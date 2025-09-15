US100 ร่วงลงอย่างรุนแรงจากการขายทิ้งครั้งใหญ่ 📉
Wall Street ปั่นป่วนจากภาษี "วันเสรีภาพ" ขณะที่ความกลัวสงครามการค้ากดดันตลาด ตลาดโลกตกลงอย่างหนักในวันพฤหัสบดี เนื่องจากผลกระทบจากการโจมตีภาษีของโดนัลด์...
Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...
การเปลี่ยนแปลงของก๊าซธรรมชาติจาก EIA (BCF) อยู่ที่ 29B (คาดการณ์ 27B, ก่อนหน้า 37B) การเก็บสต็อกก๊าซธรรมชาติเริ่มตามรูปแบบตามฤดูกาล ( แหล่งข้อมูล:...
ISM Non-Manufacturing PMI ลดลงจาก 53.5 มาเป็น 50.8 ซึ่งต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 53.0 โดยแสดงถึงการขยายตัวของกิจกรรมในภาคบริการที่ชะลอตัว ISM Non-Manufacturing...
การประกาศภาษีศุลกากรกว้างขวางของประธานาธิบดีทรัมป์ส่งผลให้หุ้นสหรัฐร่วงลงอย่างหนักในวันพฤหัสบดี โดยฟิวเจอร์สของ S&P 500 ร่วงลง 3% หุ้น Apple...
12:30 PM GMT, สหรัฐฯ - ข้อมูลการจ้างงาน: ค่าเฉลี่ย 4 สัปดาห์ของการเรียกร้องสวัสดิการว่างงาน: ตัวเลขจริง 223,000; ตัวเลขก่อนหน้า 224,250 การเรียกร้องสวัสดิการว่างงานต่อเนื่อง:...
หุ้นของจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน (JNJ.US) ตกต่ำหลังการตัดสินของศาลล้มละลาย หุ้นของจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน (JNJ.US) กดดันหลังจากที่ศาลล้มละลายของรัฐบาลกลางปฏิเสธคำขอครั้งที่สามของบริษัทในการใช้กระบวนการล้มละลายเพื่อแก้ไขคดีฟ้องร้องที่เกี่ยวข้องกับแป้งท...
การเลิกจ้างในสหรัฐฯ มีการเพิ่มขึ้นในเดือนมีนาคมสูงสุดตั้งแต่ปี 2020 ในเดือนมีนาคม นายจ้างในสหรัฐฯ ประกาศเลิกจ้างจำนวนมากเพิ่มขึ้นกว่า 60% เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์...
EURUSD ขยับขึ้นหลัง ECB ยืนยันแนวทางผ่อนคลายแบบค่อยเป็นค่อยไป EURUSD ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยหลัง ECB เผยบันทึกการประชุมเดือนมีนาคม ซึ่งย้ำแนวทางผ่อนคลายนโยบายการเงินอย่างค่อยเป็นค่อยไป...
ราคาทองคำวันนี้ร่วงเกือบ 1% หลุดระดับ $3100 แม้แผนเก็บภาษีของทรัมป์เมื่อวานจะสร้างความไม่แน่นอนในตลาด แต่ไม่ได้ครอบคลุมสินค้าบางประเภท เช่น พลังงาน...
หุ้น Maersk ร่วงเกือบ 10% ท่ามกลางความกังวลสงครามการค้าและการชะลอตัวของการค้าโลก รวมถึงเศรษฐกิจสหรัฐฯ และโลกที่ไม่แน่นอนส่งผลกระทบต่อภาคการขนส่งโดยรวม...
ยูโรปรับตัวสูงขึ้นในวันนี้จากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งได้รับผลกระทบจากความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับภาวะถดถอยในสหรัฐฯ ที่เกิดจากการประกาศอัตราภาษีศุลกากรที่รุนแรงเมื่อวานนี้โดยโดนัลด์...
หนึ่งวันหลังจาก "วันปลดปล่อย" EURUSD ได้ลบผลกระทบจาก "Trump Trade" ทั้งหมด ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นจนถึงการเข้ารับตำแหน่งของประธานาธิบดีสหรัฐในเดือนมกราคม...
07:50 AM GMT, ฝรั่งเศส - ข้อมูล PMI สำหรับเดือนมีนาคม: HCOB France Composite PMI: ค่าเฉลี่ยจริง 48.0; คาดการณ์ 47.0; ค่าเก่า 45.1; HCOB France...
ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ 06:30 AM GMT, สวิตเซอร์แลนด์ - ข้อมูลเงินเฟ้อสำหรับเดือนมีนาคม: CPI (YoY): 0.3% (คาด 0.5%, เดิม 0.3%) CPI (MoM):...
ข้อมูลเงินเฟ้อสวิสสำหรับเดือนมีนาคม 2025 CPI (YoY): 0.3% (คาด 0.5%, เดิม 0.3%) CPI (MoM): 0.0% (คาด 0.1%, เดิม 0.6%) รายละเอียด: ราคาผู้บริโภคในสวิสไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อน...
ทรัมป์ลงนามคำสั่งขึ้นภาษีตอบโต้ สหรัฐฯ จะเรียกเก็บภาษี 10% สำหรับสินค้านำเข้าทั้งหมด ยกเว้นจากแคนาดาและเม็กซิโกตามข้อตกลง USMCA สหภาพยุโรปโดนภาษี...
The long-anticipated Liberation Day brought no good news for investors. Donald Trump delivered on every threat he had made. The specter of a trade...
วอลล์สตรีทกดดันหนักหลัง “วันแห่งอิสรภาพ” ทรัมป์ประกาศภาษีรถยนต์ต่างประเทศ 25% เริ่มพรุ่งนี้! สหรัฐฯ จะเก็บภาษีนำเข้า ขั้นต่ำ 10% สำหรับสินค้าทุกประเภท...
