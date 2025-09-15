อ่านเพิ่มเติม

Bitcoin พยายามรักษาขาขึ้นท่ามกลางเงินไหลเข้ากองทุน ETF 📈

15 กันยายน 2025

Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...

หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

บริษัทแห่งสัปดาห์ – Hewlett Packard Enterprise

12 กันยายน 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...

9 เมษายน 2025
13:32

ปฏิทินเศรษฐกิจ: อัตราภาษีของสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นมีผลบังคับใช้🔔

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ไม่มีข้อมูลที่น่าสนใจมากนัก ยกเว้นรายงานบันทึกการประชุม FOMC จากการประชุมครั้งล่าสุด อย่างไรก็ตาม นักลงทุนจะไม่สามารถบ่นเรื่องความน่าเบื่อได้...
8 เมษายน 2025
21:39

การเจรจาภาษี — อัปเดตตลาด 🔎

การเปิดตลาดสหรัฐฯ – อัปเดตการเคลื่อนไหวของตลาด เมื่อเปิดตลาดสหรัฐฯ เราสังเกตเห็นการเพิ่มขึ้นอย่างมีพลศาสตร์ โดย ดัชนีหุ้น ขึ้นไปแล้วระหว่าง 3.50–4.00%...
20:00

Equities recover on tariff talks: a global review 📄 📌

 การฟื้นตัวของตลาดหลังจากการขายทิ้งครั้งใหญ่ หลังจากการขายทิ้งครั้งใหญ่ที่เริ่มต้นเมื่อวันพุธหลังจากที่ทรัมป์ประกาศการขึ้นภาษีใหม่ วันนี้ตลาดในหลายประเทศเริ่มแสดงสัญญาณการฟื้นตัวเล็กน้อย...
17:01

ข่าวเด่น:ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ NFIB ของสหรัฐฯ อ่อนแอกว่าคาด

ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ NFIB ของสหรัฐฯ อยู่ที่ 97.4 ต่ำกว่าคาด (คาดการณ์ 99, ก่อนหน้า 100.7)   ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ NFIB ของสหรัฐฯ...
16:21

PBOC ปรับค่าเงินหยวนอ่อนลงเพื่อตอบสนองต่อภาษีของทรัมป์

หยวนจีน (USDCNH: +0.2%) กลับสู่ระดับต่ำสุดในประวัติศาสตร์หลังจากที่ธนาคารกลางจีน (PBOC) ปรับอัตราอ้างอิงให้ลดลงเทียบกับดอลลาร์สหรัฐที่ 7.2038 CNH อัตราแลกเปลี่ยนทำลายระดับจิตวิทยา...
14:27

ตลาดเด่นวันนี้ - US100 - 08/04/2025

ฟิวเจอร์สดัชนี Nasdaq 100 (US100) เพิ่มขึ้นเกือบ 1% ในวันนี้ แม้ว่าจะฟื้นตัวขึ้นบ้างจากระดับต่ำเมื่อวานราว 17,600 จุด แต่ก็ยังไม่สามารถพูดได้ว่ามี การปรับตัวของความเชื่อมั่นในเชิงบวกอย่างชัดเจน ดัชนียังคงพยายามเบรกเหนือแนวต้านที่...
13:57

ปฏิทินเศรษฐกิจ ปฏิทินเศรษฐกิจเบา ตลาดรอเจรจาสหรัฐ–จีน

ดัชนียุโรปปรับตัวขึ้นระหว่าง 0.5% ถึง 0.9% ก่อนตลาดยุโรปเปิดทำการ ฟิวเจอร์สดัชนีสหรัฐฯ ปรับขึ้นราว 1% ขณะที่ VIX ถอยลงเกือบ 4% วันนี้มีเพียงข้อมูลเศรษฐกิจรองเท่านั้น...

