Fed's Powell (LIVE)
Fed's Chair Jerome Powell has just kicked off the press conference, commenting on U.S. economic outlook, 2 days after Trump's retaliatory tariffs...
Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...
Tariff-driven selloff accelerates on slashed growth forecasts China’s retaliation weighs on tech, finance and consumer stocks Better...
COPPER dropped 6.5% during the session, hitting their lowest level since August 2024 around the 78.6% Fibonacci retracement. The market is increasingly...
12:30 PM GMT, Canada - Employment Data for March: Full Employment Change: actual -62.0K; previous -19.7K; Part Time Employment...
US Nonfarm Payrolls Actual 228k (Forecast 140k, Previous 151k, Revised 117k) US Private Payrolls Actual 209k (Forecast 135k, Previous 140k, Revised...
General market situation: European stock prices have plummeted after China announced the introduction of retaliatory tariffs on the US at a rate of...
Wall Street sentiment remains extremely negative after China announced a 34% tariff on all goods imported from the United States. CFDs on US indices are...
Futures on Wall Street indices are slightly down, with the US2000 leading the sell-off (-4.1%), followed by the US100 (-3.1%) and significant declines...
NFP Report and Tariff Impact วันนี้เวลา 14:30 น. เราจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับรายงานการจ้างงานของสหรัฐ (NFP) ปกติแล้วนี่จะเป็นหนึ่งในรายงานที่สำคัญที่สุดของเดือน...
จีนประกาศภาษีเพิ่มเติม 34% สำหรับสินค้าทั้งหมดที่นำเข้าจากสหรัฐฯ โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 10 เมษายน การตอบโต้ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับอัตราภาษีที่ประกาศสำหรับจีนในช่วง...
ตลาดยังคงมีความไม่แน่นอน ส่งผลให้ดัชนีของสินทรัพย์เสี่ยงลดลง และการเคลื่อนย้ายเงินทุนไปยังตลาดพันธบัตรชัดเจนมากขึ้น ทำให้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ 10...
US500 ยังคงลดลง, VIX พุ่งขึ้นก่อนรายงาน NFP แม้ว่า S&P 500 จะมีการซื้อขายที่อ่อนแอที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2020 และการลดมูลค่าตลาดในวันเดียวที่ใหญ่เป็นอันดับสอง...
ดอลลาร์กำลังฟื้นตัวกลับมาหลังจากการตกลงในวันเดียวที่ลึกที่สุดตั้งแต่ปี 2022 นักลงทุนที่ใช้เลเวอเรจกำลังสนใจที่จะพลิกกลับการเปิดเผยตำแหน่งขายดอลลาร์ก่อนข้อมูล...
ตลาดจับตา NFP สหรัฐฯ – ความกังวลเศรษฐกิจโลกกดดันตลาดหุ้นต่อเนื่อง ดัชนีฟิวเจอร์สของสหรัฐฯ ยังคงปรับตัวลดลง ขณะที่ตลาดยุโรปก็เผชิญกับบรรยากาศซบเซาเช่นกัน...
คำสั่งซื้ออุตสาหกรรมเยอรมนี (กุมภาพันธ์ 2025) อยู่ที่ 0% MoM เทียบกับคาดการณ์ 3.4% และ -7% ก่อนหน้า EURUSD ลดลงเล็กน้อยหลังจากข้อมูลอุตสาหกรรมเยอรมนีที่ไม่เป็นไปตามคาด แหล่งข้อมูล:...
บรรยากาศในวอลล์สตรีทยังคงซึมเศร้า โดยฟิวเจอร์สของ VIX ปรับตัวขึ้น 1.6% ในเช้าวันนี้ หลังจากที่เซสชั่นของ S&P ในวานนี้มีการลดลงมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม...
ตลาดสหรัฐประสบกับการเทขายครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ปี 2022 หลังจากที่อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศมาตรการภาษีศุลกากรแบบกว้างขวาง ซึ่งสร้างความตื่นตระหนกให้กับนักลงทุน...
ในหมู่บริษัทที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการประกาศภาษีของทรัมป์ ไนกี้ (NKE.US) โดดเด่นที่สุด โดยร่วงลงมากกว่า 11% ในวันนี้ นี่เป็นการลดลงครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่รายงานการเงินในเดือนมิถุนายน...
ตลาดน้ำมันเผชิญกับการขายทิ้งอย่างหนักเมื่อวันพฤหัสบดี โดยราคาน้ำมันดิบร่วงลงมากที่สุดนับตั้งแต่ปี 2020 จากผลกระทบของการประกาศภาษีของประธานาธิบดีโดนัลด์...
