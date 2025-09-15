อ่านเพิ่มเติม

ข่าวในตลาดฟอเร็ก

Bitcoin พยายามรักษาขาขึ้นท่ามกลางเงินไหลเข้ากองทุน ETF 📈

15 กันยายน 2025

Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...

หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

บริษัทแห่งสัปดาห์ – Hewlett Packard Enterprise

12 กันยายน 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...

21 เมษายน 2025
16:08

ฟิวเจอร์สตลาดวอลล์สตรีทเริ่มต้นสัปดาห์ลดลง; US500 ลดลง 1.3% 📉

สาเหตุหลักคือ นักลงทุนยังคงไม่เห็นสัญญาณของการคลี่คลายความตึงเครียดทางการค้าจากทั้งสหรัฐฯ และจีน โดยกรุงปักกิ่งยืนยันว่าจะไม่ยอมรับสิ่งที่เรียกว่าท่าที...
14:08

สรุปข่าวเช้า - 21/04/2025

ฟิวเจอร์สสหรัฐฯ เปิดตลาดวันจันทร์ในแดนลบ และยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่อง โดยดัชนี US500 ร่วงลงมากกว่า 1% ขณะที่ US100 ลดลง 1.15% วันนี้ไม่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ...
18 เมษายน 2025
21:15

ข่าวเด่นวันนี้: ความผันผวนต่ำในตลาดช่วงวันศุกร์ประเสริฐที่ปิดทำการ - 18/04/2025

ตลาดหุ้นส่วนใหญ่ทั่วโลกปิดทำการในวันศุกร์ประเสริฐ (Good Friday) ซึ่งส่งผลให้การซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์หลายประเภทหยุดชะงักไปด้วย อย่างไรก็ตาม ในวันนี้...
18:47

Ripple ทดสอบแนวรับสำคัญหลังราคาร่วง 40% จากจุดสูงสุดในปี 2025📉

บิทคอยน์เคลื่อนไหวในกรอบแคบระหว่าง $82,000 ถึง $86,000 ขณะที่ตลาดคริปโทโดยรวมยังคงเงียบเหงา ความเชื่อมั่นในตลาดยังอยู่ในระดับซบเซา ยกเว้นบางเหรียญ เช่น...
18:23

EUR/USD ปรับฐานหลังแตะระดับสูงสุดในรอบ 39 เดือน 📈

EUR/USD ปรับฐานหลังแตะระดับสูงสุดในรอบ 39 เดือน คู่เงิน EUR/USD กำลังอยู่ในช่วงปรับฐาน หลังจากที่พุ่งขึ้นแตะระดับราคาที่ไม่เคยเห็นมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์...
17:58

สามตลาดที่น่าจับตามองในสัปดาห์หน้า - 18/04/2025

ในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ ประเด็นทางภูมิรัฐศาสตร์จะกลับมาเป็นศูนย์กลางความสนใจของนักลงทุนอีกครั้ง ตลาดกำลังจับตาผลการเจรจาการค้าครั้งแรกของสหรัฐฯ กับประเทศคู่ค้าอื่นๆ...
13:31

ตลาดเด่นวันนี้ - NZDUSD - 18/04/2025

ดอลลาร์นิวซีแลนด์อ่อนค่าลงเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ในการซื้อขายวันศุกร์ โดยสิ้นสุดที่ $0.591 หลังจากที่ข้อมูลเงินเฟ้อที่สูงกว่าคาดไม่สามารถหยุดยั้งความคาดหวังในการลดอัตราดอกเบี้ยจาก...
12:50

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตลาดโลกผันผวนจากวันหยุด Good Friday - 18/04/2025

ด้วยตลาดโลกส่วนใหญ่ปิดทำการในช่วงวันหยุด ทำให้การตอบสนองต่อข้อมูลเศรษฐกิจอาจล่าช้าไปจนกว่าตลาดจะกลับมาเปิดอีกครั้งในสัปดาห์หน้า นักลงทุนจะจับตาถ้อยแถลงของคุณเดลี่...
17 เมษายน 2025
03:45

หุ้นของ Netflix เพิ่มขึ้นเกือบ 4% หลังจากบริษัทรายงานผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2025 ที่แข็งแกร่ง📈

Netflix (NFLX.US) รายงานผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2025 ที่เกินความคาดหมายทั้งในด้านรายได้และกำไรต่อหุ้น (EPS) ผลประกอบการแสดงให้เห็นว่าแม้จะมีความท้าทายทางเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ลดลงในสหรัฐฯ...
00:43

ข่าวเด่นวันนี้: ความเชื่อมั่นในตลาดเพิ่มขึ้น จากความคืบหน้าในการเจรจาการค้ากับญี่ปุ่นและสหภาพยุโรป 🔎📈

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ฟื้นตัวเล็กน้อยในช่วงท้ายของการซื้อขาย โดยแรงหนุนจากความคาดหวังว่า การเจรจาการค้าระหว่างพันธมิตรกับสหรัฐฯ จะเริ่มมีผลกระทบแรกๆ ณ เวลาที่เผยแพร่...
23:50

US500 พุ่งรับหวังดีลการค้า US-EU 📌

ตลาดปรับตัวขึ้นเล็กน้อยหลังจากคำพูดที่ให้ความหวังจาก ประธานาธิบดีทรัมป์ เกี่ยวกับการเจรจาการค้า ซึ่งช่วยบรรเทาความไม่แน่นอนทั่วโลก โดยเฉพาะในประเด็น ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ-จีน,...
23:15

Google ถูกตัดสินผิดในคดีผูกขาดโฆษณา, หุ้นร่วง

ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางได้ตัดสินว่า Google ได้รักษาอำนาจผูกขาดในตลาดเทคโนโลยีโฆษณาออนไลน์ที่สำคัญอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นการพิจารณาคดีครั้งที่สองที่กระทบกับยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีภายในระยะเวลาไม่ถึงหนึ่งปี...
22:59

Netflix ขึ้นก่อนรายงานผลประกอบการ Q1 2025 📈 คาดช่วยสนับสนุน Wall Street 🗽

หุ้น Netflix (NFLX.US) ขึ้นมากกว่า 0.5% ในวันนี้ ก่อนรายงานผลประกอบการ Q1 2025 ของบริษัท ซึ่ง Wall Street คาดว่าจะจับตาผลลัพธ์อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะหลังจากรายงานที่ผิดหวังในปี...
22:18

ข่าวเด่น: NATGAS ลดลงหลังจากรายงานสต็อกจาก EIA 📉

EIA รายงานการเปลี่ยนแปลงก๊าซธรรมชาติ BCF: 16B (คาดการณ์ 24B, ก่อนหน้า 57B) การเพิ่มขึ้นของสต็อกที่น้อยกว่าคาดหมายบ่งชี้ถึงความต้องการก๊าซธรรมชาติที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดไว้ที่...

