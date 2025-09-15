อ่านเพิ่มเติม

Bitcoin พยายามรักษาขาขึ้นท่ามกลางเงินไหลเข้ากองทุน ETF 📈

15 กันยายน 2025

Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...

หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

บริษัทแห่งสัปดาห์ – Hewlett Packard Enterprise

12 กันยายน 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...

14 เมษายน 2025
11 เมษายน 2025
01:04

ข่าวเด่นวันนี้: บิทคอยน์ขึ้น 5% วอลล์สตรีทฟื้นตัวปลายสัปดาห์ 📈

ดัชนีหลักของสหรัฐฯ ฟื้นตัวจากการขาดทุนตั้งต้นและกำลังมุ่งไปสู่การปิดตลาดในแดนบวก (Nasdaq: +1.1%, S&P 500: +1.2%, DJIA: +1%, Russell 2000: +0.35%) หุ้นของธนาคารใหญ่สุดในสหรัฐฯ...
00:43

ข้าวสาลีพุ่ง 3% จากภัยแล้งในสหรัฐฯ และอากาศรัสเซียกระทบการส่งออก 📈

สัญญาฟิวเจอร์สข้าวสาลีที่ Chicago Board of Trade (WHEAT) พุ่งขึ้นเกือบ 3% ในวันนี้ โดยแตะระดับทางเทคนิคที่สำคัญ ขณะที่ความตึงเครียดทางการค้าระดับโลกยังคงดำเนินต่อไป...
23:59

GOLD พุ้ง 1.5% 📈

ทองคำทำสถิติสูงสุดใหม่ ในวันนี้ โดยเพิ่มขึ้นมากกว่า 1.5% (เคยเพิ่มขึ้นมากกว่า 2% ในช่วงพีค) ท่ามกลางความต้องการที่แข็งแกร่งในโลหะมีค่า โดยมีปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนอย่างมั่นคง...
23:26

3 ตลาดที่ควรติดตามในสัปดาห์หน้า - 11/04/2025

สัปดาห์ที่สองของเดือนเมษายนเต็มไปด้วยความผันผวนของตลาดอย่างมาก ก่อนหน้านี้ ดัชนีตลาดสหรัฐฯ ได้เข้าสู่ตลาดหมีอย่างเป็นทางการ และตามมาด้วยหนึ่งในเซสชั่นที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของวอลล์สตรีทหลังจากการประกาศระงับภาษีสินค้าชั่วคราว...
23:05

เฟดมองว่าไม่มีภาวะสเตกเฟลชัน ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ กลับมาปิดในแดนบวก 📈

จอห์น วิลเลียมส์ จากเฟดได้ปฏิเสธความกังวลเกี่ยวกับภาวะสเตกเฟลชัน พร้อมเน้นย้ำว่าเฟดจะให้ความสำคัญกับการรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าในสหรัฐฯ วิลเลียมส์กล่าวว่า...
22:05

US Open: US500 -0.2% หลังข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ อ่อนแอ / Texas Instruments ร่วง 9% จากคำเตือนของจีนเรื่องชิป

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ พยายามฟื้นตัวหลายครั้งในวันนี้ แม้ว่าสภาวะตลาดจะยังคงยากลำบากและแนวโน้มยังไม่แน่นอน ข้อมูล PPI และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน...
19:03

BlackRock ทำสถิติ AUM (Assets Under Management) ใหม่ แม้ว่าผลการดำเนินงานจะผิดหวัง 📊

BlackRock (BLK.US) รายงานผลการดำเนินงาน Q1 2025 ที่ต่ำกว่าคาดการณ์เล็กน้อย ผลการดำเนินงานไม่รวมถึงความตื่นตระหนกในตลาดหลังจาก "Liberation Day"...
18:37

VIX เพิ่มขึ้น 2.5% เนื่องจากความไม่แน่นอนก่อนการเปิดตลาด Wall Street 📌

 ฟิวเจอร์สบนดัชนีความผันผวน VIX เพิ่มขึ้นเกือบ 3% ในวันนี้ อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับจุดสูงสุดของเมื่อวานที่มากกว่า 40 ดัชนี VIX ได้ลดลงเกือบ 10%...
17:38

DE40: ตลาดยุโรปเผชิญความไม่แน่นอนปลายสัปดาห์

สถานการณ์โดยรวมของตลาด: อารมณ์ตลาดในช่วงการซื้อขายครั้งสุดท้ายของสัปดาห์นี้ในยุโรปค่อนข้างปะปนกัน ดัชนี DAX ของเยอรมนีในขณะนี้ลดลง 0.8% ในขณะที่ FTSE100...
15:17

ข่าวเด่น: จีนประกาศเก็บภาษีนำเข้าเพิ่มเติมต่อสินค้าสหรัฐฯ🚨

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของจีนประกาศว่า ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน จีนจะปรับขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากสหรัฐฯ เป็น 125% (จากเดิม 84%) เพื่อตอบโต้การตัดสินใจของทรัมป์ในการขึ้นภาษีกับจีน ดัชนี...
13:45

ตลาดเด่นวันนี้ - Gold - 11/04/2025

ราคาทองคำพุ่งขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม่ในวันศุกร์ โดยทองคำแท่งเพิ่มขึ้นมากกว่า 1% สู่ระดับ $3,207.20 ต่อออนซ์ เนื่องจากความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่ทวีความรุนแรงขึ้นทำให้นักลงทุนหันไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ปลอดภัย สงครามการค้าเป็นตัวกระตุ้นการพุ่งสูงของราคาทองคำ โลหะมีค่าได้แสดงการเพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่นในสัปดาห์นี้...

