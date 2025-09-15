ข่าวเด่น: GDP-อุตฯ อังกฤษพุ่งเกินคาด
ตัวเลขเศรษฐกิจอังกฤษออกมาดีกว่าคาด GDP รายปี (YoY): +1.4% สูงกว่าคาด (คาด +0.9%, ครั้งก่อน +1.0%) GDP รายเดือน (MoM): +0.5% (คาด +0.1%,...
Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...
ตลาดเฝ้าระวังตัวเลขสำคัญเพื่อประเมินทิศทางเศรษฐกิจ ท่ามกลางความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน โดยมีถ้อยแถลงจาก ประธาน ECB Christine Lagarde และ สมาชิก...
ดัชนีหุ้นในเอเชียพลิกฟื้นจากการลดลง โดยตลาดหุ้นของจีนเป็นผู้นำการปรับตัวเพิ่มขึ้น โดย CHN.cash ของจีนเพิ่มขึ้น 2.07% ตลาดหุ้นฮ่องกง HK.cash เพิ่มขึ้น...
ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงในวันนี้ โดยลบกำไรบางส่วนจากเมื่อวานนี้ ความผันผวนในตลาดยังคงสูงมาก และ นักลงทุนยังคงกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย ดัชนี...
สภาผู้แทนฯ สหรัฐฯ ผ่านงบประมาณของทรัมป์ด้วยคะแนนเฉียดฉิว 216-214 ถือเป็น ชัยชนะสำคัญของวาระนโยบายเขา หลัง ชะลอการขึ้นภาษีนำเข้าบางรายการเมื่อวันก่อน งบนี้เปิดทางให้...
เจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวเปิดเผยกับ CNBC ในวันนี้ว่า มูลค่ารวมของภาษีที่สหรัฐฯ เรียกเก็บจากจีนได้เพิ่มขึ้นเป็น 145% แล้ว โดยประกอบด้วย: ภาษีที่เกี่ยวข้องกับเฟนทานิล...
หุ้น U.S. Steel ร่วง 7.9% หลังประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยัน คัดค้านการเข้าซื้อกิจการของบริษัทโดย Nippon Steel ของญี่ปุ่น แม้ก่อนหน้านี้จะอนุมัติการทบทวนด้านความมั่นคงแห่งชาติ...
การเปลี่ยนแปลงของก๊าซธรรมชาติ EIA BCF อยู่ที่ 57B (คาดการณ์ 55B, ก่อนหน้านี้ 29B) ราคาก๊าซธรรมชาติลดลงเล็กน้อยหลังจากการเผยแพร่ข้อมูลจาก EIA. แหล่งที่มา:...
CEO ของ Amazon (AMZN.US) Andy Jassy ได้เน้นถึงความจำเป็นที่บริษัทต้องดำเนินงานเหมือน "สตาร์ทอัพที่ใหญ่ที่สุดในโลก" ในจดหมายประจำปีของผู้ถือหุ้นที่เผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดี Alphabet...
หุ้นของ Capri Holdings (CPRI.US) เพิ่มขึ้นเกือบ 5.5% ก่อนเปิดตลาด หลังจากที่ Prada ตกลงเข้าซื้อ Versace ด้วยมูลค่า 1.375 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นมูลค่าทางธุรกิจของบริษัท...
หุ้นของ CME Group (CME.US) และ CBOE Global Markets (CBOE.US) เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการเครื่องมือทางการเงินชั้นนำโดยมุ่งเน้นที่นักลงทุนสถาบันในสหรัฐอเมริกา...
รายงาน CPI สหรัฐฯ เดือนมีนาคม: 2.4% YoY เทียบกับคาดการณ์ 2.5% และ 2.8% ก่อนหน้า CPI เดือนมีนาคม (MoM): -0.1% เทียบกับคาดการณ์ 0.1% และ 0.2% ก่อนหน้า...
12:30 PM GMT, United States - Employment Data for April: Initial Jobless Claims: actual 223K vs forecast 223K; previous 219K; Continuing...
วันนี้เวลา 14:30 น. จะมีการประกาศข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ สำหรับเดือนมีนาคม การคาดการณ์ชี้ว่าแรงกดดันด้านราคาชะลอลงในเดือนที่แล้วตามความอ่อนแอของความต้องการและความเชื่อมั่นของผู้บริโภค...
European stock market sentiment is weakening after an euphoric opening. Futures on the DAX (DE40) are down 3%, while the cash DAX is up 5.7%. Infineon,...
ทองคำ (Gold) ฟื้นตัวขึ้นเกือบ 5.5% จากจุดต่ำสุดในวันจันทร์ ถึงแม้สัญญาทองคำฟิวเจอร์สจะเด้งกลับจากระดับ 78.6% Fibonacci retracement การที่ตลาดหุ้นเริ่มมีเสถียรภาพ—พร้อมกับความกังวลที่ยังคงมีเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจโลก—อาจจะยังคงสนับสนุนราคาทองคำต่อไป การขายทองคำในช่วงที่ผ่านมา...
Oil Crude oil has seen a 20% pullback since the United States first announced retaliatory tariffs. WTI oil plunged below $60 per barrel, marking...
TSMC รายงานรายได้ไตรมาส 1 ปี 2025 เพิ่มขึ้น 42% จากปีก่อน Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM.US) เปิดเผยผลประกอบการรายเดือนและรายไตรมาสเบื้องต้น...
ความผันผวนตลาดพุ่งแรงตลอดสัปดาห์ – นักลงทุนจับตา CPI และข้อมูลแรงงานสหรัฐฯ ความผันผวนของตลาดในสัปดาห์นี้พุ่งทะยาน จากข่าวใหญ่ที่เขย่าความเชื่อมั่นของนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง...
