทร์ที่อ่อนแอมาก ดัชนี US100 และ US500 เพิ่มขึ้นประมาณ 2% ตามกระแสความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น Bitcoin ฟื้นตัวกลับขึ้นเหนือ...
EURUSD กลับขึ้นเหนือ 1.148 หลังจากคำกล่าวของประธาน ECB Christine Lagarde: “เรายังไม่เห็นภาวะถดถอยในพื้นที่ยูโร” จุดสำคัญจากคำกล่าวล่าสุดของ...
Richmond Fed Composite Index: -13 (คาดการณ์ -7, ก่อนหน้า -4) US100 ฟื้นตัวขึ้นมากกว่า 2% วันนี้ โดยไม่สนใจข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของสหรัฐฯ ที่อ่อนแอกว่าคาดและการปรับลดคาดการณ์...
Boeing has agreed to sell parts of its Digital Aviation Solutions business to Thoma Bravo for $10.55 billion in an all-cash deal, while retaining core...
Canadian RMPI (Raw Materials Price Index) declined by -1% MoM vs 0.1% exp. and 0.3% exp. (4.7% YoY vs 4.9% previously) Despite unfavorable for Canadian...
The USDSEK pair continues its downward momentum after data from Sweden for March (seasonally adjusted) unexpectedly showed a low unemployment rate of 8.1%,...
Industrial conglomerate 3M has kicked off its first-quarter 2025 earnings season on a strong note, delivering results that surpassed market expectations....
The CBOE VIX (VIX) futures are down nearly 3% today; the declines from yesterday’s session, which exceeded 3% for the S&P 500 and Nasdaq 100...
General market situation: Markets resume standard trading after the Easter break. US stock index futures are trading higher. However, we are seeing...
HSBC has issued a recommendation for the EURCHF currency pair. HSBC recommends taking a long position on the pair with the following levels: Entry...
Oil: Oil prices hold near 2-week highs. WTI crude is around $63 per barrel. However, the price saw a decline at the beginning of the week along...
ราคาทองคำ (GOLD) ปรับขึ้นอีก 1.6% ในวันนี้ เนื่องจากกระแสความไม่แน่นอนในตลาดที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งนักลงทุนเริ่มประเมินความเสี่ยงอย่างจริงจังเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงผู้นำของธนาคารกลางสหรัฐฯ...
ฟิวเจอร์สดัชนียุโรปชี้ถึงการเปิดตลาดในแดนลบของตลาดเงินสดยุโรปวันนี้ ตลาดสกุลเงินและสินค้าโภคภัณฑ์ยังคงสะท้อนถึงความไม่แน่นอนอย่างต่อเนื่อง โดยสกุลเงินปลอดภัยและทองคำเป็นฝ่ายได้เปรียบ...
ตลาดกลับมาเปิดทำการตามปกติหลังหยุดยาวช่วงอีสเตอร์ ดัชนีหุ้นสหรัฐล่วงหน้าปรับตัวสูงขึ้น โดยแรงบวกเริ่มต้นขึ้นก่อนที่ Tesla จะประกาศเสนอสินเชื่อแบบปลอดดอกเบี้ยระยะเวลา...
แม้ว่าหุ้นของ Meta จะลดลงมากกว่า 20% ในปี 2025 แต่การร่วงของราคาหุ้นดูจะสอดคล้องกับภาวะตลาดโดยรวม มากกว่าที่จะเกิดจากความกังวลต่อคดีฟ้องร้องจาก คณะกรรมการการค้าสหรัฐฯ...
หุ้น Nvidia ร่วง 5% ในการซื้อขายวันนี้ ถือเป็นแรงกดดันอย่างหนักในวันที่แรงกดดันจากทรัมป์ต่อเฟดส่งผลลบต่อบรรยากาศตลาด อย่างไรก็ตาม หุ้น Nvidia ยังเผชิญกับภัยคุกคามอีกประการหนึ่ง:...
ดัชนีหุ้นสหรัฐเปิดตลาดวันจันทร์ด้วยการปรับตัวลดลง ความกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้ายังไม่คลี่คลายแม้ในช่วงสุดสัปดาห์ และสถานการณ์ที่ไม่มีข้อตกลงสำคัญใด...
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าโกโก้ (COCOA) พุ่งขึ้นเกือบ 4% วันนี้ในตลาด ICE แรงขับเคลื่อนนี้เกิดจากข้อมูลสนับสนุนจากยุโรปและเอเชีย โดยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา...
