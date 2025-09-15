อ่านเพิ่มเติม

Bitcoin พยายามรักษาขาขึ้นท่ามกลางเงินไหลเข้ากองทุน ETF 📈

15 กันยายน 2025

Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...

หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

บริษัทแห่งสัปดาห์ – Hewlett Packard Enterprise

12 กันยายน 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...

15 เมษายน 2025
14:20

ตลาดเด่นวันนี้ : AUDUSD - 15/04/2025

ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ได้เผยแพร่รายงานการประชุมนโยบายการเงินเดือนเมษายนในวันนี้ ซึ่งระบุว่าสมาชิกเห็นพ้องกันว่า การประชุมเดือนพฤษภาคมจะเป็นโอกาสที่ดีในการประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจอีกครั้ง...
13:17

ปฏิทินเศรษฐกิจ:ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) จากยุโรปและสหรัฐฯ; ผลประกอบการของ Citigroup และ Bank of America

บรรยากาศตลาดเช้าวันอังคาร: ดัชนีผสมผสาน ข้อมูลเงินเฟ้อและผลประกอบการใหญ่เพียบ ตลาดการเงินเปิดเช้าวันอังคารด้วยการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในดัชนีหุ้นหลัก...
14 เมษายน 2025
00:41

ข่าวเด่นวันนี้:พักภาษีเทคโนฯ จุดหวังการค้า

หุ้นเทคโนโลยีพุ่งขึ้น หลังทรัมป์ประกาศชะลอการเก็บภาษีนำเข้าสมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ และสินค้าอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ แม้เขาเตือนว่าการยกเว้นครั้งนี้เป็นเพียงชั่วคราว...
22:43

Nvidia ประกาศแผนการผลิต AI ในสหรัฐฯ มูลค่า $5 แสนล้าน

Nvidia ประกาศแผนสร้างซูเปอร์คอมพิวเตอร์ AI ในสหรัฐฯ พร้อมลงทุนโครงสร้างพื้นฐานมูลค่าสูงถึง 5 แสนล้านดอลลาร์ภายใน 4 ปี บริษัท Nvidia เผยแผนการสร้างซูเปอร์คอมพิวเตอร์...
20:48

US OPEN: ตลาดปรับตัวขึ้นหลังทรัมป์ยกเว้นภาษีสำหรับภาคเทคโนโลยี

  ตลาดทั่วโลกพุ่งขึ้นตามหุ้นเทคโนโลยีหลังการยกเว้นภาษีสำหรับสมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ และชิปหน่วยความจำ Apple: หุ้นของ Apple พุ่งขึ้นหลังจากได้รับการยกเว้นภาษีชั่วคราวจากภาครัฐบาลทรัมป์ Pfizer:...
19:49

Intel จะขายหุ้นส่วนใหญ่ใน Altera ให้กับ Silver Lake ในมูลค่า 8.75 พันล้านดอลลาร์

Intel จะขายหุ้น 51% ในธุรกิจ Altera ให้กับบริษัททุนส่วนตัว Silver Lake ในมูลค่า 8.75 พันล้านดอลลาร์ Intel ประกาศเมื่อวันจันทร์ว่าจะขายหุ้น 51% ในธุรกิจ...
19:43

DE40: กระทิงกลับมาที่ยุโรปในช่วงต้นสัปดาห์นี้

สภาพตลาดโดยรวม: อารมณ์ตลาดในช่วงเซสชั่นแรกของสัปดาห์นี้ในยุโรปดีมาก โดยสัญญา DE40 เพิ่มขึ้น 1% ในขณะที่ FRA40 และ UK100 เพิ่มขึ้น 0.27% และ 0.3% ตามลำดับ...
18:47

หุ้นของ Goldman Sachs เพิ่มขึ้น 2.5% หลังจากรายงานผลประกอบการรายไตรมาส 🏛️

หุ้นของ Goldman Sachs (GS.US) เพิ่มขึ้นเกือบ 2.5% หลังจากที่สถาบันการเงินดังกล่าวได้เผยแพร่ผลประกอบการในไตรมาสแรกของปี 2025 และบอร์ดของ GS ก็อนุมัติแผนการซื้อหุ้นคืนมูลค่าสูงถึง...

