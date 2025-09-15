อ่านเพิ่มเติม

Bitcoin พยายามรักษาขาขึ้นท่ามกลางเงินไหลเข้ากองทุน ETF 📈

15 กันยายน 2025

Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...

หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

บริษัทแห่งสัปดาห์ – Hewlett Packard Enterprise

12 กันยายน 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...

22 เมษายน 2025
23:08

น้ำมันขึ้นสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์หลังจากการโทรศัพท์ระหว่างทรัมป์และเนทันยาฮู🛢️

สัญญาน้ำมัน Brent และ WTI ปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วประมาณ 2% หลังจากที่โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศในโซเชียลมีเดียว่า การสนทนาของเขากับนายกรัฐมนตรีอิสราเอล เบนจามิน...
22:10

US Open: US500 เพิ่มขึ้น 2% 📈 หุ้นของ Microstrategy พุ่งขึ้น 9% เมื่อ Bitcoin ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $90k

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ฟื้นตัวกลับมาในวันนี้หลังจากวันจันทร์ที่อ่อนแอมาก ดัชนี US100 และ US500 เพิ่มขึ้นประมาณ 2% ตามกระแสความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น Bitcoin ฟื้นตัวกลับขึ้นเหนือ...
21:59

Lagarde: 'เรายังไม่เห็นภาวะถดถอยในพื้นที่ยูโร' EURUSD เพิ่มขึ้น 0.25% 🇪🇺

EURUSD กลับขึ้นเหนือ 1.148 หลังจากคำกล่าวของประธาน ECB Christine Lagarde: “เรายังไม่เห็นภาวะถดถอยในพื้นที่ยูโร” จุดสำคัญจากคำกล่าวล่าสุดของ...
21:33

BREAKING: Richmond Fed ต่ำกว่าความคาดหวังของตลาดอย่างมาก 🗽 US100 ฟื้นตัวขึ้น 2%

Richmond Fed Composite Index: -13 (คาดการณ์ -7, ก่อนหน้า -4) US100 ฟื้นตัวขึ้นมากกว่า 2% วันนี้ โดยไม่สนใจข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของสหรัฐฯ ที่อ่อนแอกว่าคาดและการปรับลดคาดการณ์...
14:42

ตลาดเด่นวันนี้ GOLD - 22/04/2025

ราคาทองคำ (GOLD) ปรับขึ้นอีก 1.6% ในวันนี้ เนื่องจากกระแสความไม่แน่นอนในตลาดที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งนักลงทุนเริ่มประเมินความเสี่ยงอย่างจริงจังเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงผู้นำของธนาคารกลางสหรัฐฯ...
13:34

ปฏิทินเศรษฐกิจ: คำแถลงของเจ้าหน้าที่เฟดและอีซีบี; ผลประกอบการรายไตรมาสของ Tesla🚗

ฟิวเจอร์สดัชนียุโรปชี้ถึงการเปิดตลาดในแดนลบของตลาดเงินสดยุโรปวันนี้ ตลาดสกุลเงินและสินค้าโภคภัณฑ์ยังคงสะท้อนถึงความไม่แน่นอนอย่างต่อเนื่อง โดยสกุลเงินปลอดภัยและทองคำเป็นฝ่ายได้เปรียบ...
12:36

สรุปข่าวเช้า - 22/04/2025

ตลาดกลับมาเปิดทำการตามปกติหลังหยุดยาวช่วงอีสเตอร์ ดัชนีหุ้นสหรัฐล่วงหน้าปรับตัวสูงขึ้น โดยแรงบวกเริ่มต้นขึ้นก่อนที่ Tesla จะประกาศเสนอสินเชื่อแบบปลอดดอกเบี้ยระยะเวลา...
21 เมษายน 2025
23:25

ทำไมนักลงทุนของ Meta ถึงไม่สนใจคดีความจาก FTC?

แม้ว่าหุ้นของ Meta จะลดลงมากกว่า 20% ในปี 2025 แต่การร่วงของราคาหุ้นดูจะสอดคล้องกับภาวะตลาดโดยรวม มากกว่าที่จะเกิดจากความกังวลต่อคดีฟ้องร้องจาก คณะกรรมการการค้าสหรัฐฯ...
22:09

หุ้น Nvidia ร่วง 5%: มีภัยคุกคามใหม่หรือไม่?

หุ้น Nvidia ร่วง 5% ในการซื้อขายวันนี้ ถือเป็นแรงกดดันอย่างหนักในวันที่แรงกดดันจากทรัมป์ต่อเฟดส่งผลลบต่อบรรยากาศตลาด อย่างไรก็ตาม หุ้น Nvidia ยังเผชิญกับภัยคุกคามอีกประการหนึ่ง:...
20:50

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เปิดทำการ: ดัชนี US500 ร่วง 1.5% ขณะที่ความเชื่อมั่นในวอลล์สตรีทอ่อนแรง 📉

 ดัชนีหุ้นสหรัฐเปิดตลาดวันจันทร์ด้วยการปรับตัวลดลง ความกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้ายังไม่คลี่คลายแม้ในช่วงสุดสัปดาห์ และสถานการณ์ที่ไม่มีข้อตกลงสำคัญใด...
20:21

COCOA พุ่งขึ้น 3.5% จากโมเมนตัมที่ได้รับแรงหนุนจากการบดในไตรมาส 1 ในยุโรปและเอเชีย 📈

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าโกโก้ (COCOA) พุ่งขึ้นเกือบ 4% วันนี้ในตลาด ICE แรงขับเคลื่อนนี้เกิดจากข้อมูลสนับสนุนจากยุโรปและเอเชีย โดยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา...

