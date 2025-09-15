อ่านเพิ่มเติม

ข่าวในตลาดฟอเร็ก

Bitcoin พยายามรักษาขาขึ้นท่ามกลางเงินไหลเข้ากองทุน ETF 📈

15 กันยายน 2025

Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...

เพิ่มเติม

หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

เพิ่มเติม

บริษัทแห่งสัปดาห์ – Hewlett Packard Enterprise

12 กันยายน 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...

เพิ่มเติม

8 เมษายน 2025
7 เมษายน 2025
00:42

ข่าวเด่นวันนี้: ภาษีปั่นตลาดผันผวน

ดัชนีหุ้นสหรัฐผันผวนรุนแรง โดยดัชนี US500 ร่วงลง 4.7% หลังเปิดตลาด ก่อนดีดตัวขึ้น 3.4% แล้วกลับลงอีกครั้งที่ -0.01 ขณะนี้ลดลงเกือบ 20% จากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ดัชนี...
23:39

ทรัมป์ขู่เพิ่มภาษี 50% กับจีน

ทรัมป์ขู่เพิ่มภาษี 50% กับจีน หากจีนไม่ยกเลิกภาษีตอบโต้ 34% ภายในวันที่ 8 เมษายน ซึ่งจะทำให้ภาษีทั้งหมดที่สหรัฐฯ เก็บจากสินค้าจีนเพิ่มเป็น 104% เมื่อรวมกับภาษีที่มีอยู่แล้ว ทรัมป์ยังขู่จะยกเลิกการเจรจาการค้ากับจีนและเริ่มการเจรจากับประเทศอื่น...
22:39

กลยุทธ์ขาดทุน 5.9 พันล้านดอลลาร์หลังการเปลี่ยนแปลงการบัญชีของ Bitcoin

หุ้นของ Strategy Inc. ร่วง 5% หลังประกาศขาดทุนไม่เกิดขึ้นจริง 5.9 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาส 1 หลังจากที่นำมาตรฐานบัญชีใหม่มาใช้ ซึ่งกำหนดให้ Bitcoin ต้องประเมินมูลค่าตามราคาตลาด Strategy...
21:19

โดนัลด์ ทรัมป์ vs. เจอโรม พาวเวลล์: การต่อสู้เรื่องอัตราดอกเบี้ย

   ความตึงเครียดระหว่างโดนัลด์ ทรัมป์และเจอโรม พาวเวลล์: การต่อสู้เรื่องอัตราดอกเบี้ย ความตึงเครียดระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์และประธานธนาคารกลางสหรัฐ...
20:52

US OPEN: ตลาดเปิดลดลงในวันจันทร์เนื่องจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับภาษี

CEO Jamie Dimon เตือนภาษีจะ "เพิ่มอัตราเงินเฟ้อและเพิ่มความน่าจะเป็นของภาวะเศรษฐกิจถดถอย" ในจดหมายถึงผู้ถือหุ้นประจำปี Apple (AAPL.US)...
18:24

DE40:ดัชนีหุ้นยุโรปลดการลดลงที่รุนแรงลงไปมาก💡

  General Market Situation: หุ้นในยุโรปลดลงอย่างหนักในช่วงต้นสัปดาห์หลังจากจีนประกาศมาตรการตอบโต้ภาษี 34% ต่อสหรัฐฯ ซึ่งอาจเพิ่มความตึงเครียดในสงครามภาษีโลก...
4 เมษายน 2025
22:52

Nike พุ่งแรง! เวียดนามอาจยกเว้นภาษีนำเข้า

หุ้นของบริษัท Nike Inc (NKE.US) เพิ่มขึ้น 4.7% หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์เปิดเผยว่าได้มี “การพูดคุยอย่างสร้างสรรค์” กับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม...

ปฎิทินในตลาดทางการเงิน

มีการเคลื่อนไหวสูงที่สุด

ว่าในแต่ละตลาดในปัจจุบัน เป็นตลาดที่มีผู้ที่ทำกำไรได้สูงหรือว่าขาดทุน

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก