สรุปข่าวเช้า -10/04/2025
วอลล์สตรีทพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงในช่วงท้ายของการซื้อขายเมื่อวานนี้ หลังจากที่โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศระงับการเก็บภาษีตอบโต้ส่วนใหญ่เป็นเวลา 90 วันระหว่างการเจรจา...
ข่าวในตลาดฟอเร็ก
Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...
เพิ่มเติม
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
เพิ่มเติม
Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...
เพิ่มเติม
วอลล์สตรีทพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงในช่วงท้ายของการซื้อขายเมื่อวานนี้ หลังจากที่โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศระงับการเก็บภาษีตอบโต้ส่วนใหญ่เป็นเวลา 90 วันระหว่างการเจรจา...
เฟดยังคงดอกเบี้ย 4.25-4.50% – ชะลอลดงบดุล เริ่มเมษายน ท่ามกลางความไม่แน่นอน ไฮไลต์สำคัญจากรายงานการประชุม FOMC (18-19 มี.ค. 2025): ดอกเบี้ย:...
ตลาดประสบกับความผันผวนอย่างรุนแรง โดย US500 ปรับตัวลง 4.7% ในตอนเปิดตลาด ก่อนที่จะดีดตัวขึ้น 3.4% และปิดที่ +7% ขณะที่ US30 ขึ้น 6% และ US100 เพิ่มขึ้น...
ทรัมป์ระงับภาษี 90 วันสำหรับประเทศที่ร่วมมือ – แต่เพิ่มภาษีตอบโต้จีนเป็น 125% ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ประกาศระงับการเก็บภาษีศุลกากรเป็นเวลา...
ราคาน้ำมัน WTI ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 4 ปี หลังจากได้รับผลกระทบจากการเพิ่มการผลิตของ OPEC+ และนโยบายการค้าของประธานาธิบดีทรัมป์ที่มุ่งเป้าไปที่ประเทศผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่...
พันธบัตรสหรัฐฯ กำลังเผชิญกับการลดลงอย่างรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่วิกฤตการเงินปี 2008 โดยอัตราผลตอบแทนในพันธบัตรระยะยาวปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน การย้ายเงินลงทุนจากตลาดหุ้นไปยังพันธบัตรเป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวนี้...
EU อนุมัติภาษีตอบโต้ 21 พันล้านยูโรต่อสินค้าสหรัฐฯ สหภาพยุโรปอนุมัติภาษีตอบโต้มูลค่า 21 พันล้านยูโร (23.2 พันล้านดอลลาร์) ต่อสินค้าจากสหรัฐฯ เพื่อตอบโต้การเก็บภาษี...
ข้อมูล EIA จากสหรัฐฯ (03:30 PM BST): สต็อกน้ำมันดิบ: 2.553 ล้านบาร์เรล (คาดการณ์ 2.200 ล้านบาร์เรล, ก่อนหน้านี้ 6.165 ล้านบาร์เรล) สต็อกน้ำมันดีสติเลต:...
ยอดขายค้าส่งสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 2.4% ในเดือนที่ผ่านมา ยอดขายค้าส่ง MoM: 2.4% (คาดการณ์ 0.8%, ก่อนหน้านี้ -1.3%) สินค้าคงคลังค้าส่ง MoM ปรับปรุง:...
ตลาดฟื้นตัวเล็กน้อยหลังคำแนะนำจากประธานาธิบดีทรัมป์ Apple (AAPL.US) ได้รับการปรับเพิ่มคำแนะนำเป็น "ถือ" จาก Jefferies หลังจากราคาหุ้นตกลงอย่างหนักหลังการประกาศภาษีเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Arista...
ความเห็นจากรัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ Bessent และ Neel Kashkari แห่ง Fed ต่อภาษีนำเข้าและเศรษฐกิจสหรัฐฯ รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ Bessent ประกาศจะ เข้ามามีบทบาทนำในการเจรจาภาษีนำเข้าสหรัฐฯ ชี้ว่า...
Jamie Dimon ซีอีโอของ JPMorgan เตือนว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีแนวโน้มเข้าสู่ภาวะถดถอย เขาระบุว่าสาเหตุหลักมาจากเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ การเติบโตชะลอลง...
General market situation: European stock prices have once again taken a nosedive after China imposed a total of 84% tariffs on US imports starting tomorrow....
The futures on CBOE VIX index (VIX) surges almost 7% as US500 drops 1.8% on fears that trade war between US and China will escalate further, as China decided...
กระทรวงการคลังจีน: จะเรียกเก็บภาษีเพิ่มเติมจากสินค้าสหรัฐฯ ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน กระทรวงการคลังจีน: จะเรียกเก็บภาษีรวมเป็น 84% สำหรับสินค้าสหรัฐฯ เราไม่ต้องรอนานสำหรับการตอบสนองจากจีน...
หุ้น Peabody Energy (BTS.US) และกลุ่มถ่านหินสหรัฐฯ พุ่งแรงช่วงก่อนเปิดตลาด หลังคำสั่งบริหารใหม่จากทรัมป์ ราคาหุ้นของบริษัท Peabody Energy (BTS.US)...
สัญญาบนดัชนี HSCEI ของจีน (CHN.cash) เพิ่มขึ้นเกือบ 7% ในวันนี้ เนื่องจากตลาดคาดหวังว่าผลกระทบจากภาษี 104% ที่มีต่อจีนจะช่วยเพิ่มความหวังในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน นักลงทุนคาดหวังว่าจีนจะรู้สึกจำเป็นต้องสนับสนุนความเชื่อมั่นในตลาดการเงิน...
น้ำมันยังคงร่วงแรงต่อเนื่อง หลัง WTI หลุดระดับ 60 ดอลลาร์/บาร์เรล ราคาน้ำมันยังคงปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่ในช่วงการซื้อขายเมื่อวานนี้ น้ำมันดิบ...
วันนี้ เงินเยนของญี่ปุ่น (JPY) เป็นหนึ่งในสกุลเงินที่แข็งค่าที่สุด โดยแข็งค่าขึ้นอย่างชัดเจนหลังจากมีการประกาศ มาตรการขึ้นภาษีนำเข้าฉบับใหม่ของสหรัฐฯ นักลงทุนหันกลับมาถือครองสกุลเงินปลอดภัยแบบดั้งเดิมอย่าง...
ประเทศที่คุณเลือกไม่ได้รับการให้บริการ โปรดเลือกประเทศอื่น
การเปลี่ยนภาษามีผลกับการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานควบคุม