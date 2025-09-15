ปฏิทินเศรษฐกิจ: อัตราภาษีของสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นมีผลบังคับใช้🔔
ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ไม่มีข้อมูลที่น่าสนใจมากนัก ยกเว้นรายงานบันทึกการประชุม FOMC จากการประชุมครั้งล่าสุด อย่างไรก็ตาม นักลงทุนจะไม่สามารถบ่นเรื่องความน่าเบื่อได้...
ข่าวในตลาดฟอเร็ก
Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...
Markets are reacting with another wave of sell-offs to the introduction of broad tariffs of 104% on imports from China, which officially came into...
Indices completely erase gains and return to declines following the escalation of the trade war between the U.S. and China. At the time of publication,...
In an interview that ended just a few minutes ago, Austan Goolsbee from the Fed expressed growing concern over the economic consequences of the new U.S....
White House spokesperson Levitt stated that the U.S. has just imposed an additional 50% tariff on China, raising total tariffs to a record-high 104%. Additional...
Crédit Agricole Research has issued a recommendation for the NZDUSD currency pair. Crédit Agricole Research recommends taking a long position...
การเปิดตลาดสหรัฐฯ – อัปเดตการเคลื่อนไหวของตลาด เมื่อเปิดตลาดสหรัฐฯ เราสังเกตเห็นการเพิ่มขึ้นอย่างมีพลศาสตร์ โดย ดัชนีหุ้น ขึ้นไปแล้วระหว่าง 3.50–4.00%...
American indices are starting the cash session with strong gains. The euphoria among investors is caused by assurances from the White House that bilateral...
Canadian Ivey PMI Actual 51.3 (Forecast -, Previous 55.3)
The session today shows a wave of recovery after the declines that have been ongoing since Thursday. US indices are gaining around 3% in the first hour...
Crédit Agricole Research has issued a recommendation for the EURUSD currency pair. คำแนะนำจาก Crédit Agricole Research สำหรับคู่สกุลเงิน...
การฟื้นตัวของตลาดหลังจากการขายทิ้งครั้งใหญ่ หลังจากการขายทิ้งครั้งใหญ่ที่เริ่มต้นเมื่อวันพุธหลังจากที่ทรัมป์ประกาศการขึ้นภาษีใหม่ วันนี้ตลาดในหลายประเทศเริ่มแสดงสัญญาณการฟื้นตัวเล็กน้อย...
คำแนะนำจาก Crédit Agricole สำหรับคู่สกุลเงิน EURGBP Crédit Agricole แนะนำการ เปิดตำแหน่งขาย (Short) ในคู่สกุลเงิน EURGBP โดยตั้งระดับดังนี้: Entry...
"ควรลดดอกเบี้ย 25 จุดเบสในยูโรโซนช่วงเดือนเมษายน" ซิมคุส สมาชิกคณะกรรมการธนาคารกลางยุโรป (ECB) กล่าวกับ Econostream ผู้กำหนดนโยบายจาก ECB...
ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ NFIB ของสหรัฐฯ อยู่ที่ 97.4 ต่ำกว่าคาด (คาดการณ์ 99, ก่อนหน้า 100.7) ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ NFIB ของสหรัฐฯ...
หยวนจีน (USDCNH: +0.2%) กลับสู่ระดับต่ำสุดในประวัติศาสตร์หลังจากที่ธนาคารกลางจีน (PBOC) ปรับอัตราอ้างอิงให้ลดลงเทียบกับดอลลาร์สหรัฐที่ 7.2038 CNH อัตราแลกเปลี่ยนทำลายระดับจิตวิทยา...
Porsche AG (P911.DE) รายงานการส่งมอบทั่วโลกลดลง 8% ในไตรมาสแรก Infineon Technologies AG (IFX.DE) ตกลงซื้อกิจการ Marvell Technology ตลาดยุโรปปรับตัวขึ้น...
ฟิวเจอร์สดัชนี Nasdaq 100 (US100) เพิ่มขึ้นเกือบ 1% ในวันนี้ แม้ว่าจะฟื้นตัวขึ้นบ้างจากระดับต่ำเมื่อวานราว 17,600 จุด แต่ก็ยังไม่สามารถพูดได้ว่ามี การปรับตัวของความเชื่อมั่นในเชิงบวกอย่างชัดเจน ดัชนียังคงพยายามเบรกเหนือแนวต้านที่...
ดัชนียุโรปปรับตัวขึ้นระหว่าง 0.5% ถึง 0.9% ก่อนตลาดยุโรปเปิดทำการ ฟิวเจอร์สดัชนีสหรัฐฯ ปรับขึ้นราว 1% ขณะที่ VIX ถอยลงเกือบ 4% วันนี้มีเพียงข้อมูลเศรษฐกิจรองเท่านั้น...
