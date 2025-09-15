อ่านเพิ่มเติม

Bitcoin พยายามรักษาขาขึ้นท่ามกลางเงินไหลเข้ากองทุน ETF 📈

15 กันยายน 2025

Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...

หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

บริษัทแห่งสัปดาห์ – Hewlett Packard Enterprise

12 กันยายน 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...

10 เมษายน 2025
12:54

สรุปข่าวเช้า -10/04/2025

วอลล์สตรีทพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงในช่วงท้ายของการซื้อขายเมื่อวานนี้ หลังจากที่โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศระงับการเก็บภาษีตอบโต้ส่วนใหญ่เป็นเวลา 90 วันระหว่างการเจรจา...
9 เมษายน 2025
01:10

FOMC : เฟดยังคงดอกเบี้ย–ชะลอลดงบดุล ท่ามกลางความไม่แน่นอน

เฟดยังคงดอกเบี้ย 4.25-4.50% – ชะลอลดงบดุล เริ่มเมษายน ท่ามกลางความไม่แน่นอน ไฮไลต์สำคัญจากรายงานการประชุม FOMC (18-19 มี.ค. 2025): ดอกเบี้ย:...
00:46

ข่าวเด่นวันนี้: ตลาดพุ่ง หลังทรัมป์เลื่อนภาษี 90 วัน

ตลาดประสบกับความผันผวนอย่างรุนแรง โดย US500 ปรับตัวลง 4.7% ในตอนเปิดตลาด ก่อนที่จะดีดตัวขึ้น 3.4% และปิดที่ +7% ขณะที่ US30 ขึ้น 6% และ US100 เพิ่มขึ้น...
23:30

ราคาน้ำมันร่วงต่ำสุดในรอบ 4 ปี นักลงทุนปรับพอร์ต

ราคาน้ำมัน WTI ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 4 ปี หลังจากได้รับผลกระทบจากการเพิ่มการผลิตของ OPEC+ และนโยบายการค้าของประธานาธิบดีทรัมป์ที่มุ่งเป้าไปที่ประเทศผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่...
23:26

การขายพันธบัตรสหรัฐฯ อย่างแพร่หลาย📉

พันธบัตรสหรัฐฯ กำลังเผชิญกับการลดลงอย่างรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่วิกฤตการเงินปี 2008 โดยอัตราผลตอบแทนในพันธบัตรระยะยาวปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน การย้ายเงินลงทุนจากตลาดหุ้นไปยังพันธบัตรเป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวนี้...
21:43

EU ประกาศภาษี 21 พันล้านยูโรตอบโต้สินค้าสหรัฐฯ

EU อนุมัติภาษีตอบโต้ 21 พันล้านยูโรต่อสินค้าสหรัฐฯ สหภาพยุโรปอนุมัติภาษีตอบโต้มูลค่า 21 พันล้านยูโร (23.2 พันล้านดอลลาร์) ต่อสินค้าจากสหรัฐฯ เพื่อตอบโต้การเก็บภาษี...
20:49

US OPEN: ตลาดผันผวนหลังจีนปรับภาษีขึ้น 84%

 ตลาดฟื้นตัวเล็กน้อยหลังคำแนะนำจากประธานาธิบดีทรัมป์ Apple (AAPL.US) ได้รับการปรับเพิ่มคำแนะนำเป็น "ถือ" จาก Jefferies หลังจากราคาหุ้นตกลงอย่างหนักหลังการประกาศภาษีเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Arista...
20:17

รมว.คลังสหรัฐฯ Bessent และ Fed’s Kashkari แสดงความเห็นเรื่องภาษีนำเข้าและเศรษฐกิจ🏛️

ความเห็นจากรัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ Bessent และ Neel Kashkari แห่ง Fed ต่อภาษีนำเข้าและเศรษฐกิจสหรัฐฯ รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ Bessent ประกาศจะ เข้ามามีบทบาทนำในการเจรจาภาษีนำเข้าสหรัฐฯ ชี้ว่า...
19:58

ซีอีโอของ JPMorgan Jamie Dimon กล่าวว่า ความเสี่ยงจากภาวะถดถอยอาจเกิดขึ้นได้ 📌

  Jamie Dimon ซีอีโอของ JPMorgan เตือนว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีแนวโน้มเข้าสู่ภาวะถดถอย เขาระบุว่าสาเหตุหลักมาจากเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ การเติบโตชะลอลง...
18:05

ข่าวเด่น: จีนจะเรียกเก็บภาษีเพิ่มเติม ทำให้ภาษีทั้งหมดสำหรับสินค้าสหรัฐฯ สูงถึง 84%📌💣

กระทรวงการคลังจีน: จะเรียกเก็บภาษีเพิ่มเติมจากสินค้าสหรัฐฯ ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน กระทรวงการคลังจีน: จะเรียกเก็บภาษีรวมเป็น 84% สำหรับสินค้าสหรัฐฯ เราไม่ต้องรอนานสำหรับการตอบสนองจากจีน...
16:22

CHN.cash ฟื้นตัว 6.7% ขณะที่ตลาดรอการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ-จีน และการกระตุ้นเศรษฐกิจจากปักกิ่ง 📈

สัญญาบนดัชนี HSCEI ของจีน (CHN.cash) เพิ่มขึ้นเกือบ 7% ในวันนี้ เนื่องจากตลาดคาดหวังว่าผลกระทบจากภาษี 104% ที่มีต่อจีนจะช่วยเพิ่มความหวังในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน นักลงทุนคาดหวังว่าจีนจะรู้สึกจำเป็นต้องสนับสนุนความเชื่อมั่นในตลาดการเงิน...
14:04

⏬น้ำมัน WTI เตรียมรับมือภาวะถดถอย

น้ำมันยังคงร่วงแรงต่อเนื่อง หลัง WTI หลุดระดับ 60 ดอลลาร์/บาร์เรล ราคาน้ำมันยังคงปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่ในช่วงการซื้อขายเมื่อวานนี้ น้ำมันดิบ...
13:55

ตลาดเด่นวันนี้ - USDJPY - 09/04/2025

วันนี้ เงินเยนของญี่ปุ่น (JPY) เป็นหนึ่งในสกุลเงินที่แข็งค่าที่สุด โดยแข็งค่าขึ้นอย่างชัดเจนหลังจากมีการประกาศ มาตรการขึ้นภาษีนำเข้าฉบับใหม่ของสหรัฐฯ นักลงทุนหันกลับมาถือครองสกุลเงินปลอดภัยแบบดั้งเดิมอย่าง...

