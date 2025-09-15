ข่าวเด่น: ธนาคารกลางแคนาดาคงอัตราดอกเบี้ยไว้ตามเดิม — ดอลลาร์แคนาดาแข็งค่าขึ้นหลังประกาศ
ธนาคารกลางแคนาดาคงอัตราดอกเบี้ยที่ 2.75% ตามที่คาดการณ์ไว้ การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางแคนาดา - ประเด็นสำคัญ คงอัตราดอกเบี้ยที่...
Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...
คู่เงิน USDCAD อยู่ในแนวโน้มขาลงมาตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม หากพิจารณากราฟตามหลักการของ Overbalance จะสามารถระบุรูปทรงเรขาคณิตได้สองรูป รูปแรกมีขนาดใหญ่กว่าและถูกทำเครื่องหมายด้วยสีแดง...
หุ้นของ Hertz (HTZ1.US) พุ่งเกือบ 20% หลังจากที่ Pershing Square ของ Bill Ackman เปิดเผยการถือหุ้นสำคัญในบริษัท โดยบริษัทลงทุนได้ซื้อหุ้น 12.7 ล้านหุ้น...
ยอดค้าปลีกสหรัฐฯ (เดือนต่อเดือน): 🔹 +1.4% ตรงตามคาดการณ์ (คาดการณ์ 1.4%, ครั้งก่อน 0.2%) 🔹 ยอดค้าปลีกพื้นฐาน (Core): +0.5% ดีกว่าคาด (คาดการณ์ 0.4%,...
Credit Agricole แนะนำเปิดสถานะ “ขาย” (Short) ในคู่เงิน EUR/GBP โดยมีเงื่อนไขดังนี้: จุดเข้า (Entry): 0.8607 ราคาเป้าหมาย (Target):...
เมื่อบริษัท Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC.US) เตรียมประกาศผลประกอบการไตรมาสแรกในวันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2025 นักลงทุนต่างจับตาดูอย่างใกล้ชิดว่า...
Crédit Agricole ได้ออกคำแนะนำสำหรับคู่สกุลเงิน USD/CAD ดังนี้: คำแนะนำ: เปิดสถานะ ซื้อ (Long) จุดเข้าซื้อ (Entry): ที่ราคาตลาดปัจจุบัน...
ข้อมูลเงินเฟ้อของยูโรโซนสำหรับเดือนมีนาคม: CPI: Actual 0.6% MoM; คาดการณ์ 0.6% MoM; ก่อนหน้า 0.4% MoM CPI: Actual 2.2% YoY; คาดการณ์ 2.2%...
Bloomberg รายงานว่า จีนพร้อมที่จะเจรจากับสหรัฐฯ หากประธานาธิบดีทรัมป์แสดงความเคารพ แต่งตั้งตัวแทนที่ชัดเจน ควบคุมคณะรัฐมนตรีของตน และมีการมีส่วนร่วมที่สม่ำเสมอ...
หุ้น Nvidia (NVDA.US) ร่วงเกือบ 6% ในช่วงก่อนเปิดตลาดสหรัฐฯ แม้จะพุ่งขึ้นมาแล้วเกือบ 25% จากจุดต่ำต้นเดือนเมษายน การปรับตัวลงครั้งนี้เกิดจากมาตรการควบคุมการส่งออกชิปรอบใหม่ของรัฐบาลสหรัฐฯ...
ราคาทองคำปรับขึ้นเกือบ 2% ในวันนี้ แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ $3,295 ต่อออนซ์ ทองคำได้รับแรงหนุนจากปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งหลายประการ รวมถึงความไม่แน่นอนในตลาดหุ้นทั่วโลก...
ฟิวเจอร์สแสดงถึงการเปิดตลาดยุโรปที่ลดลงตามการปรับตัวลงของวอลล์สตรีท; EU50 ลดลงกว่า 1.5% สหรัฐฯ กำหนดภาษี 245% กับสินค้าจีนบางประเภท ขณะที่ฮ่องกงหยุดการขนส่งทางไปรษณีย์ไปยังสหรัฐฯ วันนี้จะเน้นไปที่รายงานยอดขายปลีกและการผลิตภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ...
ข่าวนี้กล่าวถึงปัจจัยที่กดดันตลาดฟิวเจอร์สของวอลล์สตรีท ซึ่งรวมถึงข้อมูลคำสั่งซื้อที่อ่อนแอจาก ASML และการจำกัดการส่งออกที่มีผลกระทบต่อ Nvidia ซึ่งส่งผลให้ฟิวเจอร์ส...
อัตราเงินเฟ้อของสหราชอาณาจักร (CPI) CPI ปีต่อปี (YoY) อยู่ที่ 2.6% เทียบกับที่คาดไว้ 2.7% และ 2.8% ในครั้งก่อน (MoM: 0.3% เทียบกับที่คาดไว้ 0.4%...
หลังจากที่ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทเมื่อวานนี้มีการกลับตัวลงมา และลบกำไรที่มีมาก่อนหน้านี้ วันนี้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ กลับมามีการเทขายอีกครั้ง การลดลงส่วนใหญ่เกิดจากความกังวลเกี่ยวกับการขยายตัวของสงครามการค้า...
ดัชนีหุ้นของสหรัฐฯ บน Wall Street เริ่มต้นวันนี้ด้วยการปรับตัวขึ้น เนื่องจากผลการดำเนินงานของธนาคารในไตรมาสแรกของปี 2025 ดีเกินคาดและความหวังในการจำกัดขนาดของสงครามการค้า อย่างไรก็ตาม...
ICE-traded cocoa futures (COCOA) are down nearly 4% today, pressured by rainfall forecasts in Brazil and Asia and weak bean grinding data that have sparked...
EU expects US tariffs to remain as discussions make little progress, according to a report from Bloomberg. European Union and the United States officials...
American indices are opening higher. The gains are not significant, but slightly greater clarity in the global market is allowing indices to rise. US500...
