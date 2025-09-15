อ่านเพิ่มเติม

ข่าวในตลาดฟอเร็ก

Bitcoin พยายามรักษาขาขึ้นท่ามกลางเงินไหลเข้ากองทุน ETF 📈

15 กันยายน 2025

Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...

เพิ่มเติม

หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

เพิ่มเติม

บริษัทแห่งสัปดาห์ – Hewlett Packard Enterprise

12 กันยายน 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...

เพิ่มเติม

3 เมษายน 2025
22:17

US100 ร่วงลงอย่างรุนแรงจากการขายทิ้งครั้งใหญ่ 📉

Wall Street ปั่นป่วนจากภาษี "วันเสรีภาพ" ขณะที่ความกลัวสงครามการค้ากดดันตลาด ตลาดโลกตกลงอย่างหนักในวันพฤหัสบดี เนื่องจากผลกระทบจากการโจมตีภาษีของโดนัลด์...
20:52

US OPEN: ดัชนีหุ้นลดลงหลังจากการประกาศ "วันเสรีภาพ" ของทรัมป์

การประกาศภาษีศุลกากรกว้างขวางของประธานาธิบดีทรัมป์ส่งผลให้หุ้นสหรัฐร่วงลงอย่างหนักในวันพฤหัสบดี โดยฟิวเจอร์สของ S&P 500 ร่วงลง 3% หุ้น Apple...
19:32

ข่าวเด่น: การเรียกร้องสวัสดิการว่างงานของสหรัฐฯ ต่ำกว่าคาดการณ์, EURUSD ขยับขึ้น

12:30 PM GMT, สหรัฐฯ - ข้อมูลการจ้างงาน: ค่าเฉลี่ย 4 สัปดาห์ของการเรียกร้องสวัสดิการว่างงาน: ตัวเลขจริง 223,000; ตัวเลขก่อนหน้า 224,250 การเรียกร้องสวัสดิการว่างงานต่อเนื่อง:...
18:45

หุ้นเด่นของสัปดาห์ - Johnson & Johnson - 05/04/2025

  หุ้นของจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน (JNJ.US) ตกต่ำหลังการตัดสินของศาลล้มละลาย หุ้นของจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน (JNJ.US) กดดันหลังจากที่ศาลล้มละลายของรัฐบาลกลางปฏิเสธคำขอครั้งที่สามของบริษัทในการใช้กระบวนการล้มละลายเพื่อแก้ไขคดีฟ้องร้องที่เกี่ยวข้องกับแป้งท...
18:38

ข่าวเด่น: รายงานการเลิกจ้างในสหรัฐฯ สูงสุดตั้งแต่ปี 2020

การเลิกจ้างในสหรัฐฯ มีการเพิ่มขึ้นในเดือนมีนาคมสูงสุดตั้งแต่ปี 2020 ในเดือนมีนาคม นายจ้างในสหรัฐฯ ประกาศเลิกจ้างจำนวนมากเพิ่มขึ้นกว่า 60% เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์...
18:36

ECB: เงินเฟ้อยูโรโซนยังชะลอตัวตามเป้า

EURUSD ขยับขึ้นหลัง ECB ยืนยันแนวทางผ่อนคลายแบบค่อยเป็นค่อยไป EURUSD ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยหลัง ECB เผยบันทึกการประชุมเดือนมีนาคม ซึ่งย้ำแนวทางผ่อนคลายนโยบายการเงินอย่างค่อยเป็นค่อยไป...
18:34

ทองคำร่วง 1.4% เงินดิ่ง 4% จากแรงขายทำกำไร📉

 ราคาทองคำวันนี้ร่วงเกือบ 1% หลุดระดับ $3100 แม้แผนเก็บภาษีของทรัมป์เมื่อวานจะสร้างความไม่แน่นอนในตลาด แต่ไม่ได้ครอบคลุมสินค้าบางประเภท เช่น พลังงาน...
18:13

หุ้น Maersk ลดลง 9% กังวลการค้าระหว่างประเทศ 📉

หุ้น Maersk ร่วงเกือบ 10% ท่ามกลางความกังวลสงครามการค้าและการชะลอตัวของการค้าโลก รวมถึงเศรษฐกิจสหรัฐฯ และโลกที่ไม่แน่นอนส่งผลกระทบต่อภาคการขนส่งโดยรวม...
17:47

EURUSD พุ้งขึ้นสุงสุดตั้งแต่ปี 2015

ยูโรปรับตัวสูงขึ้นในวันนี้จากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งได้รับผลกระทบจากความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับภาวะถดถอยในสหรัฐฯ ที่เกิดจากการประกาศอัตราภาษีศุลกากรที่รุนแรงเมื่อวานนี้โดยโดนัลด์...
16:13

ตลาดเด่นวันนี้ : EURUSD - 03/04/2025

 หนึ่งวันหลังจาก "วันปลดปล่อย" EURUSD ได้ลบผลกระทบจาก "Trump Trade" ทั้งหมด ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นจนถึงการเข้ารับตำแหน่งของประธานาธิบดีสหรัฐในเดือนมกราคม...
13:31

ข่าวเด่น: อัตราเงินเฟ้อสวิสต่ำกว่าคาดการณ์ 📉

ข้อมูลเงินเฟ้อสวิสสำหรับเดือนมีนาคม 2025 CPI (YoY): 0.3% (คาด 0.5%, เดิม 0.3%) CPI (MoM): 0.0% (คาด 0.1%, เดิม 0.6%) รายละเอียด: ราคาผู้บริโภคในสวิสไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อน...
2 เมษายน 2025
03:37

ข่าวเด่น: US100 ร่วง 1.3% ลบกำไรหลังทรัมป์ประกาศภาษีมหาศาล📉

วอลล์สตรีทกดดันหนักหลัง “วันแห่งอิสรภาพ” ทรัมป์ประกาศภาษีรถยนต์ต่างประเทศ 25% เริ่มพรุ่งนี้! สหรัฐฯ จะเก็บภาษีนำเข้า ขั้นต่ำ 10% สำหรับสินค้าทุกประเภท...

ปฎิทินในตลาดทางการเงิน

มีการเคลื่อนไหวสูงที่สุด

ว่าในแต่ละตลาดในปัจจุบัน เป็นตลาดที่มีผู้ที่ทำกำไรได้สูงหรือว่าขาดทุน

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก