Commodity wrap - Oil.WTI, gold, natgas, copper (15.04.2025)
Crude Oil: Goldman Sachs, in its latest report, expects a lower trading range for Brent crude of $59–63 per barrel this year and $55–58...
ข่าวในตลาดฟอเร็ก
Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...
Everyone knows and uses Visa (V.US) cards. However, few understand how the payment process works and which companies are involved. Most importantly, they...
Despite posting stronger-than-expected first-quarter earnings, Johnson & Johnson (JNJ.US) failed to win over investors. The stock slipped slightly...
As ASML Holding prepares to release its first-quarter earnings on Wednesday, April 16, 2025, investors are focused on how the semiconductor equipment giant...
Canadian CPI YoY: 2.3% (Forecast 2.7%, Previous 2.6%) Canadian MoM CPI came in 0.3% vs 0.7 exp and 1.1% previously Canadian Manufacturing...
Boeing (BA) shares are down nearly 3% in pre-market trading in the U.S. after reports that China has instructed its domestic airlines to halt the receipt...
Overall market situation: Sentiment in the European market remains positive. Most sectors are currently gaining strongly, except for fashion stocks,...
10:00 AM GMT, Germany - German ZEW Economic Sentiment for April: actual -14; forecast 10; previous 51.6; 10:00 AM GMT, Germany - German...
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ได้เผยแพร่รายงานการประชุมนโยบายการเงินเดือนเมษายนในวันนี้ ซึ่งระบุว่าสมาชิกเห็นพ้องกันว่า การประชุมเดือนพฤษภาคมจะเป็นโอกาสที่ดีในการประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจอีกครั้ง...
บรรยากาศตลาดเช้าวันอังคาร: ดัชนีผสมผสาน ข้อมูลเงินเฟ้อและผลประกอบการใหญ่เพียบ ตลาดการเงินเปิดเช้าวันอังคารด้วยการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในดัชนีหุ้นหลัก...
ตลาดการเงินวันอังคารเริ่มต้นด้วยการปรับตัวเพิ่มขึ้นในดัชนีหุ้นหลัก โดยตลาดเอเชียยังคงฟื้นตัวต่อเนื่องหลังจากวอลล์สตรีทปิดบวกเมื่อคืนนี้ ดัชนี...
หุ้นเทคโนโลยีพุ่งขึ้น หลังทรัมป์ประกาศชะลอการเก็บภาษีนำเข้าสมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ และสินค้าอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ แม้เขาเตือนว่าการยกเว้นครั้งนี้เป็นเพียงชั่วคราว...
Nvidia ประกาศแผนสร้างซูเปอร์คอมพิวเตอร์ AI ในสหรัฐฯ พร้อมลงทุนโครงสร้างพื้นฐานมูลค่าสูงถึง 5 แสนล้านดอลลาร์ภายใน 4 ปี บริษัท Nvidia เผยแผนการสร้างซูเปอร์คอมพิวเตอร์...
The Organization of the Petroleum Exporting Countries (Opec) has lowered its projections for global oil demand growth in both 2025 and 2026, citing the...
ตลาดทั่วโลกพุ่งขึ้นตามหุ้นเทคโนโลยีหลังการยกเว้นภาษีสำหรับสมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ และชิปหน่วยความจำ Apple: หุ้นของ Apple พุ่งขึ้นหลังจากได้รับการยกเว้นภาษีชั่วคราวจากภาครัฐบาลทรัมป์ Pfizer:...
Intel จะขายหุ้น 51% ในธุรกิจ Altera ให้กับบริษัททุนส่วนตัว Silver Lake ในมูลค่า 8.75 พันล้านดอลลาร์ Intel ประกาศเมื่อวันจันทร์ว่าจะขายหุ้น 51% ในธุรกิจ...
สภาพตลาดโดยรวม: อารมณ์ตลาดในช่วงเซสชั่นแรกของสัปดาห์นี้ในยุโรปดีมาก โดยสัญญา DE40 เพิ่มขึ้น 1% ในขณะที่ FRA40 และ UK100 เพิ่มขึ้น 0.27% และ 0.3% ตามลำดับ...
หุ้นของ Goldman Sachs (GS.US) เพิ่มขึ้นเกือบ 2.5% หลังจากที่สถาบันการเงินดังกล่าวได้เผยแพร่ผลประกอบการในไตรมาสแรกของปี 2025 และบอร์ดของ GS ก็อนุมัติแผนการซื้อหุ้นคืนมูลค่าสูงถึง...
