สรุปข่าวเช้า - 08/04/2025
การฟื้นตัวของ ฟิวเจอร์สดัชนีสหรัฐฯ ซึ่งเพิ่มขึ้นระหว่าง 0.6% ถึง 0.9% ในวันนี้ ช่วยสนับสนุนบรรยากาศการลงทุนในช่วงตลาดเอเชีย เช้าวันอังคาร US200 เพิ่มขึ้นเกือบ...
ข่าวในตลาดฟอเร็ก
Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...
ดัชนีหุ้นสหรัฐผันผวนรุนแรง โดยดัชนี US500 ร่วงลง 4.7% หลังเปิดตลาด ก่อนดีดตัวขึ้น 3.4% แล้วกลับลงอีกครั้งที่ -0.01 ขณะนี้ลดลงเกือบ 20% จากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ดัชนี...
ทรัมป์ขู่เพิ่มภาษี 50% กับจีน หากจีนไม่ยกเลิกภาษีตอบโต้ 34% ภายในวันที่ 8 เมษายน ซึ่งจะทำให้ภาษีทั้งหมดที่สหรัฐฯ เก็บจากสินค้าจีนเพิ่มเป็น 104% เมื่อรวมกับภาษีที่มีอยู่แล้ว ทรัมป์ยังขู่จะยกเลิกการเจรจาการค้ากับจีนและเริ่มการเจรจากับประเทศอื่น...
หุ้นของ Strategy Inc. ร่วง 5% หลังประกาศขาดทุนไม่เกิดขึ้นจริง 5.9 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาส 1 หลังจากที่นำมาตรฐานบัญชีใหม่มาใช้ ซึ่งกำหนดให้ Bitcoin ต้องประเมินมูลค่าตามราคาตลาด Strategy...
ที่ปรึกษาช senior ของทำเนียบขาว Hassett: ทรัมป์กำลังพิจารณาการระงับภาษี 90 วันนอกเหนือจากจีน (อัพเดต: ข่าวปลอม) ทำเนียบขาวแจ้ง CNBC ว่าการระงับภาษี...
ความตึงเครียดระหว่างโดนัลด์ ทรัมป์และเจอโรม พาวเวลล์: การต่อสู้เรื่องอัตราดอกเบี้ย ความตึงเครียดระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์และประธานธนาคารกลางสหรัฐ...
CEO Jamie Dimon เตือนภาษีจะ "เพิ่มอัตราเงินเฟ้อและเพิ่มความน่าจะเป็นของภาวะเศรษฐกิจถดถอย" ในจดหมายถึงผู้ถือหุ้นประจำปี Apple (AAPL.US)...
General Market Situation: หุ้นในยุโรปลดลงอย่างหนักในช่วงต้นสัปดาห์หลังจากจีนประกาศมาตรการตอบโต้ภาษี 34% ต่อสหรัฐฯ ซึ่งอาจเพิ่มความตึงเครียดในสงครามภาษีโลก...
BNP PARIBAS RESEARCH has issued a recommendation for the EURUSD currency pair. BNP recommends taking a long position on the pair with the following...
The price of Bitcoin fell in the morning trading hours to 74,500 USD. The declines were mainly caused by a sell-off in traditional financial markets in...
08:30 AM GMT, Euro Zone - Sentix Investor Confidence for April: actual -19.5, forecast -9, previous -2.9 09:00 AM GMT, Euro Zone -...
The Swiss franc (USDCHF: -1.5%) is leading the G10 currencies today as investors sell off U.S. dollars amid concerns over the U.S. economic downturn. The...
The weekend did not bring any calm to the markets. China’s retaliation in a form of 34% tariffs on all U.S. goods reinforced the scenario of a potential...
The market turmoil due to Trump’s tariff frenzy is far from being settled, so the new week’s macroeconomic data might be overshadowed by the...
06:00 AM GMT, Germany - Industrial Production for February: German Industrial Production: actual -1.3% MoM; forecast -0.9%...
Chinese tariff retaliation on Friday deepened the sell-off on Wall Street (S&P500: -6%, DJIA: -5.5%, Nasdaq: -5.8%, Russell 2000: -4.4%). Futures...
The sell-off provoked by retaliatory tariffs shows no signs of slowing down, and U.S. indices have dropped to levels not seen since the mini-crash...
The escalation of the global trade war has pushed the latest macroeconomic readings into the background. Currently, the market's attention is entirely...
หุ้นของบริษัท Nike Inc (NKE.US) เพิ่มขึ้น 4.7% หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์เปิดเผยว่าได้มี “การพูดคุยอย่างสร้างสรรค์” กับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม...
