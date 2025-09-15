อ่านเพิ่มเติม

Bitcoin พยายามรักษาขาขึ้นท่ามกลางเงินไหลเข้ากองทุน ETF 📈

15 กันยายน 2025

Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...

หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

บริษัทแห่งสัปดาห์ – Hewlett Packard Enterprise

12 กันยายน 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...

17 เมษายน 2025
21:20

US Open:ดัชนีหุ้นย่ำแย่ไร้ทิศทางในช่วงที่ยังไม่มีปัจจัยชี้นำชัดเจน 📌🔎

ตลาดหุ้นสหรัฐเปิดในอารมณ์ที่หลากหลาย ความไม่แน่นอนในตลาดยังคงมีอยู่ ซึ่งทำให้ตลาดไม่สบายใจ รายงานจากบริษัทในสหรัฐฯ หลายแห่งชี้ถึงอนาคตที่ไม่แน่นอน และการคาดการณ์ยังคงเป็นไปในทิศทางที่ระมัดระวัง ในช่วงที่มีการเผยแพร่ข้อมูล...
20:39

ยาหลักสูตรลดน้ำหนักของ Eli Lilly แสดงผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจในการทดลองสำคัญ ราคาหุ้นพุ่งขึ้น 13%

Eli Lilly ประกาศผลการทดลองที่สำคัญสำหรับยาเม็ดลดน้ำหนักทดลองหรือฟอร์ฟกลิพรอน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่ใกล้เคียงกับการรักษาด้วยการฉีดยาในการทดลองทางคลินิกล่าสุด...
20:01

EURUSD ลดลงหลังจากที่ Fed’s Williams สัญญาณว่าไม่มีการลดอัตราดอกเบี้ยในระยะใกล้📄🔎

John Williams จาก Federal Reserve กล่าวว่าปัจจุบันไม่มีความจำเป็นต้องปรับอัตราดอกเบี้ยในระยะใกล้ เนื่องจากนโยบายการเงินในตอนนี้เหมาะสมดี เขาคาดการณ์ว่าอัตราภาษีจะผลักดันเงินเฟ้อสูงขึ้นในปีนี้...
19:47

การแถลงข่าวของ ECB (European Central Bank) (LIVE)

ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ได้ตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ยหลักลง 25 จุดพื้นฐาน (bp) เป็น 2.40% โดยเป็นการลดอัตราดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นครั้งที่ 6 ซึ่งเป็นการตัดสินใจที่คาดการณ์ไว้จากตลาดที่มีการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางยุโรปอาจดำเนินการผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมในกรณีที่เกิดภัยคุกคามจากการเติบโตของภาษีศุลกากร...
19:40

หุ้นของสัปดาห์- ASML - 17/04/2025

หุ้นของ ASML Holding (ASML.NL) กำลังเผชิญแรงกดดันอย่างมากหลังจากรายงานผลประกอบการไตรมาสแรก เนื่องจากผู้ผลิตอุปกรณ์ลิธอกราฟีชั้นนำของโลกต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นจากนโยบายภาษีของสหรัฐฯ...
19:33

แหล่งข้อมูล: EURUSD ขึ้นเล็กน้อยหลังข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ประกาศ📌

ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ เวลา 12:30 PM GMT (19:30 น. ตามเวลาไทย) – รายงานสรุป รายงานจากธนาคารกลางฟิลาเดลเฟีย (Philadelphia Fed) เดือนเมษายน ดัชนีภาคการผลิต:...
17:50

นักลงทุนในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอน – ควร “ขาย”, “ซื้อ” หรือ “ถือ”?

ความไม่แน่นอนคือสิ่งเดียวที่นักลงทุนทั่วโลกมั่นใจได้ในตอนนี้ โดนัลด์ ทรัมป์ได้สร้าง ความผันผวนให้ตลาดอย่างรุนแรง ตั้งแต่การทำให้ตลาดหุ้นร่วงลงอย่างหนักจน...
17:25

EURUSD ก่อนการตัดสินใจของ ECB 📉

คาดการณ์การตัดสินใจของ ECB ในวันนี้ ธนาคารกลางยุโรป (ECB) คาดว่าจะประกาศ ลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก 0.25% ติดต่อกันเป็นครั้งที่ 6 เนื่องจากความเสี่ยงต่อภาวะเศรษฐกิจชะงักงันเพิ่มขึ้น...
13:41

ปฏิทินเศรษฐกิจ:ทุกสายตาจับจ้องไปที่ ECB และดัชนี Philly Fed - 17 /4/ 2025

วันพฤหัสบดีนี้ ประเด็นเศรษฐกิจมหภาคกลับมาเป็นจุดสนใจของตลาด หลังจากตัวเลขราคาพลังงานของเยอรมนีที่ลดลงแรงเกินคาดการณ์ การซื้อขายในยุโรปวันนี้จะโฟกัสไปที่...
13:03

ข่าวเด่น: ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เยอรมนีติดลบอย่างไม่คาดคิด ❗️

เวลา 06:00 น. ตามเวลา GMT (13:00 น. ตามเวลาไทย) เยอรมนี – ข้อมูลเงินเฟ้อ (PPI) ประจำเดือนมีนาคม ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) รายปีของเยอรมนี: ตัวเลขจริง:...
12:55

เจอโรม พาวเวลล์ และ โดนัลด์ ทรัมป์ กดดันดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐฯ

วอลล์สตรีทเมื่อวานนี้ถูกกดดันจากการร่วงลงอย่างหนักของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี หลังจากที่ โดนัลด์ ทรัมป์ประกาศจำกัดการขายชิป H20 ของ Nvidia ให้กับจีน (Nasdaq:...
16 เมษายน 2025
00:49

ข่าวเด่นวันนี้: ดอลลาร์อ่อนค่าลงตามตลาดหุ้นสหรัฐฯ ขณะที่ทองคำโดดเด่นเหนือทุกสิ่ง - 16/04/2025

  สต็อกสหรัฐฯ และดอลลาร์ปรับตัวลดลงในวันนี้ เนื่องจากความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับภาษีอากรเซมิคอนดักเตอร์ ดัชนี Nasdaq ลดลง 2.07% ขณะที่...
00:18

ดอลลาร์แตะจุดต่ำสุดในรอบ 3 ปี จากสัญญาณลังเลของเฟด 📉

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐกำลังฟื้นตัวเล็กน้อยจากระดับแนวรับสำคัญหลังจากคำกล่าวของประธานเฟดคลีฟแลนด์ เบธ แฮมมัค ซึ่งสนับสนุนให้คงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม...
21:35

ข่าวเด่น:WTI ปรับลด หลังสต๊อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ พุ่งเกินคาด🛢️

ข้อมูลพลังงานรายสัปดาห์ของ EIA – สหรัฐฯ (เวลา 21:30 น. ตามเวลาไทย) น้ำมันดิบ (Crude Oil): สต๊อกน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นเล็กน้อย +0.515 ล้านบาร์เรล...

