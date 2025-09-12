ข่าวเด่นวันนี้: หลัง NVIDIA โลกตลาดหุ้นจะเปลี่ยนไปอย่างไร?
สรุปตลาดประจำวันที่เกี่ยวข้องกับ NVIDIA และข่าวเศรษฐกิจโลก ก่อนประกาศผล NVIDIA: S&P 500 futures +0.1% หุ้น NVIDIA ใกล้จุดสูงสุดตลอดกาล...
ข่าวในตลาดฟอเร็ก
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
เพิ่มเติม
Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...
เพิ่มเติม
สหรัฐฯ – CPI สิงหาคม: เงินเฟ้อสูงเล็กน้อย แต่การยื่นขอสวัสดิการว่างงานฟื้นตัวแรง ภาพรวมตัวเลข: CPI YoY: 2.9% จาก 2.7% Core CPI YoY: 3.1% CPI รายเดือน: 0.4% MoM (คาด 0.3%) – เพิ่มขึ้นสองเท่าจากกรกฎาคม Core CPI รายเดือน: 0.3% MoM ตามคาด ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์:...
เพิ่มเติม
สรุปตลาดประจำวันที่เกี่ยวข้องกับ NVIDIA และข่าวเศรษฐกิจโลก ก่อนประกาศผล NVIDIA: S&P 500 futures +0.1% หุ้น NVIDIA ใกล้จุดสูงสุดตลอดกาล...
S&P 500 Futures +0.1% ขณะรอผลประกอบการ Nvidia แม้การปรับขึ้นของ US500 จะเล็กน้อย แต่ดัชนี ใกล้จุดสูงสุดตลอดกาล และมีโอกาสทำ Close สูงสุดเป็นประวัติการณ์ มูลค่าตลาดของ...
หลังตลาดปิด Nvidia (NVDA.US) รายงานผลประกอบการทางการเงิน หลังจากที่หุ้นปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา หุ้นของบริษัทยังคงใกล้จุดสูงสุดประวัติศาสตร์...
ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีจากแคลิฟอร์เนีย Intel เผชิญกับหลายปีที่ท้าทายอย่างมากและความผันผวนของราคาหุ้นอย่างรุนแรง สถานการณ์ของบริษัทรุนแรงถึงขั้นที่ รัฐบาลของประธานาธิบดีสหรัฐฯ...
Key Data – น้ำมันและสต็อกเชื้อเพลิง Oil inventories: ลดลง 2.4 ล้านบาร์เรล (คาดการณ์: -2 ล้านบาร์เรล; ก่อนหน้า: -6.0 ล้านบาร์เรล) Gasoline:...
Royal Bank of Canada (RY.US) หุ้นปรับตัวขึ้น กว่า 5% หลังประกาศผลประกอบการไตรมาส 3 ที่แข็งแกร่ง ทำลายความคาดหมายของนักวิเคราะห์และทำสถิติรายได้สูงสุดในทุกสายธุรกิจหลัก...
การซื้อขายวันพุธในดัชนีสหรัฐฯ การซื้อขายวันพุธในดัชนีสหรัฐฯ เริ่มต้นด้วยการปรับตัวลดลง สัญญาฟิวเจอร์ส US100 (Nasdaq-100) และ US500 (S&P...
Bank of America ออกคำแนะนำสำหรับคู่เงิน AUDNZD Bank of America แนะนำให้เปิด สถานะ Long ในคู่เงินนี้ โดยมีระดับดังนี้: Entry (ตลาด): 1.1106 Target:...
Porsche AG (P911.DE) ได้เริ่มกระบวนการค้นหา ซีอีโอคนใหม่เพื่อแทนที่ Oliver Blume เพื่อตอบสนองต่อแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นจากนักลงทุนที่ต้องการให้เขายุติการทำงานควบสองตำแหน่ง...
แรงบวกในตลาดหุ้นจีนเริ่มอ่อนแรง แม้ก่อนหน้านี้ตลาดจีนได้แรงหนุนจากความหวังต่อภาคเทคโนโลยีและการผ่อนคลายความตึงเครียดทางการค้ากับสหรัฐฯ แต่แรงซื้อเริ่มชะลอตัวจากการขายทำกำไร สัญญา...
ดัชนียุโรปยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่องจากการเทขายเมื่อวานนี้ ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการเมืองและงบประมาณของฝรั่งเศส DE40 ลดลง 0.4%, ITA40 ลดลง...
ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเยอรมนี (GfK) ล่าสุดอยู่ที่ -23.6 (คาดการณ์ -21.5, ก่อนหน้า -21.5) — ความกังวลเกี่ยวกับ ตลาดแรงงานที่อ่อนแอ กดดันตัวเลขให้ลดลง ดัชนีความคาดหวัง...
ดอลลาร์สหรัฐยังคงฟื้นตัวต่อเนื่อง โดยคู่เงิน EURUSD ร่วงต่ำกว่าจุดต่ำสุดในรอบสองสัปดาห์ที่ผ่านมา เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ (Yield Curve) ปรับชันขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ...
ตลอดช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา Bitcoin ปรับฐานลงมากกว่า 10% ในขณะที่ Ethereum ยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้น ปัจจุบัน Bitcoin กำลังซื้อขายใกล้ระดับแนวรับที่...
ปฏิทินเศรษฐกิจมหภาควันนี้ค่อนข้างเบาบาง และไม่มีเหตุการณ์สำคัญ ยกเว้นรายงาน EIA เกี่ยวกับสต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม นักลงทุนจะจับตาการประกาศอีกหนึ่งรายการอย่างใกล้ชิด...
หุ้นเทคโนโลยีในเอเชียปรับตัวขึ้น หลังจากการซื้อขายที่บวกในวอลล์สตรีทเมื่อวานนี้ นำโดยความคาดหมายของนักลงทุนต่อ ผลประกอบการของ Nvidia เพื่อประเมินความต้องการชิปและว่าการฟื้นตัวของตลาดโลกตั้งแต่เดือนเมษายนสามารถดำเนินต่อได้หรือไม่...
🗓️ สรุปตลาดรายวัน ยุโรป: ดัชนีปรับตัวลดลงจากวิกฤตการเมืองฝรั่งเศส ความกังวลการตั้งรัฐบาลใหม่และงบประมาณพุ่ง CAC40 -1.7%, DAX -0.5%, FTSE 100 -0.6% สหรัฐฯ:...
น้ำมัน WTI ร่วงลง ทดสอบระดับ $63 หลังจาก $65 เมื่อวานนี้ Donald Trump คาดราคาน้ำมันจะต่ำกว่า $60 ต่อบาร์เรล ในอนาคต แต่ตลาดน้ำมันยังอยู่ภายใต้แรงขายตั้งแต่สิ้นสุดสงครามอิสราเอล–อิหร่าน...
🗽 Wall Street เปิดตลาดผสมผสาน US2000 ปรับขึ้น 0.5% ข้อมูล US Durable Goods, Conference Board Consumer Confidence และ Richmond Fed...
ประเทศที่คุณเลือกไม่ได้รับการให้บริการ โปรดเลือกประเทศอื่น
การเปลี่ยนภาษามีผลกับการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานควบคุม