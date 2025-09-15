อ่านเพิ่มเติม

ข่าวในตลาดฟอเร็ก

Bitcoin พยายามรักษาขาขึ้นท่ามกลางเงินไหลเข้ากองทุน ETF 📈

15 กันยายน 2025

Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...

เพิ่มเติม

หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

เพิ่มเติม

บริษัทแห่งสัปดาห์ – Hewlett Packard Enterprise

12 กันยายน 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...

เพิ่มเติม

16 เมษายน 2025
20:46

ข่าวเด่น: ธนาคารกลางแคนาดาคงอัตราดอกเบี้ยไว้ตามเดิม — ดอลลาร์แคนาดาแข็งค่าขึ้นหลังประกาศ

ธนาคารกลางแคนาดาคงอัตราดอกเบี้ยที่ 2.75% ตามที่คาดการณ์ไว้   การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางแคนาดา - ประเด็นสำคัญ คงอัตราดอกเบี้ยที่...
20:08

USDCAD - วิเคราะห์ทางเทคนิค - 16/04/2025

คู่เงิน USDCAD อยู่ในแนวโน้มขาลงมาตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม หากพิจารณากราฟตามหลักการของ Overbalance จะสามารถระบุรูปทรงเรขาคณิตได้สองรูป รูปแรกมีขนาดใหญ่กว่าและถูกทำเครื่องหมายด้วยสีแดง...
19:31

ข่าวเด่น: ยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ ออกมาตรงตามที่ตลาดคาดการณ์

ยอดค้าปลีกสหรัฐฯ (เดือนต่อเดือน): 🔹 +1.4% ตรงตามคาดการณ์ (คาดการณ์ 1.4%, ครั้งก่อน 0.2%) 🔹 ยอดค้าปลีกพื้นฐาน (Core): +0.5% ดีกว่าคาด (คาดการณ์ 0.4%,...
15:40

📉 EUR/USD อ่อนค่าลงเล็กน้อยหลังความหวังการเจรจาสหรัฐฯ-จีน แต่ยังคงบวก 0.78% ในวันเดียวกัน 📌🖋️

Bloomberg รายงานว่า จีนพร้อมที่จะเจรจากับสหรัฐฯ หากประธานาธิบดีทรัมป์แสดงความเคารพ แต่งตั้งตัวแทนที่ชัดเจน ควบคุมคณะรัฐมนตรีของตน และมีการมีส่วนร่วมที่สม่ำเสมอ...
15:32

📉 Nvidia ร่วง 6% ก่อนตลาดหุ้นสหรัฐฯ เปิดทำการ หลังเจอแรงกดดันสองด้าน

หุ้น Nvidia (NVDA.US) ร่วงเกือบ 6% ในช่วงก่อนเปิดตลาดสหรัฐฯ แม้จะพุ่งขึ้นมาแล้วเกือบ 25% จากจุดต่ำต้นเดือนเมษายน การปรับตัวลงครั้งนี้เกิดจากมาตรการควบคุมการส่งออกชิปรอบใหม่ของรัฐบาลสหรัฐฯ...
14:41

ตลาดเด่นวันนี้ - GOLD - 16/04/2025

ราคาทองคำปรับขึ้นเกือบ 2% ในวันนี้ แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ $3,295 ต่อออนซ์ ทองคำได้รับแรงหนุนจากปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งหลายประการ รวมถึงความไม่แน่นอนในตลาดหุ้นทั่วโลก...
13:56

ปฏิทินเศรษฐกิจ: รายงานยอดขายปลีกและการผลิตภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ 📊 การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารกลางแคนาดา

  ฟิวเจอร์สแสดงถึงการเปิดตลาดยุโรปที่ลดลงตามการปรับตัวลงของวอลล์สตรีท; EU50 ลดลงกว่า 1.5% สหรัฐฯ กำหนดภาษี 245% กับสินค้าจีนบางประเภท ขณะที่ฮ่องกงหยุดการขนส่งทางไปรษณีย์ไปยังสหรัฐฯ วันนี้จะเน้นไปที่รายงานยอดขายปลีกและการผลิตภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ...
13:01

ข่าวเด่น: อัตราเงินเฟ้อของสหราชอาณาจักร (CPI) ต่ำกว่าที่คาดไว้เล็กน้อย📊

อัตราเงินเฟ้อของสหราชอาณาจักร (CPI) CPI ปีต่อปี (YoY) อยู่ที่ 2.6% เทียบกับที่คาดไว้ 2.7% และ 2.8% ในครั้งก่อน (MoM: 0.3% เทียบกับที่คาดไว้ 0.4%...
12:57

สรุปข่าวเช้า - 16/04/2025

หลังจากที่ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทเมื่อวานนี้มีการกลับตัวลงมา และลบกำไรที่มีมาก่อนหน้านี้ วันนี้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ กลับมามีการเทขายอีกครั้ง การลดลงส่วนใหญ่เกิดจากความกังวลเกี่ยวกับการขยายตัวของสงครามการค้า...
15 เมษายน 2025
01:02

ข่าวเด่นวันนี้: นักลงทุนลดความหวังจากความคืบหน้าที่ไม่เป็นที่น่าพอใจในการเจรจาการค้า🔎📄

ดัชนีหุ้นของสหรัฐฯ บน Wall Street เริ่มต้นวันนี้ด้วยการปรับตัวขึ้น เนื่องจากผลการดำเนินงานของธนาคารในไตรมาสแรกของปี 2025 ดีเกินคาดและความหวังในการจำกัดขนาดของสงครามการค้า อย่างไรก็ตาม...

ปฎิทินในตลาดทางการเงิน

มีการเคลื่อนไหวสูงที่สุด

ว่าในแต่ละตลาดในปัจจุบัน เป็นตลาดที่มีผู้ที่ทำกำไรได้สูงหรือว่าขาดทุน

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก