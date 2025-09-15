อ่านเพิ่มเติม

Bitcoin พยายามรักษาขาขึ้นท่ามกลางเงินไหลเข้ากองทุน ETF 📈

15 กันยายน 2025

Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...

หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

บริษัทแห่งสัปดาห์ – Hewlett Packard Enterprise

12 กันยายน 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...

4 เมษายน 2025
17:24

ข่าวเด่น: จีนตอบโต้ด้วยการเก็บภาษีใหม่❗️

จีนประกาศภาษีเพิ่มเติม 34% สำหรับสินค้าทั้งหมดที่นำเข้าจากสหรัฐฯ โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 10 เมษายน การตอบโต้ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับอัตราภาษีที่ประกาศสำหรับจีนในช่วง...
16:49

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ 10 ปี ตกต่ำกว่า 4%📉

ตลาดยังคงมีความไม่แน่นอน ส่งผลให้ดัชนีของสินทรัพย์เสี่ยงลดลง และการเคลื่อนย้ายเงินทุนไปยังตลาดพันธบัตรชัดเจนมากขึ้น ทำให้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ 10...
16:15

ตลาดเด่นวันนี้ - VIX - 05/04/2025

US500 ยังคงลดลง, VIX พุ่งขึ้นก่อนรายงาน NFP แม้ว่า S&P 500 จะมีการซื้อขายที่อ่อนแอที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2020 และการลดมูลค่าตลาดในวันเดียวที่ใหญ่เป็นอันดับสอง...
15:50

ดอลลาร์กลับตัว ขณะที่ตลาดคาดการณ์ ECB จะผ่อนปรนนโยบายการเงิน 💡

ดอลลาร์กำลังฟื้นตัวกลับมาหลังจากการตกลงในวันเดียวที่ลึกที่สุดตั้งแต่ปี 2022 นักลงทุนที่ใช้เลเวอเรจกำลังสนใจที่จะพลิกกลับการเปิดเผยตำแหน่งขายดอลลาร์ก่อนข้อมูล...
14:26

ปฏิทินเศรษฐกิจ: จับตา NFP สหรัฐฯ และสุนทรพจน์พาวเวล

ตลาดจับตา NFP สหรัฐฯ – ความกังวลเศรษฐกิจโลกกดดันตลาดหุ้นต่อเนื่อง ดัชนีฟิวเจอร์สของสหรัฐฯ ยังคงปรับตัวลดลง ขณะที่ตลาดยุโรปก็เผชิญกับบรรยากาศซบเซาเช่นกัน...
13:02

ข่าวเด่น: คำสั่งซื้ออุตสาหกรรมเยอรมนีต่ำกว่าคาด

คำสั่งซื้ออุตสาหกรรมเยอรมนี (กุมภาพันธ์ 2025) อยู่ที่ 0% MoM เทียบกับคาดการณ์ 3.4% และ -7% ก่อนหน้า EURUSD ลดลงเล็กน้อยหลังจากข้อมูลอุตสาหกรรมเยอรมนีที่ไม่เป็นไปตามคาด   แหล่งข้อมูล:...
3 เมษายน 2025
01:00

ข่าวเด่นวันนี้:“วันปลดปล่อย” ของทรัมป์กระตุ้นให้ตลาดหุ้นร่วงหนัก

  ตลาดสหรัฐประสบกับการเทขายครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ปี 2022 หลังจากที่อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศมาตรการภาษีศุลกากรแบบกว้างขวาง ซึ่งสร้างความตื่นตระหนกให้กับนักลงทุน...
00:42

Nike ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2017 📉

ในหมู่บริษัทที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการประกาศภาษีของทรัมป์ ไนกี้ (NKE.US) โดดเด่นที่สุด โดยร่วงลงมากกว่า 11% ในวันนี้ นี่เป็นการลดลงครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่รายงานการเงินในเดือนมิถุนายน...
23:00

น้ำมัน WTI ร่วงลงอย่างหนักที่สุดนับตั้งแต่ปี 2023📉

ตลาดน้ำมันเผชิญกับการขายทิ้งอย่างหนักเมื่อวันพฤหัสบดี โดยราคาน้ำมันดิบร่วงลงมากที่สุดนับตั้งแต่ปี 2020 จากผลกระทบของการประกาศภาษีของประธานาธิบดีโดนัลด์...

