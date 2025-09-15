GBPJPY - Nomura แนะนำ - 14/04/2025
Nomura แนะนำกลยุทธ์ “ขาย” (Short) สำหรับคู่เงิน GBPJPY โดยมีเงื่อนไขดังนี้: จุดเข้า (Entry): 187.17 เป้าหมาย (Target): 180.00 จุดตัดขาดทุน...
ข่าวในตลาดฟอเร็ก
Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...
เพิ่มเติม
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
เพิ่มเติม
Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...
เพิ่มเติม
Nomura แนะนำกลยุทธ์ “ขาย” (Short) สำหรับคู่เงิน GBPJPY โดยมีเงื่อนไขดังนี้: จุดเข้า (Entry): 187.17 เป้าหมาย (Target): 180.00 จุดตัดขาดทุน...
การเพิ่มขึ้นของสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ ได้กระตุ้นให้ธนาคารกลางจีน (PBOC) ทำการเคลื่อนไหวที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน โดยการปรับอัตราอ้างอิง USDCNH...
06:30 AM GMT / 13:30 น. ตามเวลาไทย – สวิตเซอร์แลนด์: ข้อมูลเงินเฟ้อเดือนมี.ค. PPI รายปี (YoY): -0.1% (เท่าเดิมจากเดือนก่อนหน้า) PPI...
Nomura แนะนำกลยุทธ์สำหรับคู่เงิน EURGBP แนะนำ: เปิดสถานะ Long (ซื้อ) จุดเข้า (Entry): 0.8689 เป้าหมาย (Target): 0.9000 จุดตัดขาดทุน...
สรุปปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ (14 เม.ย.) – เบาบาง แต่มีประเด็นน่าจับตา วันนี้ข้อมูลเศรษฐกิจไม่มากนัก แม้จะเป็นวันจันทร์ แต่ตลาดจับตา: 🇨🇭 Swiss...
วอลล์สตรีทกลับตัวขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยดัชนีหลักทั้งหมดปิดการซื้อขายในวันสุดท้ายของสัปดาห์ด้วยการปรับตัวขึ้น (Nasdaq: +2%,...
ดัชนีหลักของสหรัฐฯ ฟื้นตัวจากการขาดทุนตั้งต้นและกำลังมุ่งไปสู่การปิดตลาดในแดนบวก (Nasdaq: +1.1%, S&P 500: +1.2%, DJIA: +1%, Russell 2000: +0.35%) หุ้นของธนาคารใหญ่สุดในสหรัฐฯ...
สัญญาฟิวเจอร์สข้าวสาลีที่ Chicago Board of Trade (WHEAT) พุ่งขึ้นเกือบ 3% ในวันนี้ โดยแตะระดับทางเทคนิคที่สำคัญ ขณะที่ความตึงเครียดทางการค้าระดับโลกยังคงดำเนินต่อไป...
ทองคำทำสถิติสูงสุดใหม่ ในวันนี้ โดยเพิ่มขึ้นมากกว่า 1.5% (เคยเพิ่มขึ้นมากกว่า 2% ในช่วงพีค) ท่ามกลางความต้องการที่แข็งแกร่งในโลหะมีค่า โดยมีปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนอย่างมั่นคง...
สัปดาห์ที่สองของเดือนเมษายนเต็มไปด้วยความผันผวนของตลาดอย่างมาก ก่อนหน้านี้ ดัชนีตลาดสหรัฐฯ ได้เข้าสู่ตลาดหมีอย่างเป็นทางการ และตามมาด้วยหนึ่งในเซสชั่นที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของวอลล์สตรีทหลังจากการประกาศระงับภาษีสินค้าชั่วคราว...
จอห์น วิลเลียมส์ จากเฟดได้ปฏิเสธความกังวลเกี่ยวกับภาวะสเตกเฟลชัน พร้อมเน้นย้ำว่าเฟดจะให้ความสำคัญกับการรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าในสหรัฐฯ วิลเลียมส์กล่าวว่า...
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ พยายามฟื้นตัวหลายครั้งในวันนี้ แม้ว่าสภาวะตลาดจะยังคงยากลำบากและแนวโน้มยังไม่แน่นอน ข้อมูล PPI และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน...
University of Michigan Sentiment and Inflation Expectations (Preliminary Data) Sentiment: 50.8 (Forecast: 53.8, Previous: 57.0) Current...
รายงาน PPI ของสหรัฐฯ ต่ำกว่าคาด: PPI ปีต่อปี (มี.ค.): 2.7% (คาด 3.3%, ก่อนหน้า 3.2%) PPI เดือนต่อเดือน: -0.4% (คาด 0.2%, ก่อนหน้า 0.0%) Core...
BlackRock (BLK.US) รายงานผลการดำเนินงาน Q1 2025 ที่ต่ำกว่าคาดการณ์เล็กน้อย ผลการดำเนินงานไม่รวมถึงความตื่นตระหนกในตลาดหลังจาก "Liberation Day"...
ฟิวเจอร์สบนดัชนีความผันผวน VIX เพิ่มขึ้นเกือบ 3% ในวันนี้ อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับจุดสูงสุดของเมื่อวานที่มากกว่า 40 ดัชนี VIX ได้ลดลงเกือบ 10%...
สถานการณ์โดยรวมของตลาด: อารมณ์ตลาดในช่วงการซื้อขายครั้งสุดท้ายของสัปดาห์นี้ในยุโรปค่อนข้างปะปนกัน ดัชนี DAX ของเยอรมนีในขณะนี้ลดลง 0.8% ในขณะที่ FTSE100...
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของจีนประกาศว่า ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน จีนจะปรับขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากสหรัฐฯ เป็น 125% (จากเดิม 84%) เพื่อตอบโต้การตัดสินใจของทรัมป์ในการขึ้นภาษีกับจีน ดัชนี...
ราคาทองคำพุ่งขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม่ในวันศุกร์ โดยทองคำแท่งเพิ่มขึ้นมากกว่า 1% สู่ระดับ $3,207.20 ต่อออนซ์ เนื่องจากความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่ทวีความรุนแรงขึ้นทำให้นักลงทุนหันไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ปลอดภัย สงครามการค้าเป็นตัวกระตุ้นการพุ่งสูงของราคาทองคำ โลหะมีค่าได้แสดงการเพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่นในสัปดาห์นี้...
ประเทศที่คุณเลือกไม่ได้รับการให้บริการ โปรดเลือกประเทศอื่น
การเปลี่ยนภาษามีผลกับการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานควบคุม