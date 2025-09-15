อ่านเพิ่มเติม

Bitcoin พยายามรักษาขาขึ้นท่ามกลางเงินไหลเข้ากองทุน ETF 📈

15 กันยายน 2025

Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...

หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

บริษัทแห่งสัปดาห์ – Hewlett Packard Enterprise

12 กันยายน 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...

11 เมษายน 2025
12:43

ปฏิทินเศรษฐกิจ:GDP อังกฤษ-เงินเฟ้อยุโรป-PPI สหรัฐเด่นวันนี้ - 11/04/2025

ตลาดเฝ้าระวังตัวเลขสำคัญเพื่อประเมินทิศทางเศรษฐกิจ ท่ามกลางความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน โดยมีถ้อยแถลงจาก ประธาน ECB Christine Lagarde และ สมาชิก...
10 เมษายน 2025
01:14

ข่าวเด่นวันนี้: หุ้นสหรัฐฯ ดิ่ง ความไม่แน่นอนยังอยู่

ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงในวันนี้ โดยลบกำไรบางส่วนจากเมื่อวานนี้ ความผันผวนในตลาดยังคงสูงมาก และ นักลงทุนยังคงกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย ดัชนี...
22:37

รีพับลิกันผ่านงบทรัมป์เฉียดฉิว | EUR/USD ใกล้ 1.12

สภาผู้แทนฯ สหรัฐฯ ผ่านงบประมาณของทรัมป์ด้วยคะแนนเฉียดฉิว 216-214 ถือเป็น ชัยชนะสำคัญของวาระนโยบายเขา หลัง ชะลอการขึ้นภาษีนำเข้าบางรายการเมื่อวันก่อน งบนี้เปิดทางให้...
22:09

ภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนเพิ่มขึ้นรวมเป็น 145% 📢

เจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวเปิดเผยกับ CNBC ในวันนี้ว่า มูลค่ารวมของภาษีที่สหรัฐฯ เรียกเก็บจากจีนได้เพิ่มขึ้นเป็น 145% แล้ว โดยประกอบด้วย: ภาษีที่เกี่ยวข้องกับเฟนทานิล...
21:38

หุ้น U.S. Steel ร่วงหนัก หลังประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยัน ไม่เห็นด้วยกับดีลควบรวมกับ Nippon Steel

หุ้น U.S. Steel ร่วง 7.9% หลังประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยัน คัดค้านการเข้าซื้อกิจการของบริษัทโดย Nippon Steel ของญี่ปุ่น แม้ก่อนหน้านี้จะอนุมัติการทบทวนด้านความมั่นคงแห่งชาติ...
21:31

ข่าวเด่น: ราคาก๊าซธรรมชาติ (NATGAS) ลดลงหลังรายงาน EIA

การเปลี่ยนแปลงของก๊าซธรรมชาติ EIA BCF อยู่ที่ 57B (คาดการณ์ 55B, ก่อนหน้านี้ 29B) ราคาก๊าซธรรมชาติลดลงเล็กน้อยหลังจากการเผยแพร่ข้อมูลจาก EIA. แหล่งที่มา:...
20:51

US OPEN: ตลาดค้นหาทิศทางหลังการพลิกกลับประวัติศาสตร์เมื่อวานนี้

  CEO ของ Amazon (AMZN.US) Andy Jassy ได้เน้นถึงความจำเป็นที่บริษัทต้องดำเนินงานเหมือน "สตาร์ทอัพที่ใหญ่ที่สุดในโลก" ในจดหมายประจำปีของผู้ถือหุ้นที่เผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดี Alphabet...
20:01

Prada เข้าซื้อ Versace ด้วยมูลค่า 1.375 พันล้านดอลลาร์; หุ้นของ Capri Holdings เพิ่มขึ้น 5.3%💡

หุ้นของ Capri Holdings (CPRI.US) เพิ่มขึ้นเกือบ 5.5% ก่อนเปิดตลาด หลังจากที่ Prada ตกลงเข้าซื้อ Versace ด้วยมูลค่า 1.375 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นมูลค่าทางธุรกิจของบริษัท...
19:51

หุ้นของ CME Group และ CBOE Global Markets อยู่ในความสนใจของ Morgan Stanley และ BofA 🔔

หุ้นของ CME Group (CME.US) และ CBOE Global Markets (CBOE.US) เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการเครื่องมือทางการเงินชั้นนำโดยมุ่งเน้นที่นักลงทุนสถาบันในสหรัฐอเมริกา...
17:20

ภาษีศุลกากรกระทบ CPI ของสหรัฐฯ❓🔍

 วันนี้เวลา 14:30 น. จะมีการประกาศข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ สำหรับเดือนมีนาคม การคาดการณ์ชี้ว่าแรงกดดันด้านราคาชะลอลงในเดือนที่แล้วตามความอ่อนแอของความต้องการและความเชื่อมั่นของผู้บริโภค...
15:58

ตลาดเด่นวันนี้ : GOLD - 10/04/2025

ทองคำ (Gold) ฟื้นตัวขึ้นเกือบ 5.5% จากจุดต่ำสุดในวันจันทร์ ถึงแม้สัญญาทองคำฟิวเจอร์สจะเด้งกลับจากระดับ 78.6% Fibonacci retracement การที่ตลาดหุ้นเริ่มมีเสถียรภาพ—พร้อมกับความกังวลที่ยังคงมีเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจโลก—อาจจะยังคงสนับสนุนราคาทองคำต่อไป การขายทองคำในช่วงที่ผ่านมา...
13:23

ปฏิทินเศรษฐกิจ: CPI และตลาดแรงงานสหรัฐฯ กลับมาเป็นประเด็นร้อน - 10/04/2025

ความผันผวนตลาดพุ่งแรงตลอดสัปดาห์ – นักลงทุนจับตา CPI และข้อมูลแรงงานสหรัฐฯ ความผันผวนของตลาดในสัปดาห์นี้พุ่งทะยาน จากข่าวใหญ่ที่เขย่าความเชื่อมั่นของนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง...

