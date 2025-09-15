ตลาดเด่นวันนี้ - US100 - 21/04/2025
แนวโน้มตลาดวันนี้ได้รับผลกระทบจากความกังวลเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีในสหรัฐฯ โดยฟิวเจอร์สของดัชนี Nasdaq (US100) ลดลงเกือบ 1.3% แม้ว่า Netflix...
ข่าวในตลาดฟอเร็ก
Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...
The euro is surging strongly today against the U.S. dollar (USDIDX), which is falling below 98—reaching levels not seen since March 2022. The EURUSD...
สาเหตุหลักคือ นักลงทุนยังคงไม่เห็นสัญญาณของการคลี่คลายความตึงเครียดทางการค้าจากทั้งสหรัฐฯ และจีน โดยกรุงปักกิ่งยืนยันว่าจะไม่ยอมรับสิ่งที่เรียกว่าท่าที...
ราคาทองคำ (GOLD) พุ่งขึ้นมากกว่า 2% ในวันนี้ เนื่องจาก ความไม่แน่นอนในตลาด และ การอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งร่วงลงแรงหลังนักลงทุนเริ่มประเมินความเสี่ยงของ...
ฟิวเจอร์สสหรัฐฯ เปิดตลาดวันจันทร์ในแดนลบ และยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่อง โดยดัชนี US500 ร่วงลงมากกว่า 1% ขณะที่ US100 ลดลง 1.15% วันนี้ไม่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ...
ตลาดหุ้นส่วนใหญ่ทั่วโลกปิดทำการในวันศุกร์ประเสริฐ (Good Friday) ซึ่งส่งผลให้การซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์หลายประเภทหยุดชะงักไปด้วย อย่างไรก็ตาม ในวันนี้...
บิทคอยน์เคลื่อนไหวในกรอบแคบระหว่าง $82,000 ถึง $86,000 ขณะที่ตลาดคริปโทโดยรวมยังคงเงียบเหงา ความเชื่อมั่นในตลาดยังอยู่ในระดับซบเซา ยกเว้นบางเหรียญ เช่น...
EUR/USD ปรับฐานหลังแตะระดับสูงสุดในรอบ 39 เดือน คู่เงิน EUR/USD กำลังอยู่ในช่วงปรับฐาน หลังจากที่พุ่งขึ้นแตะระดับราคาที่ไม่เคยเห็นมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์...
Cocoa prices have lingered near the $8,000 per tonne mark for an extended period. The mid-crop harvest has recently commenced, although supplies from this...
ในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ ประเด็นทางภูมิรัฐศาสตร์จะกลับมาเป็นศูนย์กลางความสนใจของนักลงทุนอีกครั้ง ตลาดกำลังจับตาผลการเจรจาการค้าครั้งแรกของสหรัฐฯ กับประเทศคู่ค้าอื่นๆ...
ดอลลาร์นิวซีแลนด์อ่อนค่าลงเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ในการซื้อขายวันศุกร์ โดยสิ้นสุดที่ $0.591 หลังจากที่ข้อมูลเงินเฟ้อที่สูงกว่าคาดไม่สามารถหยุดยั้งความคาดหวังในการลดอัตราดอกเบี้ยจาก...
ด้วยตลาดโลกส่วนใหญ่ปิดทำการในช่วงวันหยุด ทำให้การตอบสนองต่อข้อมูลเศรษฐกิจอาจล่าช้าไปจนกว่าตลาดจะกลับมาเปิดอีกครั้งในสัปดาห์หน้า นักลงทุนจะจับตาถ้อยแถลงของคุณเดลี่...
ตลาดเอเชียส่วนใหญ่ปรับตัวสูงขึ้นในการซื้อขายวันศุกร์ ดัชนี Nikkei 225 ของโตเกียวเพิ่มขึ้น 0.6% สู่ระดับ 34,583.29 และดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น...
Netflix (NFLX.US) รายงานผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2025 ที่เกินความคาดหมายทั้งในด้านรายได้และกำไรต่อหุ้น (EPS) ผลประกอบการแสดงให้เห็นว่าแม้จะมีความท้าทายทางเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ลดลงในสหรัฐฯ...
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ฟื้นตัวเล็กน้อยในช่วงท้ายของการซื้อขาย โดยแรงหนุนจากความคาดหวังว่า การเจรจาการค้าระหว่างพันธมิตรกับสหรัฐฯ จะเริ่มมีผลกระทบแรกๆ ณ เวลาที่เผยแพร่...
ตลาดปรับตัวขึ้นเล็กน้อยหลังจากคำพูดที่ให้ความหวังจาก ประธานาธิบดีทรัมป์ เกี่ยวกับการเจรจาการค้า ซึ่งช่วยบรรเทาความไม่แน่นอนทั่วโลก โดยเฉพาะในประเด็น ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ-จีน,...
ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางได้ตัดสินว่า Google ได้รักษาอำนาจผูกขาดในตลาดเทคโนโลยีโฆษณาออนไลน์ที่สำคัญอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นการพิจารณาคดีครั้งที่สองที่กระทบกับยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีภายในระยะเวลาไม่ถึงหนึ่งปี...
หุ้น Netflix (NFLX.US) ขึ้นมากกว่า 0.5% ในวันนี้ ก่อนรายงานผลประกอบการ Q1 2025 ของบริษัท ซึ่ง Wall Street คาดว่าจะจับตาผลลัพธ์อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะหลังจากรายงานที่ผิดหวังในปี...
EIA รายงานการเปลี่ยนแปลงก๊าซธรรมชาติ BCF: 16B (คาดการณ์ 24B, ก่อนหน้า 57B) การเพิ่มขึ้นของสต็อกที่น้อยกว่าคาดหมายบ่งชี้ถึงความต้องการก๊าซธรรมชาติที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดไว้ที่...
